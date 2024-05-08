«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Александр Мостовой теперь хоккеист

Сыграл в Медиалиге в 55 лет.

После завершения карьеры Мостовой раскрылся в новом амплуа – хоккеиста.

Он гоняет в ветеранских турнирах, участвовал в Матче звезд КХЛ, а еще залетел в первый сезон Winline Медийной Хоккейной Лиги. Мостовой играл за команду Tru Fighters. Среди его партнеров были хоккейный агент Шуми Бабаев, президент MMA-промоушена Fight Nights Камил Гаджиев и бывший тафгай сборной России Евгений Артюхин. Мостовой играл в защите, провел три матча – и это в 55 лет.

Ниже – профайл на Мостового-хоккеиста. Илья Ковалев поговорил с Александром, а Юрий Безуглый оценил матчи Мостового в Медиалиге.

Мостовой с детства в хоккее: начинал на замерзшем пруду, был лучшим на детском турнире

– Мне 55 лет, а кто-то говорит, что в хоккее у меня слабые места. Многие в это время бегают по парку, а я еще в хоккей играю с молодыми. И еще не уступаю им, елки-палки. А если бы болячек не было...

– Вы занимались в хоккейной секции?

– Нет. Я жил далеко от Москвы и тратил на дорогу до спортивной школы ЦСКА около трех часов в одну сторону. Я не мог постоянно ездить в Москву на футбольные тренировки. Поэтому у меня делился спорт: летом больше футбола, а зима (когда я пропускал тренировки) полностью уходила на хоккей. Из игрушек у меня были футбольный мяч и хоккейная клюшка.

В километре от моего дома были футбольное поле и хоккейная коробка. Ее заливали из шланга, а потом ждали, когда она замерзнет.

Еще за школой был пруд. Когда наступала зима, я первым делом после школы шел и смотрел – замерз он или нет? Потому что коробку заливали под взрослых, а пруд был доступен для подростков. Как начинались первые морозы, я брал коньки и бежал туда.

Забавно, но я не помню, где брал коньки. Может быть, от отца достались? Он у меня тоже был весь в спорте.

– Делали успехи?

– Когда мне стало 12-13 лет, я участвовал в «Золотой шайбе» – хоккейном аналоге «Кожаного мяча». И всегда был одним из лучших. Турнир был всесоюзным: сначала играли в регионе, потом лучшая команда попадала выше.

Пару раз моя команда пробивалась, ездили на поезде в другие города. Но там, к сожалению, проигрывали. Уровень был уже совершенно другой. Потому что мы играли на дворовой площадке, а не на искусственном льду. Разница была огромная.

– Получается, даже без школы вы выделялись. Видели себя в составе хоккейной сборной СССР?

– Ха-ха-ха-ха! Нет, ну это шутка, конечно. Когда мне было лет 10 лет, у меня еще был выбор. Если бы жил поближе к Москве, может быть, я бы выбрал хоккей. На уровне детского хоккея в Подмосковье я всегда был одним из лучших.

– В детстве вы смотрели хоккей по телевизору?

– Честно сказать, не смотрел. Во-первых, у нас, можно сказать, не было телевизора – всего три канала. За трансляциями не следил, но все знал. Читал журналы, делал вырезки, собирал газеты, доставал фотографии через фарцовщиков.

– У вас был любимый хоккеист и любимая команда?

– Я знал все фамилии наших величайших хоккеистов. Сначала были Михайлов, Петров, Харламов, потом пошла преемственность, готовили третью тройку – Макаров, Ларионов, Крутов. Еще позже наше поколение: Федоров, Могильный, Буре. Все фамилии знал и старался смотреть по возможности.

– Во время профессиональной карьеры вставали на коньки?

– Нет. Уже к 15 годам я стал подавать надежды в футболе, в 16 играл за все сборные, а в 17 был чемпионом Советского Союза. К этому моменту коньков у меня не было.

Я опять начал кататься после завершения карьеры, когда из Испании вернулся в Россию. По-моему, это был 2012 год. Как раз чемпионат Европы проходил. Тогда энергии было много. Друзья позвали в хоккей: «Давай, ты же всегда играл». Я купил форму и потихоньку начал.

– Во время футбольной карьеры смотрели хоккей?

– Конечно – все чемпионаты мира, Олимпийские игры. Но не забывайте, что я 20 лет играл за границей. Сами знаете, во Франции, Португалии, Испании не знают, что такое хоккей, и не показывают его. Это сейчас там хоккей появляется, раньше только футбол. Я следил из газет и когда приезжал в Москву.

Мостовой в Медиалиге: кайфовал от атмосферы и сыграл с девушкой на воротах, но остался недоволен правилами

– Почему в хоккее вы – защитник?

– Возраст. Если мы выйдем играть любителями, то ясно, что я пойду вперед и буду спокойно забивать. Но на уровне Медиалиги с молодыми уже тяжело.

– Как вам первый сезон хоккейной Медиалиги?

– Я рад, что создали Медиалигу. Но не забывайте, что у меня много травм и серьезных операций. Поэтому я где-то стараюсь играть в эконом-режиме. У меня больная спина, она не позволяет делать резкие, быстрые движения. Кому-то, может быть, кажется, что я слабее. Но не надо сравнивать молодых ребят только после хоккейной школы и людей, которые всю жизнь отдали футболу и заработали такие болячки, о которых многие даже не знают. Это даже не злит, а бесит.

С этим мы столкнулись в медиахоккее, когда я вышел на лед и увидел молодых ребят, которым по 20 лет. «Ребята, а вы откуда?» – «Да, мы в школе занимались».

А как с ними играть? Пока в турнире много недоработок. Наша команда Tru Fighters придерживалась регламента: у нас был всегда один игрок со статусом Про, один Медиапро и остальные Медиа – любители, которых знает вся страна (подробно о статусах Медиалиги рассказываем здесь – Спортс). А против нас часто выходила пятерка двадцатилетних хоккейчиков, которых знают только в своих кругах.

Первая игра у нас была с «Чисто Питер» – вообще отлично, все в равных составах. Вторая – более-менее нормальная. Но уже в третьей игре мы с этим столкнулись.

– Считаете, что против людей своего возраста вы сыграли бы классно?

– У меня осталось очень хорошее впечатление от Кубка легенд по хоккею. Там все время побеждал ЦСКА. Ну, сами понимаете: Фетисов, Касатонов, Буре, Федоров, Могильный. Единственный раз, когда выиграл «Спартак» – это когда участвовал я. Четыре-пять лет назад. Как злились ребята из ЦСКА! Они говорили: «Как можно было проиграть футболистам в хоккей?»

– В воротах Tru Fighters играла девушка. Как вам такой опыт?

– Мы честно играли, поэтому и проиграли (смеется). Все знают, что мужской футбол и хоккей – это совершенно другая реакция, скорость, сила. Конечно, жалко было девчонку, она испытала на себе сильные броски хоккеистов-мужиков, которые ей было нереально отразить.

Хорошо бы, чтобы многие так играли – с девушками или медийными. Мы с одной командой играли. Объявили стартовую пятерку – вышли одни. А после вбрасывания я четверых из них уже не видел. А где они? Они сидят. Я увидел их только в перерыве. Нихрена себе.

– Как вам правила медиахоккея: оранжевая шайба, два периода по 20 минут?

– По времени все замечательно. Оранжевая шайба, которая засчитывается за две, – это нормально. Это пускай будет, потому что в хоккее же не как в футболе, в хоккее счет может быть и 10, и 12. Здесь хоть какой-то момент соревновательный момент есть.

Мне нравится, что удаление – одна минута. Потому что в Ночной лиге, где я тоже играю, удаляют на две минуты. Ну зачем такое долгое удаление в любительском хоккее? Сделайте минуту.

По правилам вообще все отлично. Но в конце турнира я же уже не следил. После второй игры я сказал, кто будет в полуфиналах – те, кто моложе.

Мостовой объясняет, почему футболисты любят играть в хоккей

– Вы неплохо выбираете позицию. Откуда у вас такое видение площадки?

– Ну как, я всю жизнь в футбол играл на высочайшем уровне. Футбол и хоккей похожи в плане понимания пространства. Вы посмотрите на Мостового-футболиста, какие он голы забивал. И посмотрите на Игоря Ларионова, какие он голы в хоккее забивал, правильно? Поэтому Мостового прозвали «Царь», а Ларионова – «Профессор», да?

– Как вам атмосфера хоккейной Медиалиги?

– Первый тур играли на открытом катке. Нам немного помешал снег, но атмосфера была шикарная. А потом начались драки, оскорбления, мат-перемат. Это ужас, я против такого.

Лучше бы все проходило в дружеской атмосфере, как в 1-м туре. Все веселые, смеются, улыбаются.

– В 1-м туре вы играли против «Чисто Питер». В той команде были Малафеев, Быстров, Широков, Аршавин, Жирков, Погребняк. Почему многие футболисты рубятся в хоккей?

– Потому что физически в хоккей играть проще. Ты покатился, тебе пас не дали – прокатился, сел на скамейку. Что-то не получилось – опять сел. В футболе, если тебе дают мяч, ты должен его остановить, а потом бежать. Если ты запорешь, то на тебя еще закричат и скажут – чего расслабился, ну-ка беги. А бежать намного тяжелее, чем катиться.

Все знают, что футбол – самый тяжелый вид спорта. Конечно, любой спорт тяжелый. Но в футболе влияет еще и размер площадки. Плюс это единственный вид спорта, в который играешь ногами. Ноги же не такие чувствительные, как руки.

Спроси у хоккеистов, пойдут ли они в футбол. Они категорически откажутся. Один знакомый попробовал, на пятой минуте ушел: «Да вы что, никогда в жизни. Надо бегать ногами, еще и на такие расстояния».

– Кто из бывших футболистов вас удивил?

– Не скажу, что удивили, ведь мы давно друг друга знаем. С Камилом [Гаджиевым] мы очень давно знакомы – он вообще один из лучших среди любителей. Ромка Широков очень хорошего уровня. Он один из лучших, кто играет в Медиалиге. Остальным ребятам тяжелее, потому кто-то, как Андрюха Аршавин, встал на коньки только 3 года назад. Юрка Жирков прогрессирует. Он тоже когда-то катался, но давно не играл.

Мостовой играет на уколах – от операции отказался из-за страха остаться инвалидом

– Вы тренировались с Tru Fighters или только приезжали на игры?

– Нет, только на игры приезжал. Тренироваться не позволяют и время, и здоровье. Когда были игры, я неделю отдыхал, чтобы оставить силы на выходные. Чтобы еще что-то не заболело. Я успел отыграть только только три матча. Потом получил очередную травму. И все. До конца турнира не выходил.

– Вам приходилось играть в Медиалиге на уколах?

– Я на блокаде [уколах, для снятия мышечных спазмов в спине] живу 30 последних лет. Первые блокады у меня начались лет в 18. Блокады для меня как зубы почистить. Когда люди боятся укола – елки-палки, у меня в спине блокад было больше, чем у многих волос на голове. Всю жизнь с болями живу. Только блокады и помогают выходить на лед.

– Что именно у вас со спиной? Грыжи, смещение дисков?

– И то, и то. Там много всего.

– Вашу спину уже не вылечить?

– Можно поставить конструкцию. Но это очень опасно и чревато тем, что, в один момент можно остаться инвалидом. Лет 15 назад мне в Испании предлагали это сделать. Тогда я испугался, решил выживать на блокадах.

– Еще сыграете в Медиалиге?

– Конечно, с удовольствием. Жалко, что получил эту травму – надрыв икроножной мышцы. Я же не сыграл пять последних матчей.

Очень хочу вернуться, но нужно поговорить о формате, найти справедливый вариант. Или пусть у всех играют все молодые. Но не ветераны против молодых. Представьте, что мы, 50-летние, выйдем играть в футбол против ребят, которым по 20 лет. В чем смысл? Когда мне было 20, мне было пофигу, кто против меня выходил – я всех один обыгрывал.

– Планируете перед стартом следующей Медиалиги подтянуть физическую форму?

– Конечно, обязательно. Если бы у меня была здоровая спина, поверьте, многим бы я еще фору давал. Другое дело, что я живу с постоянной болью. Не только спина – сейчас мучаюсь с надрывом икроножной. Уже два месяца ничего не делаю.

Здоровье многое не позволяет. Когда живешь с ощущением, что если сейчас побежишь, будет надрыв или заболит спина, то лишний раз перестраховываешься. Главная цель у меня на тренировке – чтобы ничего не заболело. Но будь я на 20 лет моложе, поверь мне, многие сейчас с открытыми ртом смотрели бы.

Поэтому основная задача – сохранить здоровье к новому сезону. По игре я никогда не испорчу и не подведу.

Мы покатаемся, потренируемся – главное, чтобы ничего не заболело. Я выхожу на лед или переодеваюсь в раздевалке и думаю – главное, чтобы ничего не заболело. А потом уже посмотрим.

Анализируем три матча Мостового в Медиалиге: он лучший хоккеист среди бывших футболистов

В 55 лет Александр уже не в состоянии кататься на тех же скоростях, что и более молодые. Поэтому редко заходит за синюю линию соперника в нападении. Внимание на игрока под номером 2 в фиолетово-красной форме Tru Fighters – это Мостовой.

Из-за этого Tru Fighters как будто атакуют в меньшинстве. Но поскольку в медиахоккее уровень игроков не позволяет долго контролировать шайбу, соперники часто убегают в контратаки – и Мостовой не оказывается отрезанным от эпизода.

Он хорошо держит позицию и неплох в отборе – насколько неплох может быть любитель.

В атаку Александр подключается нечасто, но иногда даже бросает. Правда, бросок у Мостового пока не поставлен: хороший замах, но плохо попадает по шайбе. Из-за этого она летит слабо.

Со временем появился прогресс. Уже в 3-м туре против «Чемпионов» получалось гораздо лучше.

Лучшее, что делает Мостовой, – обводка. Когда он получает шайбу на свободном льду, то за счет хорошей техники на ходу убирает одного-двух защитников подряд . Александру не хватает скорости, чтобы бежать до самых ворот, плюс он явно держит в уме, что через несколько секунд придется возвращаться в защиту. Поэтому после проходов он отдает более быстрым партнерам и спокойно возвращается на позицию.

Есть и недостатки. Мостовому тяжело дается игра сразу после отбора – он слегка теряется и путается в ногах (еще бы – 30 лет играть ногами, а теперь рядом с ними появилась клюшка).

А отсутствие резкости в движениях сказывается, когда соперники подходят близко к воротам: Александр сохраняет почти статичное положение, из-за чего порой служит конусом (именно так «Чисто Питер» забросил первую шайбу в истории МХЛ).

Несмотря на невысокую подвижность, Мостовой устает больше партнеров – он проводит на льду меньше времени и реже выходит в концовках периодов.

Александр Мостовой – лучший хоккеист среди бывших футболистов . Он выглядит лучше и ярче них. Мостовой часто попадает на видео со скамейки – и видно, что он живет игрой и искренне переживает. Александр старается и работает над слабыми сторонами. В первом сезоне сыграть много помешала травма. Во втором ждем больше матчей и первую заброшенную шайбу.

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Что такое хоккейная Медиалига? Читай в нашем тексте

Фото: vk.com/media.league ; личный архив Александра Мостового; РИА Новости /Алексей Филиппов