Мостовой о победе ЦСКА над «Балтикой»: это подчеркивает, что играют футболисты.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова над «Балтикой» Андрея Талалаева в 1-м туре РПЛ (2:1).

«Ничего не удивило, я говорил, что, скорее всего, ЦСКА выиграет, даже предполагал, что счет будет 2:1. ЦСКА просто сильнее, подбор футболистов сильнее, плюс дома играли. А «Балтика » потеряла основного защитника и нападающего в том году.

Это лишний раз подчеркивает, что играют футболисты. Кто бы что ни рассказывал – играют футболисты. В футболе давным‑давно все придумано.

Это лишний раз подчеркивает: на бровке у ЦСКА стоял парень – никто его не знает, но футболисты играют и выиграли. Так же в принципе, как и с другим», – сказал Мостовой.

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