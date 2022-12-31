Голевая на Форз9ра
Блог

Всего три года назад Мудрик рубился в челленджах с 2Drots. Как это было?

Михаил Мудрик Михаил Мудрик
2Drots 2Drots
Шахтер Шахтер
Челси Челси
Мбэйп
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Жека 2Drots
Хул
Максим Турищев Максим Турищев
Белка
Никита «Персона года» Панасюк Никита «Персона года» Панасюк
Медиафутбол Медиафутбол

Украинский вингер Михаил Мудрик уже дебютировал за «Челси». Новичок за 70+30 млн евро сразу впечатлил активностью, с первых минут привлек внимание.

Возможно, некоторые удивятся, но трансфер имеет отношение и к медиафутболу.

Нет, не только потому что «Челси» перебил предложение «Арсенала», что жутко выбесило Райзена. И не потому что о переходе высказывался босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров. Дело в 2Drots.

Всего три года назад Михаил Мудрик залетел на канал команды и снялся там в двух роликах. 

Раньше Мудрик был звездой ТикТока: его ролики выкладывал 433, они собирали миллионы просмотров

Перенесемся на несколько лет назад. До трансфера в «Челси» и даже группового этап ЛЧ еще далеко. Но Мудрик уже тогда был интересен – как популярный контентмейкер.

Еще в 2015-м юный футболист снимал видео с чеканкой – со временем ролики разлетелись по популярным пабликам.

Мудрика постил даже легендарный 433 – видео собрали больше четырех миллионов просмотров.

Примерно тогда же Михаил увлекся видео от 2Drots – а затем и сам стал героем.

Разбираем игру Мудрика в челленджах. Возможно, после них он заплел легендарные дреды

Тогда Мудрик был игроком второй команды «Шахтера» и дебютировал лишь за молодежную сборную Украины – но уже был звездой тиктока. Два видоса с участием Михаила на канале «дротов» набрали 3,5 млн просмотров.

Первый ролик – Михаил Мудрик против 2Drots. Будущий игрок «Челси» сразился в скорости с Максимом Турищевым, в лонгшотах с Мбэйпом, в ударах с лета с Хулом, в ударах после подачи с фланга с Жекой и в выходах 1 на 1 с Пантерой. В первых двух челленджах Михаил уступил (что странно, ведь скорость – один из его козырей), но последние три задания забрал и стал победителем.

Кстати, после того, как Турик обогнал Мудрика, Пантера тоже захотел сразиться в скорости с украинцем вне зачета. Не желая уступать, Нтумба сфолил. Мудрик потребовал пенальти и уверенно забил его.

А потом – классика от 2D, штрафные на стрижку. Легендарный челлендж, в котором игроки по очереди бьют штрафные. Кто забил – тот вылетает из розыгрыша, последний оставшийся участник обязан сделать что-то кринжовое со своей прической.

Мудрик сразился с Брейном, Кленом, Белкой и участниками первого видео. В случае поражения Михаил обещал сделать дреды. Он попал в пятерку слабейших, но в итоге проиграл Белка.

Кстати, в итоге Мудрик все равно сделал дреды – интересно, подтолкнул ли его к этому челлендж 2D?

Вспоминаем челленджи Мудрика вместе с игроками 2Drots. Жека говорит, что Мудрик – отличный парень, а Мбэйп вспоминает, как обыгрывал его в лонгшотах

Президент «дротов» Жека 2Drots рассказал, как они договорились с Михаилом об участии в роликах.

– Мудрик – машина. Уже тогда было понятно, что это очень крутой игрок. Он очень приятный в общении, классно играет. Правда, Турик его немного переехал по скорости. 

– Легко ли было с ним договориться?

– Да-да. Он очень давно смотрит 2Drots. Мы его позвали, он с удовольствием приехал. Был в Москве, залетел к нам на канал, Мудрику вообще респект. Мы за тобой следим, мы за тебя болеем и желаем только лучшего. Вне кадра он тоже отличный парень, не могу сказать ничего плохого.

«Когда-то я его обыгрывал в лонгшотах, а теперь он в «Челси». Я только горд и рад за него, молодец», – так на трансфер из «Шахтера» в «Челси» отреагировал Мбэйп.

Мудрик – не единственная звезда АПЛ на канале 2Drots. Благодаря Nike и ЧМ-2018

На взлете ловили и других, в том числе одного из лидеров «Челси».

В 2018-м во время ЧМ в России на канале появились Райан Сессеньон, Фил Фоден и Мэйсон Маунт. На тот момент еще только подающие надежды.

Сессеньон тогда стал лучшим игроком Чемпионшипа и лучшим молодым игроком по версии EFL – в 17 лет.

Филу Фодену только исполнилось 18, он только дебютировал за основу «Ман Сити», но в основном играл в молодежке. А еще поднялся от сборной U-17 до молодежной сборной Англии.

Мэйсон Маунт был старшим в тройке – 19 лет. Сезон он провел в аренде в голландском «Витессе». До дебюта в основном составе «Челси» оставалось чуть больше года.

В Найк-Кэмпе в Москве с помощью будущих звезд АПЛ Жека и Некит выясняли, кто из них круче как вратарь. Получился очень крутой ролик.

Теперь заметным героем в английской Премьер-лиге стал и Михаил Мудрик.

Фото: ютуб-канал 2Drots // соцсети Михаила Мудрика // REUTERS/PHIL NOBLE

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ All These Things I Hate
А кто сказал что его обменяли на 159 нацистов? Наших пленных обменяли, а про этого - ток укрофейки постят
Считать умеешь? Пушилин подтверждает про 215 на 56? Подтверждает. Давай, приводи источники, прямо заявляющие про обмен в соотношении "один к одному".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
Ответ ульянов ленинставший уткинавсегда
Во время обмена кума обнулённого на 159 неонацистов 159 неонацистов превращаются... 159 неонацистов превращаются... ПРЕВРАЩАЮТСЯ 159 НЕОНАЦИСТОВ... В 159 пленных солдат! Простите, маленькая логическая неувязка...
А кто сказал что его обменяли на 159 нацистов? Наших пленных обменяли, а про этого - ток укрофейки постят
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mediaboss22
Ответ Deathember
Майдан - дело украинцев. Лезть не в свое дело - удел плохих и зачастую глупых людей, которых никто не будет уважать или иметь с ними дело. А РФ полезла с головой, и ее уже ничего не интересует кроме войны, ни перспективы жизни народа, ни будущее государства в целом. Если в этом вся цель, в отнимании будущего у других и у себя, значит в России всё делают верно и вплотную приближаются к успеху, которого еще никто не видывал в 21 веке.
к сожалению, смена власти и вообще вектора сотрудничества в соседней стране почти всегда вопрос внешней политики. во всем мире. можно закрыть глаза если такое происходит в условной Эстонии и Литве , но не в такой огромной стране , как Украина. Штаты пытались убрать Кастро на Кубе много раз , после того как революция скинула лояльного Батисту (с ним на острове был Лас Вегас, Крестный отец 2 на фоне тех событий проходит). до Флориды 60 км (то, что Куба стала очень бедной страной уже как раз личное дело кубинцев, правда те же лояльные домениканцы живут не сильно лучше ). любое политическое движение в Мексике контролируется Штатами , мексы взамен получают соглашение NAFTA. или вспомни операцию США в Панаме. и я не беру в пример далекие бурю в пустыне, Югославию или Мальвины (там другая история). мне еще интересно, как в Лондон отрегулируют на референдум в Шотландии (хотя это вообще другое , внутренний вопрос UK) . будет ли повторение событий в Белфасте? я это не пишу не с повесткой , что “америке можно, а чем мы хуже», а с тем, что подобные события были, есть и будут. вне зависимости от руководителей страны, режимов и проникновения демократии.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rinchik1986
Ответ Аталанта расправила плечи
Молодежь строила мосты между народами. Старики все разрушили и спалили к чертям.
Один старик ….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alias69
Ответ Аталанта расправила плечи
Молодежь строила мосты между народами. Старики все разрушили и спалили к чертям.
Даром не нужны мосты с таким народцем
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Nadtochy
Хватит форсить эту тему уже.. Пока что Мудрик темная лошадка, не понятно что он может и как себя покажет в будущем. На данный момент его покупка выглядит необоснованно дорого. Напомню, что Холланда купили за 60к, а этого непонятного за 100к.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
В топе конечно красивые комменты. Но мы рассуждаем с точки зрения человеческих отношений, а в случае Майдана логика была политическая и даже геополитическая и мы никогда её не поймём до конца. Так же как мы не понимаем, почему внутреннее дело Йемена стало важной проблемой их большого соседа СА которых поддерживает запад. Интервенция западных стран в Ливию, Сирию, Афганистан, Ирак и т.д. в тот же список. Эти интервенции невозможно объяснить человеческой логикой. А вот геополитической логикой очень легко объяснить.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Соболев
Ответ Garre Garre
ага строила она мосты...из горящих покрышек
Друг, если не секрет, сколько вам лет? И в какой сфере деятельности трудитесь?) Правда интересно стало,...потратил 5 мин. своей жизни, почитав ваши комментарии, где везде и на все у вас есть ответ! А ещё в каждом втором комментарии резкая оценка чьей-либо деятельности...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NikoVinkovic
Ответ Георгий Григоренко
Так были у них свои Дзюба и Кокорин-Милевский и Алиев звали...
Кокорин и Мамаев :)
Тусили так же громко, разве что не нарвались на чиновников.
Разница только в том, что в какой-то момент они реально здорово играли и в особенности в связке. Ну и к тому же, Миля был мастер нарисовать штрафной на ровном месте, а Саня их виртуозно пробивал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ moldfan
Всмысле. Майдан это внутренняя проблема Украины. А что мешало Януковичу остаться в Киеве или Харькове ? В Украинском Крыму ? Там тоже угрожали расправой ? А давай еще по задаем таких вопросов без ответов. А что мешало Януковичу не переобуваться налету ? Что мешало, пойти таки на переговоры первые полтора месяца 2 месяца ? Что Мешало Януковичу не воровать как не вменяемым со своим окружением и не растерять всю популярность. Что мешало Януковичу и его партии вывести на референдум голосование о том, вступать им ассоциации или нет ? А не обещать одно на выборах, а потом резко переобуться после ? Да и вообще со времен Майдана сменилось 2 президента. И дважды менялась Рада. Обоих признала Россия. Последний выиграл выборы в абсолютном большинстве Украинских регионов. При этом выиграл у про Российской партией с огромным бюджетом, кума Путина. С 2 телеканалами в общей ветки вещания. Может слышали о таком, недавно обменяли на целую группу военных Азова... Ну понимаете такой, план по денацификации. Ведь все знают, что чем больше Олигархов в России, тем меньше нацистов в Украине. Выиграл не только по всей Украине выиграл в Мариуполе, выйграл в Славянске, выиграл в Харькове, Херсоне, Одессе, Днепре, Запорожье... во всех этих исторических центров националистов... и русофобии. Я что-то не очень понимаю, как перевороты, революция в одном государстве, должно объяснять, что другое в это время тупо посылает туда своих военных и оружие разжигать сепаратизм а потом захватывает территории.
Во время обмена кума обнулённого на 159 неонацистов 159 неонацистов превращаются... 159 неонацистов превращаются... ПРЕВРАЩАЮТСЯ 159 НЕОНАЦИСТОВ... В 159 пленных солдат! Простите, маленькая логическая неувязка...
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanLFC
Ответ moldfan
Тебе до Майдана какое дело ? Скажи ? Зачем ты лезешь со своим "презИком" к людям и учишь их жизни. Ты кто такой вообще ? Сам то прибрался бы у себя... Одесса... Трагедия конечно. 48 жизней. Но людей которые на не санкционарованном митинге, захватили административные здания. Причем коктейли молотова кидались с обоих сторон. И это зафиксировано. А расскажи мне сколько людей погибло в Кемерове ? 70 человек... из которых большинство дети. Которые пришли с классом посмотреть Кино и отдохнуть. А скажите мне. Вы так хорошо помните Одессу. Мы никогда не забудем, Соловьевы, Скабеевы и их эксперты нам просто не дадут. А Эйск вы помните ? Нет нет... не Крымск где погибло 170 человек при затопление... и тоже нормального исследования так и не прошло. И никто не виноват... А недавний случай в Эйске где военный самолет с полным боезапасов влетел в жилой дом. О этих людях и об этом происшествие сколько минут лично вы помнили и соопереживали ? Это как бы случилось не в 2015. Это случилось этой зимой. Ну как ? Ну или эти люди не важные и их трагедия не заслуживает никакого соопереживания, не нужно требовать справедливости ? Стоит напоминать, что один очень многооуважаемый такими индивидуамами как ты президент, пришел к власти и поднял свою популярность на фоне взрывов жилых домов. И о том, что каким-то образом силовики отчитывали о взрыве домов до того как это случалась. Видимо не заслуживает отдельного расследования ? Сколько людей погибли тогда, вспомните ? Без гугла. Хотя-бы порядок цифр... Аллея ангелов в Донбассе ? 8 лет ? А в Грозном есть Аллея Ангелов или только проспекты Кадырова и Путина ? Или вы решили зачеркнуть из памяти как в России боролись с сепаратизмом, разрушив Грозный до руин, не сильно считаясь с детьми или женщинами. Но там борьба с терроризмом, а в Украине где гражданин другой страны, спецслужбист РФ, собирает каких-то вооруженных людей, захватывает здании, атакует склады, получают оружие и снабжения из соседней страны, потом и вовсе "добровольцы" который решили взять отпуск из рядов военных сил другой страны. Это восстание несоглассных Дончан ! Прикольно.
Браво! Хлопаю стоя! Отличный текст!👏👏👏👏
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vak
Ответ moldfan
Тебе до Майдана какое дело ? Скажи ? Зачем ты лезешь со своим "презИком" к людям и учишь их жизни. Ты кто такой вообще ? Сам то прибрался бы у себя... Одесса... Трагедия конечно. 48 жизней. Но людей которые на не санкционарованном митинге, захватили административные здания. Причем коктейли молотова кидались с обоих сторон. И это зафиксировано. А расскажи мне сколько людей погибло в Кемерове ? 70 человек... из которых большинство дети. Которые пришли с классом посмотреть Кино и отдохнуть. А скажите мне. Вы так хорошо помните Одессу. Мы никогда не забудем, Соловьевы, Скабеевы и их эксперты нам просто не дадут. А Эйск вы помните ? Нет нет... не Крымск где погибло 170 человек при затопление... и тоже нормального исследования так и не прошло. И никто не виноват... А недавний случай в Эйске где военный самолет с полным боезапасов влетел в жилой дом. О этих людях и об этом происшествие сколько минут лично вы помнили и соопереживали ? Это как бы случилось не в 2015. Это случилось этой зимой. Ну как ? Ну или эти люди не важные и их трагедия не заслуживает никакого соопереживания, не нужно требовать справедливости ? Стоит напоминать, что один очень многооуважаемый такими индивидуамами как ты президент, пришел к власти и поднял свою популярность на фоне взрывов жилых домов. И о том, что каким-то образом силовики отчитывали о взрыве домов до того как это случалась. Видимо не заслуживает отдельного расследования ? Сколько людей погибли тогда, вспомните ? Без гугла. Хотя-бы порядок цифр... Аллея ангелов в Донбассе ? 8 лет ? А в Грозном есть Аллея Ангелов или только проспекты Кадырова и Путина ? Или вы решили зачеркнуть из памяти как в России боролись с сепаратизмом, разрушив Грозный до руин, не сильно считаясь с детьми или женщинами. Но там борьба с терроризмом, а в Украине где гражданин другой страны, спецслужбист РФ, собирает каких-то вооруженных людей, захватывает здании, атакует склады, получают оружие и снабжения из соседней страны, потом и вовсе "добровольцы" который решили взять отпуск из рядов военных сил другой страны. Это восстание несоглассных Дончан ! Прикольно.
Прикольно должно быть сравнивать убийство 48 человек и потом ежегодные пляски на костях, с шашлыками, жареными личинками колорадов и случайными трагедиями. Легко вам должно быть живется
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ moldfan
Всмысле. Майдан это внутренняя проблема Украины. А что мешало Януковичу остаться в Киеве или Харькове ? В Украинском Крыму ? Там тоже угрожали расправой ? А давай еще по задаем таких вопросов без ответов. А что мешало Януковичу не переобуваться налету ? Что мешало, пойти таки на переговоры первые полтора месяца 2 месяца ? Что Мешало Януковичу не воровать как не вменяемым со своим окружением и не растерять всю популярность. Что мешало Януковичу и его партии вывести на референдум голосование о том, вступать им ассоциации или нет ? А не обещать одно на выборах, а потом резко переобуться после ? Да и вообще со времен Майдана сменилось 2 президента. И дважды менялась Рада. Обоих признала Россия. Последний выиграл выборы в абсолютном большинстве Украинских регионов. При этом выиграл у про Российской партией с огромным бюджетом, кума Путина. С 2 телеканалами в общей ветки вещания. Может слышали о таком, недавно обменяли на целую группу военных Азова... Ну понимаете такой, план по денацификации. Ведь все знают, что чем больше Олигархов в России, тем меньше нацистов в Украине. Выиграл не только по всей Украине выиграл в Мариуполе, выйграл в Славянске, выиграл в Харькове, Херсоне, Одессе, Днепре, Запорожье... во всех этих исторических центров националистов... и русофобии. Я что-то не очень понимаю, как перевороты, революция в одном государстве, должно объяснять, что другое в это время тупо посылает туда своих военных и оружие разжигать сепаратизм а потом захватывает территории.
Просто. Никто не хочет чтобы у твоих границ происходили майданы и революция. Можно конечно обвинять Януковоща. Тот действительно - трус и херовый правитель. Но он банально испугался за свою жизнь. Кстати Януковоща выбрали сами руинцы. Так если сами выбрали такого овоща то к чему оправдания себя?
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ moldfan
Ну слава богу в Мухосранске с информацией... все в порядке. Мы то про Майдан, Донбасс, Одессу... знаем все. Не хуже чем про госдолг США и кто стоит за исламской революцией. Разве наши когда-то обманывали ? Особенно у одного любителя длинных столов и его Тывинского друга... получающего информацию в конвертиках. Который вот уже больше 300 дней, за 3 дня берет Киев, справляются только с силами постоянной Армии... Потерь нет. Говорят все по плану.
Так что насчёт похищения людей из Киева и Харькова?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iamliam
Ответ Deathember
Майдан - дело украинцев. Лезть не в свое дело - удел плохих и зачастую глупых людей, которых никто не будет уважать или иметь с ними дело. А РФ полезла с головой, и ее уже ничего не интересует кроме войны, ни перспективы жизни народа, ни будущее государства в целом. Если в этом вся цель, в отнимании будущего у других и у себя, значит в России всё делают верно и вплотную приближаются к успеху, которого еще никто не видывал в 21 веке.
Это все понятно, но у власти сейчас те, кто родились и выросли в СССР и им просто невозможно обьяснить, что Украина это другая страна, туда не надо лезть, и что насильно мил не будешь - в подкорку уже вшито другое(у меня родители такого же возраста).

Короче лучшее, что мы можем сделать(молодое поколение) это стараться как можно сильнее дистанцироваться от этой власти, и всячески поддерживать украинцев, словом и делом, теперь мы у них можно сказать в моральном долгу изза этих поехавших дедов. И даже не знаю, когда от этого позора отмоемся теперь.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Ну слава богу в Мухосранске с информацией... все в порядке. Мы то про Майдан, Донбасс, Одессу... знаем все. Не хуже чем про госдолг США и кто стоит за исламской революцией. Разве наши когда-то обманывали ?

Особенно у одного любителя длинных столов и его Тывинского друга... получающего информацию в конвертиках. Который вот уже больше 300 дней, за 3 дня берет Киев, справляются только с силами постоянной Армии... Потерь нет. Говорят все по плану.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
Ответ Новый Орлеан
Ну собственно майдан и был прологом всей этой войны. Ничто не мешало подождать один год до конца президентства Янукововоща. Это всяко лучше полумиллиона убитых гражданских и военных.
Всмысле. Майдан это внутренняя проблема Украины. А что мешало Януковичу остаться в Киеве или Харькове ? В Украинском Крыму ? Там тоже угрожали расправой ?

А давай еще по задаем таких вопросов без ответов. А что мешало Януковичу не переобуваться налету ? Что мешало, пойти таки на переговоры первые полтора месяца 2 месяца ? Что Мешало Януковичу не воровать как не вменяемым со своим окружением и не растерять всю популярность. Что мешало Януковичу и его партии вывести на референдум голосование о том, вступать им ассоциации или нет ? А не обещать одно на выборах, а потом резко переобуться после ?

Да и вообще со времен Майдана сменилось 2 президента. И дважды менялась Рада. Обоих признала Россия. Последний выиграл выборы в абсолютном большинстве Украинских регионов. При этом выиграл у про Российской партией с огромным бюджетом, кума Путина. С 2 телеканалами в общей ветки вещания. Может слышали о таком, недавно обменяли на целую группу военных Азова... Ну понимаете такой, план по денацификации. Ведь все знают, что чем больше Олигархов в России, тем меньше нацистов в Украине. Выиграл не только по всей Украине выиграл в Мариуполе, выйграл в Славянске, выиграл в Харькове, Херсоне, Одессе, Днепре, Запорожье... во всех этих исторических центров националистов... и русофобии.

Я что-то не очень понимаю, как перевороты, революция в одном государстве, должно объяснять, что другое в это время тупо посылает туда своих военных и оружие разжигать сепаратизм а потом захватывает территории.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Григоренко
Ответ Новый Орлеан
Связи не уловил. Причём здесь Дзюба, Кокорин и украинцы? То что наши ленивы так из-за условий, которые им создали. Было бы такое у укров те тоже болт бы забили. Менталитет схожий.
Так были у них свои Дзюба и Кокорин-Милевский и Алиев звали...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заляпут
Вот он, типичный украинец, до 24 февраля мы ездили в Россию, в Харькове смотрели путена во всех ресторанах в новогоднюю ночь, все торговали и так далее, ЕС вскормил экономику дедушки триллионами нефтегазовых долларов, и это все после событий в 1999 году, а тут после 24 февраля все стали русские плохими, удивительные люди ! Хотите коллективной ответственности, так давайте все ее понесём, вместе со всеми
+11
-17
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NikoVinkovic
Ответ Новый Орлеан
Связи не уловил. Причём здесь Дзюба, Кокорин и украинцы? То что наши ленивы так из-за условий, которые им создали. Было бы такое у укров те тоже болт бы забили. Менталитет схожий.
Так пока было - забивали. У Украины тоже была набитая деньгами лига с лимитом. В 2008-2013 была такая себе РПЛ в миниатюре, с единственной разницей, что на деньги олигархов, а не госкорпораций (хотя, если бы не приватизация госкорпораций и их распил, хрена б с два тот же Ахметов сколотил бы такое состояние, те же мелкие клубы вроде МетаДона, Кривбасса спонсировались местными предприятиями, Днепр - это Коломойский, владеющий половиной страны, так что по сути то же самое).
Да, мы вспоминаем с теплом ту лигу, в которой была классная конкуренция, крутые легионеры, полные стадионы и приличный уровень игры, но сборная Украины в то время и состояла из лимитных поленьев в основном, которые сидели в золотой клетке, те же Ярмоленко, Коноплянка, Хачериди, Гармаш, раньше Милевский.
Потом деньги кончились, многим стало не до футбола, кто-то уехал, но слишком поздно, а талантливый молодняк стал цепляться за шансы уехать, даже в середняки или чемпионат Бельгии. В УПЛ начала 10-х Яремчук не стеснялся бы сидеть за хорошие бабки на скамейке запасных Динамо и не рыпаться, Малиновский бы катался по арендам в шахтёрские фармы за зарплату из Донецка, но в новых реалиях они поехали в конкурентную среду.

В итоге имеют украинцы слабую лигу, но крепкую сборную, как те же поляки.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZarvuR2020
Ответ narkotik87
А Хиддинк говорит что в России талантов до хрена, только санкции мешаю. Только в той же АПЛ три украинца играют, а дракон Дзюба и боец Кокорин блещут от голов отдохнуть не могут в великих Кипрах и Турциях. Головин не в счет
Так у Украины игроки так же засиживались, пока деньги были. Денег стало меньше, стали уезжать.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ moldfan
А, ну тогда бомбить, города - можно. Правильно я понимаю ? Людей похищали, собственность людей отжимали, административные здания захватывали, людей убивали, инфраструктуру разрушали. И это мы пока не знаем толком, что происходило на Донбассе эти 8 лет под властью Захарченок, Моторол, Киви... или этого, МММщик Пушилина.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
А, ну тогда бомбить, города - можно. Правильно я понимаю ?

Людей похищали, собственность людей отжимали, административные здания захватывали, людей убивали, инфраструктуру разрушали. И это мы пока не знаем толком, что происходило на Донбассе эти 8 лет под властью Захарченок, Моторол, Киви... или этого, МММщик Пушилина.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
Ответ narkotik87
А Хиддинк говорит что в России талантов до хрена, только санкции мешаю. Только в той же АПЛ три украинца играют, а дракон Дзюба и боец Кокорин блещут от голов отдохнуть не могут в великих Кипрах и Турциях. Головин не в счет
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Ответ Deathember
Майдан - дело украинцев. Лезть не в свое дело - удел плохих и зачастую глупых людей, которых никто не будет уважать или иметь с ними дело. А РФ полезла с головой, и ее уже ничего не интересует кроме войны, ни перспективы жизни народа, ни будущее государства в целом. Если в этом вся цель, в отнимании будущего у других и у себя, значит в России всё делают верно и вплотную приближаются к успеху, которого еще никто не видывал в 21 веке.
Комментарий скрыт
+3
-23
-20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий