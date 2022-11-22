Фото дня. Сборная Марокко молится после выхода в 1/4 финала
Так сборная Марокко праздновала проход в четвертьфинал чемпионата мира. Особенный момент.
А вот что было буквально за пару минут до фотографии – великолепный сэйв Яссина Буну. Это его второе спасение в серии пенальти и третья нереализованная попытка Испании. Еще разок Марокко выручила штанга.
И великий – уж для марокканцев точно – удар Хакими. Одним эпизодом вписал себя в историю национального футбола. Провел Марокко дальше Испании.
Момент счастья. Эти ребята сотворили сказку – Марокко еще никогда не было в 1/4 финала чемпионатов мира.
Началось празднование. Тихое.
И громкое.
Не забыли и уважительно утешить соперника.
Успели и повеселиться.
Увидимся в четвертьфинале!
Марокко не нужен мяч, чтобы побеждать. Уникальная команда
Марокко – в четвертьфинале! Испания не забила ни одного пенальти в послематчевой серии 😱
- Дата проведения
- 6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
-
Марокко –
Буну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
-
Испания –
Унаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
- Серия пенальти
- 1:0, 2:0, 3:0.
Фото: REUTERS; Gettyimages.ru
Комментарии