Фото дня. Сборная Марокко молится после выхода в 1/4 финала

Так сборная Марокко праздновала проход в четвертьфинал чемпионата мира. Особенный момент.

А вот что было буквально за пару минут до фотографии – великолепный сэйв Яссина Буну. Это его второе спасение в серии пенальти и третья нереализованная попытка Испании. Еще разок Марокко выручила штанга.

И великий – уж для марокканцев точно – удар Хакими. Одним эпизодом вписал себя в историю национального футбола. Провел Марокко дальше Испании.

Момент счастья. Эти ребята сотворили сказку – Марокко еще никогда не было в 1/4 финала чемпионатов мира.

Началось празднование. Тихое.

И громкое.

Не забыли и уважительно утешить соперника.

Успели и повеселиться.

Увидимся в четвертьфинале!

Фото: REUTERS; Gettyimages.ru