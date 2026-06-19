Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, лайкнула публикацию бразильского аккаунта Na Canela в инстаграме с критикой Бруну Фернандеша.
В посте хавбека «МЮ» охарактеризовали словом pipoca. В бразильском сленге этот термин обозначает игрока, который ярко проявляет себя в одной команде (например, в клубе), но затем «прячется» и не показывает тот же уровень в другой (в данном случае – сборной).
«Это португальский Рафинья: в сборной он зачастую испаряется», – говорилось в публикации с фотографией Бруну Фернандеша в форме сборной Португалии.
Фанаты Роналду также пришли в комментарии к Бруну в его соцсетях. Поклонники 41-летнего форварда «Аль-Насра» критиковали Фернандеша и требовали чаще пасовать на Криштиану.
Среди сообщений встречались такие: «Ты боишься пасовать Роналду?», «Это самый большой хейтер Криштиану», «Бейся за Роналду, это его последний ЧМ. Он дал вам все». Такие комментарии массово опубликованы под всеми последними постами Фернандеша.
Изображение: instagram.com/brunofernandes8
«Бейся за Роналду, это его последний ЧМ. Он дал вам все.»
Не понимаю чего они мелочатся: если бы не Криштиану, то вообще никакой Португалии в этом мире и истории не существовало бы )