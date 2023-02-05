«Я закончил. Спасибо». Момент дня: Федор Емельяненко кладет печатки на настил

Прощаемся с легендой.

Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере без шансов – в первом же раунде его нокаутировал Райан Бейдер.

Российский боец сразу после поединка снял свои синие перчатки, держал их в руках во время интервью, а сразу после – положил на настил в центре октагона.

«Я закончил. Спасибо. Всем», – сказал Федор и подтвердил этим символическим жестом.

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать, дорогие друзья, сегодня. А с другой стороны – очень рад, что вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались, бойцы, которые прошли со мной эти долгие годы, эти десятилетия. Очень рад всем этим лицам.

Думаю, эти ребята хорошо меня понимают – я уже примерно их возраста (смеется, указывая на ветеранов единоборств, собравшихся вокруг).

Теперь я буду со своими ребятами, со своей командой – тренировать их», – сказал Емельяненко.

Пока звучал перевод его последних слов на английский, Федор отвернулся жать руки друзьям – пришлось его окликнуть с вопросом «Федя, ты положишь перчатки?»

И он положил.