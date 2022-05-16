Фото года
Блог

От Дибалы и Суареса до Михаэля Цорка и Руди Феллера. В топ-лигах парад прощаний 😢

Руди Феллер
Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
бундеслига Германия бундеслига Германия
Эктор Эррера Эктор Эррера
Спартак Спартак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Аякс Аякс
Неманя Матич Неманя Матич
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Вест Хэм Вест Хэм
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Самюэль Жиго Самюэль Жиго
Байер Байер
Хуан Мата Хуан Мата
Атлетико Атлетико
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
Луис Суарес Луис Суарес
Марк Нобл Марк Нобл
серия А Италия серия А Италия
Пауло Дибала Пауло Дибала
Аксель Витцель Аксель Витцель
Михаэль Цорк
Ла Лига Ла Лига
Марсель Шмельцер Марсель Шмельцер
Футбол Футбол

Осторожно, много слез.

Минувшие выходные запомнились целым рядом прощаний. Кто-то меняет клуб, а кто-то завершает карьеру. Предлагаем пролистать галерею прощальных снимков.

Последний домашний матч за «Спартак» провел Самюэль Жиго – против «Зенита» (1:1). После игры француз подошел к фанатскому сектору, где исполнил с ними фирменное празднование «АУФ!».

В этом сезоне француз пробил отметку в 100 матчей за «Спартак». Перед уходом в «Марсель» у игрока еще осталось одно незавершенное дело – финал Кубка России: «У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. Сейчас у меня одна мечта – поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию».

«Атлетико» в воскресенье прощался с Луисом Суаресом (выступает за мадридцев с 2020-го) и Эктором Эррерой (с 2019-го). И здесь никто не сдерживался в эмоциях.

Мексиканец и уругваец выступили с монологами, прошли через коридор почета, а болельщики сопроводили все это красивым пением.

Главное прощание тура в АПЛ – последний домашний матч иконы «Вест Хэма» Марка Нобла. 18,5 лет,  548 игр за один клуб, 62 гола и 61 голевая – все это великий Мистер «Вест Хэм». 

«Лондон Стэдиум» точно залился слезами.

«Я воплотил в жизнь мечту каждого фаната». «Вест Хэм» прощается с легендой Марком Ноблом

В такой обстановке менее замеченным осталось прощание Андрея Ярмоленко. 

«Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе с семьей вышел на поле и попрощался с фанатами «Вест Хэма», – написал футболист. – Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку. Искренне, с благодарностью и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье «Вест Хэма».

«Наполи» разгромил «Дженоа» 3:0 и гарантировал себе бронзу Серии А. Но результат в этом матче вторичен, главное случилось еще до его старта – Лоренцо Инсинье тепло попрощался с Неаполем.

Инсинье отличился с пенальти, улучшив личную статистику. За «Наполи» Лоренцо провел 433 матча (четвертый результат в истории): оформил в них 122 гола и 95 ассистов (оба показателя – второй результат в истории). Плюс было 40 игр и 20 мячей в молодежке.

Легенда Неаполя теперь будет получать удовольствие от футбола в «Торонто» из МЛС.

Фото дня: Инсинье получил трофей размером больше самого Инсинье. Так «Наполи» прощается с легендой

«Аякс» защитил титул еще в предпоследнем туре, разгромив «Херенвен» 5:0. Для Эрика тен Хага это третье чемпионство, а для амстердамского клуба – рекордное 36-е.

В воскресенье «Аякс» завершил сезон боевой ничьей с «Витессом» (2:2), после чего команда попрощалась с тренером. 

Голландец долго не праздновал: уже на следующий день он собрался в Манчестер – разбирать проблемы «Юнайтед».

В субботу парад прощаний устроила «Боруссия».

Один из героев – Эрлинг Холанд. Красивая церемония прошла еще до стартового свистка. Холанд подошел к фанатскому сектору, который буквально накрыл норвежца аплодисментами. Эрлинг ответил взаимностью и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Норвежца заменили после 90-й минуты, трибуны снова проводили его на скамейку овациями. Эрлинг покидает «Дортмунд» с шикарной статистикой: 86 голов в 89 матчах – такое выступление фанатам точно запомнится.

«Носить эту футболку было честью». Холанд тепло попрощался с «Боруссией»

Помимо норвежца с болельщиками простились еще 6 игроков: Марсель Шмельцер, Аксель Витцель, Рейньер, Марвин Хитц, Роман Бюрки и Дан-Аксель Загаду. 

«Мне грустно уезжать, но я с гордостью могу сказать, что представлял этот клуб в последние четыре года. Я завел тут много замечательных друзей, для меня большая честь заручиться поддержкой наших замечательных фанатов», – написал Витцель.

Болельщики, конечно, отдельно отметили Шмельцера. Легенда «Боруссии», который всю карьеру провел в одном клубе (367 матчей за основу и 450 с учетом матчей за молодежную команду).

И еще одно знаковое прощание – на пенсию уходит легендарный спортивный директор «Дортмунда» Михаэль Цорк. Лучше всего о его работе говорит тот факт, что он подписал Гюндогана, Мхитаряна, Обамеянга, Дембеле, Санчо и Холанда за 86,8 млн евро, а продал – за 431,2 млн.

В это трудно поверить, но Цорк провел в клубе 44 года подряд – в качестве игрока, тренера, а затем спортдиректора. 

«Байер» тепло проводил на пенсию Руди Феллера, который работал в клубе с 1994 года (с перерывом в несколько лет в начале нулевых) – он сначала завершил в Леверкузене игровую карьеру, а затем начал управленческую.

Болельщики подготовились: вывесили баннеры с цитатами Феллера. Например, одна из них такая: «В конце концов, правила существуют для того, чтобы их нарушать».

Все закончилось тем, что 62-летний спортивный директор полез на трибуну, чтобы провести время с фанатами. «Самое главное, что я не поранился во время действия. С такими акробатическими вещами в моем возрасте надо быть осторожнее, – отметил Феллер. – Это было прекрасно».

 

Намекнул на уход и Роберт Левандовски. «Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии», – признался поляк после матча с «Вольфсбургом».

За день до финального тура Бундеслиги намерение Левандовского уйти подтвердил Хасан Салихамиджич: «Он сообщил мне, что не примет наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы чего-то нового».

Правда, «Бавария» не намерена отпускать этим летом футболиста, контракт которого заканчивается через год.

Пожалуй, раньше всех прощаться начали игроки «МЮ», которые провели последний матч на «Олд Траффорд» еще в начале мая. Во втором тайме игры с «Брентфордом» (3:0) Рангник заменил Хуана Мату и Неманью Матича, дав возможность болельщикам отблагодарить уходящих футболистов.

В ближайшие дни серия прощаний продолжится. Пауло Дибала анонсировал, что сегодня проведет последний матч в футболке «Ювентуса».

«Это были 7 лет волшебства. 12 трофеев и 115 голов, которые у нас никто не отнимет. Никогда», – написал аргентинец в прощальном письме.

Эти истории в прошлом. Впереди – новая жизнь. 

Уход Дибалы – риск для «Ювентуса». На рынке нет прямой замены, а переход на 4-3-3 проблематичен из-за Аллегри

Фото: REUTERS/Phil Noble, Andreas Gebert, Fabian Bimmer, Leon Kuegeler, Ciro De Luca, Tony Obrien, Matthew Childs, Alberto Lingria; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Dean Mouhtaropoulos, Catherine Ivill; eastnews.ru/Jose Jordan /AFP; globallookpress.com/IMAGO/Ruben Albarran / PRESSINPH, IMAGO/www.imagephotoagency.it, www.imago-images.de, IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, IMAGO/Christopher Neundorf, IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Moritz Mueller, Marius Becker, IMAGO/Eibner/Memmler; РИА Новости/Алексей Филиппов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные