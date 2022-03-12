Фото дня. Как выглядит стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове

Мы не знаем, что именно случилось со стадионом, и можем публиковать только официальную информацию. Здесь мы просто фиксируем, что большая профессиональная арена разрушена.

Эти фотографии 11 марта появились в соцсетях клуба «Десна» из Премьер-лиги Украины. На них мы видим стадион имени Юрия Гагарина, где команда проводила домашние матчи. Последний официальный – 5 декабря 2021 года против «Мариуполя» (сыграли 3:3).

Стадион в Чернигове открыли в 1936 году, тогда он вмещал 3000 зрителей. Во время Великой Отечественной войны его серьезно повредили бомбардировками, понадобилась реконструкция, которая завершилась в 1960-м: на стадионе появились две трибуны (на 4 и 7 тысяч мест).

В 1961-м стадион назвали в честь Юрия Гагарина, а спустя три года его посетил и сам космонавт: вместе с коллегой Андрияном Николаевым (третий космонавт СССР) он встретился с жителями Чернигова.

После этого стадион пережил еще несколько незначительных реконструкций.

Теперь понадобится еще одна. Очень серьезная.

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Фото: Facebook/desnafc