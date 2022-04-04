Вся красота марта: «Тайная вечеря» на спине Капу, удар по коле Кейна, печаль Верратти в «ПСЖ» и сборной Италии

Спортивные фотографии со всего света.

3 марта. Четырехрукий Джа Морэнт из «Мемфиса».

Gettyimages.ru/Maddie Meyer

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

5 марта. Однодневная велогонка «Страде Бьянке». Жюлиан Алафилипп словно над пропастью.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

5 марта. Перед Джо Уиллоком из «Ньюкасла» закрываются двери «Брайтона».

Reuters/Lee Smith

6 марта. Взгляд мальчика, который сейчас получит футболку Димитри Пайета.

Reuters/Sarah Meyssonnier

8 марта. Уфф. Алексис Санчес въезжает в Тиаго Алькантару. Чилийца удалят, но позже – за фол против Фабиньо.

Reuters/Carl Recine

9 марта. Хет-трик в четвертьфинале против «ПСЖ» – один из величайших моментов в карьере Карима Бензема. А еще запомним Марко Верратти на заднем плане.

Reuters/Susana Vera

​​Бензема по-прежнему недооценен. Его сезон и матч с «ПСЖ» – заявка на большое место в истории

10 марта. Уверенный полет Мэйсона Маунта.

Reuters/Andrew Boyers

10 марта. Многообразие гонщиков и шлемов. «Гонка к солнцу» – так называют шоссейную многодневку Париж — Ницца.

East News/FRANCK FIFE / AFP

13 марта. Виктор Осимхен из «Наполи» после гола «Вероне» обзавелся фотоаппаратом.

Reuters/Alberto Lingria

13 марта. «Эвертон» – «Вулверхэмптон». Рауль Хименес и его цель.

Reuters/Phil Noble

16 марта. Брызги повсюду. Это Харри Кейн пинает бутылку колы.

Reuters/John Sibley

Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍

16 марта. Лука Дончич тоже изо всех сил тянется к мячу.

Gettyimages.ru/Al Bello

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

16 марта. Время объятий. Роберто Фирмино после гола «Ливерпулю».

Reuters/David Klein

16 марта. Кадр-близнец из этого же вечера. Теперь в объятиях болельщиков Этьен Капу.

Reuters/Massimo Pinca

А еще полузащитник «Вильярреала» показал нам, что на спине у него Тайная вечеря.

16 марта. Глаза болельщика «Вильярреала» только что видели 3:0 над «Ювентусом».

Reuters/Massimo Pinca

«Вильярреал» – особенный четвертьфиналист ЛЧ. Полсостава – воспитанники, а на остальных тратили не больше 6 млн евро

«Я не продал бы клуб шейху: чувствами не играют». «Вильярреал» – бизнес-сказка, подарившая городу счастье

16 марта. Информация, за которой вы заходили в этот пост: фестиваль скачек в Челтнеме выдался грязным.

Reuters/Molly Darlington

17 марта. Питчер «Сиэтла» Юсэй Кикути глядит на мяч.

Reuters/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

17 марта. Экопротест в АПЛ против добычи нефти. Активист прервал на 7 минут матч «Эвертона» и «Ньюкасла», приковав себя к штанге.

Reuters/Lee Smith

Экопротест в АПЛ против добычи нефти: активист привязал себя к штанге и простоял так 7 минут

17 марта. Красочные шарфы и фонарики болельщиков «Лиона».

Reuters/Sarah Meyssonnier

18 марта. Этим болельщикам «Финикса» менее уютно, на них приземлился Джавейл Макги.

Reuters/Joe Camporeale-USA TODAY Sports

18 марта. Идеальный финиш Ноор Видтс из Бельгии и Адрианны Сулек из Польши: обе соперницы счастливы после финиша. Это семиборье на ЧМ по легкой атлетике в помещении.

Gettyimages.ru/Alex Pantling

19 марта. А здесь счастлив только один участник этого киношного кадра. На заднем плане – Брюс Каррингтон. Лежит – Юри Андухар.

Gettyimages.ru/Al Bello

19 марта. Отправляемся на северо-запад Италии, где проходит самая длинная однодневная гонка в велоспорте (298 километров). Гонщики пересекают железную дорогу на пути от Милана к Сан-Ремо.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

20 марта. А это Белград, ЧМ по легкой атлетике в помещении и эмоции украинки Марины Бех-Романчук, которая взяла серебро в тройном прыжке.

Reuters/Bernadett Szabo

20 марта. Лучи света пробиваются сквозь густой дым в Лейпциге.

Gettyimages.ru/Martin Rose

20 марта. Пока Шарль Леклер из «Феррари» несется к победе, Серхио Перес из «Ред Булл» грустно смотрит на болид, который сломался за круг до финиша.

Gettyimages.ru/Clive Mason

«Ред Булл» самоуничтожился в первой гонке новой «Ф-1»: перегрел уязвимый топливный насос. Минус подиумы Ферстаппена и Переса

22 марта. Эффектный прием мяча от Джулии Гвинн из «Баварии».

East News/Christof STACHE / AFP

22 марта. В борьбе Михаэля Раффля и Эвана Бушара на первый план вылезла клюшка.

Reuters/Jerome Miron-USA TODAY Sports

24 марта. Парагвайские фанаты прочитали правильный прогноз погоды перед матчем с Эквадором.

East News/NORBERTO DUARTE / AFP

24 марта. А вот и наш старый знакомый Марко. Второй вылет за март и вторая живописная грусть Верратти. Сборная Италии сенсационно уступила Северной Македонии.

Reuters/Guglielmo Mangiapane

Италия – мимо ЧМ, 2-й раз подряд! В Катаре без чемпиона Европы

Все виды отчаяния Верратти, шок на каменном лице Манчини и другие страдания Италии после провала в отборе ЧМ

26 марта. Геометрия «Формулы-1» в Саудовской Аравии.

Gettyimages.ru/Clive Mason

26 марта. Два полета в одном кадре. Это финн Калле Хейккинен на этапе Кубка мира в Словении.

Reuters/Borut Zivulovic

26 марта. Великолепные Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон прощаются со спортом на домашнем люду. Пятое золото чемпионатов мира.

Reuters/Juan Medina

Награждение-проводы лучшего танцевального дуэта мира: американцы подняли Пападакис на подиуме, а дальше «Марсельеза» а капелла

27 марта. Обед в палаточном лагере на Сахарском шестидневном марафоне.

East News/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

27 марта. Пируэт Таджона Бьюкенена после гола Панаме. Канадцы выиграли отбор в Северной Америке и примерно в таком стиле влетают на ЧМ.

Reuters/Carlos Osorio

Канада – на ЧМ впервые за 36 лет! Казалось бы, нефутбольная страна поднялась со дна за 4 года (и уже выше России)

28 марта. Национальный стадион в Лусаиле тем временем в ожидании декабрьского чемпионата мира.

East News/GABRIEL BOUYS / AFP

🔥 Испания с Германией, Бельгия с Хорватией, Аргентина с Польшей – все группы ЧМ-2022

29 марта. Чересчур близкий контакт Диего Жоты и Эзджана Алиоски в стыке на ЧМ.

East News/MIGUEL RIOPA / AFP

Турнир всей карьеры для Роналду, прорыв Канады и сюрприз из Сенегала: мы очень ждем ЧМ-2022

29 марта. Боль Джамеля Бельмади, тренера сборной Алжира, чья команда пропустила от Камеруна на последних секундах и не вышла на ЧМ.

East News/RYAD KRAMDI/AFP

118-я минута – на ЧМ вырывается Алжир, 124-я – вдруг путевку забирает Камерун. Горе проигравшего тренера 😭

30 марта. «Барселона» и «Реал» в четвертьфинале ЛЧ собрали на «Камп Ноу» 91 553 зрителя. Это рекорд женского футбола.

Reuters/Albert Gea

91 553 зрителя – новый рекорд женского футбола! Переполненный «Камп Ноу» на класико «Барсы» и «Реала» в 1/4 ЛЧ

30 марта. И снова Сахарский марафон. Цветы в подарок одной из отважных участниц.