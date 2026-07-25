Моуринью одобрил Диоманде как приоритетную цель «Реала». Тренер считает, что команде нужно «еще больше скорости» и свежие ноги в атаке (Фабрицио Романо)

Моуринью одобрил Диоманде как приоритетную цель «Реала».

Тренер Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Яна Диоманде как приоритетной цели «Реала » на трансферном рынке.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Португалец дал понять руководству мадридского клуба, что его команде нужно «еще больше скорости» и свежие ноги в атаке.

Сообщалось , что «Реал» намерен сделать новое предложение после того, как «Лейпциг» отклонил предложение в 90+10 млн евро.