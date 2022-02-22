100 лучших фотографий Олимпиады-2022. Здесь обнимают сноуборды, целуют лед и взлетают на коньках

А еще плачут солдаты.

Олимпийские игры закончились, но мы их никогда не забудем. В этом посте не будет лишних слов – только дата, вид спорта и имена спортсменов. Остальное расскажут фотографии.

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REUTERS/Tyrone Siu

3 февраля. Фристайл, могул. Анри Кавамура из Японии.

Patrick Smith/Getty Images

4 февраля. Церемония открытия Олимпиады в Пекине.

REUTERS/Brian Snyder

4 февраля. Слеза китайского военного на церемонии открытия.

REUTERS/Brian Snyder

5 февраля. Фристайл, биг-эйр. Дариан Стивенс из США.

REUTERS/Fabrizio Bensch

5 февраля. Бобслей. Мариан Скупек из Словакии.

REUTERS/Edgar Su

5 февраля. Шорт-трек. Джон-Генри Крюгер из Венгрии, Казуки Йошинага из Японии, Денис Айрапетян из России.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

5 февраля. Конькобежный спорт. У Дацзин и Пьетро Сигель из Италии.

Harry How/Getty Images

5 февраля. Биатлон, смешанная эстафета. Кентен Фийон-Майе из Франции, Йоханнес Бо из Норвегии и Эдуард Латыпов из России.

REUTERS/Athit Perawongmetha

5 февраля. Биатлон, смешанная эстафета. Анаис Шевалье-Буше из Франции и Джессика Йислова из Чехии.

Ezra Shaw/Getty Images

6 февраля. Лыжные гонки, скиатлон. Денис Спицов и Александр Большунов.

Matthias Hangst/Getty Images

6 февраля. Санный спорт. Янник Мюллер и Армин Фраушер из Австрии.

Julian Finney/Getty Images

6 февраля. Фигурное катание, командный турнир. Марк Кондратюк из России.

Harry How/Getty Images

6 февраля. Конькобежный спорт. Нильс ван дер Пул из Швеции.

REUTERS/Susana Vera

7 февраля. Шорт-трек. Шаолинь Шандор Лю из Венгрии.

REUTERS/Toby Melville

7 февраля. Фигурное катание, командный турнир. Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии.

REUTERS/Phil Noble

7 февраля. Горные лыжи, гигантский слалом. Нина О’Брайен из США.

REUTERS/Wolfgang Rattay

7 февраля. Санный спорт. Тобиас Арльт и Тобиас Вендль из Германии.

REUTERS/Thomas Peter

7 февраля. Фристайл, биг-эйр. Ник Гоеппер из США.

David Ramos/Getty Images

7 февраля. Фигурное катание, командный турнир. И Чжу из Китая.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

7 февраля. Горные лыжи, скоростной спуск. Марко Одерматт из Швейцарии.

Ezra Shaw/Getty Images

8 февраля. Конькобежный спорт. Сергей Трофимов из России и Эмери Леман из США.

David Ramos/Getty Images

8 февраля. Сноуборд, параллельный гигантский слалом. Мелани Хохрейтер из Германии и Надя Окнер из Италии.

Ezra Shaw/Getty Images

8 февраля. Сноуборд, параллельный гигантский слалом. Бенжамин Карл из Австрии.

REUTERS/Lisi Niesner

8 февраля. Фигурное катание, мужчины. Донован Каррильо из Мексики.

REUTERS/Evgenia Novozhenina

8 февраля. Прыжки с трамплина. Андржей Щеховиц из Польши.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

9 февраля. Керлинг, разминка перед играми.

REUTERS/Evelyn Hockstein

9 февраля. Скелетон. Валентина Маргальо из Италии.

REUTERS/Thomas Peter

9 февраля. Шорт-трек. Шаоан Лю из Венгрии.

REUTERS/Susana Vera

9 февраля. Шорт-трек. Коньки и лед.

REUTERS/Evgenia Novozhenina

9 февраля. Санный спорт. Тобиас Арльт и Тобиас Вендль из Германии.

Julian Finney/Getty Images

9 февраля. Лыжное двоеборье. Винценц Гайгер из Германии.

REUTERS/Marko Djurica

10 февраля. Конькобежный спорт. Мей Хан из Китая.

REUTERS/Phil Noble

10 февраля. Скелетон. Александр Гасснер из Германии.

REUTERS/Thomas Peter

10 февраля. Скелетон. Николас Тиммингс из Австралии.

Julian Finney/Getty Images

10 февраля. Фристайл, лыжная акробатика. Цзя Цзунян из Китая.

REUTERS/Mike Blake

10 февраля. Хоккей. Брок Фэйбер из США в окружении игроков из сборной Китая.

REUTERS/Annegret Hilse

10 февраля. Керлинг. Сборные Китая и Дании после игры.

David Ramos/Getty Images

10 февраля. Сноуборд-кросс. Тени спортсменов.

Clive Rose/Getty Images

10 февраля. Фигурное катание. Нэтан Чен из США.

Catherine Ivill/Getty Images

11 февраля. Биатлон. Тан Цзялинь из Китая (пересекает финиш).

REUTERS/Kim Hong-Ji

11 февраля. Фристайл. Эван Макэкран из Канады.

Ezra Shaw/Getty Images

11 февраля. Прыжки с трамплина. Доминик Петер из Швейцарии.

Ezra Shaw/Getty Images

11 февраля. Скелетон. Аксель Юнг из Германии.

Julian Finney/Getty Images

11 февраля. Сноуборд. Шон Уайт из США.

REUTERS/Hannah Mckay

12 февраля. Конькобежный спорт. Сборная Китая.

REUTERS/Phil Noble

12 февраля. Хоккей. Сборная Швейцарии.

REUTERS/Brian Snyder

12 февраля. Сноуборд. Джулия Марино из США.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

12 февраля. Сноуборд. Такеру Оцука из Японии (фотография с мультиэкспозицией).

REUTERS/Fabrizio Bensch

12 февраля. Лыжные гонки. Авели Уусталу из Эстонии с неопознанной спортсменкой из сборной Латвии.

Ezra Shaw/Getty Images

12 февраля. Фигурное катание, танцы на льду. Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер из США.

REUTERS/Evelyn Hockstein

12 февраля. Хоккей. Арсений Грицюк из России, Роман Червенка и Войтех Мозик из Чехии.

REUTERS/Annegret Hilse

13 февраля. Горные лыжи. Ариф Мохд Кхан из Индии.

REUTERS/Jorge Silva

13 февраля. Фристайл. Анастасия Андриянова из Беларуси.

REUTERS/Dylan Martinez

13 февраля. Сноуборд. Мияби Оницука из Японии.

Catherine Ivill/Getty Images

13 февраля. Лыжные гонки. Фотограф за работой.

REUTERS/Marko Djurica

13 февраля. Лыжные гонки. Сергей Устюгов из России.

REUTERS/Lindsey Wasson

14 февраля. Фристайл. Бирк Ирвинг из США.

Maddie Meyer/Getty Images

14 февраля. Фристайл. Флави Омонд из Канады.

REUTERS/Dylan Martinez

14 февраля. Фигурное катание. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Франции.

Matthew Stockman/Getty Images

14 февраля. Биатлон. Швейцарский спортсмен на тренировке.

REUTERS/Athit Perawongmetha

14 февраля. Сноуборд. Люсиль Лефевр из Франции.

Catherine Ivill/Getty Images

14 февраля. Бобслей. Сборная Франции на переднем плане, Доминик Дворак и Якуб Носек из Чехии – на заднем.

Julian Finney/Getty Images

14 февраля. Фристайл. Ольга Полюк из Украины.

REUTERS/Lisi Niesner

14 февраля. Сноуборд. Маркус Клевеланд из Норвегии.

REUTERS/Phil Noble

15 февраля. Фигурное катание. Камила Валиева из России.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

15 февраля. Горные лыжи. София Годжиа из Италии.

REUTERS/Wolfgang Rattay

15 февраля. Бобслей. Мелисса Лотольц из Канады.

REUTERS/Edgar Su

15 февраля. Конькобежный спорт. Сборная США.

REUTERS/Susana Vera

15 февраля. Сноуборд. Хироаки Кунитаке из Японии.

REUTERS/Tyrone Siu

15 февраля. Прыжки с трамплина. Дмитрий Мазурчук из Украины.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

15 февраля. Камиль Черутти из Франции (все закончилось более-менее нормально).

REUTERS/Thomas Peter

16 февраля. Фристайл, акробатика. Глаза оператора.

REUTERS/Mike Blake

16 февраля. Лыжные гонки, командный спринт. Тени.

REUTERS/Lindsey Wasson

16 февраля. Биатлон, эстафета. Светлана Миронова из России.

REUTERS/Pawel Kopczynski

17 февраля. Фигурное катание, женщины. Алексия Паганини из Италии.

REUTERS/Evgenia Novozhenina

17 февраля. Фигурное катание, женщины. Анна Щербакова из России.

Matthew Stockman/Getty Images

17 февраля. Фигурное катание, женщины. Камила Валиева из России.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

17 февраля. Хоккей. Сборная Канады.

REUTERS/Jonathan Ernst

17 февраля. Лыжное двоеборье. Очистка трамплина от снега.

REUTERS/Hannah Mckay

17 февраля. Керлинг. Матильда Хальсе из Дании.

Justin Setterfield/Getty Images

17 февраля. Керлинг. Юми Судзуки и Юрика Йосида из Японии.

REUTERS/Evelyn Hockstein

17 февраля. Фристайл, хаф-пайп. Келли Сильдару из Эстонии.

REUTERS/Kim Hong-Ji

17 февраля. Фристайл, хаф-пайп. Йон Саллинен из Финляндии и оператор.

REUTERS/Dylan Martinez

18 февраля. Фристайл, хаф-пайп. Волонтеры.

REUTERS/Lindsey Wasson

18 февраля. Фигурное катание, пары. Евгения Тарасова и Владимир Морозов из России.

David Ramos/Getty Images

18 февраля. Фристайл, ски-кросс. Сергей Ридзик из России, Брэди Леман из Канады, Кирилл Сысоев из России и Давид Моберг из Швеции.

Clive Rose/Getty Images

18 февраля. Конькобежный спорт. Рета Кодзима из Японии

REUTERS/Phil Noble

18 февраля. Биатлон, мужской масс-старт.

REUTERS/Kim Hong-Ji

18 февраля. Фристайл, ски-кросс. Эрик Моберг из Швеции, Франсуа Плас из Франции и Джаред Шмидт из Канады.

REUTERS/Lisi Niesner

18 февраля. Хоккей. Павел Карнаухов из России.

Matt Slocum – Pool/Getty Images

18 февраля. Фигурное катание, пары. Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк из США.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

19 февраля. Конькобежный спорт, масс-старт.

REUTERS/Susana Vera

19 февраля. Хоккей. Милош Роман из Словакии.

REUTERS/Jonathan Ernst

19 февраля. Лыжные гонки, мужской масс-старт.

REUTERS/Marko Djurica

20 февраля. Лыжные гонки, женский масс-старт. Джесси Диггинс из США.

REUTERS/Lindsey Wasson

20 февраля. Параллельный слалом, командный микст. Сборная США.

Alex Pantling/Getty Images

20 февраля. Фигурное катание, показательные выступления. Александра Трусова из России.

David Ramos/Getty Images

20 февраля. Фигурное катание, показательные выступления. Анна Щербакова из России.

REUTERS/Susana Vera

20 февраля. Церемония закрытия Олимпиады в Пекине.