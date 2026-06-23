Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I. Сборные сыграют между собой в 3-м туре

Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I.

Сборные Франции и Норвегии гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I.

После двух матчей обе команды набрали по 6 очков и лидируют в таблице. В 3-м туре Франция и Норвегия сыграют между собой.

Сборные Сенегала и Ирака после двух игр баллов не набрали.

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