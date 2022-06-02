Алекс Сандро не хочет уходить: «Юве» рискует потерять бразильца бесплатно

Цель «Ювентуса» этим летом – усилить левый фланг - не факт, что Лука Пеллегрини останется в клубе, а игра Алекса Сандро была не самой выдающейся в этом сезоне.

По информации Tutto Sport, руководство клуба хочет продать футболиста, но сам футболист не изъявляет желания покинуть Турин за год до истечения срока действия его контракта.

Алекс Сандро является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Юве», получая 6 млн евро за сезон. Но его помощь команде становилась все меньше по прошествии времени в клубе.

Если Сандро будет упираться, то «Ювентус» рискует потерять его бесплатно следующим летом.