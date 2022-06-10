Знакомьтесь, это Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль – новый тренер «Спартака». Испанцу 33 года, с февраля он работал в «Базеле», где с ним познакомился Федор Чалов. Пора знакомиться и вам. Согласно опросу, более 95% наших читателей не слышали об этом тренере до сегодняшнего дня. И тем более – не видели.

В ближайшие часы и дни мы расскажем об Абаскале в деталях, а пока – просто фото. Чтобы вы хотя бы узнали его на улице.

Фото: globallookpress.com/Marc Schumacher; eastnews.ru/ Fabrice COFFRINI; Gettyimages.ru/Matthias Hangst