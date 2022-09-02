Момо Сиссоко уверен, что «Ювентус» должен быть готов к победе в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Ювентуса» Момо Сиссоко настаивает, что бьянконери должны попытаться выиграть Лигу чемпионов, как один из величайших клубов в мире.

«Юве» непросто в главном европейском футбольном турнире в последние три года: команда каждый раз вылетала на стадии 1/8 финала.

Прошлый сезон закончился для «Ювентуса» без трофеев, команда надеется избежать повторения этой истории. Если «Юве» выиграет хотя бы Кубок Италии, то это уже будет успех, но Сиссоко не согласен – он хочет, чтобы итальянский клуб вернулся на вершину Олимпа.

«Каждый год «Ювентус» должен бороться за победу в Лиге чемпионов. У них сильный состав, они должны быть уверены, что могут обыграть кого-угодно. «Юве» нужно побеждать», - заявил Сиссоко il Bianconero.