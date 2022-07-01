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4 года назад Россия была счастлива! Нога Акинфеева, честь Дзюбы, эйфория на Никольской – когда мы обыграли испанцев

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Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев
Виталий Мутко Виталий Мутко
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Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Денис Черышев Денис Черышев
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Да, это правда было с нами.

1 июля 2018-го – день, который принес нам тонну радости. Тогда сборная России сдержала испанцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Давайте еще раз насладимся главными моментами той победы – она точно заслуживает.

Правда, начиналось все не очень, помните? На 12-й минуте испанцы вышли вперед: Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом срезал мяч в свои ворота.

Станислав Черчесов очень эмоционально подсказывал после пропущенного.

Но уже на 41-й «Лужники» встали на ноги: Жерар Пике сыграл рукой и привез пенальти.

А Артем Дзюба его реализовал – на трибунах полный восторг!

Артем отпраздновал гол с размахом.

Не забыл и про знаменитый жест, который, кстати, родился в стартовой игре ЧМ с Саудовской Аравией (5:0).

«Забиваю и знаю, что к пустой голове руку не прикладывают – вот и получилось так сделать, – объяснял потом Дзюба. – Сейчас я счастлив – всегда мечтал, чтобы у меня был свой собственный жест. Когда мы после чемпионата мира с «Зенитом» приехали играть с «Интером» в Пизу, ко мне столько итальянцев подходило, они говорили: «Дзюба, Дзюба» и прикладывали руку к голове. Я сначала даже думал, что троллят».

Затем россияне выстояли не только основное время, но и два дополнительных тайма – все, серия пенальти!

Денис Черышев делает счет в серии 4:3, а потом к мячу подходит опытный Яго Аспас.

Но здесь испанец ошибся: Акинфеев вовремя поднял ногу и оформил самый красивый сэйв года – у вас ведь тоже мурашки?

Игоря тогда спросили, как он отбил этот удар. Кипер скромничал: «Просто повезло, и все». Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче тоже не вдавался в детали: «Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения».

Сэйв Акинфеева – не удача, а мастерство и величие!

Все. Россия ликует, есть место в четвертьфинале!

А топовая Испания едет домой.

У Дениса Черышева слезы радости – он вообще провел шикарный турнир: забил 4 гола и закончил в топ-5 бомбардиров.

«Играем за вас!» – благодарность болельщикам, которые поддерживали сборную весь ЧМ.

В раздевалке команду поздравили Дмитрий Медведев и Виталий Мутко – такой чемпионат мира захватил даже политиков. 

После матча народ пошел на Никольскую – во время ЧМ эта улица стала главной футбольной локацией страны.

Объятия, флаги, кайф от победы!

Лица в цветах флага – классика того лета.

Счастья хватило на всю ночь.

Это все и правда было с нами.

Испания – Россия 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4
Дата проведения
1 июля, 17.00, «Лужники»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12, автогол Игнашевич, 1:1 – 41, пенальти Дзюба.
ИспанияДе Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).
РоссияАкинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения:
Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Oleg Nikishin, Ryan Pierse, Clive Rose, Matthias Hangst; РИА Новости/Илья Питалев, Георгий Зимарев, Евгений Одиноков, Максим Богодвид, Дмитрий Астахов, Валерий Мельников, Алексей Филиппов, Евгения Новоженина, Владимир Песня; eastnews.ru/AP Photo/Victor R. Caivano

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