Бремер пробует себя в новой роли на ЧМ

Глейсон Бремер попал в сборную Бразилии неожиданно прямо перед чемпионатом мира, но главный тренер Тите решил, что он достоин пополнить ряды команды.

Нужно отметить появление Бремера на поле в матче 1/8 финала с Южной Кореей – бразилец был заменен во втором тайме, а перед тем, как покинуть поле, выступил в новой для себя роли левого защитника.

Видимо футболист работал над игрой на этой позиции на тренировках и успешно проявил себя по ходу матча. Однозначно, это хорошая новость для «Ювентуса» - многофункциональность Бремера поможет команде Аллегри во второй половине сезона.