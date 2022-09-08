Елизавета II и спорт: награждала Англию на ЧМ-1966, принимала «Арсенал» и Дэвида Бекхэма, вручала салатницы на «Уимблдоне»

Свидетельница больших побед.

Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Об этом официально сообщил Букингемский дворец. Ей было 96 лет.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года и правила 70 лет. За это колоссальное время мир перенес много потрясений и кардинально изменился. Здесь мы покажем немного другой угол личности ушедшего монарха – пересечения со спортом.

1939 год, Елизавета (еще принцесса) с белым пони в Большом Виндзорском парке.

Уже королева Елизавета II участвует в верховом выступлении для гостей Виндзорского замка, 1961 год. Тогда Елизавета пришла к финишу 7-й из 10.

«Уимблдон»-1957, Королева поздравляет теннисистов.

Снова теннис. Австралиец Род Лэйвер получает из рук монаршей особы трофей (1962).

Британская теннисистка Вирджиния Уэйд делит с Королевой радость победы над Бетти Стове из Нидерландов. Центральный корт «Уимблдона», 1 июля 1977-го.

Переносимся в 2010-й. Кадр зафиксировал первый визит Елизаветы II на «Уимблдон» за 33 года.

Перт, октября 2011-го. Королева сначала наблюдает за игрой, а затем держит в руках мяч для австралийского футбола.

6 мая 1956-го, стадион «Уэмбли». Елизавета II вручает Кубок Англии капитану сборной Уэльса и «Манчестер Сити» Рою Полу.

Спустя 2 года легендарный трофей достался «Ноттингем Форест» – «лесники» победили в финале 2:1 «Лутон».

1966 год. Королева приветствует футболистов сборной Германии, проигравших в финале чемпионата мира Англии. Рядом – президент ФИФА сэр Стэнли Роуз и принц Филипп.

Момент славы для сборной Англии. Кубок Жюля Риме переходит из рук Елизаветы II к капитану англичан Бобби Муру. За ним – герой финала и автор хет-трика Джефф Херст.

Голову перед Королевой склонил Томас Хесслер и Юрген Клинсманн. Это 1996-й, финал Евро на «Уэмбли».

Редкое фото, когда Елизавета II лишь на фоне. В центре с кубком – чемпион Европы Оливер Бирхофф.

На аудиенцию к Букингемский дворец попали Уоррен Барретт, Алан Ширер и Колин Хендри – капитаны сборных Ямайки, Англии и Шотландии на чемпионате мире-1998.

Вам тоже кажется, что Елизавета II и Арсен Венгер провели у власти примерно одно время?

Тьерри Анри представляет монарху игроков «Арсенала» – Франсеска Фабрегаса, Матье Фламини, Томаша Росицкого, Джастина Хойта, Тео Уолкотта и Фредди Юнберга. Встреча прошла в феврале 2007-го и была организована после того, как Королева из-за болей в спине пропустила открытие нового клубного стадиона.

2002-й, Елизавета II рядом с Солом Кэмпбеллом и Свеном-Йораном Эрикссоном.

Так же, как Елизавета II меняла яркие платья и шляпки, капитана сборной Англии Дэвид Бекхэм коллекционировал яркие прически.

2018-й, встреча уже очень хороших знакомых.

Фото: eastnews.ru/Daniel Munoz; Gettyimages.ru/Dennis Oulds, George Freston, Julian Finney, Mike Stephens, Terry Disney, Central Press AFP/Jacques DEMARTHON, MARTIN HAYHOW, PHIL NOBLE, Fiona Hanson