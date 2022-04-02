А помните то самое снежное дерби? ЦСКА – «Спартак» с грузовиками на поле, кривыми линиями и «порвем козлов» Романцева

Сегодня вернули наш 2002-й.

Главный матч тура в РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» накрыло снегом: поле «РЖД Арены» завалило, к плановому началу матча расчистить его не успели. Вам это ничего не напоминает?

Все верно, это же ремейк великого снежного дерби!

Тогда, в ноябре 2002-го, перед дерби ЦСКА и «Спартака» в Москве также начался жуткий снегопад – и легендарный стадион имени Эдуарда Стрельцова оказался совсем не готов к стихии.

То дерби запомнилось не только ужасными погодными условиями, но и жалобами «Спартака» на предвзятое судейство и убийство их команды. Многие отмечают, что именно 19 лет назад началась массовая истерия об том самом «антиспартаковском заговоре». Но возмущения было сложно назвать неоправданными. Первый человек с лопатой появился только за 30 минут до начала игры, а снегоуборочные машины приехали уже после официального старта. И это были самые настоящие грузовики как с московских шоссе, совсем не те аккуратные легкие снегоочистители, которые использовали в Черкизово.

В итоге дерби началось с 45-минутным опозданием – выходит, пауза была на 15 короче, чем сейчас у «Локо» со «Спартаком». И вот команды все же вышли на поле. Началось снежное месиво.

Болельщики все это время играли в снежки и не могли даже присесть – трибуны тоже покрылись снегом. Игроки же продолжали то ли играть в футбол, то ли зачерпывать бутсами снег.

Особенным вышел и перерыв. Он длился больше 30 минут и стал самым длинным в истории чемпионатов России. Снегоуборочные машины справились за 20, но все испортили работники стадиона.

Они выкапывали боковую линию навстречу друг другу и не сошлись в траекториях – аж на несколько метров. Командам пришлось подождать еще немного.

Но ЦСКА был сильнее «Спартака» даже в таких условиях: забили Семак и Яновский, а красно-белые ответили только голом Кудряшова – 2:1.

«То, что сделали с полем – цээсковская тема»

Снежное дерби запомнилось навсегда. Про него очень часто вспоминают – для этого не надо даже неожиданного апрельского снегопада.

«Приезжаю на стадион, а там один человек с лопатой чистит снег за воротами. Не было ни техники, ничего. Но меня даже не погода смущала, сколько этот персонаж судейский. Я его увидел и сразу понял: будут убивать. Хотя был шанс соскочить, судья спрашивал: «Будете играть или нет?», – рассказывал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. – Мы с Шикуновым пошли к Романцеву и спросили: «Иваныч, будем играть?».

Романцев ответил: «Конечно, порвем козлов!». Будем значит будем, хоть и на огороде.

То, что сделали с полем – цээсковская тема. Оно больше им подходило: молотиться, биться на нем. У Газзаева была мощная команда, а в «Спартаке» ювелиры: техничные, играющие. Романцев рассчитывал на настрой команды. К тому же за победу в том дерби каждому игроку полагалось 20 тысяч долларов».

«Жутчайший снегопад был, засыпало все в чертям. Но с Иванычем никто не спорил, с ним такое не прокатывало. Игру отложили, мы сидели в раздевалке и не понимали, что происходит. Смотрели в окно, как выехали ЗИЛы и сгребли снег вместе с газоном. Потом нас позвали, а вместе с нами на поле выбежал чудак с ведром – стал чертить разметку белой краской, – не остался в стороне Максим Калиниченко, который играл в том матче.

Меня тогда выгнали ни за хрен собачий. Первую желтую карточку получил за подкат, хотя даже не дотронулся до футболиста. А если и дотронулся, то вместе с мячом. Вторая карточка – шок. Нарушение, быстро поставили мяч и швахнули в меня. Я в метре стоял и момента не видел, даже шанса не имел увернуться. Эти кони как заорали, Иванов повернулся, сразу достал желтую и все – до свидания.

Непогода не дала шанса сыграть в привычный футбол – а судьи не позволили сыграть в равных составах».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; РПЛ/Константин Рыбин;