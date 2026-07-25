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  4. Александр Мостовой: «На бровке у ЦСКА стоял парень – никто его не знает, как и другого, в принципе. Это лишний раз подчеркивает, что играют футболисты. В футболе давным‑давно все придумано»

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Александр Мостовой: «На бровке у ЦСКА стоял парень – никто его не знает, как и другого, в принципе. Это лишний раз подчеркивает, что играют футболисты. В футболе давным‑давно все придумано»
Мостовой о победе ЦСКА над «Балтикой»: это подчеркивает, что играют футболисты.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова над «Балтикой» Андрея Талалаева в 1-м туре РПЛ (2:1). 

«Ничего не удивило, я говорил, что, скорее всего, ЦСКА выиграет, даже предполагал, что счет будет 2:1. ЦСКА просто сильнее, подбор футболистов сильнее, плюс дома играли. А «Балтика» потеряла основного защитника и нападающего в том году.

Это лишний раз подчеркивает, что играют футболисты. Кто бы что ни рассказывал – играют футболисты. В футболе давным‑давно все придумано.

Это лишний раз подчеркивает: на бровке у ЦСКА стоял парень – никто его не знает, но футболисты играют и выиграли. Так же в принципе, как и с другим», – сказал Мостовой.

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Как ЦСКА обыграл «Балтику»? Обзор первого матча сезона

Кто станет чемпионом России?19415 голосов
ЗенитЗенит
СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoЦСКА
logoДмитрий Игдисамов
logoАлександр Мостовой
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАндрей Талалаев
logoМатч ТВ

Комментарии

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Получается футбольный Талалаев проиграл не футбольному Игдисамову
ОтветВлад Безруков
Получается футбольный Талалаев проиграл не футбольному Игдисамову
Игроки проиграли. Талалев так то футбольный человек, хоть и не высшего качества.
ОтветВлад Безруков
Получается футбольный Талалаев проиграл не футбольному Игдисамову
Играют игроки, тренер не важен, в футболе все давно придумано
Капец он отбитый.
ОтветХолден Колфилд
Капец он отбитый.
Да он это специально делает, хайпует.
ОтветХолден Колфилд
Капец он отбитый.
вчера еще пятница была, сделайте скидку)
Так же в принципе, как и с другим»,
...............
С кем другим? Речь про прошлого тренера или тренера Балтики?
Прогнозы после матчей самые точные!
ОтветБегемотик
Так же в принципе, как и с другим», ............... С кем другим? Речь про прошлого тренера или тренера Балтики? Прогнозы после матчей самые точные!
он еще до матча это предсказывал

"ЦСКА на сборах выглядел неважно. Но в официальном матче всё будет по-другому: мотивация, свой стадион, начало сезона, ответственность. ЦСКА всё равно по составу и статусу должен быть сильнее, тем более дома. Думаю, легко не будет, "Балтика" может зацепиться, но "армейцы" должны своё забрать. Вижу счёт где-то 2:1 в пользу ЦСКА. "
ОтветАлександр Мостовой эксперт
он еще до матча это предсказывал "ЦСКА на сборах выглядел неважно. Но в официальном матче всё будет по-другому: мотивация, свой стадион, начало сезона, ответственность. ЦСКА всё равно по составу и статусу должен быть сильнее, тем более дома. Думаю, легко не будет, "Балтика" может зацепиться, но "армейцы" должны своё забрать. Вижу счёт где-то 2:1 в пользу ЦСКА. "
Почему "он", а не "я"? Вот ты и спалился... а я тебе верил, как Сане...
Мостовой всё свои фразы уже давно-давно придумал. Ничего менять не надо.
У Салтыкова-Щедрина у градоначальника Дементия Брудастого вместо мозгов находился механический музыкальный ящик, который повторял одни и те же звуки.
Здесь правда "царь", но очень похоже.
Ответdimur
У Салтыкова-Щедрина у градоначальника Дементия Брудастого вместо мозгов находился механический музыкальный ящик, который повторял одни и те же звуки. Здесь правда "царь", но очень похоже.
Эллочка - людоедка в жизни обходилась 30-ю словами и предложениями.
Не очень понятно, для чего Мостовой получал тренерские лицензии, если играют игроки, и в футболе всё уже давно придумано. Наверное любит красивые фантики собирать
ОтветVartDater
Не очень понятно, для чего Мостовой получал тренерские лицензии, если играют игроки, и в футболе всё уже давно придумано. Наверное любит красивые фантики собирать
Ну лицензию он получал под уход Анчелотти, но место перехватил нефутбольный человек.
ОтветVartDater
Не очень понятно, для чего Мостовой получал тренерские лицензии, если играют игроки, и в футболе всё уже давно придумано. Наверное любит красивые фантики собирать
Так он где-то и говорил, что все эти лицензии придумали нефутбольные люди, чтобы футбольных людей в тренерство не пущать ☝️
Это даже уже не смешно
Вершина постфутбольной карьеры Мостового это клоунада в костюме царя. Он согласился на такое добровольно. А все, что говорят шуты это забавно, это веселит царей. Только роли поменялись. Царь превратился в клоуна. Когда играл назвали царем, сейчас называют клоуном. Мостовой, не имею ничего против тебя. Ты неплохой клоун. Но неужели в этом была твоя цель? Может поменяешь формат? Если не деятельности, то хотя бы своей болтовни.
Игдисамов и Мусаев над этим просто поржут и продолжат работать главными тренерами, а Сашка Немытая Голова так и останется брюзжащим дедом)
Царь предсказуем, можно даже не брать интервью: Проиграла команда - кто этот парень у бровки, его никто не знает, в футболе он - никто. Выиграла - футболисты же играют и выигравыют, в футболе все давно придумано.
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