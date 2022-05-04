Вся красота апреля: объятия Клоппа и Гвардиолы, фаны «Лидса» снимают обувь, поля Швейцарии и леса Алабамы

Провожаем месяц яркими фотографиями.

2 апреля. Восход солнца встречает участников ежегодного забега по Семимильному мосту во Флориде.

East News/Andy Newman/Florida Keys News Bureau via AP

6 апреля. Карим Бензема, король ЛЧ-2021/22, покоряет Лондон.

Reuters/Peter Cziborra

Кто круче в ЛЧ: Бензема или Левандовски? Сравнили голы (победные, в плей-офф, с пенальти), дубли, хет-трики, ассисты и среднюю результативность

6 апреля. Франсис Коклен показывает, что настало время для новой сенсации в Лиге чемпионов от «Вильярреала».

Gettyimages.ru/David Ramos

«Вильярреал» в этой ЛЧ – прелесть! Вот минимум 10 причин аплодировать

6 апреля. Разборки в Кубке Либертадорес. Диего Валенсия из чилийского «Универсидад Католика» близок к тому, чтобы попасть ногой по зубам Матиасу Каталану из аргентинского «Тальереса».

Gettyimages.ru/Hernan Cortez

9 апреля. Как же без скачек в нашей подборке? Сегодняшняя локация – Ливерпуль.

Gettyimages.ru/Shaun Botterill

(Следующие три фотографии отлично подходят для того, чтобы встряхнуть пыль со старенького штампа)

9 апреля. Огонь. «Унион» и «Герта» в берлинском дерби.

Gettyimages.ru/Boris Streubel

9 апреля. Вода. Британка Элла Дайсон на турнире в Шеффилде.

Gettyimages.ru/Alex Pantling

10 апреля. Медные трубы. Два самых любимых и почитаемых современных тренера сошлись в разгар великого сезона.

Reuters/Phil Noble

(Спасибо, мы прошли огонь, воду и медные трубы вместе, и дальше таких штампов не будет)

10 апреля. Еще одна карточка с того же матча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Ох уж этот взгляд Гвардиолы.

Gettyimages.ru/Michael Regan

«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы – две величайшие команды в истории АПЛ. Нужно наслаждаться каждым их матчем

10 апреля. Макс Ферстаппен покидает болид. Гран-при Австралии не задался.

Gettyimages.ru/Mark Thompson

10 апреля. Бейсбол не част в нашей ленте, но прыжок Джаза Чизхолма из «Майами Марлинс» достоин упоминания.

Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson

12 апреля. А Томас Мюллер уже приземлился, вылетев с «Баварией» из Лиги чемпионов.

Reuters/Kai Pfaffenbach

12 апреля. Иллюстрация сумасшедшего матча в Мадриде, где «Реал» все-таки прошел «Челси».

Reuters/Juan Medina

13 апреля. На следующий день в столице Испании тоже было жарко. Особенно усердствовал Стефан Савич, который тянул Фодена за пределы поля и трепал Грилиша за волосы.

Gettyimages.ru/Shaun Botterill

14 апреля. Не лучший месяц для обновляющейся «Барселоны». Рональд Араухо и компания вылетели из Лиги Европы от «Айнтрахта».

Gettyimages.ru/David Ramos

14 апреля. Обычно фотографии гольфа в наших подборках полны спокойствия, но сегодня ракурс, где люди смотрят, как Джастин Томас корячится и выбирает траекторию для удара.

Gettyimages.ru/Kevin C. Cox

16 апреля. А это классический ракурс из мотогонок, когда колено едва не касается асфальта. Грегг Блэк и Майк ди Мельо в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

East News/JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

16 апреля. Через неделю «Сити» и «Ливерпуль» снова встретились, теперь в Кубке Англии. Завораживающе смотрим на ловкий прием мяча от Садьо Мане, автора победного дубля.

Reuters/Tony Obrien

Обновляем топ-20 клубов Европы: «Ливерпуль» (лучший в истории?), «Ман Сити» и… остальные

17 апреля. Встреча двух чехов в АПЛ. Матей Выдра и Томаш Соучек в борьбе за мяч.

East News/JUSTIN TALLIS / AFP

17 апреля. На затылки посмотрели, теперь поглядим на обнаженный торс и золотую цепь фаната «Кристал Пэлас».

Reuters/David Klein

17 апреля. Испанец Алехандро Давидович-Фокина демонстрирует интересный способ отбить мяч.

Gettyimages.ru/Julian Finney

18 апреля. Застывшее мгновение из серии «Голден Стэйт» и «Денвера». На фото Джамайкл Грин и Неманя Бьелица.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

20 апреля. Луис Суарес, кажется, все еще не может отойти от фотографии фаната «Кристал Пэлас».

Reuters/Juan Medina

21 апреля. Второй бейсбол за подборку: Харрисон Бейдер из «Сент-Луис Кардиналс» ломает через колено биту.

Gettyimages.ru/Megan Briggs

22 апреля. Искры и брызги воды позади болида Мика Шумахера.

Gettyimages.ru/Mark Thompson

23 апреля. Криштиану Роналду посвятил 100-й гол в АПЛ сыну, который умер при родах.

Reuters/David Klein

Криштиану забил «Арсеналу» 100-й гол в АПЛ – посвятил умершему сыну. Но «МЮ» проиграл и почти потерял шансы на ЛЧ

23 апреля. «Бетис» выиграл Кубок Испании, и 40-летний Хоакин исполняет роль тореадора перед фотографами и болельщиками.

Gettyimages.ru/Angel Martinez

Лавстори 40-летнего Хоакина и Кубка Испании: таскался с трофеем на свадьбе и снимался голым (говорит, что монтаж)

23 апреля. Тайсон Фьюри по-королевски выходит на бой с Дилланом Уайтом. Закончил тоже по-королевски.

Reuters/Andrew Couldridge

Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой

23 апреля. Мануэлю Нойеру на этот раз не удалось остаться сухим.

Reuters/Kai Pfaffenbach

«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг

24 апреля. Вид на зеленые леса Алабамы во время гонки NASCAR.

Reuters/John David Mercer-USA TODAY Sports

24 апреля. Старт полумарафона в колумбийском городе Медельин.

East News/JOAQUIN SARMIENTO / AFP

24 апреля. Регби в Австралии. Вместе с лежащими спортсменами ждем, чем закончится эта атака.

Gettyimages.ru/Kelly Defina

24 апреля. Эндрю Робертсон сливается с болельщиками «Ливерпуля». Очень много красного на одном фото.

Reuters/Phil Noble

26 апреля. А здесь можно рассмотреть лица болельщиков. Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и Брэндон Кларк из «Мемфиса» напоминают, что баскетбол – самая близкая к фанатам игра.

Reuters/Christine Tannous-USA TODAY Sports

27 апреля. На пару фотографий отправимся в Швейцарию на «Тур Романдии». Идиллия.

East News/Fabrice COFFRINI / AFP

29 апреля. Красота.

East News/Fabrice COFFRINI / AFP

29 апреля. Пока Тайлер Сегин и Урхо Вааканайнен сражаются у борта, болельщик в ботинках челси наслаждается.

Reuters/Jerome Miron-USA TODAY Sports

30 апреля. На игре «Лидса» и «Ман Сити» в центре внимания – тоже обувь. Это фанаты «Лидса» поют песню: «Снимай обувь, если ты ненавидишь «Манчестер Юнайтед».

Reuters/Phil Noble

30 апреля. Командное фото итальянских регбисток после победы над сборной Уэльса в «Кубке шести наций» заряжает позитивом.

Reuters/John Sibley

30 апреля. Слезы юного болельщика «Норвича», который снова отправляется в Чемпионшип. Мальчик явно поддерживает клуб совсем недавно и не знает, что вылеты и возвращения в АПЛ – это важная часть клубной истории.

Reuters/Molly Darlington

«Норвич» вылетел из АПЛ второй раз за 3 последних сезона

30 апреля. Карло Анчелотти искрит после чемпионства в Ла Лиге. Браво!

Reuters/Susana Vera

👑 Анчелотти – король королей! По титулу в каждой из топ-5 лиг