В мире нет ничего стабильнее шуток Уэльса на командных фото. Не повторятся никогда?
От редакции: мы собирали коллекцию расстановок Уэльса во время Евро-2020. Некоторые вещи проходят проверку временем – приятная традиция никуда не делась.
Командные фото перед матчами делают все и всегда, но только у сборной Уэльса это превращается в шоу. В последние годы у них это весьма необычная и даже немного странная процедура. Валлийцы забивают на законы симметрии (которых придерживаются остальные) и выстраиваются абсолютно по-разному.
Против США в первом туре ЧМ-2022 продолжили тренд.
Нестандартные фото стали для Уэльса забавной традицией, которая зародилась еще в 2002-м – перед Италией в отборе имени Вадима Евсеева к Евро-2004. Райан Гиггз молодой и грустный.
А вот перед отборочным матчем к ЧМ-2018 с Молдовой – тотальный нон-конформизм.
Одно движение (кто-то из ребят справа мог бы присесть, и уже норма) сломало систему.
Март 2017-го, в гостях у Ирландии.
Тот же стиль с Сербией в ноябре 2016-го:
Модификация перед Грузией в 2016-м:
Конечно же, валлийцы это нарочно. «Поначалу мы не обращали на это внимания, но потом сложили пару фоток вместе – это выглядело ужасно. И мы решили продолжить. Это приносило нам удачу. Мы не тренируем такое – просто договариваемся перед фото», – рассказал полузащитник Джо Лэдли.
Джонни Уильямс добавил, что не знает, как далеко это зайдет – возможно, однажды во втором ряду отанется один вратарь. Хотя возможны и другие варианты отклонений.
Рассматривать и удивляться можно, кажется, вечно.
Отборочный матч Евро-2008 со Словакией:
Товарищеский матч с Украиной в марте 2016-го в Киеве:
Октябрь 2016-го, Вена:
На Евро-2016 Уэльс всех удивил: выиграл группу с Англией (и Россией), прошел два раунда плей-офф и добрался до полуфинала – но тогда как раз фотографировались по классике.
А вот Евро-2021. Схема на первый матч со Швейцарией.
Так выходили на Турцию.
Перед датчанами в 1/8 финала, естественно, тоже исполнили.
Июнь 2022-го – матч Лиги наций против Бельгии.
Через четыре дня против Нидерландов.
Думаете, экспериментирует только мужская сборная? Нет, у женской еще оригинальнее. Это совсем свежий кадр – 6 октября 2022-го, перед матчем с Боснией и Герцеговиной.
Уэльс переименует сборную в Cymru. Страна вдохновляется Турцией и борется за национальную идентичность
Фото: Gettyimages.ru/Harry Trump, Stu Forster, Richard Heathcote, Dan Mullan, Alex Pantling; REUTERS/Peter Cziborr/Action Images, Leonhard Foeger, Naomi Baker, Dan Mullan; globallookpress.com/Zheng Huansong/XinHua; East News/ NICOLAS TUCAT / AFP
Комментарии