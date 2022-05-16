От Дибалы и Суареса до Михаэля Цорка и Руди Феллера. В топ-лигах парад прощаний 😢

Осторожно, много слез.

Минувшие выходные запомнились целым рядом прощаний. Кто-то меняет клуб, а кто-то завершает карьеру. Предлагаем пролистать галерею прощальных снимков.

Последний домашний матч за «Спартак» провел Самюэль Жиго – против «Зенита» (1:1). После игры француз подошел к фанатскому сектору, где исполнил с ними фирменное празднование «АУФ!».

В этом сезоне француз пробил отметку в 100 матчей за «Спартак». Перед уходом в «Марсель» у игрока еще осталось одно незавершенное дело – финал Кубка России: «У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. Сейчас у меня одна мечта – поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию».

«Атлетико» в воскресенье прощался с Луисом Суаресом (выступает за мадридцев с 2020-го) и Эктором Эррерой (с 2019-го). И здесь никто не сдерживался в эмоциях.

Мексиканец и уругваец выступили с монологами, прошли через коридор почета, а болельщики сопроводили все это красивым пением.

Главное прощание тура в АПЛ – последний домашний матч иконы «Вест Хэма» Марка Нобла. 18,5 лет, 548 игр за один клуб, 62 гола и 61 голевая – все это великий Мистер «Вест Хэм».

«Лондон Стэдиум» точно залился слезами.

В такой обстановке менее замеченным осталось прощание Андрея Ярмоленко.

«Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе с семьей вышел на поле и попрощался с фанатами «Вест Хэма», – написал футболист. – Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку. Искренне, с благодарностью и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье «Вест Хэма».

«Наполи» разгромил «Дженоа» 3:0 и гарантировал себе бронзу Серии А. Но результат в этом матче вторичен, главное случилось еще до его старта – Лоренцо Инсинье тепло попрощался с Неаполем.

Инсинье отличился с пенальти, улучшив личную статистику. За «Наполи» Лоренцо провел 433 матча (четвертый результат в истории): оформил в них 122 гола и 95 ассистов (оба показателя – второй результат в истории). Плюс было 40 игр и 20 мячей в молодежке.

Легенда Неаполя теперь будет получать удовольствие от футбола в «Торонто» из МЛС.

«Аякс» защитил титул еще в предпоследнем туре, разгромив «Херенвен» 5:0. Для Эрика тен Хага это третье чемпионство, а для амстердамского клуба – рекордное 36-е.

В воскресенье «Аякс» завершил сезон боевой ничьей с «Витессом» (2:2), после чего команда попрощалась с тренером.

Голландец долго не праздновал: уже на следующий день он собрался в Манчестер – разбирать проблемы «Юнайтед».

В субботу парад прощаний устроила «Боруссия».

Один из героев – Эрлинг Холанд. Красивая церемония прошла еще до стартового свистка. Холанд подошел к фанатскому сектору, который буквально накрыл норвежца аплодисментами. Эрлинг ответил взаимностью и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Норвежца заменили после 90-й минуты, трибуны снова проводили его на скамейку овациями. Эрлинг покидает «Дортмунд» с шикарной статистикой: 86 голов в 89 матчах – такое выступление фанатам точно запомнится.

Помимо норвежца с болельщиками простились еще 6 игроков: Марсель Шмельцер, Аксель Витцель, Рейньер, Марвин Хитц, Роман Бюрки и Дан-Аксель Загаду.

«Мне грустно уезжать, но я с гордостью могу сказать, что представлял этот клуб в последние четыре года. Я завел тут много замечательных друзей, для меня большая честь заручиться поддержкой наших замечательных фанатов», – написал Витцель.

Болельщики, конечно, отдельно отметили Шмельцера. Легенда «Боруссии», который всю карьеру провел в одном клубе (367 матчей за основу и 450 с учетом матчей за молодежную команду).

И еще одно знаковое прощание – на пенсию уходит легендарный спортивный директор «Дортмунда» Михаэль Цорк. Лучше всего о его работе говорит тот факт, что он подписал Гюндогана, Мхитаряна, Обамеянга, Дембеле, Санчо и Холанда за 86,8 млн евро, а продал – за 431,2 млн.

В это трудно поверить, но Цорк провел в клубе 44 года подряд – в качестве игрока, тренера, а затем спортдиректора.

«Байер» тепло проводил на пенсию Руди Феллера, который работал в клубе с 1994 года (с перерывом в несколько лет в начале нулевых) – он сначала завершил в Леверкузене игровую карьеру, а затем начал управленческую.

Болельщики подготовились: вывесили баннеры с цитатами Феллера. Например, одна из них такая: «В конце концов, правила существуют для того, чтобы их нарушать».

Все закончилось тем, что 62-летний спортивный директор полез на трибуну, чтобы провести время с фанатами. «Самое главное, что я не поранился во время действия. С такими акробатическими вещами в моем возрасте надо быть осторожнее, – отметил Феллер. – Это было прекрасно».

Намекнул на уход и Роберт Левандовски. «Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии», – признался поляк после матча с «Вольфсбургом».

За день до финального тура Бундеслиги намерение Левандовского уйти подтвердил Хасан Салихамиджич: «Он сообщил мне, что не примет наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы чего-то нового».

Правда, «Бавария» не намерена отпускать этим летом футболиста, контракт которого заканчивается через год.

Пожалуй, раньше всех прощаться начали игроки «МЮ», которые провели последний матч на «Олд Траффорд» еще в начале мая. Во втором тайме игры с «Брентфордом» (3:0) Рангник заменил Хуана Мату и Неманью Матича, дав возможность болельщикам отблагодарить уходящих футболистов.

В ближайшие дни серия прощаний продолжится. Пауло Дибала анонсировал, что сегодня проведет последний матч в футболке «Ювентуса».

«Это были 7 лет волшебства. 12 трофеев и 115 голов, которые у нас никто не отнимет. Никогда», – написал аргентинец в прощальном письме.

Эти истории в прошлом. Впереди – новая жизнь.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Andreas Gebert, Fabian Bimmer, Leon Kuegeler, Ciro De Luca, Tony Obrien, Matthew Childs, Alberto Lingria; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Dean Mouhtaropoulos, Catherine Ivill; eastnews.ru/Jose Jordan /AFP; globallookpress.com/IMAGO/Ruben Albarran / PRESSINPH, IMAGO/www.imagephotoagency.it, www.imago-images.de, IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, IMAGO/Christopher Neundorf, IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Moritz Mueller, Marius Becker, IMAGO/Eibner/Memmler; РИА Новости/Алексей Филиппов