Всего три года назад Мудрик рубился в челленджах с 2Drots. Как это было?
Украинский вингер Михаил Мудрик уже дебютировал за «Челси». Новичок за 70+30 млн евро сразу впечатлил активностью, с первых минут привлек внимание.
Возможно, некоторые удивятся, но трансфер имеет отношение и к медиафутболу.
Нет, не только потому что «Челси» перебил предложение «Арсенала», что жутко выбесило Райзена. И не потому что о переходе высказывался босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров. Дело в 2Drots.
Всего три года назад Михаил Мудрик залетел на канал команды и снялся там в двух роликах.
Раньше Мудрик был звездой ТикТока: его ролики выкладывал 433, они собирали миллионы просмотров
Перенесемся на несколько лет назад. До трансфера в «Челси» и даже группового этап ЛЧ еще далеко. Но Мудрик уже тогда был интересен – как популярный контентмейкер.
Еще в 2015-м юный футболист снимал видео с чеканкой – со временем ролики разлетелись по популярным пабликам.
Мудрика постил даже легендарный 433 – видео собрали больше четырех миллионов просмотров.
Примерно тогда же Михаил увлекся видео от 2Drots – а затем и сам стал героем.
Разбираем игру Мудрика в челленджах. Возможно, после них он заплел легендарные дреды
Тогда Мудрик был игроком второй команды «Шахтера» и дебютировал лишь за молодежную сборную Украины – но уже был звездой тиктока. Два видоса с участием Михаила на канале «дротов» набрали 3,5 млн просмотров.
Первый ролик – Михаил Мудрик против 2Drots. Будущий игрок «Челси» сразился в скорости с Максимом Турищевым, в лонгшотах с Мбэйпом, в ударах с лета с Хулом, в ударах после подачи с фланга с Жекой и в выходах 1 на 1 с Пантерой. В первых двух челленджах Михаил уступил (что странно, ведь скорость – один из его козырей), но последние три задания забрал и стал победителем.
Кстати, после того, как Турик обогнал Мудрика, Пантера тоже захотел сразиться в скорости с украинцем вне зачета. Не желая уступать, Нтумба сфолил. Мудрик потребовал пенальти и уверенно забил его.
А потом – классика от 2D, штрафные на стрижку. Легендарный челлендж, в котором игроки по очереди бьют штрафные. Кто забил – тот вылетает из розыгрыша, последний оставшийся участник обязан сделать что-то кринжовое со своей прической.
Мудрик сразился с Брейном, Кленом, Белкой и участниками первого видео. В случае поражения Михаил обещал сделать дреды. Он попал в пятерку слабейших, но в итоге проиграл Белка.
Кстати, в итоге Мудрик все равно сделал дреды – интересно, подтолкнул ли его к этому челлендж 2D?
Вспоминаем челленджи Мудрика вместе с игроками 2Drots. Жека говорит, что Мудрик – отличный парень, а Мбэйп вспоминает, как обыгрывал его в лонгшотах
Президент «дротов» Жека 2Drots рассказал, как они договорились с Михаилом об участии в роликах.
– Мудрик – машина. Уже тогда было понятно, что это очень крутой игрок. Он очень приятный в общении, классно играет. Правда, Турик его немного переехал по скорости.
– Легко ли было с ним договориться?
– Да-да. Он очень давно смотрит 2Drots. Мы его позвали, он с удовольствием приехал. Был в Москве, залетел к нам на канал, Мудрику вообще респект. Мы за тобой следим, мы за тебя болеем и желаем только лучшего. Вне кадра он тоже отличный парень, не могу сказать ничего плохого.
«Когда-то я его обыгрывал в лонгшотах, а теперь он в «Челси». Я только горд и рад за него, молодец», – так на трансфер из «Шахтера» в «Челси» отреагировал Мбэйп.
Мудрик – не единственная звезда АПЛ на канале 2Drots. Благодаря Nike и ЧМ-2018
На взлете ловили и других, в том числе одного из лидеров «Челси».
В 2018-м во время ЧМ в России на канале появились Райан Сессеньон, Фил Фоден и Мэйсон Маунт. На тот момент еще только подающие надежды.
Сессеньон тогда стал лучшим игроком Чемпионшипа и лучшим молодым игроком по версии EFL – в 17 лет.
Филу Фодену только исполнилось 18, он только дебютировал за основу «Ман Сити», но в основном играл в молодежке. А еще поднялся от сборной U-17 до молодежной сборной Англии.
Мэйсон Маунт был старшим в тройке – 19 лет. Сезон он провел в аренде в голландском «Витессе». До дебюта в основном составе «Челси» оставалось чуть больше года.
В Найк-Кэмпе в Москве с помощью будущих звезд АПЛ Жека и Некит выясняли, кто из них круче как вратарь. Получился очень крутой ролик.
Теперь заметным героем в английской Премьер-лиге стал и Михаил Мудрик.
Фото: ютуб-канал 2Drots // соцсети Михаила Мудрика // REUTERS/PHIL NOBLE
Тусили так же громко, разве что не нарвались на чиновников.
Разница только в том, что в какой-то момент они реально здорово играли и в особенности в связке. Ну и к тому же, Миля был мастер нарисовать штрафной на ровном месте, а Саня их виртуозно пробивал.
Короче лучшее, что мы можем сделать(молодое поколение) это стараться как можно сильнее дистанцироваться от этой власти, и всячески поддерживать украинцев, словом и делом, теперь мы у них можно сказать в моральном долгу изза этих поехавших дедов. И даже не знаю, когда от этого позора отмоемся теперь.
Особенно у одного любителя длинных столов и его Тывинского друга... получающего информацию в конвертиках. Который вот уже больше 300 дней, за 3 дня берет Киев, справляются только с силами постоянной Армии... Потерь нет. Говорят все по плану.
А давай еще по задаем таких вопросов без ответов. А что мешало Януковичу не переобуваться налету ? Что мешало, пойти таки на переговоры первые полтора месяца 2 месяца ? Что Мешало Януковичу не воровать как не вменяемым со своим окружением и не растерять всю популярность. Что мешало Януковичу и его партии вывести на референдум голосование о том, вступать им ассоциации или нет ? А не обещать одно на выборах, а потом резко переобуться после ?
Да и вообще со времен Майдана сменилось 2 президента. И дважды менялась Рада. Обоих признала Россия. Последний выиграл выборы в абсолютном большинстве Украинских регионов. При этом выиграл у про Российской партией с огромным бюджетом, кума Путина. С 2 телеканалами в общей ветки вещания. Может слышали о таком, недавно обменяли на целую группу военных Азова... Ну понимаете такой, план по денацификации. Ведь все знают, что чем больше Олигархов в России, тем меньше нацистов в Украине. Выиграл не только по всей Украине выиграл в Мариуполе, выйграл в Славянске, выиграл в Харькове, Херсоне, Одессе, Днепре, Запорожье... во всех этих исторических центров националистов... и русофобии.
Я что-то не очень понимаю, как перевороты, революция в одном государстве, должно объяснять, что другое в это время тупо посылает туда своих военных и оружие разжигать сепаратизм а потом захватывает территории.
Да, мы вспоминаем с теплом ту лигу, в которой была классная конкуренция, крутые легионеры, полные стадионы и приличный уровень игры, но сборная Украины в то время и состояла из лимитных поленьев в основном, которые сидели в золотой клетке, те же Ярмоленко, Коноплянка, Хачериди, Гармаш, раньше Милевский.
Потом деньги кончились, многим стало не до футбола, кто-то уехал, но слишком поздно, а талантливый молодняк стал цепляться за шансы уехать, даже в середняки или чемпионат Бельгии. В УПЛ начала 10-х Яремчук не стеснялся бы сидеть за хорошие бабки на скамейке запасных Динамо и не рыпаться, Малиновский бы катался по арендам в шахтёрские фармы за зарплату из Донецка, но в новых реалиях они поехали в конкурентную среду.
В итоге имеют украинцы слабую лигу, но крепкую сборную, как те же поляки.
Людей похищали, собственность людей отжимали, административные здания захватывали, людей убивали, инфраструктуру разрушали. И это мы пока не знаем толком, что происходило на Донбассе эти 8 лет под властью Захарченок, Моторол, Киви... или этого, МММщик Пушилина.