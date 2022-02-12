Папа римский – коллекционер футбольных форм: много подарков от Месси, заезжал даже Марадона, теперь есть от Роналду

Рассматриваем.

На этой неделе мама Криштиану Роналду, Мария Долореш Душ Сантуш Авейру, приехала в Рим. И попала на аудиенцию к самому папе римскому Франциску. Женщина пришла не с пустыми руками – она подарила понтифику футболку сборной Португалии с фамилией Роналду и номером 7.

«Это были особенные эмоции, спасибо», – написала Мария Долореш на своей странице в инстаграме.

Папа Франциск – футбольный фанат. Всю жизнь болеет за аргентинский «Сан-Лоренсо»

Футбольная форма – не уникальный подарок для папы. В Ватикане есть целая коллекция форм.

Франциск I – в миру аргентинец Хорхе Марио Бергольо – большой любитель игры. В интервью он рассказывал, что футбол на улицах Буэнос-Айреса научил его смирению: «У нас не всегда был кожаный мяч, поэтому мы делали его из тряпок. Я не был очень хорош, поэтому меня всегда ставили в ворота».

Папа никогда не скрывал, что всю жизнь болеет за «Сан-Лоренсо» из родного Буэнос-Айреса.

В 2014 году любимый клуб папы выиграл Копа Либертадорес. И приехал с трофеем в Ватикан.

Паломники знают о любви главы Римской католической церкви к «Сан-Лоренсо» и дарят футболки.

Прозвище команды – Los Santos, то есть святые – подходит идеально. И уж точно нельзя говорить, что Франциск просто выбрал сильную команду. «Сан-Лоренсо» – не самый титулованный и популярный клуб Аргентины. В прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате лишь на 16-м месте.

Франциск уже менялся футболками с Месси. Он называл Лео лучшим, хотя не видел его игры

В октябре в Ватикан с официальным визитом приехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. В подарок папе он привез футболку «ПСЖ». Лео Месси, номер 10, автограф – полный набор.

В январе Лионелю передали ответный подарок – футболку команды «Атлетика Ватикана». Передал ее лионский ауксиларий Эммануэль Гобилляр. «Месси – верующий. Он сказал, что это очень важно для него, мы вместе помолились», – рассказал священник.

Судя по всему, впервые папа и Месси встретились в 2013 году – вскоре после избрания Франциска на Святой Престол. Ватикан принял сборные Италии и Аргентины – у команд был товарищеский матч. Тогда понтифику подарили футболки обеих сборных с автографами игроков. Естественно, аргентинская была с номером 10 и фамилией Месси.

«Дорогие игроки, вы очень популярны – не только на поле, но и за его пределами. Так что на вас лежит великая социальная ответственность. Когда вы на поле, вы олицетворяете красоту, командный дух, решительность. Если что-то из этого теряется, то игра становится хуже, даже если ваша команда побеждает. Футбол сейчас стал большим бизнесом, но важно не терять спортивный характер и относиться к футболу как к игре», – напутствовал папа.

До этого Лео присылал Франциску футболку «Барселоны» с автографом – в знак большого уважения.

Франциск несколько раз упоминал Месси. Например, в 2016 году папу спросили, кто же лучше: Марадона, Пеле или Месси. Тогда аргентинец ответил: «Для меня – Месси».

Но Франциску приходилось отвечать и на более странные вопросы – например, можно ли называть Лионеля Богом: «Это святотатство. Не надо так говорить, я в это не верю. Когда люди называют Месси Богом, это всего лишь способ выразить восхищение. Но поклоняться следует лишь Господу. А так это просто фраза. Кто-то говорит: «На поле с мячом он просто бог». Месси хорош, но он все-таки не Бог».

Самое удивительное, что Франциск ни разу не видел Лео в игре. Об этом папа рассказал сам в 2015 году. Не удивляйтесь. Просто Франциск не смотрит телевизор с 15 июля 1990 года. Не делает исключения даже для игр «Сан-Лоренсо» – счет матча любимой команды ему сообщает один из швейцарских гвардейцев.

В интервью понтифик признался, что тогда просто понял, что это не для него, а потом еще и дал обет святой Деве Марии. Совпадение или нет, но сборная Аргентины проиграла в финале чемпионата мира 8 июля 1990 года.

Коллекция: футболки всех итальянских топов и шлем Зала Славы НФЛ

Как вы уже поняли, все почетные гости Ватикана не задумываясь везут Франциску в подарок футбольную форму. Естественно, чаще всего к папе приезжают итальянские команды. Например, сборная Италии – прямо перед стартом Евро-2020. Тогда же глава УЕФА Александр Чеферин подарил понтифику реплику Кубка Европы.

Клубы Серии А тоже регулярно заглядывают в Ватикан. Так в коллекции появился вратарский свитер «Ювентуса».

Адриано Галлиани и Барбара Берлускони подарили форму «Милана».

Дзанетти, Бергольо и сине-черная форма «Интера». Папа доволен.

Понтифик получил джерси и вымпел «Фиорентины» из рук Винченцо Монтеллы.

В 2016-м собрание пополнилось формой «Сампдории». Вручил сам владелец клуба Массимо Ферреро, который взял с собой в Ватикан не только команду, но и сына.

Футболка «Наполи» появилась в Ватикане в 2014 году. За 2 года до выхода сериала «Молодой Папа», в котором госсекретарь Ватикана Анджело Войелло страстно болеет за неаполитанский клуб.

Кстати, главная легенда «Наполи» Диего Марадона тоже заезжал в Ватикан – как один из участников благотворительного «Межрелигиозного матча за мир». Марадона называл себя главным фанатом Франциска, а понтифик ответил трогательной речью уже после смерти великого футболиста:

«На поле он был поэтом, подарившим наслаждение людям по всему миру – от Буэнос-Айреса до Неаполя. Он был еще и очень хрупким человеком. Я благодарен ему за все, что он сделал для церкви.

У меня есть собственное воспоминание про Диего – из 1986 года, когда Аргентина стала чемпионом мира благодаря Марадоне. Я тогда учился во Франкфурте, но плохо знал язык и чувствовал себя одиноким. О том, что аргентинцы в финале обыграли Германию, я узнал только на следующий день. И это была победа одиночества – рядом не было никого, с кем бы я мог разделить радость».

Кстати, перед «Межрелигиозным матчем за мир» в Ватикане собралась практически сборная мира: Мальдини, Шевченко, Дель Пьеро, Пирло, Это’О, Баджо... Всех не перечислить. Но футболку с первым номером получил Бергольо.

От сборной мира – к разным сборным. Мировые лидеры с удовольствиям дарят Папе футболки сборных родных стран. Вот Бразилия.

А вот президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович дарит хорватскую форму.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой – и футболка «Фурии Рохи».

Австралийцы отличились – подарили форму с надписью «Святой Отец».

А сборная Германии привезла не только форму, но и симпатичный баннер.

Мюнхенская «Бавария» тоже доезжала до Ватикана. В октябре 2014-го подарили папе футболку с первым номером, а потом вынесли «Рому» со счетом 7:1.

Есть и желтая форма «Вильярреала». Игрушечная желтая подводная лодка – тоже в комплекте.

А это президент бразильского «Шапекоэнсе» дарит папе форму клуба – через год после того, как команда разбилась в авиакатастрофе.

Признайтесь, не ожидали увидеть в подборке «Сандерленд».

Зепп Блаттер тоже заглядывал в гости к Франциску. Привез футболку ФИФА.

Переходим от футбольных команд к экземплярам поинтереснее. Например, форме сборной Италии по регби.

А вот команда мигрантов под патронажем ордена святого Франциска. Они выиграли благотворительный турнир и отпраздновали на аудиенции.

В июне 2021-го Франциску подарили велосипед и форму велосипедной команды Ineos Grenadiers – от колумбийского велогонщика Эгана Берналя.

Делегация НФЛ привезла папе римскому шлем члена Зала Славы.

Футболка Криштиану как-то припозднилась. Теперь добавился новый ценный экспонат.

Фото: globallookpress.com/VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency, Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst, imago-images.de, Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com; East News/ABACAPRESS.COM, AFP PHOTO / POOL / ANDREW MEDICHINI, AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO / STRINGER, Handout / VATICAN MEDIA / AFP, AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool,AFP PHOTO / Brazilian Presidency – Roberto Stuckert Filho, AP Photo/Gregorio Borgia, AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS, AFP PHOTO / POOL / Markus GILLIAR, AFP PHOTO / Juan Ayala; twitter.com/FatherTF; Gettyimages.ru/Claudio Villa, Pier Marco Tacca