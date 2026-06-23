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Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I. Сборные сыграют между собой в 3-м туре
Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I.

Сборные Франции и Норвегии гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I.

После двух матчей обе команды набрали по 6 очков и лидируют в таблице. В 3-м туре Франция и Норвегия сыграют между собой.

Сборные Сенегала и Ирака после двух игр баллов не набрали.

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Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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Комментарии

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Сенегалу очень не повезло получить Норвегию из 3-й корзины
Есть вероятность, что будут играть в поддавки как Бельгия и Англия в 2018-м, чтобы не попасть на Германию в плей-офф
Третий тур в группе будет мало того, что за первую строчку, так еще и за лучшего страйкера на этом ЧМ. Надеюсь, матч будет огненный.
жалко Сенегал, в очень тяжёлую группу попали, но обе игры играли очень достойно
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