Робби Кин, Сиссе и Кюйт в деле.

Каждый год легенды «Ливерпуля» собираются ради благотворительного матча. На этот раз «Энфилд» насладился игрой с легендарным составом «Селтика».

Просто посмотрите на Стиви Джи в красной форме. Любовь!

Количество легенд на квадратный метр поля – традиционно зашкаливающее.

Вот, например, Дирк Кюйт: его недавно уволили из «Ден Хаага» во втором дивизионе Нидерландов, тут он обыгрывает Микаэля Люстига – шведу 36, он вообще в топ-форме. Еще в прошлом году играл за АИК, бывший футболист только с января.

Сами Хююпя после «Ливерпуля» поиграл в «Байере» и даже немного потренировал в Финляндии, но с 2020-го отошел от футбола. А ведь совсем не изменился.

Чарли Адам закончил только в прошлом сезоне, ему уже 37 лет, а ведь в 17 он ушел в «Рейнджерс» и позже отправился покорять Англию. Год в «Ливерпуле» многие считают неудачным, но все 37 матчей он выкладывался на полную – как и тут.

Стилиян Петров в шотландском стиле мешал, очень приятно осознавать, что он в полном порядке: ведь в какой-то момент болгарину диагностировали лейкемию. Но он справился.

Помните историю Робби Кина? Ирландец играл за «Ливерпуль» всего полсезона, но признавался, что в детстве обожал клуб. Ирландец забил семь мячей, рассорился с тренером и зимой отправился назад в родной «Тоттенхэм».

Но Робби все равно помнят и любят.

Причем в обеих командах! Да, за «Селтик» он тоже побегал.

Джибрилю Сиссе уже 41 – и он еще не отпустил профессиональный футбол. Живет мечтой вернуться в Лигу 1 и дотянуться до отметки в 100 голов. Не хватает четырех. Возможно, такой товарняк поможет кому-то убедиться, что форвард в порядке.

Бывшие футболисты РПЛ тоже на месте: Марк Гонсалес даже забил. Он вообще всегда приезжает на благотворительные матчи и до сих пор хорошо общается с бывшими партнерами, хотя два года назад перенес инфаркт миокарда.

Марк победил болезнь – и теперь счастлив.

Легенды «Ливерпуль» выиграли 2:0 – один из голов Стивен Джеррард с пенальти.

Заработал Мартин Шкртел: он вообще еще играет среди любителей в родной Словакии, причем выходит на позиции десятки, в обороне видимо скучновато. Хотя тренировки, он признавался, даются тяжеловато из-за больной спины.

Гол Стивена на «Энфилде» – всегда праздник.

Джеррард отпраздновал, кстати, перед фанатами «Селтика» – они-то вряд ли его любят, Стиви же только-только тренировал «Рейнджерс».

А эту ретро-команду тренировал неповторимый Кенни Далглиш.

А вот Гари Макаллистер. Лысый маг, который в 35 лет пришел в «Ливерпуль» и вдохновил команду на требл. Макаллистер – близкий друг и ассистент Джеррарда, несмотря на разницу в 15 лет, а ведь чуть раньше Стивен боялся, что из-за ветерана сядет в запас.

Но теперь они вместе дарят праздник «Энфилду» даже через время после окончания карьеры.

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger; liverpoolfc.com