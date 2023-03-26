21 комментарий

Природа вдохновляет.

Уже через пару месяцев нагрянет главный турнир в женском футболе – ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии. Он пройдет с 20 июля по 20 августа.

Новые формы сборных-участниц выпускают уже сейчас. Так, adidas показал гостевые комплекты для Аргентины, Германии, Испании, Японии, Колумбии и Швеции. Производитель заявляет, что дизайнеры вдохновились природой и особенностями каждой страны.

Еще важная деталь – комплекты наполовину сделаны из пряжи, которая состоит из переработанных пластиковых отходов в океане. Остальные 50% – переработанный полиэстер, отличается повышенной прочностью.

«ЧМ среди женщин – вершина спорта. Турнир захватывает как нынешних, так и новых болельщиков по всей планете, – отмечает Сэм Хэнди, вице-президент adidas по дизайну продукции. – Считаем, что дизайн войдет в историю футбола, как и на всех крупных турнирах. Учитывая, что ЧМ проводится в двух странах с прекрасным пейзажами, мы решили создать общую тему для комплектов и отметить чудеса природы во всех уголках мира».

Получилось очень красиво. Каждую форму хочется разглядывать.

Например, Аргентины – для сборной это совершенно новый цвет, который вдохновлен красочными горными хребтами Серрания-де-Орнокаль, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Форма сборной Германии одушевляет горные массивы и темные леса страны – от Шварцвальда до Тюрингенского.

Вдохновением для испанского комплекта служат коралловые рифы. Эти можно найти на побережьях по всей солнечной Испании.

Розовые цвета для Японии напоминают красивый розовый восход солнца, который стоит увидеть на горе Фудзи. Самая высокая в стране восходящего солнца.

Форма Колумбии – удивительная красота: она вдохновлена многочисленными оттенками реки Каньо-Кристалес, которую называют рекой пяти цветов. Одна из самых красивых в мире – из-за отражения света от воды.

Шведские комплекты похожи на огромные ледники. Важный символ для всей Швеции.

Теперь все это и в футболе. Класс!

Фото: adidas