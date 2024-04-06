Шченсны исчез перед победной серией пенальти с Уэльсом. Поляку нужно было снять стресс

Дал себе минутку расслабления.

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войчех Шченсны дал интервью польскому Youtube-каналу Foot Truck. Журналист спросил его, куда игрок исчез перед серией послематчевых пенальти во время финального матча квалификации к Евро-2024.

«А вам официальную или неофициальную версию? Я спокойно пошел анализировать, как они пробивают пенальти. Под спокойно я подразумеваю – с дымком».

Не секрет, что поляк любит пропустить одну-другую сигаретку, как это делал, к примеру, Джанлуиджи Буффон. Однажды, когда Шченсны играл за «Арсенал», после проигранного «Саутгемптону» матча Войчех так перенервничал, что закурил прямо в раздевалке. Это не понравилось Венгеру. По слухам, после того случая Арсен переставил предоставлять поляку игровую практику.

«В то время я постоянно курил, и Венгер хорошо знал об этом, — рассказывал Войчех в подкасте Arsenal Nation. — Он просто не хотел, чтобы кто-то из игроков курил в раздевалке, и мне было об этом известно. После эмоциональной игры я все-таки выкурил одну сигарету в углу душевых, где меня никто не должен был видеть. Но кто-то все-таки заметил меня и сообщил боссу. Через пару дней он спросил меня, правда ли это, и я признался. Он оштрафовал меня, и на этом история закончилась».

В активе Войчеха Шченсного даже есть опыт совместного курения с президентом Польши Анджеем Дудой. Тогда поляк был игроком «Ромы» и вместе со Збигневым Бонеком оказался на встрече в президентском дворце. Дуда спросил легенду польского футбола, не хочет ли тот устроить перекур. На что Шченсны не удержался: «О, наш президент тоже курит? С президентом я еще не курил, может, сигарету?»

«Я кайфовал от этого. Я, Войчех, стою на перекуре с президентом Польши и президентом Польского футбольного союза. Господин Дуда оказался приятным человеком», – вспоминал футболист.

Кажется, что эта вредная привычка совершенно не мешает футболисту чувствовать себя уверенно в воротах.