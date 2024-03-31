«Они играют со страхом и без идей». Раванелли уничтожает «Ювентус» Аллегри

Недоволен тем, что происходит.

После того, как «Ювентус» проиграл очередной матч Серии А, на этот раз против «Лацио» (0:1), в студии программы Pressing пылкой речью разразился легенда бьянконери Фабрицио Раванелли. Он не в первые выражает разочарование текущим положением его любимого клуба.

По словам Раванелли, команда находится в глубоком кризисе, играет со страхом и без идей.

Экс-чемпион объяснил свою позицию: «В последние недели «Юве» очень разочаровывает. Команда играет со страхом и без идей, а также неправильно меняет расстановку и состав. Чтобы носить футболку «Юве», нужно обладать большой индивидуальностью. Игроки «Ювентуса» выглядят на поле испуганными и покорными».

Нельзя не согласиться с ним. Куда делась победная ДНК «Юве»? Поражение от «Лацио» позволило команде Аллегри превзойти антирекорд времен Дельнери − теперь он равняется 7 очкам в 9 матчах (было − 8).