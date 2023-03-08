Какой же крутой капитан у «Эгриси»! Забивает через себя и не стесняется спорить с Уткиным

Пришел из дворовой коробки.

«Эгриси» – это не только Василий Уткин.

Мы узнали об этом недавно из текста про самых интересных игроков «Эгриси». На очереди капитан и лидер команды Игорь Струнин. Парень настолько примечательный, что о нем нужен отдельный материал. У Игоря пестрейшая биография: работа в магазине «Красное&Белое», служба в армии, просмотр в «Краснодаре», а теперь голы через себя в Winline Медиалиге.

Несмотря на это, в телеграм-канале Струнина не набирается и 400 подписчиков. Тот случай, когда говорят «широко известный в узких круга». Давайте расширять этот круг.

Струнин – свой парень: попал в «Эгриси» из дворовой коробки, в армии рубился в футбол вместо нарядов

«Звезда медийного футбола» – кого обычно так называют?

Избалованных выпускников московских академий или бывших профиков, которые не отличают Медиалигу от Кубка Легенд. Игорь Струнин – полная противоположность. Он буквально представитель дворового футбола.

В 2013-м 16-летнего Струна позвали в «Эгриси» прямо из дворовой коробки в Бабушкинском районе Москвы. Клуб был совсем другим: без Уткина, сериала и медийки.

«Я, Кулик и Петя Коваленко играли в футбол на нашей любимой «поляне на Лосе». Небольшое футбольное поле формата 5х5 с лавочками вместо трибун и кабинками для переодевания. Там собирался весь Бабушкинский район. Играли, как и положено – по 7 минут или до двух голов. 4-5 команд собирались стабильно, ВКонтакте был чат, в котором все отмечались перед сбором.

В один из таких дней на поляну пришли ребята постарше. После уверенной «упаковки» ко мне подошел один из них, как впоследствии оказалось – Лаша Бахсолиани, спортивный журналист и основатель «Эгриси». Он спросил мои контакты.

На следующий день он написал и предложил заявить за его команду в ЛФЛ. Рассказал, что костяк будут составлять люди, работающие на «НТВ-Плюс». Я ничего об этой лиге не слышал и взял время подумать. На следующей неделе я уже был в заявке в ЛФЛ», – написал Игорь в своем телеграм-канале.

Струнина заявляли в спешке, поэтому ошиблись с отчеством. В заявках ЛФЛ и в Лиге F он Игорь Владимирович, а в заявке Медиалиги правильная версия – Игорь Денисович.

Через пару лет карьеру в «Эгриси» пришлось поставить на паузу. Игорь плохо сдал ЕГЭ и сразу после школы загремел в воздушно-космические войска. Но футбол не забросил.

«Служил как все – наряды день через три, постоянная уборка территории, – рассказал Струнин Sports.ru. – В один день я попросил сослуживца купить футбольный мяч. Как только его привезли, мы пошли играть. Во время очередной уборки территории. Конечно, это увидел старшина, построил всех на плацу и сказал проколоть мяч. Еще и в наряд поставили. Больше в армии в футбол я не играл».

В армии не играл, а вот в увольнении – легко. В свой единственный за год выходной Струн выскочил за «Эгриси». Разумеется, вернувшись из армии он продолжил карьеру в «Эгриси».

Профайл на Струнина-игрока: технарь, забивает через себя и напоминает молодого Ананидзе

Однажды Василий Уткин выкупил Струнина с работы (Игорь тогда трудился в главном магазине России – «Красное&Белое»). За 10 банок кофе администратор отпустил его на матч в ЛФЛ. Настолько Струнин важен для «Эгриси».

Чем же он так хорош?

Струн напоминает Жано Ананидзе. Шустрый крайний полузащитник, который обыграет пятерых, а потом отдаст эффектный ассист или забьет в дальний.

Одна из любимых фишек Игоря – проход на финтах по левому флангу, смещение в центр и резаный удар с правой в дальний угол. Именно с такого гола началась дружба с Васей Уткиным. Он впервые пришел взглянуть на команду и по привычке прокомментировал момент.

Игорь отлично играет в пас, через него «Эгриси» разыгрывает мяч. А еще он пластичный, что позволяет ловить мяч на любой высоте. Смотрим супергол в ворота ФК «Деньги».

В сезоне-2017/18 «Эгриси» доминировал во Втором дивизионе Северо-Востока ЛФЛ: одно поражение и первое место с отрывом в 13 очков. Струнин забил 41 гол (лучший в лиге) и заинтересовал босса академии «Спартака» Дмитрия Гунько. Скаут красно-белых даже приезжал на матч «Эгриси». По словам Уткина, в той игре Струнин был богом и забил 3 гола. Но до трансфера не дошло.

Через год «Эгриси» запрыгнул в Вышку ЛФЛ. Струнин стал лучшим ассистентом чемпионата – 20 передач.

В Медиалиге Струнин тоже не затерялся. Вошел в топ-50 лучших игроков второго сезона (27-е место) и единственный из «Эгриси» вызывался в сборную. Пока только на тренировочный сбор.

В медийном футболе Струнин мало забивает – всего два гола за два сезона, – но делает это жанообразно. Гол через себя вы уже посмотрели, а вот в девятку медийному «Рубину».

Мощные дальние – база Струнина. Вот еще один, обводящий. Реакция Уткина бесценна.

«Струнин один из самых координированных футболистов, которых я встречал за 18 лет работы. Такое раскованное владение телом и мячом позволяет ему творить без лишних затрат энергии», – рассказал Sports.ru советник президентов «БроукБойз» Артем Хачатурян.

«Струн явно один из самых талантливых и творческих футболистов, с которыми я играл. Это человек, который в хороший день творит чудеса, а в плохой – не падает ниже определенного, высокого уровня», – соглашается одноклубник Павел Чепурин.

Лучший футболист «Эгриси», техничный, классный удар. Почему с таким набором качеств Струн не заиграл в профи? Как карикатурные психологи будем искать проблему в детстве.

Переход в профи – вечная проблема Струнина. Уткин продюсировал ему просмотр в «Краснодаре», а Картавый Ник звал в Испанию

Переносимся в 2004 год. 6-летний Игорь мечтал стать футболистом и отправился в ДЮСШ-82 неподалеку от дома. Всю техническую базу Игорь получил как раз там и в один из успешных сезонов занял первое место в самой низшей лиге первенства Москвы. Многие игроки ушли на повышение в «Сокол», «Буревестник» и «Тимирязевец», а Игорь остался – отыграл еще год за родную ДЮСШ и уже потом двинул в «Буревестник». Кажется, это было не лучшее решение. В ДЮСШ-82 Струнина ценили, а в «Буревестнике» искали недостатки.

«Что в классе, что в футбольной школе всегда был самым маленьким. Вес специально набрать никогда не старался, вообще не слежу за ним.

А вот в «Буре» был пожилой тренер, который обратил внимание на мой вес. Он абсолютно не верил в меня из-за моих антропометрических данных. Я почти не играл в первенстве, только ходил на тренировки, почти не пропуская», – рассказал Игорь Sports.ru.

Классика: тренеру нужен был результат, а его давали пацаны покрепче и повыше. За год до выпуска Струнин смирился с тем, что в футболе не получится, и бросил «Буревестник».

Шанс попасть в профессиональный футбол представился в 2017-м, когда в «Эгриси» зашел Василий Уткин. Он так впечатлился игрой Струнина, что договорился о просмотре 19-летнего хавбека в «Краснодаре».

Неделю Игорь тренировался со второй командой «Краснодара», где костяк состоял из игроков 98-го года рождения (Струнин на год старше). В том составе сиял 19-летний Даниил Фомин – он был основным и забил в ПФЛ 4 мяча. Еще из примечательных игроков «двойки» – Алексей Татаев (экс-игрок молодежной сборной России, футболист «Алании», в аренде в казахстанском «Окжетпесе») и Виталий Стежко (защитник «Енисея»).

Перед первой тренировкой Игорь жутко нервничал – боялся, что в нем сразу разочаруются и отправят домой. Но в итоге втянулся: в одной двусторонке отдал ассист, в следующей -- ворвался в штрафную с фланга и первым касанием забил.

«О просмотре в «Краснодаре-2» договорился Василий. У меня никогда не было опыта игры за такую большую команду, и отказаться от такого шанса было просто невозможно.

Прилетел в Краснодар. Великолепная база, инфраструктура на высшем уровне. О таком можно только мечтать. Две тренировки в день, зал, работа на батутах, робот, выстреливающий мячами, питание, режим.

Без Васи это приключение было невозможно. Простой парень с Бабушкинского района, даже не закончивший футбольную школу, получил такой шанс. Я очень благодарен ему», – рассказал Струнин Sports.ru.

Накануне последней тренировки в Краснодар прилетел Василий Уткин – посмотреть на Игоря и пообщаться со штабом. Именно Вася передал Струнину решение тренеров не брать его в команду. Наверняка Игорь поймал флэшбек из детства, когда слушал отзыв тренера «Краснодара»: «Технически ничего, но физически слабый, затопчут кони наши». «Не сильнее наших», – вспомнил вердикт тренера Струнин для Sports.ru

Через год у Игоря была еще одна возможность попасть в профессиональный футбол. В октябре 2018-го «Эгриси» играл с любительской командой блогера Картавого Ника. Ковальчук собирался везти несколько своих игроков на просмотр в Испанию. Заодно предложил поехать и Струнину.

Все на свете, включая одноклубников, Васи Уткина и родственников советовали ехать. Но Струнин не решился. Что именно помешало Игорю знает только он сам. Скорее всего, он просто устал разочаровываться.

«У него светлая футбольная голова и потрясающая координация. Дальше уже вопрос ежедневной мотивации, нужен ли ему профессиональный футбол и жертвование собой ради него. Насколько я знаю, Игорю не он нужен», – рассказал Sports.ru главный тренер «Эгриси» Антон Попов.

«С природной точки зрения это практически совершенный футболист, – считает Артем Хачатурян. – Нет у него самого главного – желания быть спортсменом».

Струнин – нетипичный капитан. Он преодолевает интровертность ради команды

Итак, Струнин забил на мечты о большом футболе и остался в команде Василия Уткина. На лето 2023-го Игорь – лидер, капитан и ветеран «Эгриси».

Да-да, ветеран.

Со старта сериала про «Эгриси» прошло больше шести лет. Из старичков в основной команде осталось трое – Игорь Струнин, Алексей Куликов и Петр Коваленко. Все с Бабушкинской коробки.

«Команда, в которую мы пришли с коробки кардинально отличается от нынешней, – рассказал Sports.ru защитник «Эгриси» Петр Коваленко. – Сейчас все больше людей с профессиональным бэкграундом. Как минимум, хорошо играющих. Это, разумеется, не какой-то невероятный уровень. Даже не ФНЛ. Наши навыки позволяют нам держаться на плаву и быть не хуже».

Струнин – ниточка, соединяющая олдовый «Эгриси» и актуальный ростер. Важно, что он еще и капитан. Повязку Игорь получил в 19 лет. И тогда, и сейчас Струнин остается лидером. И ведет себя по-лидерски, несмотря на скромность.

В сезоне-2017/18 в «Эгриси» случился конфликт, в результате которого основатель Лаша Бахсолиани покинул команду. В процессе стороны вывалили друг другу горы грязи. Но спустя время Струнин, понимая значимость Лаши для «Эгриси», предложил в раздевалке не отвечать грузину и не развивать конфликт. Потому что человек очень много дал команде и все, что происходит – благодаря ему.

На свой 100-й матч за «Эгриси» Игорь надел под форму футболку, на которой фломастером написал «Лаша наш капитан!» Забив, он задрал майку и продемонстрировал послание.

Ради команды Струнин готов в открытую спорить с Васей Уткиным. Весной 2023-го креативная команда «Эгриси» (туда входит и Струнин) собралась на мозговой штурм. Собрание затянулось, и участники опоздали на сбор перед товарняком с 2Drots. Василий рассвирепел и на месяц отстранил креативного лидера «Эгриси» Кира Воробьева от матчей в ЛФЛ.

Капитан публично вступился: «Если Вася не отменяет или хотя бы не сокращает срок действия отстранения, я бойкотирую следующий тур в ЛФЛ. Мы одна команда, а в команде принято биться друг за друга не только на поле!»

Позже Струнин объяснил свой поступок. «Я считаю, что я могу себя так повести в данной ситуации. С Васей мы в очень хороших отношениях, но если человек не прав, то кто ему может сказать, как не я? Потому что мы с ним близкие друзья, я считаю», – рассказал Струнин.

Уткин, как гуманный руководитель, аннулировал дисквалификацию Кира. Кстати, сам Воробьев считает, что Струнин – нетипичный лидер. В жизни он интроверт: не любит камеры, редко пишет в телеграм-канал. Вспышки экстравертности – только ради «Эгриси».

«Он один из самых молчаливых людей в команде, особенно, если на него направлена камера, – рассказал Кир Sports.ru. – Игорь – лидер в игре, потому что он сильный игрок и потому что «Эгриси» для него – смысл жизни. Игорь скромный. Ему слишком важно, что о нем думают другие люди. Я не могу представить, что он толкнет ультрамотивационную речь, которая всех заведет, или будет активно помогать партнерам стать своими в раздевалке. Эти задачи распределены между другими людьми».

Кажется, Струнин не мог бы капитанить в другой команде. Потому что ни одну команду Игорь не любит так, как «Эгриси».

Фото: личный архив Игоря Струнина; ФК «Эгриси»; скриншоты из ютуб-канала Василия Уткина