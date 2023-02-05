Фото года
Блог

«Я закончил. Спасибо». Момент дня: Федор Емельяненко кладет печатки на настил

Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Bellator 290
Райан Бейдер Райан Бейдер
Bellator Bellator
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Прощаемся с легендой.

Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере без шансов – в первом же раунде его нокаутировал Райан Бейдер.

Российский боец сразу после поединка снял свои синие перчатки, держал их в руках во время интервью, а сразу после – положил на настил в центре октагона.

«Я закончил. Спасибо. Всем», – сказал Федор и подтвердил этим символическим жестом.

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать, дорогие друзья, сегодня. А с другой стороны – очень рад, что вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались, бойцы, которые прошли со мной эти долгие годы, эти десятилетия. Очень рад всем этим лицам.

Думаю, эти ребята хорошо меня понимают – я уже примерно их возраста (смеется, указывая на ветеранов единоборств, собравшихся вокруг).

Теперь я буду со своими ребятами, со своей командой – тренировать их», – сказал Емельяненко.

Пока звучал перевод его последних слов на английский, Федор отвернулся жать руки друзьям – пришлось его окликнуть с вопросом «Федя, ты положишь перчатки?»

И он положил.

Здесь – все детали прощального турнира Федора Емельяненко

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mizuntrope88
Пропустил немножко. С божьей помощью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Андриюк
Спасибо за все, легенда!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfilatov13
вот момент дня https://ibb.co/L5Crpyd
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pantriashvili
Это была хорошая охота
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon_khv
уходит целая эпоха. Удачи!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loooong
Спасибо Федя
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий