2DROTS: два парня играли в ФИФУ и снимали челленджи, а теперь превратились в медиамашину и сыграют в финале медиалиги

29 июня 2016 года двумя экс-участниками интернет-комьюнити ChebuRussia TV Евгением Бабенко и Некитой Панасюком был создан канал 2DROTS. 6 лет спустя «Дроты» у них 3,27 млн подписчиков (для сравнения у «Зенита» 558 тыс. а у «Спартака» – 306 тыс.), а в воскресенье они сыграют на «ВТБ Арене» в финале медиалиги. Возможно, клуб выиграет свой первый трофей в истории.

История

Некит и Жека познакомились еще в школе. Списались в аське, Жека собирал турнир по PES и позвал поучаствовать Никиту. Между парнями завязалась дружба. Позже они еще с двумя парнями создали канал с социальными панками ChebuRussia TV. А потом парни завели футбольный канал.

Поначалу Некит и Жека играли в фифу. Конечно, все это было в формате челленджей. Кстати, именно из-за фифы и появилось название канала. Вот, как это объяснил Жека в интервью Марии Тарасовой: «Люди, которые играют в фифу, они – «задроты». Я создавал канал с другом. Нас двое, вот и 2DROTS».

Но вскоре парни начали и сами выходить на поле. А еще приглашали звезд – в одном из первых видосов появились игроки «Краснодара» Федор Смолов и Павел Мамаев. Ролик собрал больше миллиона просмотров.

Парни успешно коллаборировали с Акулом, Геной Миллером, Кефиром, Ставром, Финито и другими блогерами и быстро вывели канал в топ.

Позже Никита и Жека начали приглашать на канал для участия в челленджах пацанов из московских академий. Так на канале появились Даня Крапивников (он же Крап, сегодня один из самых известных футбольных блогеров России, лидер команды 2DROTS), Тема Пантера (Артем Муамба Нтумба – игрок ФК «Ростов», уже дебютировал в РПЛ), Мотя (Матвей Ивахнов – в новом сезоне будет играть за «Факел» в РПЛ), Турик (Максим Турищев – 5 матчей в РПЛ за «Ростов», возможно, продолжит карьеру в московском «Торпедо»), Гриша Лоськов (сын Дмитрия Лоськова, заканчивает академию «Локо») и Богдан Тимошенко (крайний защитник 2DROTS). В таком скваде 2DROTS сыграли свой первый матч против «Амкала». Кстати, в первом сезоне «Амкала» Жека и Некит играли за команду Германа (Ну кроме матча с 2DROTS).

Спустя какое-то время Некит стал больше уделять время своей музыкальной карьере и тогда на канале 2DROTS появились новые лица – Хул (Илья Мухлынин), Мбэйп (Ромео Нту), Эрик и Штампони (Андрей Белов, он же Белка кипер). Количество участников комьюнити видео росло, что позволило открыть дополнительные каналы с лайфстайлом и отдельный канал по фифе.

Примерно в это же время состоялся первый МКС (Московский кубок селебрити), где к команде присоединились Кутуз (Сергей Кутузов), Александр Ярош (экс-игрок «Эгриси»), Эйтан и Эд. А также главный тренер Игорь Чугайнов. К МКС вернулся и Некит. В четвертьфинале он чуть не завалил гол-шедевр команде Sports.ru (да, мы учувствовали в первом МКС), но наш великолепный вратарь-автор Глеб Чернявский потащил из девятки.

Банда 2DROTS дошла до полуфинала, где их похоронил Николай Обольский и «Рома» Ромароя.

Следующий сезон был очень успешным для 2DROTS. Банда пробила 3 млн подписчиков на канале, провела отбор (он подарил нам одного из лучших мастеров Go Pro Карена и легендарного Эрикьяно и, конечно, Биг Смоука).

В 2021 году 2DROTS впервые вышли на большой стадион с трибунами – в апреле сыграли товарку с «Амкалом». На матч подтянули рэперов Goody о OBLADAET. Проиграли по пенальти.

Перед МКС в команду пришли Прокоп и Джуси из «На спорте» и Александр Коваль из «Амкала». У команды появился полноценный тренерский штаб – Дмитрий Кузнецов (главный тренер), Альберт Осколков (ассистент). Дошли до финала, дважды проиграв «Амкалу» – в группе и в финале.

Осенью в 2DROTS случился конфликт. Один из вратарей команды Джусси, сославшись на финансовые трудности, попросил зарплату у Жеки и Некита. Основатели отказали – это привело к конфликту и уходу Джусси с канала. Новым вратарем 2DROTS стал Дмитрий Сычев, также известный, как Кариус (из-за внешнего сходства с вратарем «Ливерпуля»). Также ушел и Прокоп, но тихо, без сканадалов. Кажется, у него не сложились отношения с тренером.

Перед медиалигой команда очень сильно укрепилась, набрали очень много, так называемых «профиков», которых по ходу турнира стараются развивать медийно. Регулярный чемпионат 2DROTS прошли очень уверенно – не проиграли ни одного матча и вышли в плей-офф с первого места. В четвертьфинале разгромили «Рому» (4:0), а в полуфинале в Нижнем Новгороде обыграли «На спорте». В воскресенье финал – шанс на первый трофей в истории клуба.

Философия и лайфстайл

2DROTS – не просто союз блогеров. Они создают тренды. Федор Маслов (он же Федос, блогер, вратарь «Амкала») однажды сказал, что именно Жека из 2DROTS научил разговаривать весь футбольный Ютуб. Фразочки типа «бильярдный», «своячки», «куваться», «сквад» и т.д. – все это создает целый сленг 2DROTS.

2DROTS – это еще и эмоции. Хватит малейшей искры, чтобы вся команда выбежала на поле, чтобы решать вопросы – во главе, конечно, будет Некит.

Празднуют голы тоже всей командой. Выбегают все!

«Дроты» стараются делать все красиво: у команды прекрасный лого, всегда топовая форма, а игроки всегда стильно одеты. В качестве награды за победы в челленджах ходят в ЦУМ и другие магазины с брендовой одеждой.

Парни не просто вместе снимают видео, они дружат между собой, а некоторые даже живут вместе. Сами 2DROTS называют себя семьей.

Фото: соцсети 2DROTS, скрины с Ютуб-канала 2DROTS соцсети Евгения Бабенко, соцсети «Ростова», соцсети Михаила Прокопьева

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