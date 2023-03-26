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Легенды «Ливерпуля» покорили «Энфилд»: Джеррард в красном, Хююпя – как молодой

Селтик Селтик
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Ливерпуль Ливерпуль
Джибриль Сиссе Джибриль Сиссе
Дирк Кюйт Дирк Кюйт
Чарли Адам Чарли Адам
Марк Гонсалес Марк Гонсалес
Сами Хююпя Сами Хююпя
Гари Макаллистер
Робби Кин Робби Кин
Энфилд Энфилд
Кенни Далглиш Кенни Далглиш
Футбол Футбол

Робби Кин, Сиссе и Кюйт в деле.

Каждый год легенды «Ливерпуля» собираются ради благотворительного матча. На этот раз «Энфилд» насладился игрой с легендарным составом «Селтика».

Просто посмотрите на Стиви Джи в красной форме. Любовь!

Количество легенд на квадратный метр поля – традиционно зашкаливающее. 

Вот, например, Дирк Кюйт: его недавно уволили из «Ден Хаага» во втором дивизионе Нидерландов, тут он обыгрывает Микаэля Люстига – шведу 36, он вообще в топ-форме. Еще в прошлом году играл за АИК, бывший футболист только с января.

Сами Хююпя после «Ливерпуля» поиграл в «Байере» и даже немного потренировал в Финляндии, но с 2020-го отошел от футбола. А ведь совсем не изменился.

Чарли Адам закончил только в прошлом сезоне, ему уже 37 лет, а ведь в 17 он ушел в «Рейнджерс» и позже отправился покорять Англию. Год в «Ливерпуле» многие считают неудачным, но все 37 матчей он выкладывался на полную – как и тут.

Стилиян Петров в шотландском стиле мешал, очень приятно осознавать, что он в полном порядке: ведь в какой-то момент болгарину диагностировали лейкемию. Но он справился.

Помните историю Робби Кина? Ирландец играл за «Ливерпуль» всего полсезона, но признавался, что в детстве обожал клуб. Ирландец забил семь мячей, рассорился с тренером и зимой отправился назад в родной «Тоттенхэм».

Но Робби все равно помнят и любят.

Причем в обеих командах! Да, за «Селтик» он тоже побегал.

Джибрилю Сиссе уже 41 – и он еще не отпустил профессиональный футбол. Живет мечтой вернуться в Лигу 1 и дотянуться до отметки в 100 голов. Не хватает четырех. Возможно, такой товарняк поможет кому-то убедиться, что форвард в порядке.

Бывшие футболисты РПЛ тоже на месте: Марк Гонсалес даже забил. Он вообще всегда приезжает на благотворительные матчи и до сих пор хорошо общается с бывшими партнерами, хотя два года назад перенес инфаркт миокарда.

Марк победил болезнь – и теперь счастлив.

Легенды «Ливерпуль» выиграли 2:0 – один из голов Стивен Джеррард с пенальти.

Заработал Мартин Шкртел: он вообще еще играет среди любителей в родной Словакии, причем выходит на позиции десятки, в обороне видимо скучновато. Хотя тренировки, он признавался, даются тяжеловато из-за больной спины.

Гол Стивена на «Энфилде» – всегда праздник.

Джеррард отпраздновал, кстати, перед фанатами «Селтика» – они-то вряд ли его любят, Стиви же только-только тренировал «Рейнджерс».

А эту ретро-команду тренировал неповторимый Кенни Далглиш.

А вот Гари Макаллистер. Лысый маг, который в 35 лет пришел в «Ливерпуль» и вдохновил команду на требл. Макаллистер – близкий друг и ассистент Джеррарда, несмотря на разницу в 15 лет, а ведь чуть раньше Стивен боялся, что из-за ветерана сядет в запас.

Но теперь они вместе дарят праздник «Энфилду» даже через время после окончания карьеры.

Наши кумиры уже тренируют! Десятки новых коучей за пять лет: Руни, Рауль, Маскерано и даже Арбелоа

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger; liverpoolfc.com

4 комментария

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atc73
Ответ Ненавидящий2.0
Чарли Адам в свои 37 выглядит на все 50 почему то. Грустное фото
Так он и в 25 так же выглядел)
+2
0
+2
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Ненавидящий2.0
Чарли Адам в свои 37 выглядит на все 50 почему то. Грустное фото
+2
-2
0
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Yury Fedoseev
Хенрик Ларссон играл ?
+2
-1
+1
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Фран
Красавцы все Красные. Хотя всё таки Джеррард никак не ассоциируется с этой красной формой, без шансов. И немножко раздобрел он :) А Хююйпя такой молодой до сих пор.
+3
-2
+1
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