Вся боль Аргентины: в глазах Месси, на поле, на трибунах и даже в Буэнос-Айресе

Главные фото первой сенсации ЧМ.

Первая сенсация на ЧМ случилась уже в третий игровой день – сборная Саудовской Аравии внезапно обыграла Аргентину (2:1). Еще раз – Саудовская Аравия обыграла Аргентину!

Все начиналось для аргентинцев отлично – быстрый гол Месси с пенальти и еще несколько отмененных мячей из-за офсайдов. Казалось, у Лео все под контролем, и главный фаворит ЧМ стартует с победы.

Но нет! Сразу после перерыва случились 5 главных минут в истории сборной Саудовской Аравии: на 48-й забил Салех Аль-Шехри, на 53-й – Салем Аль-Досери! И вот уже Аргентина летит.

Лео Месси был очень разочарован, потому что первый пропущенный гол пришел после его потери в центре поля.

Гол Аль-Досери принять было еще сложнее! Даже для Лео, который в своей карьере видел все.

Шокированы были все. Анхель ли Мария закрыл лицо рукой.

Остальные просто смотрели, как саудовцы празднуют великую победу.

Лионель Скалони не понимал, что он сделал не так.

Фанаты сборной Аргентины приехали в Катар за кубком. И такой старт любимой команды их немного смутил.

Те, кто не попал на стадион, похоже, не жалели, что пропустили этот позор.

Буэнос-Айрес тоже погрузился в уныние.

Очень разные эмоции этого матча!

Ди Мария так и не понял, как это произошло.

Аргентинцы спешили уже покинуть поле, чтобы забыть этот кошмар.

А болельщики начали гуглить билеты домой.

Все внимание было приковано к Месси. Лео тщательно скрывал эмоции, но мы понимаем, что творилось у него на душе.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Carl Recine, Amr Abdallah Dalsh; Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Julian Finney, Catherine Ivill; globallookpress.com/Florencia Martin/dpa, IMAGO/Rodolfo Buhrer