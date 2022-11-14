🇯🇵🇰🇷 Вспоминаем ЧМ-2002: Роналдо и Бразилия – лучшие на планете, Сенегал, Турция и Корея творят историю

Sports.ru продолжает цикл фоторассказов о чемпионатах мира. До стартового свистка в матче Катара и Эквадора выйдет 6 серий – о каждом турнире в период с 1998-го по 2018-й. У нас хватает поводов считать именно эти ЧМ современными: привычный формат в 32 команды, телевизионная картинка (многие из нас все видели в прямом эфире), хорошо знакомые истории и фигуры.

Второй эпизод – о ЧМ-2002, который не был похож на предыдущий. Первый турнир в XXI веке, впервые в Азии и впервые с двумя странами-хозяйками – Японией и Южной Кореей 🇯🇵🇰🇷

Изначально страны подали конкурирующие заявки (третьей была Мексика), но в ФИФА на фоне внутренних разногласий посчитали, что объединиться – оптимально. Япония и Корея неохотно согласились.

Разница во времени вынуждала европейских болельщиков просыпаться специально к футболу – матчи показывали непривычно рано.

Групповой этап: Франция, Португалия и Аргентина вылетают, Бекхэм мстит Симеоне, Корея Хиддинка разгоняется

• Турнир стартовал 31 мая с грандиозной сенсации: французы, чемпионы мира и Европы, проиграли дебютантам из Сенегала – 0:1.

История и география делали матч особенным вне зависимости от результата: весь стартовый состав сенегальцев играл в Лиге 1 (у Франции был лишь один такой футболист).

Тренер Брюно Метсю тоже был французом, и он понимал слабые стороны сильнейшей по статусу команды мира. «Говорят, что мы как Франция-B. Но у нас игроки, которые достаточно хороши, чтобы играть за основную Францию», – уверял Брюно. Плюс матч пропускал травмированный Зидан, который двумя неделями ранее принес «Реалу» Кубок чемпионов.

Метсю насытил центр поля и поставил на скорость Эль-Хаджи Диуфа (признанного лучшим футболистом Африки). Единственный гол с паса Диуфа забил полузащитник Папа Буба Диоп – команда отпраздновала танцами вокруг футболки, разложенной у углового флага.

• Во втором туре Франция скатала скучные нули с Уругваем. Поражение 0:2 от Дании завершило защиту титула.

Поразительно, что Франция, обладавшая тремя лучшими бомбардирами топ-лиг (Анри – АПЛ, Трезеге – Серия А, Сиссе – Лига 1), так ни разу и не забила.

• Азиатский чемпионат зафиксировал первое и пока единственное появление Китая. Огромной стране повезло с обстоятельствами: Япония и Южная Корея не участвовали в отборе, квалификация была легче обычного. Тренер-космополит Бора Милутинович даже пообещал в случае заваленного отбора спрыгнуть с Великой Китайской стены.

Для Милутиновича это был уже пятый чемпионат мира – и все с разными командами.

Сборная из Поднебесной залетела в группу к Бразилии, Турции и Коста-Рике. Итог был болезненным – 0 очков, 0 забитых, 9 пропущенных.

• Другими дебютантами были Эквадор, все тот же Сенегал и Словения – с ними мы видимся чаще.

• Бразилия шла лишь четвертой у букмекеров (ниже Аргентины, Франции и Италии). Чемпионы-1994 и финалисты-1998 затянули с оформлением выхода до последнего тура квалификации и отстали от аргентинцев на 13 очков.

Команде тяжело давались голы, и тренера Луиса Фелипе Сколари настойчиво призывали взять на ЧМ 36-летнего Ромарио.

Но Сколари выбрал другого – Роналдо.

Феномен отплатит 8 мячами в 7 матчах и выдаст сильнейший индивидуальный перфоманс в современной истории. До этого никто целых 32 года не забивал на чемпионатах мира так много – в 1970-м у Герда Мюллера было 10 голов.

Такое преображение лучшей девятки поколения было чудом. Перед ЧМ Роналдо пропустил два с половиной года из-за травм и за три сезона в Серии А забил всего 10 раз. Голов за сборную не было почти три года.

«Потому что я сумасшедший», – объяснял веру в форварда Сколари. «Когда чемпионат мира-2002 начался, Фелипао был самым ненавидимым человеком в Бразилии. Никто не мог понять, что сподвигло его взять Роналдо и проигнорировать Ромарио», – вспоминал помощник тренера Антонио Лопеш.

Сколари окружил Роналдо звездными партнерами – Ривалдо и Роналдиньо, создав трио 3R. С флангов на атакующее созвездие работали Кафу и Роберто Карлос. В стартовой схеме бразильцев был лишь один оборонительный полузащитник – Жилберто Силва. Его партнер Жуниньо Паулиста чаще подключался вперед. Но при владении мячом в пару к Жилберто из тройки защитников выдвигался Эдмилсон.

• В первом матче с Турцией (2:1) Ривалдо принес победу, реализовав пенальти. Но в память врезалось не это, а стыдная симуляция, спровоцировавшая удаление Хакана Унсала.

• Одна из хозяйских сборных – Южной Кореи – не пропускала ЧМ с 1986-го, но по-прежнему ждала первую победу.

Менять ситуацию перед главным стартом в истории страны позвали голландца Гуса Хиддинка, который в 1998-м добрался с «оранье» до полуфинала.

Гус пришел за полтора года, в декабре 2000-го. Поначалу мало что намекало на большой успех: хотя на Кубке конфедераций-2001 корейцы обыграли Мексику и Австралию, журналисты зацепились за поражение от Франции (0:5). Когда Корея проиграла с таким же счетом Чехии, Хиддинка так и прозвали – «ноль пять».

Разогревочные товарняки перед ЧМ немного приглушили скепсис. «Мы далеки от уровня топ-команд. Но у нас есть солдаты. Каждый игрок думает: «Мы слепо следуем за командиром, если он так сказал», – говорил Хиддинк.

А непосредственно на турнире заработала магия голландского тренера.

В первом матче группы Южная Корея обыграла 2:0 Польшу, добыв дебютную победу на чемпионатах мира. И это был только разгон.

• У Португалии в той же группе проблемы начались сразу – внезапные 2:3 с США.

Разгром Польши подправил положение – 4:0. Хет-трик сделал Педру Паулета – лучший бомбардир сборной до Криштиану Роналду. Из 47 мячей за Португалию лишь четыре пришлись на большие турниры. Три мы уже вспомнили, еще один Паулета забьет через четыре года Анголе.

Последний турнир до эры Роналду закончился невыходом в плей-офф после поражения от Южной Кореи (0:1) при двух удалениях.

• А это Эммануэль Олисадебе – первый чернокожий футболист в истории сборной Польши. Натурализованный по протекции легендарного Бонека форвард стал героем квалификации – восемь голов. Олисадебе добавил и на ЧМ, забив в единственном победном для Польши матче – против США (3:1).

• Германия – Саудовская Аравия – 8:0. Мирослав Клозе начинает восхождение к бомбардирским вершинам ЧМ с хет-трика. Еще по голу Миро забьет Ирландии и Камеруну – и все пять головой.

Для Германии это был первый с 1978-го чемпионат мира без Лотара Маттеуса. Мало кто ждал, что Бундестим задержится надолго: немцы проиграли в группе отбора Англии 1:5, выдали 0:0 с Финляндией и доигрались до стыковых матчей за выход.

Культурная перезагрузка футбольной системы произойдет в 2006-м – после двух проваленных Евро – а рывок в финал-2002 обеспечат три игрока: Клозе, Михаэль Баллак и вселяющий в нападающих ужас Оливер Кан.

• В XXI веке Ирландия дважды мелькала на Евро, но ЧМ у британской сборной был всего один. В 2002-м команда Шэя Гивена, Робби Кина и Дэмьена Даффа сначала обставила в квалификации Нидерланды, а потом вышла в 1/8 финала, где лишь по пенальти проиграла Испании.

До ЧМ не доехал Рой Кин. Звезда «Манчестер Юнайтед» разнес футбольную федерацию за условия подготовки к турниру, обругал тренера Мика Маккарти, и тот отправил Кина домой.

• Жеребьевка свела в группе F Аргентину и Англию, предоставив Дэвиду Бекхэму шанс для мести за тот ад, в котором он оказался четыре года назад.

Но Дэвид был не полностью здоров, явно находился не в тонусе. За два месяца до чемпионата мира капитан «Трех львов» получил травму плюсневой кости – ее нанес аргентинский футболист «Депортиво» Душер.

Бэкс все же прилетел в Японию и во втором туре встретился с Диего Симеоне. Фотографы понимали, что делают один из главных кадров турнира.

Сюжет закрутился, когда в конце первого тайма Пьерлуиджи Коллина назначил пенальти после контакта Оуэна и Почеттино (Маурисио и теперь настаивает, что это был нырок: «В этот момент Оуэн был аргентинцем в большей степени, чем я»).

Бекхэм пробил сильно низом – и мимо вратаря.

Дэвид отпраздновал возмездие с болельщиками. Особенный настрой перешел и в цифры: статистическая компания Opta подсчитала, что никто другой на поле не нанес столько ударов (4) и не создал столько моментов (4).

• Поражение 0:1 от Англии поспособствовало сенсационному вылету Аргентины, основному фавориту букмекеров.

Под руководством Марсело Бьелсы аргентинцы пронеслись через южноамериканскую квалификацию, опередив Эквадор на 12 очков. Беспроигрышная серия накануне ЧМ растянулась на 17 матчей и включала победы над Италией с Германией.

Предтурнирный опрос показал: 76% аргентинцев верили, что команда возьмет Кубок. Даже сам Бьелса сказал, что любой результат, кроме победы, будет провалом. А еще Марсело не взял в Японию Рикельме и Савиолу.

«Главное разочарование моей карьеры – вылет с ЧМ-2002. Не сам факт вылета, а все вместе – то, какая у нас была команда, атмосфера в ней, тренер, и как все закончилось. Если бы мы прошли в плей-офф, продвинулись бы очень далеко. Эта команда не оставляла людей равнодушными – такой футбол захватывал каждого», – делился Вальтер Самуэль.

В решающем матче третьего тура Аргентина упустила кучу моментов, забила лишь с добивания после нереализованного пенальти и сыграла 1:1. Этого не хватило – дальше прошли шведы и англичане.

• 14 июня 2002-го. Нападающий сборной России Владимир Бесчастных обыграл вратаря японцев Сейго Нарадзаки и пробил в сетку – но лишь сбоку. Япония выиграет 1:0.

• После промаха Бесчастных в экраны, установленные на Манежной площади в Москве, вдалеке от Йокогамы, полетели стеклянные бутылки. Все закончится драками, перевернутыми машинами (в том числе – скорой помощи), разбитыми витринами и одной смертью.

• В последнем туре Россию устраивала ничья с Бельгией, но все знают развязку – поражение 2:3.

Вероятно, самые искренние слезы российского футбола. 18-летний Сычев забил второй мяч после выхода на замену, но не спас сборную.

• Прощаемся с групповым этапом и заезжаем в плей-офф:

Плей-офф: Корея скандально выбивает гигантов, Роналдиньо шлет привет Симэну

• Убойный факт: когда африканский отбор на ЧМ-2002 стартовал, Сенегал занимал 79-е место в рейтинге ФИФА, находясь ниже Таиланда, Кубы и Гаити.

Просто выходом из группы сенегальцы не ограничились, выбив в 1/8 Швецию. Понадобился «золотой гол» (второй в истории ЧМ) от нападающего Анри Камара.

В следующем матче Сенегал все же остановили – это сделала Турция. И тоже с «золотым голом» – от Ильхана Мансыза.

• США благодаря голам Брайана Макбрайда и Лэндона Донована обыграли в дерби региона Мексику (2:0).

• Южная Корея – Италия – 2:1.

На утро первые полосы итальянских газет горели огромными заголовками «Ворье!!!». Страна искренне ненавидела эквадорского судью Байрона Морено. Пенальти в ворота «скуадры» (его Буффон отбил), незасчитанный гол Томмази и удаление Тотти – основное из списка претензий.

Тотти выгнали с поля за симуляцию в экстра-тайме.

Когда в 2010-м Байрона задержали в нью-йоркском аэропорту с шестью килограммами героина в трусах, Буффон отреагировал так: «Полагаю, в 2002-м у Морено уже было шесть килограммов наркотиков, но не в нижнем белье, а в организме».

После освобождения Морено клялся, что залез в грязные дела, чтобы оплатить лечение сына.

Домой итальянцев голом на 117-й минуте отправил нападающий Ан Чжон Хван (это его пенальти потянул Буффон). Он играл за «Перуджу» и так выбесил президента клуба Лучано Гаучи, что практически моментально лишился работы.

«Чтобы ноги этого джентльмена тут не было. Он был феноменален лишь в матче против Италии. Считаю его поведение не только оскорблением итальянской гордости, но и преступлением против страны, два года назад открывшей двери для него. Я не намерен платить зарплату тому, кто уничтожил итальянский футбол», – выдал Гаучи на следующий день после поражения.

Немного позже босс клуба заявил, что дело вовсе не в голе: «Да он мог бы забить хоть 10. Причина в его комментариях. Он сказал, что корейский футбол сильнее итальянского, а мы вообще-то футбольная нация. Мы дали ему всю нашу любовь, а он своими словами оскорбил меня и наш народ».

Больше за «Перуджу» Ан Чжон Хван действительно не играл.

• Четвертьфинал Англия – Бразилия. Мы когда-нибудь определимся, что все же замышлял Роналдиньо – удар или навес?

Сам Ронни улыбался и убеждал, что это был удар. Ну-ну.

• Историческое приключение Южной Кореи продолжается. Хозяева ЧМ в 1/4 вынесли испанцев – 0:0, 5:3 по пенальти. Решающий удар реализовал капитан корейцев Хон Мен Бо.

Хон Мен Бо будет в символической сборной ЧМ. Компанию ему там составит полузащитник Ю Сан Чхоль.

• Испанцы винили египетского арбитра Джамаля Аль-Гандура. Его бригада отменила два испанских гола и несколько раз спорно зажгла офсайд.

Так Испания, пускай и скандально, подтвердила опасения, что все в очередной раз закончится ничем.

Тренер Хосе Камачо отбивался перед стартом: «Франция не брала Кубок мира до 1998-го. Так же когда-то было с Аргентиной, теперь они серьезная сила. У нас хватает опыта, отличные игроки-победители, чемпионы. И я не променял бы Рауля ни на одного футболиста в мире».

Час Испании еще пробьет.

• Голы Михаэля Баллака в плей-офф (США в 1/4 и Корее в полуфинале) вывели Германию в финал, но сам Михаэль против Бразилии не сыграл из-за перебора желтых. Впоследствии ФИФА пересмотрит правило, чтобы звезды не пропускали главные матчи, как это вышло у Каниджи (1990), Костакурты (1994) и Баллака.

• Ох, эта прическа. Ее ни с чем не спутать.

Так Роналдо вышел на полуфинальный матч с Турцией, с которой Бразилия уже играл в группе. Нападающий объяснял: «Я постригся прямо перед полуфиналом. Медиа сомневались, что я готов сыграть, потому что у меня была травма отводящей мышцы. Так что накануне я побрил голову. В коридоре я показал прическу партнерам по команде: они хохотали как безумные и делали ставки, выйду ли я на тренировку в таком виде. И я вышел. Все моментально перестали говорить о моей травме».

Безобразие на голове главной звезды чемпионата стало хитом. Роналдо понимает, на что обрек тысячи мальчишек и их родителей: «Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу».

Бразилия победила 1:0. Роналдо забил единственный гол на 49-й минуте.

• Поразительно, но у Турции всего два появления на ЧМ – в 1954-м и 2002-м.

С ЧМ в Японии и Кореи турки увезли бронзовые медали. Команда Шенола Гюнеша в матче за третье место обыграла Корею – 3:2. Опоздавшие к началу явно пожалели: Хакан Шюкюр открыл счет уже на 11-й секунде (совсем точно – на отметке 10,8).

Шюкюр, Хасан Шаш, Йылдырай Баштюрк, Тугай Керимоглу, Алпай Озалан, Рюштю Речбер – мы хорошо запомнили имена золотого турецкого поколения.

Финал: Роналдо! Роналдо!

30 июня 2002-го, Йокогама.

Роналдо не мог не вспоминать, что с ним случилось четыре года назад во Франции:

«В день финала меня накрывали флешбэки из 1998-го: как я сходил на обед и лег спать – а когда проснулся, у нас была большая проблема. Сиеста была моим ритуалом перед матчами, но с тех пор я его изменил. Я пообедал и сказал себе: нет, я ни в коем случае не пойду спать. Так что ходил из комнаты в комнату в поисках кого-нибудь, с кем можно поговорить, кто мог бы меня отвлечь. В конце концов я нашел Диду и сказал ему: «Мне правда страшно спать! Можешь ли ты остаться со мной и говорить, чтоб я не уснул?!» Мы в итоге проболтали весь день, пока не настало время ехать на стадион. К тому моменту я был максимально сконцентрирован и четко знал, что мне нужно сделать».

Он точно знал.

Пас на второй гол Роналдо отдал Клеберсон. В плей-офф Сколари играл осторожнее и использовал полузащитника вместо Жуниньо Паулисты.

«Я кричал Ривалдо: «Оставь, оставь!» Я контролировал мяч, это было отличное касание. Оставалось только пробить. Все получилось идеально», – резюмировал Феномен.

На этом все – 2:0. Роналдо на вершине мира. Лучше его нет.

Пятикратные.

В следующей серии – ЧМ в Германии, поменявший образ Бундестим и драматично закрывший карьеру Зидана.

Фото: East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP, ANTONIO SCORZA / AFP, Roberto SCHMIDT / AFP, ODD ANDERSEN / AFP, Gabriel BOUYS / AFP, PATRICK HERTZOG / AFP; Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Shaun Botterill, Stu Forster, Martin Rose/Bongarts, Alex Livesey, Sandra Behne/Bongarts, Ben Radford, Tim De Waele, Oleg Nikishin, Ross Kinnaird, Gunnar Berning/Bongarts, Laurence Griffiths, Henri Szwarc/Bongarts, Gary M. Prior