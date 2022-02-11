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Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
допинг
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Камила Валиева в Пекине – и продолжает тренировки. Даже по фотографиям из Capital Indoor Stadium заметно, как ей психологически тяжело. Но еще тяжелее вне льда. После занятий фигуристка прошла мимо журналистов, в том числе и иностранных. Риат Аль-Саммараи из The Daily Mail кричал ей вслед: «Ты чистая?». И делился достижением в твиттере.

Камила пока вряд ли представляет, что будет в ближайшие дни/часы. После проблем с триметазидином подвисла олимпийская командная медаль, МОК и ISU настаивают на временном отстранении, шумные разбирательства продолжаются.

Еще неделю назад могли бы вы представить, что главная звезда сборной России окажется в такой ситуации?

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Фото: кадр из телеграм-канала «Матч ТВ»/Влад Жуков

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