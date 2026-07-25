Моуринью одобрил Диоманде как приоритетную цель «Реала». Тренер считает, что команде нужно «еще больше скорости» и свежие ноги в атаке (Фабрицио Романо)
Моуринью одобрил Диоманде как приоритетную цель «Реала».
Тренер Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Яна Диоманде как приоритетной цели «Реала» на трансферном рынке.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Португалец дал понять руководству мадридского клуба, что его команде нужно «еще больше скорости» и свежие ноги в атаке.
Сообщалось, что «Реал» намерен сделать новое предложение после того, как «Лейпциг» отклонил предложение в 90+10 млн евро.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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