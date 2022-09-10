«Раньше моим кумиром был Недвед». Фабио Миретти рассказал, кто вдохновляет его сейчас

Фабио Миретти стал одним из лучших полузащитников «Ювентуса» - юноша продолжает прогрессировать. Он ворвался в первую команду в очень юном возрасте, а это означает, что задержаться он может надолго. Макс Аллегри доверяет Миретти, но ему нужно продолжать работу над собой.

Фабио рассказал, что в детстве его кумиром был Павел Недвед, но сейчас он ровняется на полузащитника «МанСити» - Кевина Де Брюйне.

«Когда я начинал играть в футбол, то моим идолом был Павел Недвед – сейчас он вице-президент клуба. Повзрослев, то изменил позицию – теперь я ровняюсь на Кевина Де Брюйне», - цитирует Миретти Football Italia.

«Я попал в «Ювентус», когда мне было 8 лет. Я прошел долгий путь, прежде чем оказаться в первой команде. Я болею за клуб с детства. Я мог присоединиться к «Торино», но условия, которые предложил «Юве» были лучше, поэтому мы с семьей сделали свой выбор».

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