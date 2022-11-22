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Фото дня. Сборная Марокко молится после выхода в 1/4 финала

Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
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Так сборная Марокко праздновала проход в четвертьфинал чемпионата мира. Особенный момент.

А вот что было буквально за пару минут до фотографии – великолепный сэйв Яссина Буну. Это его второе спасение в серии пенальти и третья нереализованная попытка Испании. Еще разок Марокко выручила штанга.

И великий – уж для марокканцев точно – удар Хакими. Одним эпизодом вписал себя в историю национального футбола. Провел Марокко дальше Испании.

Момент счастья. Эти ребята сотворили сказку – Марокко еще никогда не было в 1/4 финала чемпионатов мира.

Началось празднование. Тихое.

И громкое.

Не забыли и уважительно утешить соперника.

Успели и повеселиться.

Увидимся в четвертьфинале!

Марокко не нужен мяч, чтобы побеждать. Уникальная команда

Марокко – в четвертьфинале! Испания не забила ни одного пенальти в послематчевой серии 😱

Марокко – Испания 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:0
Дата проведения
6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
МароккоБуну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
ИспанияУнаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
Серия пенальти
1:0, 2:0, 3:0.
Предупреждения:
Лапорт (76), Саисс (90).

Фото: REUTERS; Gettyimages.ru

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