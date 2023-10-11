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«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

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Игорь Струнин
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Илья Лисицын
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Антон Иванов
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Спросили о самом важном.

«Эгриси» Василия Уткина – главная сенсация четвертого сезона Winline Медиалиги. Они впервые в истории вышли из группы, а в 1/4 финала грохнули звездных 2Drots. Впереди – полуфинал на «Ростех Арене» в Калининграде. 

По такому поводу мы сделали с Василием Уткиным большое интервью полностью про медийный футбол – его главную страсть последних лет. Что вы узнаете в этом разговоре:

• Василий может послушать Скриптонита, а Фараону предлагал записать гимн «Эгриси».

• Почему Уткин никогда не наймет тренером бывшего профессионального футболиста?

• Зачем «Зениту» медиафутбол?

• Уткин думает, что Медиалига сможет обогнать РПЛ по аудитории. Почему?

• Из-за чего Василий задумывается об уходе из «Эгриси»?

«Новый тренер оказался как стопка спирта на морозе». Уткин о самом успешном сезоне клуба

– Вы не раз заявляли, что сомневаетесь – идти ли вам в четвертый сезон Медиалиги. Потому что это дорого. Почему решились?

– Азарт. И результат третьего сезона. К сожалению, МФЛ-3 для нас был катастрофически неудачным. Наши игроки получили кучу травм. У нас за календарный год пять травм крестов. Это просто невозможно. Это не объясняется никак.

Вот сейчас при поддержке Медиалиги мы прооперировали одного нашего футболиста, который получил травму в третьем сезоне. Есть некая квота от Медиалиги, по которой можно сделать операцию. Еще три операции на крестах профинансировал я.

– В третьем сезоне «Эгриси» стал одной из худших команд. В четвертом – вышел в плей-офф. За счет чего такой прогресс?

– Полагаю, мы угадали с тренером. Это главное. Илья Лисицын оказался тем парнем, который смог прийти и моментально овладеть вниманием команды.

Илья оказался…даже не знаю, с чем сравнить. Как стопка спирта на морозе?

– Говорят, что он классный мотиватор.

– Сейчас слово «мотивация» очень не любит мой старый товарищ Валерий Георгиевич Карпин. Он говорит: «Я мотивирован страшно. Но если выйду на поле, то продержусь минуты полторы максимум». Но ему 54 года. А мотивация – это такая вишенка на торте. Чтобы она работала, нужно проделать довольно большой труд. 

Например, однажды Илья мне пишет, что ищет тренера по растяжке. «Какого беса?» – «Мне кажется, он поможет команде». Я про себя думаю: мы с Ильей работаем недавно. Если выяснится, что тренер по растяжке – это его жена, то мы как-то поймем, простим. 

А потом я вспоминаю, что у нас в МФЛ-3 было две мерзейшие травмы – надрыв задней поверхности бедра. Мерзейшие просто. Они всегда происходят из-за того, что человек не разогрелся перед выходом на поле. Из-за такого надрыва игрок пропускает минимум три недели. А это почти весь групповой этап МФЛ, половина сезона. И решил попробовать, уговорил себя. Теперь раз в неделю на нашей тренировке присутствует прекрасная девушка. В сущности, она занимается с игроками пилатесом. И всем это дико нравится.

– Чем еще вас убедил Илья Лисицын?

– Когда мы познакомились, меня впечатлило, что Илья готов ездить на тренировки из Каширы. Мы тренируемся вечером, у нас все ребята работают. И добираться до Каширы обратно после тренировки – серьезная задача. Ну да, четыре часа на дорогу.  Сейчас Илья живет в Москве, оклад позволяет. И тем не менее, такая готовность – это очень важно.

У Ильи есть еще одна своеобразная особенность. Ему нравится пригласить кого-то из игроков на прогулку по Москве и болтать о футболе и, наверное, о чем-то еще. Он меня еще на прогулку не приглашал, поэтому я не знаю точно, о чем разговоры.

– Как найти тренера для Медиалиги?

– Найти замену тренеру на этом уровне крайне сложно, это очень рискованное дело. Представьте, что в РПЛ команда осталась без тренера. В голове сразу возникает круг человек из семи или пятнадцати (не считая тех, кого за границей можно найти), которые при разных обстоятельствах могут быть приглашены. В МФЛ такого нет. 

У меня есть четкая позиция, что мне не нужен тренер, который является бывшим или в недавнем прошлом футболистом. Мне нужно, чтобы человеку было интересно работать с моей командой. Чтобы для него это тоже было процессом развития и становления. Абсолютно все поголовно недавние и бывшие, которые работают в медиафутболе или в ЛФЛ, относятся к этому так: «сейчас мне заняться нечем, позанимаюсь этим говном, раз позвали». Я не встречал в откровенных разговорах другого отношения к этой работе. 

– В начале сезона вы осветлили волосы. Теперь у вас голова в цветах «Эгриси» – желтый верх и черный низ. Зачем?

– Это была шалость. 

– Значит, тут нет потайного смысла? Снять напряжение с команды, отвести внимание на себя?

– У нас такая команда, что максимальное внимание все равно привлекаю я. Поэтому перенести на себя дополнительное внимание было бы наивно, мне кажется. Просто мне в какой-то момент пришло это в голову, и я сделал. Кстати, волосы не просто высветленные – они действительно окрашены в яичный цвет.

Бороду я крашу достаточно давно. Это не новость. У меня седеет борода. А когда борода седеет, а усы – нет, то ты становишься похож на растолстевшего Гитлера. Поэтому бороду полезно подкрашивать. 

Сейчас я в странной ситуации, потому что я покрасил голову две недели назад и забыл об этом думать. Я же не вижу себя постоянно со стороны. И тут я ловлю на себе изумленные взгляды, некоторые провожают глазами, интересуются. В итоге я чувствую себя немного идиотом. 

Но я не жалею об этом абсолютно. Мне было весело. Но не знаю, как это могло повлиять на команду. Мне кажется, команду это позабавило. 

– В первом туре вы проиграли «Родине Медиа». Их президент Текила сказал, что Медиалиге вообще не нужен «Эгриси». Тяжело, когда вас все считают аутсайдерами?

– А нас не считают аутсайдерами все. Текила просто в футболе не понимает. 

Нам невероятно повезло с календарем. Я говорил об этом с начала турнира, это легко проверить. В этом сезоне по пять команд в группе, значит, одна пропускает какой-то тур. «Эгриси» выпало пропустить первый. Это офигенно – лишняя неделя на подготовку.

И первый матч нам выпало играть с «Родиной». Извините за самоцитирование, но я сразу сказал: первое место в нашей группе совершенно точно не разыгрывается. «Родина» разнесет всех. Просто так устроена жизнь. При этом «Родина» стартовала в первом туре и разнесла «Народную Команду» 6:0. А мы проиграли 0:3, не развалились. 

Я сразу сказал, что следующие три матча мы выиграем. Я понимал потенциал этой команды. Послушайте, у нас центральные защитники познакомились в августе. Но мы сыгрались по ходу турнира.

– Вы говорили, что у «Эгриси» самый сильный состав за все время. Можете рассказать о новичках?

– Во-первых, у нас сложилась очень качественная пара центральных защитников. Оба взрослые, отлично играют. Один из них – Антон Иванов. Летом он пришел к нам на тренировку и матч, а после сказал, что больше не придет. Спрашиваю почему. Говорит: «Ну а чего? Мы играли чуть ли не 18 на 18 на половине поля». Отвечаю: «Антон, сейчас пришли новички, такие же, как ты. Дай нам, пожалуйста, время. И мы покажем тебе, что все будет более-менее нормально». 

К счастью, Антон мне поверил, и сейчас он совершенно незаменимый парень. 

Другой наш центральный защитник, тоже очень опытный, – Зот. Он постоянно называет себя Зотом, поэтому я уже не помню кто он – Антон, Александр или Андрей. Антоха Иванов немного молчун, на спокойняке, а от Зота спички можно зажигать. Смотрите, что творил Зот в матче с «Народной Командой». Он выбивает мяч в зверском подкате, встает и что-то кричит. Это производит впечатление на своих.

– Где вы их нашли?

– Я даже не знаю, если честно. Просто были разбросаны приглашения по разным сторонам, и вот они возникли. Я очень-очень доволен.

– Меня впечатлил нигериец Деннис Акио. У него три ассиста в МФЛ-4. Это же первый африканский игрок в «Эгриси»?

– Я ни в коем случае не расист, но у нас идеология команды с района. И когда выяснилось, что к нам хочет попасть парень из Нигерии, я подумал: может, оно того не стоит? Но Деннис оказался настолько обаятельным парнем, его так тепло приняла команда. 

У меня был к нему особый подход в этом вопросе. Потому что он из Нигерии, а она как Дагестан. Есть такая территория – Дагестан, – но дагестанцев не существует. Там живет куча народов и народностей: лакцы, табасаранцы, лезгины, ногайцы и так далее. Вот и нигерийцев не существует. При первом разговоре я спросил у Денниса: он хауса или йоруба? Это два основных народа Нигерии. После этого мы сразу перешли на общий язык. 

Если что, Деннис – йоруба.

– Деннис в Медиалиге уже два сезона. Играл за «Бей Беги» и ФК «Деньги», но в 20 матчах набрал 0 голов и 0 ассистов. Почему он так прибавил в «Эгриси»?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что до его попадания в «Эгриси» я вообще не знал о таком футболисте. 

Мне говорили, что у Денниса репутация футболиста, который хорошо показывает себя в просмотровых матчах. А когда начинается сезон, он сдает. Но я считаю, что три паса – очень неплохой результат для футболиста «Эгриси».

Его в команде очень любят, он постоянный участник наших роликов. В общем, пока все складывается как в сказке про Колобка. Одно к одному.

– Вы общаетесь на русском или на английском?

– Его русского вполне достаточно. Моего английского, наверное, не хватит. 

Недавно после матча ЛФЛ команда сама собралась: поехала в баню, пела песни и так далее. В пределах допустимого, разумеется. И они вытащили Денниса, хотя тот не играет в ЛФЛ.

– «Эгриси» чаще всех в Медиалиге забивает красным мячом (его можно брать на три минуты, гол им считается за два – Sports.ru). Как вы можете это объяснить?

– Просто это такое математическое воплощение того, чем является наша команда. «Эгриси» умеет собираться в кулак. «Эгриси» – это кубковая команда. Пока что наш главный трофей – это кубок северо-востока ЛФЛ. Если есть какое-то непростое внешнее обстоятельство, это очень мобилизует нас. 

Поэтому мы забили семь красных мячей, а нам никогда им не забивали. И мы забиваем не только когда сами берем, но и когда соперники берут. Дурачье, еще не разобрались – нечего против «Эгриси» брать красный мяч.

«Эгриси» умеет, как говорит моя соседка по даче, «собрать жопу в горсть». Мы опасны для кого угодно, но мы не фаворит ни в одном матче.

Уткин в два раза старше игроков «Эгриси»: советует им старые фильмы, а сам слушает Скриптонита и Фараона

– Вам 51 год – игроки вашей команды в среднем не старше 25. Как выглядит дружба разных поколений? Вы часть коллектива или держитесь обособленно?

– Со мной почти вся команда на ты разговаривает. За исключением наших замечательных легендарных ветеранов. Новички обычно стесняются, но в свое время каждый переходит на ты.

Мне кажется, что я не стараюсь быть частью коллектива. Я не готов вечером ехать с ребятами поплясать. У нас как-то по-другому все строится.

Раз в год я их приглашаю к себе на дачу. В этом году, к сожалению, не получилось, очень холодная весна была. И осенью пока не получается – столько событий, поди разберись. Когда есть подходящие командные события, совместно пьем пиво. Если это так можно назвать, потому что я пиво не пью. Ну, не очень люблю.

Иногда встречаемся с кем-то лично: обсуждаем проблемы с учебой, с финансами, со здоровьем. Иногда просто хочется поболтать. У нас нормальные отношения, но нельзя сказать, что я с игроками держу себя абсолютно на равных. Я их в два раза старше, у меня несколько другие интересы. Но мы общаемся достаточно близко.

– Можете встретиться с Игорем Струниным в баре и обсудить футбол?

– Струн, во-первых, капитан команды. Когда идет сезон, в среднем раз в месяц мы болтаем. Можем по телефону обсудить, а можем посидеть и поужинать. Почему нет? Но это именно потому, что он капитан. 

– Я имею в виду поболтать как друзья. Не об «Эгриси».

– Музыку мы не обсуждаем. Я не могу слушать эту музыку, чисто идеологически не слушаю рэп. Так вышло, что я по образованию филолог, и для меня большое значение имеет текст. Чтобы разобрать, допустим, что именно поет Скриптонит, мне необходимо послушать это раз пять. Но Скриптонит, по крайней мере, интересный, мне нравится. А в большинстве случаев, когда слушаешь и не понимаешь, о чем именно эта песня, ты догадываешься, что текст – полное говно. 

Я слушаю очень узкий набор рэп-исполнителей. В частности, Скриптонита и Фараона. Дело в том, что я дружу с отцом Фараона, футбольным агентом Геннадием Голубиным.

– Фараон уже в детстве выделялся?

– Не могу сказать. Мы встречались с Геннадием Голубиным компаниями, дети бегали под ногами. Потом оказалось, что один из них – Фараон.

– Он следит за «Эгриси»?

– Какое-то время следил. Однажды он заехал к нам на новогоднюю вечеринку. Раньше я устраивал ее каждый год. Ребята называют ее корпоративом, но я слово корпоратив ненавижу. Потому что для меня корпоратив – это работа. С того вечера существует даже фото Фараона со Струном. 

У меня было желание, чтобы Глеб написал нам заглавную песню для нового сезона «Эгриси». Мы обо всем договорились, но у него не срослось. Просто не получилось записать. 

Вот ты меня надоумил, и я, может быть, напишу ему сегодня. Раз мы вышли в плей-офф, пусть приходит поболеть, посидит на лавочке. Он не то чтобы следит за каждым матчем, но в теме.

– Насколько я помню, вы очень любите книги. 

– Да, но в последнее время я очень мало читаю.

– Вы советуете книги молодым футболистам «Эгриси»?

– Я с советами по поводу книг не лезу никогда. Обычно я рекомендую фильмы. 

Ребята не очень интересуются фильмами 15-20-летней давности. Просто потому что это не лежит на поверхности. Между тем, там есть что порекомендовать. Ну, например, какие-нибудь классические детективы. Когда была пандемия и все сидели по домам, я регулярно советовал что-то посмотреть из Финчера.

Или когда у Струна развивалась романтическая история, я ему посоветовал, и они с удовольствием с Дашей посмотрели «Амели». Один из моих любимых фильмов. А ему, между прочим, больше 20 лет. Он ровесник ребят.

Последний раз я Кулику посоветовал посмотреть «Неприкасаемых» с Костнером и Шоном Коннери. Он такое любит. Или, например, прекрасный фильм «Девятые врата» с молодым Джонни Деппом. Никто его не видел из пацанов, но всем, кто посмотрел, он понравился. 

Да, кстати, Митяй Курдюков – киноман. Он несколько раз мне советовал какие-то фильмы. Я просто не могу сейчас вспомнить названия, вылетело из головы. Я был в абсолютном восторге.

Для развлечения мне нужно, чтобы в фильме было активное действие. Я не люблю мелодрамы. Мне бы что-то такое мистическое, боевиковатое, фантастическое, трейлероватое.

– Вы часто помогаете футболистам «Эгриси» в житейских ситуациях: от лечения травм до съема квартиры. А как они вам помогают?

– Это как бы не помощь – это часть дела. Если человек, не дай бог, получает тяжелую травму – как же его можно бросить? Некоторые ребята сами занимаются своими болячками, а некоторые просто не могут себе это позволить. Если травмы серьезные, то это вообще не обсуждается. Но, по счастью, нам помогают два очень известных в Москве врача. Все это обходится мне сравнительно недорого. 

У нас был какой-то безумный третий сезон. На фоне Медиалиги постоянно случались травмы. Наш матч с 2Drots прервался из-за отключенного электричества, пришлось доиграть пять минут в другой день. И в эти пять минут наш парень умудрился травмироваться – получил очень сильный удар по голове.

В самой последней игре сезона другой наш игрок получил разрыв крестов. Можно сказать, первый, ну, второй раз вышел на поле. Как не помогать?

– И все-таки, как вам помогали игроки?

– Да я обычно сам справляюсь. Но если возникнет необходимость, конечно, что-нибудь можно по-товарищески попросить. 

Единственное, я вряд ли смогу занять денег. Мне давно не доводилось занимать, но тем не менее. В основном одалживаю.

Уткин впервые рассказывает о тяжелом расставании с ветераном «Эгриси»

– В течение четырех лет «Эгриси» тренировал Антон Попов. Как вышло, что он стал тренером молодежной команды «Динамо»?

– Этой весной, перед стартом третьего сезона Медиалиги, Антон покинул «Эгриси». Улетел в Аргентину, но продолжал нас поддерживать, конечно. Летом у меня были длительные переговоры с Антоном о возвращении в «Эгриси». Он очень этого хотел, но для него это был бы шаг назад, потому что он проработал с нами четыре года. Параллельно я вел переговоры с Ильей Лисицыным.

В итоге Антона схантила академия «Динамо». Я ему сразу написал, что надо соглашаться. Потому что академия «Динамо» просто сильнейшая в стране – сильнее академии «Краснодара», куда Антона, кстати, тоже готовы были позвать. 

Антон же очень образованный парень. Он учился в Европейской школе Виктора Праде. Это идеолог самой современной на данный момент тактической теории  – называется тактическая периодизация. Вы же видите, как португальские тренеры везде поперли. Это было обучение на английском. Он поступил туда сам, без моей поддержки. Это недешевое удовольствие. Антон его закончил, у него есть диплом.

На самом деле я так рад за Антона, что подписался на все ресурсы Молодежной футбольной лиги. Кстати, ее прилично показывают. Я все никак не выберусь на стадион, но вот матч с раменским «Сатурном» смотрел по телевизору. Кто бы мне сказал, что я стану болеть за «Динамо».

– Несколько лет назад «Эгриси» позиционировали себя как простые парни из Бабушкинского района Москвы. Как бы вы сейчас охарактеризовали «Эгриси»? 

– Разумеется, не только ребята из Бабушкинского района.

Есть такая команда в Англии – «Вест Хэм». С большой историей. Для любительской команды наша история вполне сопоставима с историей «Вест Хэма». Так вот, «Вест Хэм» не перестают называть «молотобойцами» от того, что они в другой район переехали или стали комплектоваться чуть-чуть иначе. Они по-прежнему «молотобойцы». Это историческая привязка.

У «Эгриси» она тоже есть – мы играем в чемпионате северо-востока ЛФЛ.

– В отличие от многих команд Медиалиги «Эгриси» и правда пытается сохранять некую идентичность. Например, не подписывает звездных профи. Почему так?

– Потому что мне изначально интересно, чего могут добиться эти ребята. И это касается не только футбола. Всем креативом вокруг «Эгриси» занимаются наши ребята. И вот вы спрашивали, доволен ли я их работой.

Во второй части «Властелина колец» два хоббита оказываются в гостях у ходячего дерева. И этот очень-очень старый Энд, которому больше тысячи лет, говорит: «Некоторые из этих дубов я помню еще желудями». Так же и здесь. Когда я вижу, что у ребят получается круто придумать, снять, смонтировать, я вспоминаю, с чего они начинали. Это прогресс, а из прогресса рано или поздно что-то непременно получится.

– Вам не кажется, что, если пригласить по профи в каждую линию «Эгриси», станет намного конкурентнее? 

– Прямо сейчас нет такой необходимости. 

Мы встречались с командами, где много звездных ветеранов. В любительских лигах всегда есть одна-две такие. Я называю их «сборная бани». Потому что, как правило, в этой команде еще играет человек, который собрал, заплатил ребятам деньги и сам играет с ними центральным нападающим. Хочется дружить с футболистами. 

В позапрошлом сезоне была команда «Аминьево». Кого там только не было: Рома Шишкин, Евгений Алдонин, Павленко Александр, кстати говоря, лучше всех играл. Он просто великолепный. А мы их обыграли. На их, кстати говоря, поле. Спокойно совершенно. 

Поэтому это не самоцель. В этом нет ни задачи, ни необходимости. И потом, они действительно довольно дорогие.

– Кажется, вы особенно гордитесь, что в этом сезоне прибавил Игорь Струнин. У него два гола и два ассиста в МФЛ-4.

– Струн и есть «Эгриси». Он в этой команде с первого дня. Он приходил в нее раньше меня. Он уходил из нее в армию, вернулся в нее из армии и так далее.

Какой же крутой капитан у «Эгриси»! Забивает через себя и не стесняется спорить с Уткиным

Струн – это такой парень, который по своим скиллам может играть на совершенно любом уровне. Он невероятно координирован, способен удивить решениями. У него есть характер, но, к сожалению, ментально он не спортсмен. Ему нравится играть в футбол для развлечения, но он никогда бы не смог сидеть неделю на сборах, например.

Это вообще главная причина, по которой ребята, которые в юности показывают интересные вещи, оказываются за бортом профессионального спорта. В спорте оказываются люди, которые ментально являются спортсменами. Для Струна футбол –  важная часть жизни. Но не главная.

Но когда Струн на кураже, ты его поди поймай. Сейчас он действительно, как в первом тайме с «Народной Командой», тащит мяч вперед, открывается, идет головой на бутсу. У него очень необычный набор скиллов. Он парень невысокий, но всю жизнь играет в волейбол, а потому здорово прыгает. И очень эффективно может замыкать головой подачи на ближнюю штангу, во-первых, потому что умеет. А во-вторых, потому что его там не ждут. Наверное, я сейчас раскрыл какой-то секрет.

Я бы хотел еще об истории рассказать. Я всегда говорил, что очень горд тем фактом, что у нас три человека, которые в «Эгриси» с момента основания команды, могут выйти в стартовом составе. Сейчас это не так.

– Что случилось?

– Команду покинул Саша Кулик. Он очень своеобразный парень, абсолютный интроверт. У него возникли проблемы после ухода из команды Антона Попова.

Кулик захандрил, перестал идти на контакт. Я пытался с ним встретиться, но Кулик так и не нашел на это время. Хотя он, вероятно, менее занятой человек, чем я. Где-то в августе он просто вышел из командного чата. Он не просил себя отзаявить, но тем не менее в команде его нет практически весь год.

Нельзя сказать, что он ушел из команды, потому что он в заявке ЛФЛ. Хотя если он потребует, мы, конечно, отзаявим. Я со своей стороны могу сказать, что для меня это горькая история. Неприятная. Тяжелая. Я отношусь к Сашке как к младшему братцу. Но если он не хочет даже поговорить о том, что его не устраивает, то что же я могу сделать? Он хоть и младший братец, но ему целых 27 лет. Решил так решил.

– Это самое тяжелое расставание с игроком «Эгриси»?

– Наверное, нет.  По факту – да, просто оно сильно растянуто во времени.

Я надеюсь на его возвращение. Даже специально заострил ситуацию, ввел в оборот в Медиалиге его десятый номер. Я знаю, что его это задело. Но не побудило выйти на связь, к сожалению.

Видимо, в «Эгриси» действительно наступает какое-то новое время. Но с этим ничего не поделать. Вы знаете другую команду Медиалиги, которая играет 10 лет? А «Эгриси» основан в 2014 году. Я появился в этой команде чуть позже. 10 лет – серьезный срок, не все семьи выдерживают.

Приходится относиться к таким расставаниям по-философски.

«Не дай бог мои родные увидят, сколько я трачу». Уткин о финансах «Эгриси»

– Давайте определимся с вашим статусом. Вы говорили, что вы не владелец «Эгриси», потому что в команде нечем владеть – разве что сеткой и мячами.

– Нет-нет-нет. Не только сеткой и мячами. Еще есть два насоса, куча тренировочных фишек, две сумки для мячей. Это уже гораздо больше.

Кстати, по закону ЛФЛ игрок, который уходит из команды, обязан сдать свою форму. В ЛФЛ же нет контрактов, но каким-то образом отношения между сторонами должны регламентироваться. И считается, что если игрок сдал форму, то он ушел из команды по-любому. Я не требую сдавать. В конце концов, кому нужна форма с чужой фамилией. Но однажды я сохранил игрока благодаря этому формальному требованию: он сгоряча, как мне кажется, решил уйти, но не сдал форму. И я вернул парня.

Так что частично форма «Эгриси» тоже принадлежит мне. Но она нужна мне одетая на тела моих футболистов, когда они выходят на матч.

– Хорошо. Можно ли вас назвать генеральным менеджером «Эгриси»? 

– Можно меня считать кем угодно. Например, знаешь, какая была должность у Арсена Венгера в «Арсенале»? Miracle Maker. В прямом переводе чудотворец, но в нашей словесной традиции чудотворцем называется Господь. Поэтому – человек, который делает чудеса. Это было у него в контракте написано. 

Если хотите, считайте меня генеральным менеджером. Но генеральный менеджер – это должность. А у нас должностей нет, контрактов тоже нет. И не нужны они. 

– Доволен ли президент Василий Уткин менеджером Василием Уткиным?

– Наверное, я бы мог тратить на «Эгриси» гораздо меньше денег. В смысле контроля расходов я не очень хороший менеджер. 

Но с другой стороны, я же говорю, «Эгриси» – это мое хобби. У меня такое дорогое хобби, другого нет. У меня вообще долгое время была большая проблема – хобби совпадало с работой. Когда-то в старинные времена «НТВ-Плюс» только образовался и появилось большое количество футбольных матчей по выходным. Как-то раз мы, не помню, с кем именно, ночью выходим из телецентра на холодок. 

И я говорю: «Блин, а по выходным мне нравится, честно говоря, работать». И приятель отвечает: «Да, конечно, никого нет, никто не мешает. Тишь и благодать». 

Потом я сел в машину и подумал: это же просто идиотизм. Как может нравится работать по выходным? А выходные у тебя когда? Отдыхать тоже нужно иногда, понимаешь? 

Мне нравилось работать по выходным, но это лишало меня хобби. А теперь оно есть. Получается, я генеральный менеджер своего хобби. Как это звучит вообще?

– В 2019-м «Рейтинг Букмекеров» писал, что команда обходится вам в 600 тысяч рублей в год. Сколько сейчас стоит год «Эгриси»?

– Можно я все-таки не скажу? Во-первых, я точно не знаю. Во-вторых, не дай бог, мои родные увидят. 

– Это в разы больше? 

– Скажем так: в разы, но все-таки не на порядок.

Просто непонятно, как считать. Я правда не знаю, приглашение команды на дачу или посиделки в «Джон Донне» надо включать в расходы на «Эгриси»?

В 2019-м в команде не было премиальных за каждый матч. Тогда была только одна большая сумма за сезон, если выполнялась задача. По-моему, за выход в Высший дивизион ЛФЛ я заплатил команде то ли 300, то ли 400 тысяч рублей. Не так уж много на 20 человек.

– Расходы на Медиалигу выше, чем на ЛФЛ? 

– Да. Это существенно дороже. 

В Медиалиге даже за приезд нужно платить. Это классическая ситуация в любительском футболе, когда ты платишь, условно, тысячу за приезд и тысячу за победу. Значит, каждый матч Медиалиги независимо от исхода – дополнительные расходы на премии. А в заявке 30 человек. Это весомо. 

В ЛФЛ премиальные только за победу. В случае поражения команда ничего не получает. Но размер премиальных я вам не скажу.

– Вы не платите зарплату футболистам «Эгриси»?

– Ровно у трех игроков есть несколько особенных условий. Они не сопоставимы с тем, что называется зарплатой. Цифры я раскрывать не буду.

У нашей команды вообще нет бюджета. Я крайне признателен нашему партнеру компании «Фонбет» за поддержку. Но вообще-то контракт с «Фонбет» у меня. Команда им объективно неинтересна. Интересен я. А команду я содержу на то, что зарабатываю.

Я уже видел друзей, которые содержали футбольные команды – в том числе высокопрофессиональные. И я видел, как это затягивает и разоряет. Например, Герман Ткаченко и «Крылья Советов». Герман очень долго восстанавливался как бизнесмен после ухода из «Крыльев». Он нисколько не жалел о потраченном, но тем не менее. Я не позволю себе разориться на футбольной команде.

Я просто изучил сколько важных, даже очень важных дел я отложил за последние два года из-за того, что мои средства уходили на команду. Я или найду партнера, или смогу убедить действующих партнеров, что команда необходима. Или мне придется минимизировать мое участие во всем этом. Потому что это правда дорого.

И, к сожалению, команды Медиалиги продолжают развиваться как пузырь. Какие зарплаты? Из чего они платятся? 

В такой непростой ситуации я должен понимать, чего мне будет стоить каждый новый сезон. Могу ли я отложить еще раз плановый ремонт канализационной системы у себя на даче, который откладываю уже два года. Между прочим, у дачного дома проблемы с канализацией фатальны. Это вам не городская квартира. И это только один пример отложенных дел.

Уткин о Медиалиге: любимые игроки, нужно ли 2Drots идти в профи и зачем «Зениту» медийный футбол

– Есть ли у вас любимый игрок в Медиалиге?

– Это сложный вопрос. В Медиалиге в этом смысле очень много отвлекающих факторов. Например, в виде Крапа.

«Эгриси» на групповом этапе играл против «Народной Команды», и там был просто потрясающий эпизод. Когда «Народная» взяла красный мяч, я увидел, что Крап схватил мяч и потер им свою временно лысую голову. Типа на удачу. Я подумал: Крап, какой же ты мудак. Ты же последние два пари на стрижку проиграл, и голова твоя лысая, потому что проигрышная. В итоге мы получаем пенальти, абсолютно честный, в ворота «Народной». И забиваем красным мячом.

Про любимых игроков. Я думаю, что Бирюк в «Титане». [Арсений] Левшук из «Амкала». Но все мои симпатии и болельщицкая любовь, разумеется, в первую очередь Диме Сычеву (голкипер 2Drots – Sports.ru). Это сочетание, во-первых, настоящего тащера, а, во-вторых, – обаятельного и скромного парня. Еще и эта драма – его не воспринимают профессиональные клубы из-за низкого роста. А ведь он одинакового роста с Акинфеевым, на секундочку. Эта история заставляет меня очень ему сочувствовать.

Отдельно скажу, что мне очень нравится Алекс Стиль. В начале он мне страшно не понравился: в нашем первом матче против 2Drots он вел себя просто возмутительно. Но потом мы познакомились, и я убедился, что он нормальный парень. Я видел много матчей Стиля и понял, что он настоящий лидер. Не жалеет себя.

– Почему 2Drots вырвались вперед в соперничестве с «Амкалом»?

– Понимаете, в чем вообще смысл Медиалиги? С одной стороны, лига, безусловно, юзает ресурс, который привлекают «Амкал» и 2Drots. А с другой стороны, что они делали бы без Медиалиги? Пятый сезон гастролей по городам?

Медиалига и клубы нашли друг друга. Медиалига дала им новый импульс развития, предоставила спортивный турнир – регулярный, хорошо упакованный. 2Drots реализовали себя в этом турнире лучше.

Я еще раз говорю, мне сложно об этом судить. Потому что я, собственно говоря, не зритель «Амкала» или 2Drots. Я просто слежу за этой динамикой. Но совершенно очевидно, что 2Drots более состоятельны как спортивная команда. Но это ненадолго, потому что в очень близком будущем 2Drots предстоит обновление состава. И это всегда очень серьезное испытание. Я объяснял, что для меня стало достаточно серьезной драмой расставание с Сашей Куликом. А здесь предстоит попрощаться с парой серьезных игроков. 

Еще и дополнительная подоплека, что команда первая. Она вообще первая в медиафутболе. Вот кого интересует, кто уйдет из «Родины Медиа»? Текилу? Никого. Кто вообще знает состав «Родины»? Я знаю, но только потому что мы с ними играли. Ни истории, ни медийности.

– 2Drots имеет смысл идти в профессиональный футбол? Или там они потеряют свою силу?

– Мне кажется, нельзя играть во Второй лиге и оставаться медийными. Я слышал неоднократно, что, может быть, под флагом 2Drots они соберут еще одну команду, для Второй лиги. Без Слона, Стиля, Сычева и так далее. Но это же не 2Drots. Кому это будет интересно?

2Drots на профессиональном уровне – это, безусловно, возможно. Но каким образом это разрулить? Я надеюсь, что ребятам хватит того фарта, который им сопутствует по жизни. Потому что 2Drots и «Амкал» – это огромная удача. Это называется «ребята попали». Попали в точку, когда это было нужно. И именно поэтому их невозможно повторить. То ли время ушло, то ли ниша занята, то ли они единственные в этом роде. Но это было вдохновение.

– Вы сказали, что в Медиалигу идут ветераны, которым все равно, где тренировать. Ваш друг Владислав Радимов – из таких?

– Мне кажется, он отлично подходит для работы в «Чисто Питер». Он в обойме «Зенита». И, собственно говоря, я не думаю, что ему негде тренировать. У него весной было предложение из Первой лиги: его звали в город с сексуальным названием Астрахань. Cейчас я смотрю на место «Волгаря» в таблице и думаю: правильно не поехал. Радиму есть чем заняться – учится, востребован как эксперт. 

И потом, вы думаете, что Радимов в «Чисто Питер» тренирует? Какие тренировки, ну что вы. У него представительские функции. Он лицо клуба, как и Гена Миллер.

А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут. Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю. Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию.

– По последним матчам есть ощущение, что новое лицо «Чисто Питер» – Александр Медведев.

–  А Медведев вообще известный спортсмен. Я помню, раньше у него была хоккейная команда любительская, с ветеранами хоккея. Там платили премиальные за голевые пасы на Медведева. Нравится человеку, короче говоря. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть.

На мой взгляд, Влад Радимов куда более органичен в презентационной роли. Как вежливо и мило, оставаясь самим собой, он вошел в мир медиафутбола. Переписки со Слоном, остроумные шутки над 2Drots. Сравните это с тарабарщиной Талалаева, который после матча в Кубке назвал Слона Ослом. Ну не мудак, а?

Кстати, хочу напомнить, что в футболе наименование «осел» не является оскорбительным. Ослом вообще-то называли Ариэля Ортеги из сборной Аргентины. Потому что в Латинской Америке осел – работящие животное. Поэтому это совсем не обидно.

Радим, при всей его горячности и несдержанности, нашел себя в этом качестве. И для Медиалиги это большое достижение. Это прогресс.

В остальном. Посмотрели на «Чисто Питер» – убедились, что Тимощук на этом уровне не тянет.

– Вы понимаете, зачем «Зениту» медиафутбол?

– Я думаю, что по большей части это попытка заново найти общий язык с болельщиками. С которыми, как мне представляется, они поступили предельно некрасиво, не поддержав их в вопросе Fan ID. А когда «Вираж» захотел поддержать команду в Кубке, оказалось, что это невозможно. Потому что на их месте построили сцену.

Они ищут как бы привязаться к питерским корням. Поэтому и название – «Чисто Питер». Мне нравится, что они рассматривали как вариант «Империя зла». Я бы даже потребовал авторские, хотя пришлось бы поделить их с Рональдом Рейганом, который в принципе придумал это название.

Захотели – попробовали. Кто же запретит? В конце концов, куда развиваться из Москвы, как не в сторону Питера?

«Аудитория взрослого футбола стареет, а у медийного – вся жизнь впереди». Уткин объясняет, в чем сила Медиалиги

– Осенью 2022-го вы решили идти в Медиалигу. Это было правильным решением для «Эгриси»? 

– Конечно. Это огромное количество впечатлений, эмоций, новый опыт. До появления Медиалиги мне даже не хотелось думать, чтобы команда играла 11 на 11. Меня это просто совершенно не занимало. А для чего? Чтобы в КФК заявиться? Во Вторую лигу? Это сразу X10 по затратам и никаких новых доходов. У меня просто нет таких денег. 

И к тому же. Вот, допустим, КФК или Вторая лига. Я вообще-то бывал на финалах Лиги чемпионов, на трех чемпионатах мира. Вот какая мне радость стоять у бровки Второй лиги и понимать, что этот футбол в разы хуже того, который я когда-то видел своими глазами?

А с появлением Медиалиги стало интересно. И для тренера Антона Попова тоже это была интересная задача. Хотя я был самым требовательным человеком. Сказал, что если хотя бы на одной тренировке будет недостаточное количество людей, мы завязываем. Потому что я хочу если не побеждать, то играть на стиле. По-другому мне присутствовать в Медиалиге неинтересно.

– Параллельно с Медиалигой вы играете в ЛФЛ. У вас есть две команды – «Эгриси» и «Эгриси Москва». Как выглядит ЛФЛ на фоне Медиалиги?

– Послушайте, вы можете заглянуть на любой матч ЛФЛ. Хоть на самый-самый классный. Он по антуражу раз в 50 хуже самого бросового матча Медиалиги. Это просто совершенно разные миры. 

Мне очень часто составляет компанию на матчах «Эгриси» в ЛФЛ мой очень близкий друг и тоже знаменитый журналист Сергей Микулик. И я помню, как в прошлом году мы сыграли в Медиалиге первый матч. Против SD Family. А на следующий день у нас матч в ЛФЛ. А это неплохой стадион, кстати говоря – «Арена Медведково». Там хорошее покрытие, большие и светлые раздевалки.

Мы выходим с ним на это поле. Рядом ребята разминаются, соперник. Четыре родственника и три толстые девушки бегут по дорожке для фитнеса. И Серега говорит: «Вась, а как ты думаешь, они после вчерашнего могут к этому серьезно относиться?» После вчерашнего, когда и какие-никакие зрители (прямо скажем, на первом нашей матче с SD Family их сильно много не было, но тем не менее), и трансляция, и везде реклама. Все по красоте сделано. Просто совершенно другое ощущение.

Естественно, к Медиалиге все относятся гораздо серьезнее.

– Многие профессиональные футболисты не воспринимают всерьез Медиалигу. Аршавин часто критикует, вратарь «Динамо» Лещук говорил, что это не футбол. Почему так?

– Пусть говорят. В чем проблема? 

Аршавин последний раз утверждал, что медиафутбол – это не футбол, когда говорил: «У вас там Генич штрафные бьет». Ну да, Генич вышел один раз пробить штрафной. Потому что это часть антуража, это занятно, все это вспоминают. Но Генич не бьет штрафные в Медиалиге – он вообще-то тренирует там. 

А то в академии «Зенита» мало людей, которые работают, а рабочему месту плохо соответствуют. А Генич соответствует своей работе в Медиалиге. 

– И все же почему они хейтят медийный футбол? 

– Да они не хейтят. Им задают слишком восторженные вопросы – они пытаются тем самым опустить на землю. Кто-то, конечно, хейтит, но это просто неумные люди. 

Это классно, что появился такой турнир, потому что он показывает скрытые возможности, которые еще не были использованы. В том числе и возможность привлечения аудитории. 

Аудитории профессионального футбола и медийного крайне сложно сказать, чтобы пересекались сильно. При этом аудитория медиафутбола еще вырастет – у нее вся жизнь впереди. А большая часть аудитории взрослого футбола стареет. И это тоже очень существенно. 

– Через пять лет Медиалига сможет обогнать РПЛ по объему аудитории?

–  Во-первых, обогнать по аудитории РПЛ – не такой уж большой вопрос.

Во-вторых, в такой истории сложно говорить о дистанции пяти лет. Медиалига существует два года, если я ничего не путаю. Что будет через пять? Это своеобразный вопрос. Это как, допустим, мы с вами были бы муж и жена, у нас родилась девочка и мы стали определять, в какую секцию ее отдать – легкую атлетику или танцы. 

Разумеется, потенциальная сила Медиалиги в том, что у нее аудитория, которая будет только расти. И она достаточно успешна уже сейчас, хотя дети в силу своего возраста мало интересны рекламодателям. Посмотрите, какая реклама существовала на телевидении в хорошие времена. Бытовой техники, путешествий. В меньшей степени – автомобилей. Почему? Да потому что решения в семье принимает женщина – это логично и естественно. Ребенок не принимает финансовых решений. Кроме покупки жвачек. Или гаджетов, но тут как родители позволят. 

Поэтому для Медиалиги было бы очень круто вырасти вместе с аудиторией. Предлагать ей что-то новое, сообразно ее взрослению.

– Медиалиге имеет смысл переманивать зрителей традиционного футбола?

– Необязательно. Аудитория футбола не так велика, как кажется. 

Многие жалуются, что профессиональный футбол мало смотрят. А кто жалуется, что Медиалигу плохо смотрят? Ее отлично смотрят. Если РФС приглашает медиакоманды в Кубок России, чтобы поднять просмотры, то там все нормально.

– А есть в Медиалиге вещи, которые вам не нравятся?

– Это, конечно, удручающий уровень судейства. Но ничего не поделаешь. У нас в РПЛ тоже удручающее судейство. Как может быть, чтобы в РПЛ судьи устраивали скандал на ровном месте по три раза за тур, а в Медиалиге все было прекрасно? Это невозможно. 

Или еще кое-что. Вот, например, есть команда KicksTown. Николай Осипов [президент Медиалиги] сказал, что в новом сезоне ее точно не будет. Но Николай ошибается. Если ничего не поменять, то в новом сезоне Медиалиги KicksTown обязательно будет. 

Что я имею ввиду? Вот захотелось людям собрать команду. И они говорят другим людям, компетентным в этом вопросе: а соберите-ка мне команду. И в нее немедленно идут ветераны МФЛ, которым нечем заняться, которые уже никому не нужны. И вот они собираются – вчера это KicksTown, завтра будет что-то новое. Хотя эти люди отыграны. Это не значит, что на них нужно ставить крест. Но они не могут пробиться в конкурентную команду.

Я называю таких игроками хайлайтов. Всегда на обзор найдется пара ярких репрезентов, но остальное, к сожалению, полное говно. Они могут быть нужны в Медиалиге, но если хорошо поработают над собой.

Вот, например, Ладо Шулая. Он играет у нас в северо-восточном дивизионе ЛФЛ. За команду «Манглиси», которую придумали основатели «Эгриси», которые покинули «Эгриси» в какой-то момент. Ладо был ведущим игроком. Но что про него говорил Антон Попов? Ладо забьет нам – хорошо. А мы из-под него забьем три. Посмотрите путь Ладо по МФЛ: все меньше, меньше, меньше. Последняя команда – KicksTown. Не сомневаюсь, что и в новом сезоне для него найдется место. И для него, и для того, и для этого. 

Ты пойми, я не говорю, что кому-то должен быть закрыт путь в Медиалигу. Просто он должен быть конкурентным.

– В воскресенье «Эгриси» сыграет против «БроукБойз» в полуфинале Медиалиги. Какие у вас цели на сезон?

– Мне бы очень хотелось, чтобы мы заняли призовое место. 

В третьем сезоне Медиалиги было сказано, что три команды попадают в Кубок России. В четвертом призеры отправляются на межсезонные турниры на сборах команд РПЛ и ФНЛ. В такой турнир было бы круто попасть, потому что сами по себе мы не можем позволить сборы. Нам никто не даст на это денег. Конечно, я могу сам посадить в самолет до Турции 30 человек, расселить и доставить домой. Я могу себе это позволить, но тогда придется последнее продать. Меня мама на порог не пустит.

В конце концов, семья тоже есть. И собственное здоровье, и прочие дела. Поэтому для нас страшно важно пробиться как можно дальше, выиграть деньги, выиграть возможности. Сейчас это не вопрос выживания, но близко к нему.

– Есть ли вероятность, что вы уйдете из «Эгриси»?

– Я рассматриваю вариант, что мне может не хватить денег. Цены растут, заработки в нашей отрасли не растут соответствующим образом. Если мне не будет хватать денег, я должен честно сказать об этом себе и парням.

Но я не собираюсь бросать «Эгриси». Я вообще ничего не собираюсь бросать. Я очень тяжело с чем-либо расстаюсь. С привычками, с пороками. С командой трудно расстаться.

Уткин плакал от счастья. Его команда сотворила сенсацию в Медиалиге – выбила 2Drots

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Фото: vk.com/media.football.league, egrisi_afc

10 комментариев

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Ярик01
Полистал картинки, ради душевного спокойствия читателей, не снимайте Васю сбоку и снизу.
+4
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Контрольный выстрел
Не читая это белиберду , сразу пришел сказать, медиа так называемый футбол интересен только таким фрикам как Вася.
+6
-2
+4
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krokodilych
Пора снимать сериал "Жопа в горсти". Это будет русская версия "Теда Лассо".
+3
-1
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krokodilych
И, кстати, в Нигерии не два, а три основных народа - помимо хауса и йоруба, есть ещё игбо. Война в Нигерии 60-х годов, повлекшая за собой образование Биафры, была вызвана как раз этническим конфликтом между хауса и игбо.
+1
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kutavlik
Без обид, Василий, но, если у "Эгриси", такой же зад, как у тебя, то очень сложно собрать его в горсть!!!!
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Кокич
Жопу в горсть — это волю в кулак?
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Alexandra K
Жёстко, конечно, вроде играют по фану, а кресты рвут по серьёзке.
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borodinnikita963@gmail.com
Опустился человек
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Антон Насонов
Ответ Кокич
Жопу в горсть — это волю в кулак?
Это яйца в кулак, как завещал Ротенберг.
0
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