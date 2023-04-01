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Пока футбол страдает от Fan ID, на хоккее полные трибуны

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Лишь бы чиновники не добрались до КХЛ.

Самые грустные спортивные кадры весны-2023 – фотографии опустевших трибун на матчах РПЛ. Система Fan ID эффективно убивает интерес болельщиков к российскому футболу – и получается настолько успешно, что чиновники уже засуетились и ищут способы упростить нынешние правила похода на стадион.

На фоне пустынного весеннего футбола безумно выигрышно смотрится плей-офф КХЛ, где не нужно оформлять удостоверение личности. Хоккейные арены, конечно, рассчитаны на меньшее количество зрителей, но, по-первых, они обгоняют нынешнюю посещаемость РПЛ, а во-вторых, просто посмотрите, насколько все же прекрасны заполненные трибуны.

Ледовый дворец Санкт-Петербурга официально рассчитан на 12300 зрителей, что не помешало ему во время одного из матчей плей-оофф собрать на трибунах 12412 болельщиков. И, судя по фотографиям СКА, вряд ли это ошибка в подсчетах.

Что во время серии с Минском, что с Нижним Новгородом трибуны в Питере не собирали меньше 11890 за вечер – да и то, такая низкая посещаемость была лишь раз. Все остальные матчи не собирали меньше 12 тысяч, а дважды вообще был переаншлаг. 

Вообще в этом году у Питера должна появиться новая арена (на месте СКК «Петербургский») на 21500 мест. И безумно интересно, как СКА будет заполнять ее в следующем сезоне – и особенно в плей-офф-2024.

Но пока самой новой в КХЛ считается G-Drive Арена на 12011 мест. Болельщики «Авангарда» не видели вживую родной клуб в плей-офф целых четыре года – разумеется, билеты на хоккей самый ходоый товар в Омске этой весной.

Тем удивительнее, что на самый первый матч в плей-офф пришли только 11389 болельщиков – это кажется каким-то недоразумением. В следующие матчи меньше 11900 не было – многие клубы РПЛ сейчас о такой посещаемости могут только мечтать.

Вместимость «Татнефть-Арены» всего 8890 человек – и не всегда в регулярке она заполнялась полностью. Но старт розыгрыша Кубка Гагарина-2023 это исправил.

Последние два матча в Казани вообще собрали ровно по 8890 болельщиков – точно, как в аптеке.

Минское «Динамо», конечно, максимально далеко от сравнения с клубами российской футбольной Премьер-лиги, но не показать такую красоту, когда речь идет о посещаемости КХЛ, просто нельзя.

«Минск-Арена» рассчитана на 15086 болельщиков – и в двух матчах из трех она заполнялась полностью!

С приходом Игоря Ларионова и его игровой философии в «Торпедо», в Нижнем начался настоящий хоккейный бум. Было бы глупо ожидать, что КРК «Нагорный» на скромные 5500 зрителей хоть раз в плей-офф не соберет аншлаг.

Вообще за весь сезона на домашних матчах только пять раз не случался Sold Out – в матчах с «Куньлунем», «Сочи», «Барысом», «Витязем» и «Амуром». Но и в тех случаях приходило как минимум 5100 зрителей. 

Ледовый дворец в Череповце не смог похвастаться выполнением плана по заполняемости на 100%, но чисто визуально на трибунах был аншлаг. 

Меньше 5200 болельщиков на живой просмотр последнего похода Разина с «Северсталью» не собиралось.

Исторический плей-офф для «Сибири» – кажется, последний на стареньком ЛДС. После реконструкции он стал вмещать 6055 человек – и разумеется, вся эта квота в серии с «Авангардом» была заполнена. 

Вообще эти матчи могли состояться на еще не до конца введенной в эксплуатацию «Арене-Сибирь» (10578), но, к счастью, решили остановиться на более проверенном варианте. 

Стопроцентная посещаемость в КРК «Уралец» (5545 мест) не помогла «Автомобилисту» пройти в следующий раунд. Хотя болельщики поддерживали как могли.

Ориентировочно в 2025-м уральский клуб должен будет обзавестись новым домом – УГМК-ареной на 12 тысяч зрителей. Но до того момента «Авто» стоит показать болельщикам какой-нибудь результат: один выход во второй раунд за 14 лет – печальная статистика.

Заполняемость «Фетисов Арены» в регулярке была всего 65% - 3800 зрителей. Но вдохновенная и самоотверженная игра дальневосточников просто приманила болельщиков на трибуны.

Не меньше 5555 на каждом весеннем домашнем матче, а на двух последних – вообще 5800. И кажется, после такого выхода команды во второй раунд с посещаемостью в «Фетисове» проблем не будет.

Матчи ЦСКА – не самое популярное развлечение в Москве: в регулярке в среднем свободных мест было больше половины. Но к плей-офф ситуация выправилась.

А на последнюю игру с «Локомотивом» вообще пришли 10168 зрителей – рекорд для нынешнего сезона ЦСКА. 

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Фото: vk.com/skavk.com/hc_avangardomsk; vk.com/hcakbars; vk.com/hcdinamoby; vk.com/torpedonnvk.com/hcsibir1962; vk.com/hcseverstal; vk.com/hcavtomobilist; vk.com/hcadmiral; vk.com/hccska

1 комментарий

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Hivaga22
И это закономерно не только из-за фан-айди. Российские хоккеисты в своем виде спорта намного сильнее, чем российские футболисты в своём. А фанаты не такие агрессивные и не ходят бить друг другу лица. Я поддерживаю такой спорт и такое боление. К тому же хоккеисты получают меньше футболистов - меньше бюджетных денег уходит.
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