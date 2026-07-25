Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова над «Балтикой» Андрея Талалаева в 1-м туре РПЛ (2:1).
«Ничего не удивило, я говорил, что, скорее всего, ЦСКА выиграет, даже предполагал, что счет будет 2:1. ЦСКА просто сильнее, подбор футболистов сильнее, плюс дома играли. А «Балтика» потеряла основного защитника и нападающего в том году.
Это лишний раз подчеркивает, что играют футболисты. Кто бы что ни рассказывал – играют футболисты. В футболе давным‑давно все придумано.
Это лишний раз подчеркивает: на бровке у ЦСКА стоял парень – никто его не знает, но футболисты играют и выиграли. Так же в принципе, как и с другим», – сказал Мостовой.
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Как ЦСКА обыграл «Балтику»? Обзор первого матча сезона
Комментарии
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С кем другим? Речь про прошлого тренера или тренера Балтики?
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"ЦСКА на сборах выглядел неважно. Но в официальном матче всё будет по-другому: мотивация, свой стадион, начало сезона, ответственность. ЦСКА всё равно по составу и статусу должен быть сильнее, тем более дома. Думаю, легко не будет, "Балтика" может зацепиться, но "армейцы" должны своё забрать. Вижу счёт где-то 2:1 в пользу ЦСКА. "
Здесь правда "царь", но очень похоже.