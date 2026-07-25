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  4. Моуринью одобрил Диоманде как приоритетную цель «Реала». Тренер считает, что команде нужно «еще больше скорости» и свежие ноги в атаке (Фабрицио Романо)

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Моуринью одобрил Диоманде как приоритетную цель «Реала». Тренер считает, что команде нужно «еще больше скорости» и свежие ноги в атаке (Фабрицио Романо)
Моуринью одобрил Диоманде как приоритетную цель «Реала».

Тренер Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Яна Диоманде как приоритетной цели «Реала» на трансферном рынке.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Португалец дал понять руководству мадридского клуба, что его команде нужно «еще больше скорости» и свежие ноги в атаке.

Сообщалось, что «Реал» намерен сделать новое предложение после того, как «Лейпциг» отклонил предложение в 90+10 млн евро.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Фабрицио Романо

Комментарии

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куда еще больше скорости??? мозгов реалу не нужно больше??? нужна свежесть - купите ментос, емана рот
ОтветJohnnyMadsen
куда еще больше скорости??? мозгов реалу не нужно больше??? нужна свежесть - купите ментос, емана рот
Там же футбол будет бей-борись-беги.
Зачем там мозги?
ОтветJohnnyMadsen
куда еще больше скорости??? мозгов реалу не нужно больше??? нужна свежесть - купите ментос, емана рот
Для мозгов берут Родри
кажется,не видать нам олисе))а была такая надежда,что до конца лета все же осуществится этот трансфер)
ОтветTalgat Ergeshov
кажется,не видать нам олисе))а была такая надежда,что до конца лета все же осуществится этот трансфер)
Так это очевидно, Бавария не отпустит Олисе, поэтому Мадрид переключился на Диоманде.
ОтветTalgat Ergeshov
кажется,не видать нам олисе))а была такая надежда,что до конца лета все же осуществится этот трансфер)
Так это было понятно после слов руководства мюнхенского клуба. Если они сказали, что не будут продавать, значит действительно не будут. Тут стоит не путать «Баварию» с другими немецкими клубами, которые действительно зачастую занимаются поднятием бюджета за счёт перепродажи игроков за более крупные суммы.
Уже перешёл за 125 млн
По фото в профиле ему лет 35
Нужны свежие ноги, имея в нападении Мбаппе, Винисиуса и Белингема? Это примерно как если Сечин к Путину придет и скажет, что у него зарплата маленькая
ОтветЛеха Нету
Нужны свежие ноги, имея в нападении Мбаппе, Винисиуса и Белингема? Это примерно как если Сечин к Путину придет и скажет, что у него зарплата маленькая
Вы не заметили, Беллингем матч до конца доиграть нормально не может. Его не хватает. И это не про чм, это так в реале часто бывает. Он выдаст матч, где все 90 минут вытягивает, потом три матча не может.
ОтветЛеха Нету
Нужны свежие ноги, имея в нападении Мбаппе, Винисиуса и Белингема? Это примерно как если Сечин к Путину придет и скажет, что у него зарплата маленькая
Сколько здесь специалистов я смотрю. Что ж вы тогда не тренируете сами?
Как же они умеют продавать своих игроков за овер прайс.
Тем интереснее будет наблюдать за их срачами в мадридском доме 2 🤣
А Буадди не хотят прикупить?
Плюс защитник нужен центр
ОтветСергей Галынский
А Буадди не хотят прикупить? Плюс защитник нужен центр
Конате уже взяли, осенью восстановится Милитао. Рюдигер и Хейсен в обойме. Есть еще Асенсио, но он скорее всего уйдет. Куда еще центрального защитника? Солить?
ОтветВсё такЪ
Конате уже взяли, осенью восстановится Милитао. Рюдигер и Хейсен в обойме. Есть еще Асенсио, но он скорее всего уйдет. Куда еще центрального защитника? Солить?
Милитао дважды рвал кресты
Я бы его сплавил
и как вся эта конструкция в атаке будет работать, особенно по части прессинга и возвращения назад? Мбаппе и Винисиус под руководством Жозе станут прессинг-машинами?)
ОтветSopTecret
и как вся эта конструкция в атаке будет работать, особенно по части прессинга и возвращения назад? Мбаппе и Винисиус под руководством Жозе станут прессинг-машинами?)
Да ему пофиг. Он поставит хаотичную игру на авантюризме.
ОтветSopTecret
и как вся эта конструкция в атаке будет работать, особенно по части прессинга и возвращения назад? Мбаппе и Винисиус под руководством Жозе станут прессинг-машинами?)
да Жозе походу забьёт на прессинг. будет чисто на контратаках играть.
Как же Жозе в следующем сезоне будет всех драть! Наконец-то он на своем месте, а не у нищебродов.
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