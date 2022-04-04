Фото года
Блог

Вся красота марта: «Тайная вечеря» на спине Капу, удар по коле Кейна, печаль Верратти в «ПСЖ» и сборной Италии

Джамель Бельмади
Рауль Хименес Рауль Хименес
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Серхио Перес Серхио Перес
Диогу Жота Диогу Жота
Габриэла Пападакис Габриэла Пападакис
болельщики
Камп Ноу Камп Ноу
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Вильярреал Вильярреал
Михаэль Раффль Михаэль Раффль
Париж - Ницца
Таджон Бьюкенен Таджон Бьюкенен
Карим Бензема Карим Бензема
Лука Дончич Лука Дончич
Джа Морэнт Джа Морэнт
Этьен Капу Этьен Капу
Марко Верратти Марко Верратти
Адрианна Сулек
Ноор Видтс
Гийом Сизерон Гийом Сизерон
Харри Кейн Харри Кейн
Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук
фото
Футбол Футбол

Спортивные фотографии со всего света.  

3 марта. Четырехрукий Джа Морэнт из «Мемфиса».

Gettyimages.ru/Maddie Meyer

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

5 марта. Однодневная велогонка «Страде Бьянке». Жюлиан Алафилипп словно над пропастью.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

5 марта. Перед Джо Уиллоком из «Ньюкасла» закрываются двери «Брайтона».

Reuters/Lee Smith

6 марта. Взгляд мальчика, который сейчас получит футболку Димитри Пайета.

Reuters/Sarah Meyssonnier

8 марта. Уфф. Алексис Санчес въезжает в Тиаго Алькантару. Чилийца удалят, но позже – за фол против Фабиньо. 

Reuters/Carl Recine

9 марта. Хет-трик в четвертьфинале против «ПСЖ» – один из величайших моментов в карьере Карима Бензема. А еще запомним Марко Верратти на заднем плане.

Reuters/Susana Vera

​​Бензема по-прежнему недооценен. Его сезон и матч с «ПСЖ» – заявка на большое место в истории

10 марта. Уверенный полет Мэйсона Маунта.

Reuters/Andrew Boyers 

10 марта. Многообразие гонщиков и шлемов. «Гонка к солнцу» – так называют шоссейную многодневку Париж — Ницца.

East News/FRANCK FIFE / AFP

13 марта. Виктор Осимхен из «Наполи» после гола «Вероне» обзавелся фотоаппаратом.

Reuters/Alberto Lingria

13 марта.  «Эвертон» – «Вулверхэмптон». Рауль Хименес и его цель.

Reuters/Phil Noble 

16 марта. Брызги повсюду. Это Харри Кейн пинает бутылку колы.

Reuters/John Sibley 

Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍

16 марта. Лука Дончич тоже изо всех сил тянется к мячу.

Gettyimages.ru/Al Bello

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

16 марта. Время объятий. Роберто Фирмино после гола «Ливерпулю».

Reuters/David Klein

16 марта. Кадр-близнец из этого же вечера. Теперь в объятиях болельщиков Этьен Капу. 

Reuters/Massimo Pinca

А еще полузащитник «Вильярреала» показал нам, что на спине у него Тайная вечеря.

16 марта. Глаза болельщика «Вильярреала» только что видели 3:0 над «Ювентусом».

Reuters/Massimo Pinca

«Вильярреал» – особенный четвертьфиналист ЛЧ. Полсостава – воспитанники, а на остальных тратили не больше 6 млн евро

«Я не продал бы клуб шейху: чувствами не играют». «Вильярреал» – бизнес-сказка, подарившая городу счастье

16 марта. Информация, за которой вы заходили в этот пост: фестиваль скачек в Челтнеме выдался грязным.

Reuters/Molly Darlington 

17 марта. Питчер «Сиэтла» Юсэй Кикути глядит на мяч.

Reuters/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports 

17 марта. Экопротест в АПЛ против добычи нефти. Активист прервал на 7 минут матч «Эвертона» и «Ньюкасла», приковав себя к штанге.

Reuters/Lee Smith

Экопротест в АПЛ против добычи нефти: активист привязал себя к штанге и простоял так 7 минут

17 марта. Красочные шарфы и фонарики болельщиков «Лиона».

Reuters/Sarah Meyssonnier 

18 марта. Этим болельщикам «Финикса» менее уютно, на них приземлился Джавейл Макги.

Reuters/Joe Camporeale-USA TODAY Sports

18 марта. Идеальный финиш Ноор Видтс из Бельгии и Адрианны Сулек из Польши: обе соперницы счастливы после финиша. Это семиборье на ЧМ по легкой атлетике в помещении.

Gettyimages.ru/Alex Pantling

19 марта. А здесь счастлив только один участник этого киношного кадра. На заднем плане – Брюс Каррингтон. Лежит – Юри Андухар.

Gettyimages.ru/Al Bello

19 марта. Отправляемся на северо-запад Италии, где проходит самая длинная однодневная гонка в велоспорте (298 километров). Гонщики пересекают железную дорогу на пути от Милана к Сан-Ремо.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

20 марта. А это Белград, ЧМ по легкой атлетике в помещении и эмоции украинки Марины Бех-Романчук, которая взяла серебро в тройном прыжке.

Reuters/Bernadett Szabo 

20 марта. Лучи света пробиваются сквозь густой дым в Лейпциге.

Gettyimages.ru/Martin Rose

20 марта. Пока Шарль Леклер из «Феррари» несется к победе, Серхио Перес из «Ред Булл» грустно смотрит на болид, который сломался за круг до финиша.

Gettyimages.ru/Clive Mason

«Ред Булл» самоуничтожился в первой гонке новой «Ф-1»: перегрел уязвимый топливный насос. Минус подиумы Ферстаппена и Переса

22 марта. Эффектный прием мяча от Джулии Гвинн из «Баварии».

East News/Christof STACHE / AFP

22 марта. В борьбе Михаэля Раффля и Эвана Бушара на первый план вылезла клюшка.

Reuters/Jerome Miron-USA TODAY Sports 

24 марта. Парагвайские фанаты прочитали правильный прогноз погоды перед матчем с Эквадором.

East News/NORBERTO DUARTE / AFP

24 марта. А вот и наш старый знакомый Марко. Второй вылет за март и вторая живописная грусть Верратти. Сборная Италии сенсационно уступила Северной Македонии.

Reuters/Guglielmo Mangiapane 

 Италия – мимо ЧМ, 2-й раз подряд! В Катаре без чемпиона Европы

Все виды отчаяния Верратти, шок на каменном лице Манчини и другие страдания Италии после провала в отборе ЧМ

26 марта. Геометрия «Формулы-1» в Саудовской Аравии.

Gettyimages.ru/Clive Mason

26 марта. Два полета в одном кадре. Это финн Калле Хейккинен на этапе Кубка мира в Словении.

Reuters/Borut Zivulovic

26 марта. Великолепные Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон прощаются со спортом на домашнем люду. Пятое золото чемпионатов мира.

Reuters/Juan Medina

Награждение-проводы лучшего танцевального дуэта мира: американцы подняли Пападакис на подиуме, а дальше «Марсельеза» а капелла

27 марта. Обед в палаточном лагере на Сахарском шестидневном марафоне.

East News/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

27 марта. Пируэт Таджона Бьюкенена после гола Панаме. Канадцы выиграли отбор в Северной Америке и примерно в таком стиле влетают на ЧМ.

Reuters/Carlos Osorio 

Канада – на ЧМ впервые за 36 лет! Казалось бы, нефутбольная страна поднялась со дна за 4 года (и уже выше России)

28 марта. Национальный стадион в Лусаиле тем временем в ожидании декабрьского чемпионата мира.

East News/GABRIEL BOUYS / AFP

🔥 Испания с Германией, Бельгия с Хорватией, Аргентина с Польшей – все группы ЧМ-2022

29 марта. Чересчур близкий контакт Диего Жоты и Эзджана Алиоски в стыке на ЧМ.

East News/MIGUEL RIOPA / AFP

Турнир всей карьеры для Роналду, прорыв Канады и сюрприз из Сенегала: мы очень ждем ЧМ-2022

29 марта. Боль Джамеля Бельмади, тренера сборной Алжира, чья команда пропустила от Камеруна на последних секундах и не вышла на ЧМ.

East News/RYAD KRAMDI/AFP

118-я минута – на ЧМ вырывается Алжир, 124-я – вдруг путевку забирает Камерун. Горе проигравшего тренера 😭

30 марта. «Барселона» и «Реал» в четвертьфинале ЛЧ собрали на «Камп Ноу» 91 553 зрителя. Это рекорд женского футбола.

Reuters/Albert Gea

91 553 зрителя – новый рекорд женского футбола! Переполненный «Камп Ноу» на класико «Барсы» и «Реала» в 1/4 ЛЧ

30 марта. И снова Сахарский марафон. Цветы в подарок одной из отважных участниц.

East News/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP 

100 лучших фотографий Олимпиады-2022. Здесь обнимают сноуборды, целуют лед и взлетают на коньках

Вся красота января: волшебный вид на «Энфилд», фанаты «Милана» в Венеции и временная скульптура Кобе на месте крушения вертолета

Вся красота декабря: вечный рекорд Карри, суперпрыжок Холанда и персональный болельщик Халка

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные