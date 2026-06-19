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  4. Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду

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Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду
Сестра Роналду поставила лайк посту с критикой Бруну.

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, лайкнула публикацию бразильского аккаунта Na Canela в инстаграме с критикой Бруну Фернандеша.

В посте хавбека «МЮ» охарактеризовали словом pipoca. В бразильском сленге этот термин обозначает игрока, который ярко проявляет себя в одной команде (например, в клубе), но затем «прячется» и не показывает тот же уровень в другой (в данном случае – сборной).

«Это португальский Рафинья: в сборной он зачастую испаряется», – говорилось в публикации с фотографией Бруну Фернандеша в форме сборной Португалии.

Фанаты Роналду также пришли в комментарии к Бруну в его соцсетях. Поклонники 41-летнего форварда «Аль-Насра» критиковали Фернандеша и требовали чаще пасовать на Криштиану.

Среди сообщений встречались такие: «Ты боишься пасовать Роналду?», «Это самый большой хейтер Криштиану», «Бейся за Роналду, это его последний ЧМ. Он дал вам все». Такие комментарии массово опубликованы под всеми последними постами Фернандеша.

Изображение: instagram.com/brunofernandes8

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: A Bola
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Англия
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoСборная Португалии по футболу
Катя Авейру
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Бедная сборная Португалии! Такое звездное поколение вынуждено тешить эго престарелой примадонны
ОтветЕбздрогыч
Бедная сборная Португалии! Такое звездное поколение вынуждено тешить эго престарелой примадонны
Эти посты несомненно сплотят команду)
ОтветЕбздрогыч
Бедная сборная Португалии! Такое звездное поколение вынуждено тешить эго престарелой примадонны
"Здоровая" атмосфера в команде..
И «фанаты» Роналду еще хоть как-то смеют называть болельщиков Месси «сектой» )

«Бейся за Роналду, это его последний ЧМ. Он дал вам все.»
Не понимаю чего они мелочатся: если бы не Криштиану, то вообще никакой Португалии в этом мире и истории не существовало бы )
ОтветКирилл
И «фанаты» Роналду еще хоть как-то смеют называть болельщиков Месси «сектой» ) «Бейся за Роналду, это его последний ЧМ. Он дал вам все.» Не понимаю чего они мелочатся: если бы не Криштиану, то вообще никакой Португалии в этом мире и истории не существовало бы )
Если бы не Роналду, за сборную Португалии играли солдаты НАТО
Старый саудовский мешок украл гол у Бруну, но хэйтят именно Фернандеша…
опять Кристи с аккаунта сестры бомбит)
Тут буквально номинация на самых тупых фанатов. У них есть лучший ассистент АПЛ в центре поля, связка из двукратного победителя ЛЧ Невеш и Витинья. И вот они пораскинув мозгами пришли к выводу, что виноват не 41-летний статичный форвард, а лучшая полузащита мира
ОтветБлуждающий странник
Тут буквально номинация на самых тупых фанатов. У них есть лучший ассистент АПЛ в центре поля, связка из двукратного победителя ЛЧ Невеш и Витинья. И вот они пораскинув мозгами пришли к выводу, что виноват не 41-летний статичный форвард, а лучшая полузащита мира
Они еще решили, что Бруно должен за него биться. И это после того, как Роналду хотел переписать гол на себя)
Было бы прикольно, если бы игроки сборной Португалии показали при исполнении гимна скрытый жест, который показывают при тирании со стороны отцов женщины и дети.
так сам роналду своей деревяхой украл гол у Бруно !
Фанаты Роналду никогда не отличались высоким интеллектом
Ну что, авейрофилы, вы по-прежнему считаете, что он круче Месси?
Если так подумать, то за что Бруно вообще должен уважать Роналду? За то, что тот гол хотел на себя переписать или что?) Странно, что Бруно вообще после такого с ним на поле выходит.
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