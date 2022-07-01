Да, это правда было с нами.

1 июля 2018-го – день, который принес нам тонну радости. Тогда сборная России сдержала испанцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Давайте еще раз насладимся главными моментами той победы – она точно заслуживает.

Правда, начиналось все не очень, помните? На 12-й минуте испанцы вышли вперед: Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом срезал мяч в свои ворота.

Станислав Черчесов очень эмоционально подсказывал после пропущенного.

Но уже на 41-й «Лужники» встали на ноги: Жерар Пике сыграл рукой и привез пенальти.

А Артем Дзюба его реализовал – на трибунах полный восторг!

Артем отпраздновал гол с размахом.

Не забыл и про знаменитый жест, который, кстати, родился в стартовой игре ЧМ с Саудовской Аравией (5:0).

«Забиваю и знаю, что к пустой голове руку не прикладывают – вот и получилось так сделать, – объяснял потом Дзюба. – Сейчас я счастлив – всегда мечтал, чтобы у меня был свой собственный жест. Когда мы после чемпионата мира с «Зенитом» приехали играть с «Интером» в Пизу, ко мне столько итальянцев подходило, они говорили: «Дзюба, Дзюба» и прикладывали руку к голове. Я сначала даже думал, что троллят».

Затем россияне выстояли не только основное время, но и два дополнительных тайма – все, серия пенальти!

Денис Черышев делает счет в серии 4:3, а потом к мячу подходит опытный Яго Аспас.

Но здесь испанец ошибся: Акинфеев вовремя поднял ногу и оформил самый красивый сэйв года – у вас ведь тоже мурашки?

Игоря тогда спросили, как он отбил этот удар. Кипер скромничал: «Просто повезло, и все». Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче тоже не вдавался в детали: «Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения».

Все. Россия ликует, есть место в четвертьфинале!

А топовая Испания едет домой.

У Дениса Черышева слезы радости – он вообще провел шикарный турнир: забил 4 гола и закончил в топ-5 бомбардиров.

«Играем за вас!» – благодарность болельщикам, которые поддерживали сборную весь ЧМ.

В раздевалке команду поздравили Дмитрий Медведев и Виталий Мутко – такой чемпионат мира захватил даже политиков.

После матча народ пошел на Никольскую – во время ЧМ эта улица стала главной футбольной локацией страны.

Объятия, флаги, кайф от победы!

Лица в цветах флага – классика того лета.

Счастья хватило на всю ночь.

Это все и правда было с нами.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Oleg Nikishin, Ryan Pierse, Clive Rose, Matthias Hangst; РИА Новости/Илья Питалев, Георгий Зимарев, Евгений Одиноков, Максим Богодвид, Дмитрий Астахов, Валерий Мельников, Алексей Филиппов, Евгения Новоженина, Владимир Песня; eastnews.ru/AP Photo/Victor R. Caivano