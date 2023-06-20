Туринская Старушка
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«Может я не так плох, как вам кажется?» Шченсны отреагировал на очередной странный вопрос о его форме

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Во вратаре постоянно сомневаются.

После товарищеского матча между сборной Польши и Германии (1:0) журналист польского издания Super Express Sport в микст-зоне поинтересовался у Войчеха Шченсны о том, не считает ли он прошедший матч лучшим для себя. Игрок «Юве» хорошо отреагировал на вопрос, который его порядком достал:

«Последние полтора года после каждой игры вы спрашиваете меня, было ли это мое лучшее выступление за сборную. Это становится раздражающим. Может быть, вам стоит привыкнуть к тому, что я, возможно, не так плох, как вы думаете?»

Войчех Шченсны провел уверенный сезон в «Ювентусе», не раз выручая клуб в сложных ситуация. При этом чемпионат мира в Катаре стал лучшим турниром в карьере игрока. Благодаря его отличной игре сборная Польши смогла добраться до плей-офф, где она уступила французам − 1:3.

Вот как отреагировали на ответ Шченсны в комментариях:

💭 Уровень польской спортивной журналистики находится на самом дне. Спасибо Войчеху за подтверждение этого уровня.

💭 Войчех Шченсны − единственный, кто поддерживает высокий уровень. С лучшими мы все еще не способны играть в быструю позиционную атаку, мы уступаем им в скорости, а без этого элемента у нас нет надежды на больший успех.

💭 В свой день Шченсны, безусловно, является элитным вратарем и одним из лучших в Европе. Просто ему не хватает стабильности и цепкости, чтобы сравниться с Алиссоном, Куртуа, Облаком и т.д.

💭 Своим ответом показал высокий класс. Надеюсь, что у журналиста отберут аккредитацию.

💭 Италия сильно изменила Войчеха. В «Арсенале» он не был таким, каким стал в Серии А.

А как вы оцениваете игру Войчеха Шченсны? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Владимир Возняк
Однозначно не самый слабый вратарь, но мое скромное мнение, играет отлично на ленточке, но слабо управляет обороной.
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