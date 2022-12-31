Всего три года назад Мудрик рубился в челленджах с 2Drots. Как это было?

Украинский вингер Михаил Мудрик уже дебютировал за «Челси». Новичок за 70+30 млн евро сразу впечатлил активностью, с первых минут привлек внимание.

Возможно, некоторые удивятся, но трансфер имеет отношение и к медиафутболу.

Нет, не только потому что «Челси» перебил предложение «Арсенала», что жутко выбесило Райзена . И не потому что о переходе высказывался босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров . Дело в 2Drots.

Всего три года назад Михаил Мудрик залетел на канал команды и снялся там в двух роликах.

Раньше Мудрик был звездой ТикТока: его ролики выкладывал 433, они собирали миллионы просмотров

Перенесемся на несколько лет назад. До трансфера в «Челси» и даже группового этап ЛЧ еще далеко. Но Мудрик уже тогда был интересен – как популярный контентмейкер.

Еще в 2015-м юный футболист снимал видео с чеканкой – со временем ролики разлетелись по популярным пабликам.

Мудрика постил даже легендарный 433 – видео собрали больше четырех миллионов просмотров.

Примерно тогда же Михаил увлекся видео от 2Drots – а затем и сам стал героем.

Разбираем игру Мудрика в челленджах. Возможно, после них он заплел легендарные дреды

Тогда Мудрик был игроком второй команды «Шахтера» и дебютировал лишь за молодежную сборную Украины – но уже был звездой тиктока. Два видоса с участием Михаила на канале «дротов» набрали 3,5 млн просмотров.

Первый ролик – Михаил Мудрик против 2Drots. Будущий игрок «Челси» сразился в скорости с Максимом Турищевым, в лонгшотах с Мбэйпом, в ударах с лета с Хулом, в ударах после подачи с фланга с Жекой и в выходах 1 на 1 с Пантерой. В первых двух челленджах Михаил уступил (что странно, ведь скорость – один из его козырей), но последние три задания забрал и стал победителем.

Кстати, после того, как Турик обогнал Мудрика, Пантера тоже захотел сразиться в скорости с украинцем вне зачета. Не желая уступать, Нтумба сфолил. Мудрик потребовал пенальти и уверенно забил его.

А потом – классика от 2D, штрафные на стрижку. Легендарный челлендж, в котором игроки по очереди бьют штрафные. Кто забил – тот вылетает из розыгрыша, последний оставшийся участник обязан сделать что-то кринжовое со своей прической.

Мудрик сразился с Брейном, Кленом, Белкой и участниками первого видео. В случае поражения Михаил обещал сделать дреды. Он попал в пятерку слабейших, но в итоге проиграл Белка.

Кстати, в итоге Мудрик все равно сделал дреды – интересно, подтолкнул ли его к этому челлендж 2D?

Вспоминаем челленджи Мудрика вместе с игроками 2Drots. Жека говорит, что Мудрик – отличный парень, а Мбэйп вспоминает, как обыгрывал его в лонгшотах

Президент «дротов» Жека 2Drots рассказал, как они договорились с Михаилом об участии в роликах.

– Мудрик – машина. Уже тогда было понятно, что это очень крутой игрок. Он очень приятный в общении, классно играет. Правда, Турик его немного переехал по скорости.

– Легко ли было с ним договориться?

– Да-да. Он очень давно смотрит 2Drots. Мы его позвали, он с удовольствием приехал. Был в Москве, залетел к нам на канал, Мудрику вообще респект. Мы за тобой следим, мы за тебя болеем и желаем только лучшего. Вне кадра он тоже отличный парень, не могу сказать ничего плохого.

«Когда-то я его обыгрывал в лонгшотах, а теперь он в «Челси». Я только горд и рад за него, молодец», – так на трансфер из «Шахтера» в «Челси» отреагировал Мбэйп.

Мудрик – не единственная звезда АПЛ на канале 2Drots. Благодаря Nike и ЧМ-2018

На взлете ловили и других, в том числе одного из лидеров «Челси».

В 2018-м во время ЧМ в России на канале появились Райан Сессеньон, Фил Фоден и Мэйсон Маунт. На тот момент еще только подающие надежды.

Сессеньон тогда стал лучшим игроком Чемпионшипа и лучшим молодым игроком по версии EFL – в 17 лет.

Филу Фодену только исполнилось 18, он только дебютировал за основу «Ман Сити», но в основном играл в молодежке. А еще поднялся от сборной U-17 до молодежной сборной Англии.

Мэйсон Маунт был старшим в тройке – 19 лет. Сезон он провел в аренде в голландском «Витессе». До дебюта в основном составе «Челси» оставалось чуть больше года.

В Найк-Кэмпе в Москве с помощью будущих звезд АПЛ Жека и Некит выясняли, кто из них круче как вратарь. Получился очень крутой ролик.

Теперь заметным героем в английской Премьер-лиге стал и Михаил Мудрик.

Фото: ютуб-канал 2Drots // соцсети Михаила Мудрика // REUTERS/PHIL NOBLE