Легендарные моменты Пеле: от первого гола за сборную до дружбы с Марадоной

Прощаемся.

Великий Пеле умер. Ему было 82 года.

Вспоминаем главные моменты карьеры Короля Футбола.

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В 1956 году бывший футболист сборной Бразилии Вальдемар Де Брито привез на просмотр в «Сантос» 15-летнего пацана – присмотрел в любительской команде, которую тренировал. Вальдемар сразу сказал, что «он станет лучшим футболистом в истории».

Да, это был Пеле. Главного тренера «Сантоса» мальчик тоже впечатлил на просмотре, так что с ним быстро подписали контракт.

7 июля 1957 года. Бразилия против Аргентины на «Маракане». Пеле вышел на замену во втором тайме и забил. Ему тогда было всего 16 лет – он до сих пор остается самым молодым автором гола в истории сборной Бразилии.

Через 3 дня Пеле снова забил Аргентине – это была вторая игра двухматчевого Копа Рока. И если первую игру бразильцы проиграли 1:2, то в ответной победили 2:0. Так Пеле завоевал первый титул со сборной.

Журналисты сразу нарекли его новой надеждой Бразилии и утверждали, что его надо точно брать на чемпионат мира-1958. Тренер Сильвио Пирилло и не сопротивлялся. Пеле поехал в составе сборной в Швецию.

Первые два матча на ЧМ Пеле просидел в запасе, но в третьей вышел в старте против СССР. Первая игра – первый ассист на Вава. Партнер по нападению сделал дубль.

В плей-офф Пеле уже играл в старте и забил победный Уэльсу. Тогда ему было всего 17 лет и 239 дней. Пеле до сих пор самый молодой автор гола на ЧМ.

Полуфинал – и хет-трик в ворота сборной Франции с великим Жюстом Фонтентом. Хет-трик! В 17 лет! В полуфинале чемпионата мира!

В финале против Швеции у Пеле дубль. Бразилия победила 5:2, а Пеле стал чемпионом мира в первый раз.

В «Сантосе» дела тоже шли неплохо. В 1958-м клуб выиграл чемпионат штата Сан-Паулу, а Пеле забил 58 голов – рекорд держится по сей день.

За звездой чемпионата мира приходили и европейские гранды. Ближе всех к подписанию Пеле был «Интер» в 1958-м. Тогда даже согласовали контракт, но президенту «Интера» Анджело Моратти пришлось буквально разорвать бумагу из-за того, что болельщики «Сантоса» устроили настоящий бунт против ухода Пеле.

В 1961-м правительство Бразилии официально признало Пеле национальным сокровищем – его запретили продавать в иностранные клубы.

В начале 1960-х началась золотая эра «Сантоса». Клуб выиграл 5 чемпионств в Бразилии подряд, 2 Кубка Либертадорес подряд, 2 Межконтинентальных кубка.

Один из лучших матчей в карьере Пеле – в Межконтинентальном кубке против «Бенфики» в 1962-м. В Лиссабоне бразилец оформил хет-трик, а «Сантос» победил 5:2. Хотя у португальцев был Эйсебио.

У «Сантоса» были турне по Южной Америке и Европе, где Пеле стоя аплодировали стадионы «Барселоны», «Интера», «Реала». Но главную славу бразильскому нападающему все равно принесли чемпионаты мира.

На чемпионат мира-1962 Пеле ехал в статусе главного футболиста мира. В первом же матче у него гол и передача против Мексики. Но получил травму уже во втором туре против Чехословакии.

Без Пеле команду до чемпионства дотащил Гарринча. И тем не менее, у Пеле, сыгравшего два матча на турнире, появилось второе чемпионство.

Между чемпионатами мира Пеле продолжал колотить голы за «Сантос». Как-то раз даже забил 8 за одну игру – в историю вошел «Ботафого» из Рибейрао-Прато.

В 1966-м Бразилия снова была главным фаворитом чемпионата мира. Гарринча и Пеле были на месте. В первом матче Пеле забил со штрафного Болгарии, но получил травму – соперники постоянно фолили на звезде. Из-за повреждения Пеле пропустил второй тур.

Без Пеле бразильцы проиграли Венгрии 1:3, поэтому в третьем туре десятка сборной вернулась в состав – за выход из группы играли с португальцами. Проиграли 1:3 с дублем Эйсебио. Защитники Португалии нещадно рубили Пеле, бразильца даже уносили с поля, но он вернулся.

Это было единственное поражение Пеле на чемпионатах мира. На эмоциях король футбола даже завершил карьеру в сборной – не хотел больше играть на ЧМ.

«Наверное, я не поеду на чемпионат мира в Мексику. Я на них всегда получаю травмы. Мне делали больно на всех трех турнирах. Да, я выиграл два кубка, но не считаю, что мне везло».

В 1969-м случился 1000-й гол Пеле. Его он забил в ворота «Васко Да Гама» на «Маракане» с пенальти. Забавно, что потом Пеле много раз признавался, что хоть всю жизнь и играл за «Сантос», но болел как раз за «Васко».

В 1970-м Пеле все-таки переубедили – уговорили поехать на четвертый чемпионат мира. И именно этот турнир, который сразу воспринимался для 30-летнего бразильца как прощальный, стал лучшим.

Первый матч против Чехословакии – победный гол и голевая передача на Жаирзиньо. А еще в той игре Пеле чуть не забил с центра поля. И это вошло в историю как «гол, который Пеле так и не забил» – он мечтал попасть в ворота из центрального круга.

Второй матч – и еще один легендарный момент. Вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс не пропустил от Пеле, но для этого ему потребовался «сэйв века».

Румыния получила от Пеле 2 гола, против Перу король ограничился ассистом.

C Уругваем в полуфинале снова не забил, но снова сделал ассист и исполнил один из самых красивых футбольных трюков.

Финал против Италии ждали все. Все началось с гениального хода Пеле. Перед тем, как разыграть мяч, он просто стал завязывать шнурки на бутсах фирмы Puma. Показали логотип компании – это считается одной из величайших рекламных акций в истории.

Бразилия победила 4:1. Пеле открыл счет ударом головой, а в конце раздал два голевых паса. Великий матч – великие моменты.

После игры Пеле носили на руках.

Он был лучшим игроком турнира: 4 гола, 6 ассистов – результативные действия абсолютно в каждом матче.

После этого Пеле принял решение закончить карьеру в сборной. Король провел два прощальных матча – один в Сан-Паулу против Австрии, другой на «Маракане» против Югославии. Проводить великого собрались 135 тысяч человек.

Когда на поле были и Пеле, и Гарринча, Бразилия не проиграла ни одного матча.

В 1974 году Пеле все-таки ушел из «Сантоса» и вроде как закончил карьеру, хотя все равно поигрывал за клуб даже в официальных матчах. А потом внезапно оказался в «Нью-Йорк Космос» из Североамериканской футбольной лиги.

Считается, что в то время Пеле был самым высокооплачиваемым спортсменом мира. И заодно стал чемпионом США.

В 1974-м Пеле завершил карьеру окончательно. В прощальном матче сыграли «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Пеле отыграл первый тайм за американскую команду и забил со штрафного, второй тайм – за бразильский клуб.

В 1981 году Пеле снялся в фильме «Бегство к победе» вместе с Сильвестром Сталлоне. Они сыграли узников немецкого концлагеря, обыгравших нацистов в футбол.

В 1995-м Пеле стал министром спорта Бразилии. И даже принял антикоррупционный закон, который позже назовут его именем.

На смену Пеле в качестве главного футболиста эпохи пришел Марадона. У бразильца и аргентинца были интересные отношения: и заочное соперничество, и теплое общение.

Далеко от футбола Пеле не отходил никогда. Первым поздравлял сборную Бразилии с чемпионством...

Приезжал на чемпионаты мира...

И поддерживал новое поколение звезд.

В 2021 году у Пеле обострились проблемы со здоровьем. Рак толстой кишки уничтожил здоровье бразильца.

Последнее фото Пеле – в больнице в обнимку с дочерью. Состояние короля футбола тогда уже было критическим. Он успел попрощаться с родными.

Прощай, великий!

Фото: globallookpress.com/dpa, imago-images.de, Varley Media, IMAGO/Andrew Cowie, SVEN SIMON; gov.br; East News/STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP, AP Photo, DOMICIO PINHEIRO / AGENCIA ESTADO / Agencia Estado via AFP, AP Photo/Max Nash, Imago Sport and News/, AP Photo/Ricardo Saibun-Santos; REUTERS/Dylan Martinez, Nacho Doce, Benoit Tessier, Stringer; commons.wikimedia.org; Gettyimages.ru/Central Press/Hulton Archive, Graham Chadwick/Allsport, Central Press