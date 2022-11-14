В мире нет ничего стабильнее шуток Уэльса на командных фото. Не повторятся никогда?

От редакции: мы собирали коллекцию расстановок Уэльса во время Евро-2020. Некоторые вещи проходят проверку временем – приятная традиция никуда не делась.

Командные фото перед матчами делают все и всегда, но только у сборной Уэльса это превращается в шоу. В последние годы у них это весьма необычная и даже немного странная процедура. Валлийцы забивают на законы симметрии (которых придерживаются остальные) и выстраиваются абсолютно по-разному.

Против США в первом туре ЧМ-2022 продолжили тренд.

Нестандартные фото стали для Уэльса забавной традицией, которая зародилась еще в 2002-м – перед Италией в отборе имени Вадима Евсеева к Евро-2004. Райан Гиггз молодой и грустный.

А вот перед отборочным матчем к ЧМ-2018 с Молдовой – тотальный нон-конформизм.

Одно движение (кто-то из ребят справа мог бы присесть, и уже норма) сломало систему.

Март 2017-го, в гостях у Ирландии.

Тот же стиль с Сербией в ноябре 2016-го:

Модификация перед Грузией в 2016-м:

Конечно же, валлийцы это нарочно. «Поначалу мы не обращали на это внимания, но потом сложили пару фоток вместе – это выглядело ужасно. И мы решили продолжить. Это приносило нам удачу. Мы не тренируем такое – просто договариваемся перед фото», – рассказал полузащитник Джо Лэдли.

Джонни Уильямс добавил, что не знает, как далеко это зайдет – возможно, однажды во втором ряду отанется один вратарь. Хотя возможны и другие варианты отклонений.

Рассматривать и удивляться можно, кажется, вечно.

Отборочный матч Евро-2008 со Словакией:

Товарищеский матч с Украиной в марте 2016-го в Киеве:

Октябрь 2016-го, Вена:

На Евро-2016 Уэльс всех удивил: выиграл группу с Англией (и Россией), прошел два раунда плей-офф и добрался до полуфинала – но тогда как раз фотографировались по классике.

А вот Евро-2021. Схема на первый матч со Швейцарией.

Так выходили на Турцию.

Перед датчанами в 1/8 финала, естественно, тоже исполнили.

Июнь 2022-го – матч Лиги наций против Бельгии.

Через четыре дня против Нидерландов.

Думаете, экспериментирует только мужская сборная? Нет, у женской еще оригинальнее. Это совсем свежий кадр – 6 октября 2022-го, перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

Фото: Gettyimages.ru/Harry Trump, Stu Forster, Richard Heathcote, Dan Mullan, Alex Pantling; REUTERS/Peter Cziborr/Action Images, Leonhard Foeger, Naomi Baker, Dan Mullan; globallookpress.com/Zheng Huansong/XinHua; East News/ NICOLAS TUCAT / AFP