21 комментарий

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Формы adidas к женскому ЧМ – топ. Просто взгляните на эту красоту 😍

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сборная Швеции жен сборная Швеции жен
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сборная Аргентины жен сборная Аргентины жен
сборная Германии жен сборная Германии жен
adidas adidas
Футбол Футбол

Природа вдохновляет.

Уже через пару месяцев нагрянет главный турнир в женском футболе – ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии. Он пройдет с 20 июля по 20 августа.

Новые формы сборных-участниц выпускают уже сейчас. Так, adidas показал гостевые комплекты для Аргентины, Германии, Испании, Японии, Колумбии и Швеции. Производитель заявляет, что дизайнеры вдохновились природой и особенностями каждой страны.

Еще важная деталь – комплекты наполовину сделаны из пряжи, которая состоит из переработанных пластиковых отходов в океане. Остальные 50% – переработанный полиэстер, отличается повышенной прочностью.

«ЧМ среди женщин – вершина спорта. Турнир захватывает как нынешних, так и новых болельщиков по всей планете, – отмечает Сэм Хэнди, вице-президент adidas по дизайну продукции. – Считаем, что дизайн войдет в историю футбола, как и на всех крупных турнирах. Учитывая, что ЧМ проводится в двух странах с прекрасным пейзажами, мы решили создать общую тему для комплектов и отметить чудеса природы во всех уголках мира».

Получилось очень красиво. Каждую форму хочется разглядывать.

Например, Аргентины – для сборной это совершенно новый цвет, который вдохновлен красочными горными хребтами Серрания-де-Орнокаль, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Форма сборной Германии одушевляет горные массивы и темные леса страны – от Шварцвальда до Тюрингенского.

Вдохновением для испанского комплекта служат коралловые рифы. Эти можно найти на побережьях по всей солнечной Испании.

Розовые цвета для Японии напоминают красивый розовый восход солнца, который стоит увидеть на горе Фудзи. Самая высокая в стране восходящего солнца.

Форма Колумбии – удивительная красота: она вдохновлена многочисленными оттенками реки Каньо-Кристалес, которую называют рекой пяти цветов. Одна из самых красивых в мире – из-за отражения света от воды.

Шведские комплекты похожи на огромные ледники. Важный символ для всей Швеции.

Теперь все это и в футболе. Класс!

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Фото: adidas

21 комментарий

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Всё знаю
Прекрасные формы)
Особенно Германия, Колумбия и Аргентина)
Я бы купил)))
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A to the K
больше всего у немцев понравилась 👍🏼 расцветка Колумбии напоминает разлитый бензин в луже, который сейчас почти везде в это время года)
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uno_107
Шикарные, я бы взял все
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Dr.Gebbelsss
давайте фото футболисток в этих формах)
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Ivan85
Ответ Джиза
Ох, сейчас нахватаю минусов, чую. Но молчать не могу)))) Не бывает стильной и красивой спортивной формы в массовом сегменте. Какие-нибудь эксклюзивы от Осаара Де Ла ренте или Армани - да. А у футбольных команд - весело, приколь, ярко, со смыслом. Но не красиво и не стильно. Все, я готов - кидайте!))
без проблем бро, лови минус)
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Jaxongir Shodiev
Лучшая женская форма это форма, которой нет)
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AntonIQ
Ответ Джиза
Ох, сейчас нахватаю минусов, чую. Но молчать не могу)))) Не бывает стильной и красивой спортивной формы в массовом сегменте. Какие-нибудь эксклюзивы от Осаара Де Ла ренте или Армани - да. А у футбольных команд - весело, приколь, ярко, со смыслом. Но не красиво и не стильно. Все, я готов - кидайте!))
А чего "кидайте"-то сразу. Это sports.ru, здесь каждый комментатор может высказывать свою позицию, будучи уверенным, что его не осудят, а только поддержат другие комментаторы
+1
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Lazizbek Gulyamov
Почему у мужских нет такого?
+3
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Джиза
Ох, сейчас нахватаю минусов, чую. Но молчать не могу)))) Не бывает стильной и красивой спортивной формы в массовом сегменте. Какие-нибудь эксклюзивы от Осаара Де Ла ренте или Армани - да. А у футбольных команд - весело, приколь, ярко, со смыслом. Но не красиво и не стильно.
Все, я готов - кидайте!))
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Лука Тараканов
Круто.
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ak-tank
Женский топ обычно по-корочее и более облегающим бывает. :)
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red hikkikomori
чтобы тема была раскрыта надо было помимо фото футболок приложить фото футболисток без футболок
+1
-5
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Добрый Ретроград
Форма ничо, но кто этих баб смотрит? То ли дело - синхронное плавание.
+2
-5
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Илья Савчук
У топовых мужских сборных нет подобного, формы просто бомба, Адидас постарался
+12
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Rotoz
Ответ faragoot
У Колумбии красивая
Естественно. Колумбийский белый самый лучший!
+1
-5
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Андрей Василенко
Крутяк!!!Почему такие формы не делают для мужских?!
+3
0
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Макс Зубишин
адидас, в отличие от найка, умеет делать красивую форму
+5
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Перстень Мозгова
И вот что мешает для мужиков красоту делать???
+14
0
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Vlad Malevich
Свежо и ярко, хотелось бы такое и в мужском увидеть
+24
0
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faragoot
У Колумбии красивая
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читай ниже ↙
Формы лучше, чем у основных сборных, на прошлом мужском мундиале, только у японцев форма понравилась
+35
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