Плей-офф НБА – место притяжения селебрити

Плей-офф НБА традиционно демонстрирует не только самых зрелищных звезд в спорте, но и гарантирует им поддержку самых известных людей из всех сфер самовыражения.
Рэпер Лил Уэйн заглянул на седьмой матч серии между «Финиксом» и «Далласом».
Там же бейсболист и владелец «Миннесоты» Алекс Родригес и Кэтри Пэджетт.
И игрок НФЛ Оделл Бекхэм-младший.
Президент UFC Дана Уайт – на седьмом матче серии «Милуоки» – «Бостон».
Легенда НБА Дуэйн Уэйд и его жена Гэбриэлл Юнион посетили второй матч серии между «Хит» и «Филадельфией».
Здесь же присутствовал рэпер Рик Росс.
Рэпер Мик Милл – на первом матче серии между «Хит» и «Филадельфией».
Гонщик «Формулы-1» Джордж Расселл наслаждается игрой «Майами».
Легенда «Далласа» Дирк Новицки воспитывает своего наследника.
Рэпер Quavo – на матче серии между «Атлантой» и «Майами».
Квотербек «Брокос» Расселл Уилсон и певица Сиара на одном из денверских матчей с «Голден Стэйт».
На матче серии между «Милуоки» и «Чикаго» игроки НФЛ Рэндэлл Кобб и Аарон Роджерс и дочь владельца «Бакс» Мэллори Эденс.
Бывший тренер Дьюка и сборной США Майк Кшишевски – на матче в Бостоне.
Флойд Мэйвезер – на игре «Финикса».
Стефен Карри с Бобом Уиром из Grateful Dead.
DJ Khaled – постоянный гость матчей «Хит».
Рэпер Jay-Z поддержал «Нетс».
Певец Usher пришел на матч своего «Мемфиса».
Квотербек Канзас-Сити Патрик Махоумс поболел за «Даллас» в серии с «Ютой».
Фото: REUTERS/Jasen Vinlove, Sam Navarro, Mark J. Rebilas; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Adam Glanzman, Michael Reaves, Justin Ford, Kevin C. Cox, Matthew Stockman, Ezra Shaw, Stacy Revere, Maddie Meyer, Sarah Stier
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