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Все, Бэйл уходит из «Реала». Вот фото главных моментов: и великий гол «Барсе», и ножницы в финале ЛЧ

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Легенда?

Гарет Бэйл насовсем покидает «Реал» – после 9 лет, наполненных постоянными травмами (пропустил большее 600 дней), ссорами с болельщиками и легендарными голами. Валлийца брали как замену Криштиану Роналду – но что-то постоянно мешало Бэйлу раскрыться на полную.

Теперь зарплатная ведомость станет легче.

Бэйл попрощался в искреннем письме

Полный текст обращения Гарета к фанатам: 

«В этом письме я хочу поблагодарить всех своих партнеров, прошлых и нынешних, моих тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, поддерживавших меня.

Я пришел сюда девять лет назад молодым парнем, который хотел реализовать свою мечту – играть за «Реал». Надеть белоснежную футболку и увидеть эмблему на груди, сыграть на «Сантьяго Бернабеу», завоевать титулы и стать частью того, чем славен этот клуб – с победой в Лиге чемпионов.

Сейчас я могу оглянуться назад, поразмыслить и честно признаться, что реализовал мечту – и даже больше.

Быть частью истории этого клуба, добиться того, чего мы добились, – это был невероятный опыт, который я никогда не смогу забыть. Я также хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, Хосе Анхеля Санчеса и руководство за то, что подарили мне возможность сыграть за этот клуб.

Вместе мы сотворили несколько моментов, которые навсегда войдут в историю клуба и футбола. Это было честью для меня. Спасибо!

HALA MADRID!»

Гарет – самая противоречивая легенда «Реала». Он оставил гигантское число воспоминаний

За несколько дней до финала Лиги чемпионов Юрген Клопп особенно тепло отзывался о Бэйле: «В Мадриде Гарета не любят. Я просто не могу в это поверить. А я бы обожал его уже за один только тот гол через себя, честно говоря, будь я болельщиком «Реала».

Бэйл и правда никогда не мог поладить с фанатами, но свое имя в историю «Реала» точно вписал – ни один игрок с игры не забил в финалах ЛЧ за «Мадрид» больше мячей, чем Гарет Бэйл с его 3 голами. При этом 2 из 3 его голов и вовсе оказались победными.

Все началось в 2014-м. Гарет только-только перешел в «Реал» и пахал на каждом сантиметре поля – поэтому Марку Бартре не помогло даже то, что он вытолкнул валлийца за пределы поля. Дальше был великий гол.

В первом сезоне Бэйл показал, что финалы – его стихия. В том же 2014-м против «Атлетико» именно он воткнул второй гол в ворота Тибо Куртуа, который похоронил шансы команды Симеоне на евротрофей.

Через два года «Реал» снова шел за титулом – а Гарет до сих пор решал. В полуфинале против «Ман Сити» было сложно, но валлиец забил победный гол и вывел команду в финал.

Там Бэйл тоже сверкнул. В документальном фильме La leyenda blanca о серии пенальти в финале ЛЧ-2016 газета El Pais рассказала, что Гарет пошел бить пенальти с судорогами. Партнеры были в шоке, а валлиец забил.

Потом карьера Гарета резко пошла на спад – после Евро-2016 он так и не вернулся к своим топовым кондициям, хотя любовь решать в финалах ЛЧ никуда не делась. В 2018-м именно Бэйл переломил ход встречи шикарным голом через себя.

На минуту из голов фанатов вылетели шутки про гольф и постоянные травмы.

Что дальше? Скоро может завершить карьеру

Может, Бэйл и хотел остаться в «Мадриде» еще на сезон, но клуб выступил резко против. Отказ Мбаппе не изменил ситуацию – история Гарета в «Реале» закончилась еще до начала этого сезона, клуб ищет нового нападающего.

По данным The Athletic, Бэйл и вовсе может закончить с футболом, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022. В стыках уже прошли крепкую Австрию, но решающая игра с победителем пары Шотландия – Украина впереди.

Если Уэльс все же окажется в Катаре, Гарет готов отыграть еще один сезон для поддержания формы. Sky Sports пишет, что он перейдет в «Кардифф» или «Суонси» – претендентов лучше нет. Хотя недавно газета El Nacional писала, что Бэйл может понадобиться «Саутгемптону» – якобы новый сербский владелец Драган Шолак влюблен в игру Гарета. 

А пока – трогательное прощание с клубом, где выиграл пять ЛЧ.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Michael Regan, Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Denis Doyle; eastnews.ru/DANI POZO; globallookpress.com/Mutsu Kawamori

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