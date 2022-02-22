100 лучших фотографий Олимпиады-2022. Здесь обнимают сноуборды, целуют лед и взлетают на коньках

А еще плачут солдаты.
Олимпийские игры закончились, но мы их никогда не забудем. В этом посте не будет лишних слов – только дата, вид спорта и имена спортсменов. Остальное расскажут фотографии.
Вперед!
3 февраля. Фристайл, могул. Анри Кавамура из Японии.
4 февраля. Церемония открытия Олимпиады в Пекине.
4 февраля. Слеза китайского военного на церемонии открытия.
5 февраля. Фристайл, биг-эйр. Дариан Стивенс из США.
5 февраля. Бобслей. Мариан Скупек из Словакии.
5 февраля. Шорт-трек. Джон-Генри Крюгер из Венгрии, Казуки Йошинага из Японии, Денис Айрапетян из России.
5 февраля. Конькобежный спорт. У Дацзин и Пьетро Сигель из Италии.
5 февраля. Биатлон, смешанная эстафета. Кентен Фийон-Майе из Франции, Йоханнес Бо из Норвегии и Эдуард Латыпов из России.
5 февраля. Биатлон, смешанная эстафета. Анаис Шевалье-Буше из Франции и Джессика Йислова из Чехии.
6 февраля. Лыжные гонки, скиатлон. Денис Спицов и Александр Большунов.
6 февраля. Санный спорт. Янник Мюллер и Армин Фраушер из Австрии.
6 февраля. Фигурное катание, командный турнир. Марк Кондратюк из России.
6 февраля. Конькобежный спорт. Нильс ван дер Пул из Швеции.
7 февраля. Шорт-трек. Шаолинь Шандор Лю из Венгрии.
7 февраля. Фигурное катание, командный турнир. Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии.
7 февраля. Горные лыжи, гигантский слалом. Нина О’Брайен из США.
7 февраля. Санный спорт. Тобиас Арльт и Тобиас Вендль из Германии.
7 февраля. Фристайл, биг-эйр. Ник Гоеппер из США.
7 февраля. Фигурное катание, командный турнир. И Чжу из Китая.
7 февраля. Горные лыжи, скоростной спуск. Марко Одерматт из Швейцарии.
8 февраля. Конькобежный спорт. Сергей Трофимов из России и Эмери Леман из США.
8 февраля. Сноуборд, параллельный гигантский слалом. Мелани Хохрейтер из Германии и Надя Окнер из Италии.
8 февраля. Сноуборд, параллельный гигантский слалом. Бенжамин Карл из Австрии.
8 февраля. Фигурное катание, мужчины. Донован Каррильо из Мексики.
8 февраля. Прыжки с трамплина. Андржей Щеховиц из Польши.
9 февраля. Керлинг, разминка перед играми.
9 февраля. Скелетон. Валентина Маргальо из Италии.
9 февраля. Шорт-трек. Шаоан Лю из Венгрии.
9 февраля. Шорт-трек. Коньки и лед.
9 февраля. Санный спорт. Тобиас Арльт и Тобиас Вендль из Германии.
9 февраля. Лыжное двоеборье. Винценц Гайгер из Германии.
10 февраля. Конькобежный спорт. Мей Хан из Китая.
10 февраля. Скелетон. Александр Гасснер из Германии.
10 февраля. Скелетон. Николас Тиммингс из Австралии.
10 февраля. Фристайл, лыжная акробатика. Цзя Цзунян из Китая.
10 февраля. Хоккей. Брок Фэйбер из США в окружении игроков из сборной Китая.
10 февраля. Керлинг. Сборные Китая и Дании после игры.
10 февраля. Сноуборд-кросс. Тени спортсменов.
10 февраля. Фигурное катание. Нэтан Чен из США.
11 февраля. Биатлон. Тан Цзялинь из Китая (пересекает финиш).
11 февраля. Фристайл. Эван Макэкран из Канады.
11 февраля. Прыжки с трамплина. Доминик Петер из Швейцарии.
11 февраля. Скелетон. Аксель Юнг из Германии.
11 февраля. Сноуборд. Шон Уайт из США.
12 февраля. Конькобежный спорт. Сборная Китая.
12 февраля. Хоккей. Сборная Швейцарии.
12 февраля. Сноуборд. Джулия Марино из США.
12 февраля. Сноуборд. Такеру Оцука из Японии (фотография с мультиэкспозицией).
12 февраля. Лыжные гонки. Авели Уусталу из Эстонии с неопознанной спортсменкой из сборной Латвии.
12 февраля. Фигурное катание, танцы на льду. Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер из США.
12 февраля. Хоккей. Арсений Грицюк из России, Роман Червенка и Войтех Мозик из Чехии.
13 февраля. Горные лыжи. Ариф Мохд Кхан из Индии.
13 февраля. Фристайл. Анастасия Андриянова из Беларуси.
13 февраля. Сноуборд. Мияби Оницука из Японии.
13 февраля. Лыжные гонки. Фотограф за работой.
13 февраля. Лыжные гонки. Сергей Устюгов из России.
14 февраля. Фристайл. Бирк Ирвинг из США.
14 февраля. Фристайл. Флави Омонд из Канады.
14 февраля. Фигурное катание. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Франции.
14 февраля. Биатлон. Швейцарский спортсмен на тренировке.
14 февраля. Сноуборд. Люсиль Лефевр из Франции.
14 февраля. Бобслей. Сборная Франции на переднем плане, Доминик Дворак и Якуб Носек из Чехии – на заднем.
14 февраля. Фристайл. Ольга Полюк из Украины.
14 февраля. Сноуборд. Маркус Клевеланд из Норвегии.
15 февраля. Фигурное катание. Камила Валиева из России.
15 февраля. Горные лыжи. София Годжиа из Италии.
15 февраля. Бобслей. Мелисса Лотольц из Канады.
15 февраля. Конькобежный спорт. Сборная США.
15 февраля. Сноуборд. Хироаки Кунитаке из Японии.
15 февраля. Прыжки с трамплина. Дмитрий Мазурчук из Украины.
15 февраля. Камиль Черутти из Франции (все закончилось более-менее нормально).
16 февраля. Фристайл, акробатика. Глаза оператора.
16 февраля. Лыжные гонки, командный спринт. Тени.
16 февраля. Биатлон, эстафета. Светлана Миронова из России.
17 февраля. Фигурное катание, женщины. Алексия Паганини из Италии.
17 февраля. Фигурное катание, женщины. Анна Щербакова из России.
17 февраля. Фигурное катание, женщины. Камила Валиева из России.
17 февраля. Хоккей. Сборная Канады.
17 февраля. Лыжное двоеборье. Очистка трамплина от снега.
17 февраля. Керлинг. Матильда Хальсе из Дании.
17 февраля. Керлинг. Юми Судзуки и Юрика Йосида из Японии.
17 февраля. Фристайл, хаф-пайп. Келли Сильдару из Эстонии.
17 февраля. Фристайл, хаф-пайп. Йон Саллинен из Финляндии и оператор.
Фристайлист Саллинен влетел в оператора и сломал ключицу. Да, на этой Олимпиаде бывает и такое
18 февраля. Фристайл, хаф-пайп. Волонтеры.
18 февраля. Фигурное катание, пары. Евгения Тарасова и Владимир Морозов из России.
18 февраля. Фристайл, ски-кросс. Сергей Ридзик из России, Брэди Леман из Канады, Кирилл Сысоев из России и Давид Моберг из Швеции.
18 февраля. Конькобежный спорт. Рета Кодзима из Японии
18 февраля. Биатлон, мужской масс-старт.
18 февраля. Фристайл, ски-кросс. Эрик Моберг из Швеции, Франсуа Плас из Франции и Джаред Шмидт из Канады.
18 февраля. Хоккей. Павел Карнаухов из России.
18 февраля. Фигурное катание, пары. Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк из США.
19 февраля. Конькобежный спорт, масс-старт.
19 февраля. Хоккей. Милош Роман из Словакии.
19 февраля. Лыжные гонки, мужской масс-старт.
20 февраля. Лыжные гонки, женский масс-старт. Джесси Диггинс из США.
Американка отравилась за 30 часов до гонки, но пробежала 30 км и взяла серебро. Еле встала после финиша
20 февраля. Параллельный слалом, командный микст. Сборная США.
20 февраля. Фигурное катание, показательные выступления. Александра Трусова из России.
20 февраля. Фигурное катание, показательные выступления. Анна Щербакова из России.
20 февраля. Церемония закрытия Олимпиады в Пекине.
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