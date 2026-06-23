Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I. Сборные сыграют между собой в 3-м туре
Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I.
Сборные Франции и Норвегии гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I.
После двух матчей обе команды набрали по 6 очков и лидируют в таблице. В 3-м туре Франция и Норвегия сыграют между собой.
Сборные Сенегала и Ирака после двух игр баллов не набрали.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?12025 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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