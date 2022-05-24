Плей-офф НБА – место притяжения селебрити

Плей-офф НБА традиционно демонстрирует не только самых зрелищных звезд в спорте, но и гарантирует им поддержку самых известных людей из всех сфер самовыражения.

Рэпер Лил Уэйн заглянул на седьмой матч серии между «Финиксом» и «Далласом».

Там же бейсболист и владелец «Миннесоты» Алекс Родригес и Кэтри Пэджетт.

И игрок НФЛ Оделл Бекхэм-младший.

Президент UFC Дана Уайт – на седьмом матче серии «Милуоки» – «Бостон».

Легенда НБА Дуэйн Уэйд и его жена Гэбриэлл Юнион посетили второй матч серии между «Хит» и «Филадельфией».

Здесь же присутствовал рэпер Рик Росс.

Рэпер Мик Милл – на первом матче серии между «Хит» и «Филадельфией».

Гонщик «Формулы-1» Джордж Расселл наслаждается игрой «Майами».

Легенда «Далласа» Дирк Новицки воспитывает своего наследника.

Рэпер Quavo – на матче серии между «Атлантой» и «Майами».

Квотербек «Брокос» Расселл Уилсон и певица Сиара на одном из денверских матчей с «Голден Стэйт».

На матче серии между «Милуоки» и «Чикаго» игроки НФЛ Рэндэлл Кобб и Аарон Роджерс и дочь владельца «Бакс» Мэллори Эденс.

Бывший тренер Дьюка и сборной США Майк Кшишевски – на матче в Бостоне.

Флойд Мэйвезер – на игре «Финикса».

Стефен Карри с Бобом Уиром из Grateful Dead.

DJ Khaled – постоянный гость матчей «Хит».

Рэпер Jay-Z поддержал «Нетс».

Певец Usher пришел на матч своего «Мемфиса».

Квотербек Канзас-Сити Патрик Махоумс поболел за «Даллас» в серии с «Ютой».

Фото: REUTERS/Jasen Vinlove, Sam Navarro, Mark J. Rebilas; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Adam Glanzman, Michael Reaves, Justin Ford, Kevin C. Cox, Matthew Stockman, Ezra Shaw, Stacy Revere, Maddie Meyer, Sarah Stier