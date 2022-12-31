Пике в Испании запустил свою Медиалигу. Что известно о турнире на данный момент?

1 января в Испании стартовала Кингс Лига – медиафутбольная лига, которую основал Жерар Пике, а Касильяс и Агуэро в ней стали президентами клубов. А что еще известно об этом турнире? Рассказываем.

В Кингс Лиге участвуют 12 команд, есть драфт, матч длится 40 минут, после группового этапа – плей-офф

Лига суперактивна в соцсетях, но там все на испанском. Главным рупором лиги на русском языке стал Артем Нечаев. В своем телеграм-канале Нечай объяснил правила испанской Медиалиги.

В турнире участвуют 12 клубов, возглавляемые звездами футбола, блогерами и журналистами. Среди боссов команд Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Жерар Ромеро (испанский блогер-журналист, к которому на интервью пришел Луис Энрике после вылета сборной Испании с ЧМ-2022), а также другие популярные блогеры с огромными ютуб и твич каналами.

Создатели лиги планируют разбавлять правила элементами из других видов спорта, но, кажется, где-то это мы уже видели. 27 декабря состоялся драфт, который распределил игроков по командам.

В каждой команде по 12 футболистов, 10 из которых были выбраны на драфте, 11-й игрок приглашается президентами клубов на весь сезон, а 12-й будет регулярно меняться, – пишет Нечай.

Матчи проходят в Барселоне в крытом павильоне-манеже с искусственной травой в формате 7х7 каждое воскресенье. После группового этапа будет плей-офф. Матчи очень короткие – два тайма по 20 минут, если ничья – серия пенальти.

Перед началом матча команды выстраиваются на линиях своих ворот, а мяч устанавливается на центр поля, после сигнала о начале мачта футболисты бегут к мячу.

Желтая карточка – удаление игрока на 2 минуты, но его можно заменить на другого футболиста. Красная – удаление на 5 минут без возможности замены.

Перед штрафной нарисованы дополнительные линии разметки, офсайд фиксируется только за этой линией.

Также перед матчем команды получает особую карточку, которая дает бонус, например, пенальти в любой момент игры.

В лиге нет платных трансферов. Есть обмены на других игроков или на будущий раунд выбора на драфте. Все футболисты, выбранные на драфте получают одинаковую зарплату от лиги. Двум игрокам, которые были выбраны не на драфте зарплату платит президент команды. Остальным футболистам платить президент не может, лига ввела такие ограничения, чтобы уровнять команды.

В первом туре были колоссальные охваты. Эрик из 2Drots считает, что это из-за Пике и испанского языка, а Егоров называл Кингс Лигу ЛФЛ с профиками

В матче первого тура между «Райо Барселона» и ФК «1K» онлайн доходил до 260 тысяч зрителей. На такие цифры, конечно, отреагировали звезды отечественного медиафутбола.

«###### (ничего себе) онлайн в испанском медиафутболе 😱», – написал Сибскана.

«Пике, известный по всему миру, создает лигу и имеет мировой рекламный ресурс. Даже если лига – полное говно, аудитория там будет немаленькая!

Плюс сколько стран говорят на испанском? Более чем в 20-ти! Плюс там собраны именитые профессиональные футболисты, которые также рекламу делают проекту!», – написал Эрик 2Drots.

«Испанская медиалига – скука. Пусть Нечай покажет им нашу МФЛ, а этот ЛФЛ с профиками больше не интересен», – высказался Дмитрий Егоров.

Для сравнения – столько же зрителей смотрели матч «Амкал» – 2Drots в групповом этапе МКС-2022, который является самым просматриваемым в истории российского медиафутбола. Но для Кингс Лиги – это далеко не предел.

Позже оказалось, что матч «Порсиньос» – «Сайянс» (2:4) смотрели в онлайне 700 тысяч зрителей 🤯🤯🤯.

За команду Касильяса играет 51-летний вратарь. А еще в лиге играют Чичарито, Тамудо и Капдевила

Главное отличие испанской Медиалиги от нашей – на поле прочти нет медийных персонажей. Все главные медийные личности занимаются руководством, но среди футболистов все же есть те, на кого стоит обратить внимание.

Чичарито – действующий игрок «Лос-Анджелес Гэлакси», пользуясь паузой в МЛС, выступает за «Порсиньос». В первом туре он вывел команду с капитанской повязкой, дважды пробил в штангу, но не забил, а его команда уступила клубу «Сайянс» (2:4).

Вместе с Чичарито за «Порсиньос» выступает легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо. Он забил в ворота «Сайянс» с пенальти. Видео прилагаем.

А вот за «Сайанс» выступает чемпион мира и Европы Жоан Капдевила (второй слева в нижнем ряду). Свой первый гол он забил сразу после гола Тамудо и принес победу своей команде.

Из колоритных персонажей можно еще выделить голкипера команды Касильяса – 51-летний Рикардо Лопес. Его взяли не на драфте – Лопес стал тем самым игроком, которого оплачивает президент. С ним ФК «1К» обыграл в 1-м туре «Райо Барселону» (4:2).

В лиге есть еще несколько экс-футболистов «Эспаньола», но пока они себя очень ярко не проявили.

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