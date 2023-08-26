Команда африканцев рвется в Медиалигу. Им помогает Непомнящий, хотят пригласить Идову

Не будут приплетать политику.

Команды-дебютанты в медиафутболе часто пытаются удивить концептом. GOATS заходили как команда рэперов, FC Art – артисты, а Tamo Junto – бразильцы (половина из которых так и не доехала). Теперь на Winline Медиалигу претендует команда AFRUS, в составе которой будут играть выходцы из стран Африки. Команда появилась в декабре, но уже привлекла к себе внимание.

Детали об AFRUS: команда создана информагентством, Непомнящий приезжал на матчи, хотят в пятый сезон МФЛ

Команда создана при поддержке компании «Африканская инициатива» – это российское информационное агентство, которое пишет об Африке и о российско-африканских отношениях. Руководит AFRUS сотрудник агентства Андрей Арт, а помогает легендарный тренер Валерий Непомнящий. Он тоже связан с Африкой – тренировал сборную Камеруна и вывел ее в четвертьфинал ЧМ-1990. В клубе его называют «идейным вдохновителем» проекта.

Непомнящий посетил первый турнир в истории команды. 16 декабря на новеньком динамовском манеже AFRUS провел ивент по мини-футболу – AFROGOAL. Команда африканцев выиграла серебро, уступив только олдам из «Вибраниум».

Состав AFRUS пока формируется, но уже есть заметные игроки. Например, капитан команды – Влад Пичугин. Ему 29, он выступал на любительском уровне в Санкт-Петербурге. Еще на турнире за AFRUS сыграл форвард Эбелле Дин, который провел МФЛ-4 в Starmix. «Я верю в команду, потому что здесь много африканцев, которые хорошо играют в футбол. Я верю, что может получиться очень здорово», – кайфовал Эби после AFROGOAL.

Уже на первом турнире ощущался африканский колорит. Вот так эмоционально болеют ребята из Мадагаскара.

Эмоции победителей.

«Мне очень приятно смотреть на таких игроков как вы, которые играют не ради денег, а из любви к футболу, – кайфовал Непомнящий. – Этот турнир важен и тем, что мы можем обратить внимание на сильных игроков и создать хорошую команду для участия в Медиалиге . Сегодняшние игры дают надежду на то, что у этих ребят есть потенциал».

На следующий день после турнира AFRUS провел просмотр новичков. Логично – клубу нужно усиливаться, чтобы попасть в Медиалигу. Именно это обозначено в стартовом посте в телеграм-канале AFRUS как главная цель проекта. Кстати, с этим не все так просто.

«Не слышал об AFRUS, – рассказал президент Медиалиги Николай Осипов Sports.ru. – Валерий Кузьмич крутой. Один из лучших специалистов за всю историю отечественного футбола, поэтому здорово. Но нужно посмотреть, что за команда и насколько она будет соответствовать нашему регламенту».

Пятый сезон Медиалиги стартует во второй половине апреля. До этого момента AFRUS нужно убедить Осипова в том, что клуб нужен Медиалиге. Как клуб будет это делать Андрей Арт рассказал Sports.ru.

«С этой идеей меня ведет судьба». Необычная история создания AFRUS

– Давайте знакомиться. Какую должность вы занимаете в клубе?

– Меня зовут Андрей Арт. Мой псевдоним – Арт – сокращение от фамилии Артюшкин. Идея создать команду AFRUS – моя. Я люблю футбол, занимался им, но в 19 лет сломал ногу и закончил

Как только я начал работать в информационном агентстве «Африканская Инициатива» у меня возникла идея создать команду. Мы хотим объединить африканцев с лучшими русскими ребятами. В процентном соотношении 70% на 30% или 80% на 20%. Так мы хотим показать многогранность африканского континента в совокупности с нашими русскими ребятами.

Но русские – это тоже общее понятие. В команду могут попасть белорусы, татары, кавказцы.

С этой идеей меня, как говорит Валерий Кузьмич Непомнящий, ведет судьба. Сначала мне приснились очертания будущей команды. Потом я случайно встретил на улице Эда из 2Drots. Рассказал об идее – ему понравилось, пожелал удачи.

Еще через полторы недели я встретил Николая Осипова, тоже случайно. Минут 10 с ним говорил. Он сказал: «Давайте делать». Поэтому, когда вышла новость, что он первый раз слышит о нашей команде, я смутился. Возможно, он забыл про эту встречу.

– Представителей каких стран Африки вы пригласите?

– Мы хотим показать, что в разных уголках Африки есть талантливые футболисты. Очень много камерунцев и нигерийцев, но мы стараемся расширять географию. Уже есть ребята из Мали, будет парочка из Мадагаскара.

Пока мы опираемся на африканцев, которые уже живут в России. Я помню нашу первую тренировку. Для меня было очень ценно, что ребята поверили в проект и приехали на занятие из разных уголков Москвы. И это в характерную для начала декабря погоду.

– Пригласите кого-то из африканцев, игравших в РПЛ?

– Я пытался связаться с Брайаном Идову, но пока безрезультатно. В РПЛ играло много африканцев, но где они сейчас, насколько заняты? Мы составим список и будем искать контакты.

В целом, я получил колоссальный отклик от африканского комьюнити. Это придает сил продолжать.

Команда сторонится политики, цель – показать, как живут африканцы. На матчах были представители диаспор Мадагаскара и Камеруна

– Есть ли у проекта дипломатическая миссия?

– Мы бы не хотели уходить в политику. Хочется сосредоточиться на чем-то социальном. Через ролики мы будем знакомить с африканцами: покажем, как они коммуницируют, как вливаются в русское комьюнити. Ребята расскажут о жизни на родине.

Россия и Африка могут коммуницировать в спорте, как показали недавние товарищеские матчи. Мы хотим создать историю, которая покажет, что Россия и Африка – друзья и партнеры.

– Ролики в ютубе часто наполнены юмором. Как не перейти грань в шутках с темнокожими парнями?

– Мы новенькие в этом деле, но уже столкнулись с хейтом от россиян: «Зачем эти темнокожие?» «Зачем эти африканцы?» «Опять там они!»

На первой тренировке я увидел, что ребята немного замкнуты. Я постарался настроить коммуникацию, спросил насколько для них обидны некоторые слова. Но никто толком не признался. Между собой они употребляют все знакомые нам термины и не обламываются. В контенте мы будем соблюдать грань.

– Вас финансирует «Африканская инициатива». Зачем медиа своя команда?

– Я вижу большую заинтересованность от них. Главный редактор, которого я прекрасно знаю, поверил в меня и эту историю. Он и своему начальству передает, они тоже довольны. Там серьезные люди, а у нас такая повестка сейчас – Россия и Африка друг на друга пристально смотрят.

Я придумал проект примерно в октябре, а финансирование получил только в декабре. Все ушло на проведение турнира. Уже сейчас я понимаю, что только силами информационного агентства мы, возможно, не сможем участвовать в Медиалиге. Но путь до стыковых матчей агентство способно нам обеспечить.

– О вашей команде знают в МИДе или в представительствах африканских стран?

– Да, на турнир пришли представители мадагаскарских и камерунских диаспор. Я был настолько сильно занят организацией, что не успел пообщаться с ними. Но на следующий день мне прилетела куча поздравлений. Поддержка есть.

– AFRUS продолжит жить, если с Медиалигой не получится?

– Меня спрашивали многие потенциальные новички. Я всем объясняю, что не думаю об этом. Я уверен, что если все люди, от которых зависит результат, будут выкладываться, то к марту-апрелю мы достигнем такого результата, что останавливаться будет уже глупо. Даже если нас не возьмут в Медиалигу.

Непомнящий не сможет тренировать из-за возраста (но пообещал помогать). Рулить командой будет тандем из африканца и русского

– Как вы привлекли Валерия Непомнящего?

– Валерий Кузьмич – легендарный человек, встреча с ним мотивировала меня. Он откликнулся на нашу просьбу пообщаться и приехал к нам в офис. Он в блестящей физической форме и был одним из немногих, кто с бровки отстоял все четыре игры. Новости о нашей команде разлетелись во многом из-за Непомнящего.

Он уже многое мне посоветовал, направил на верный путь и пообещал, что будет помогать, чем сможет. То, как он говорит – это мед для ушей. Но я понимаю, что в его возрасте полностью погрузиться в команду сложно. А если мы зайдем в Медиалигу, то быть тренером на пол руки – неправильно. Это сам Валерий Кузьмич сказал.

– Окей, Непомнящий – вдохновитель. Тогда кто тренер?

– Это тайна. В такой команде должен работать тандем, который будет иметь уважение как у африканской стороны, так и у русской. Поэтому нужны два человека, которые будут дополнять друг друга. Но главный тренер, естественно, будет один.

– Какой будет в команде основной язык общения будет? Русский, английский, французский?

В первые дни я услышал все перечисленные вами языки. Кто-то хорошо говорит по-русски. Только что приехавшие в Россию общаются только по-французски. Но многие знают базовый английский.

При этом, мы находимся в России и прекрасно понимаем, что всем ребятам надо подтягивать русский. Я думаю, мы будем переходить на русский язык в тренировках, чтобы ребята больше интегрировались, чтобы был интересный контент.

– Что ждать от AFRUS в ближайшее время?

– До нового года мы определимся с костяком команды и с главным тренером. Если в плане африканцев у нас развязаны руки, то русских мы готовы приглашать только если они сильнее. У нас на них квота исходя из идеологии команды.

До нового года должен выйти первый ролик. Мы ищем людей, которым интересно развивать медиа, потому что миллионных бюджетов у нас нет. Я уже встречался с Хея Нойером, который играл за «На Спорте». Он готов включиться.

В ближайшей перспективе хотим найти новые сотрудничества, чтобы подстраховать себя. Но фидбэка от африканских организаций так много, что вопрос наверняка быстро решиться. В этом проекте я не вижу для себя финансовой выгоды. Просто горю идеей.

Фото: Winline Медиалига / соцсети AFRUS / Wu Zhuang/Xinhua/Global Look Press