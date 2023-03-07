Про-Лига
Блог
Трибуна

Лого «Брюгге» взяли у «Эспаньола»? Откуда у «Гента» индеец? Разбираем эмблемы в Бельгии

высшая лига Бельгия высшая лига Бельгия
Брюгге Брюгге
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
Генк Генк
Андерлехт Андерлехт
Антверпен Антверпен
Гент Гент
Сент-Труйден Сент-Труйден
Левен Левен
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Любая деталь имеет значение.

«Андерлехт»: что за мужчина машет рукой?

В нижней части эмблемы находится версия герба коммуны Андерлехт. На ней изображен католический святой Гвидо Андерлехтский – местный покровитель, который также считается заступником лошадей и крупного рогатого скота. По преданиям, Гвидо посвятил жизнь помощи обездоленным, хотя сам был бедняком.

Сзади – борона и две лошади. А предмет в руке, похожий на флаг, – это на самом деле хлыст. И он не машет, а, согласно геральдическому описанию, «воздевает левую руку к небу».

«Антверпен»: что означает цифра 1?

С 1926 года Королевская бельгийская футбольная ассоциация ведет список зарегистрированных в ней клубов. Первым в нем идет «Антверпен». Официально он – старейший клуб Бельгии (отсюда и прозвище The Great Old).

Но ключевое тут – «официально». «Антверпен» заявляет, что был основан в 1880 году, но это дата появления крикетного клуба, а футбольный создали только в 1887. А вот, например, ФК «Брюссель» (Brussels Football Club) основали в 1882 году, но он исчез еще до наступления следующего века.

«Брюгге»: был ли плагиат у «Эспаньола»?

Был. Об этом в книге к 125-летию клуба рассказал бывший председатель «Брюгге» Мишель Д’Хоге. В середине 1970-х клуб был на подъеме, и «Эспаньол» пригласил его поучаствовать в товарищеском турнире. «Я решил, что мы должны воспользоваться этой возможностью и заявить о себе в Европе», – вспоминал он.

«Брюгге» сыграл с «Эспаньолом», вдохновился его «простым, но мощным» логотипом и обзавелся похожей эмблемой. Впоследствии клуб уже не раз редактировал лого, но «даже на нынешнем все еще заметно сходство» – смотрите изображение.

«Вестерло»: чей это замок?

Эмблема «Вестерло» – это городской герб, просто с футбольным мячом. На нем замок Мерод. Представители этого древнего дворянского рода с XV по XVII века были лордами Вестерло, а с XVII по XVIII – маркизами. Cлева внизу – их фамильный герб.

Замок в Вестерло – их родовое владение с 1484 года. В нем до сих пор живут потомки. Нынешний хозяин Симон формально носит титул принца. Прошлой весной «Вестерло» приходил к нему в гости, когда стал чемпионом второго дивизиона.

«Генк»: что означают четыре полоски?

Когда «Генк» в 2016 году представил новый логотип, он заодно выпустил видео с объяснением элементов. У полосок – сразу несколько смыслов.

Во-первых, они отсылают к эмблемам клубов «Тор Ватерсхей» и «Винтерслаг», слияние которых породило «Генк». Во-вторых, раньше Лимбург был шахтерским регионом, и на логотипе так отобразили надшахтные копры. В-третьих, буква G напоминает сжатый кулак, где четыре полоски – пальцы.

«Гент»: при чем тут вообще индеец?

Наверное, самый распространенный вопрос об эмблеме «Гента». В 1906 году в Гент со своим цирком приехал американский шоумен Буффало Билл. Во время представления про ковбоев и индейцев публика скандировала «Буффало, Буффало!» – и эта кричалка прижилась в городе. Впоследствии «Гент» обрел прозвище «буйволы», а на эмблему поместил изображение индейца.

Во избежание скандалов в клубе подчеркивают: «Это не стереотипная карикатура, а нейтральное изображение вождя, смотрящего вперед, в будущее. Болельщики изначально ассоциировали клуб с такими ценностями, как уважение, мужество и честь – и эти ценности они приписывали именно коренным американцам, а не белым угнетателям».

«Зюлте-Варегем»: почему сверху добавили радугу?

Радужную майку носят чемпионы мира по велоспорту. В 1957 году, когда домашний стадион «Зюлте-Варегема» только открылся, на нем прошел чемпионат мира по шоссейному велоспорту (UCI Road World Championships). Выиграл бельгиец Рик Ван Стенберген.

В честь его радужной майки арену назвали Regenboog, то есть «Радуга». В 2001 году образовался «Зюлте-Варегем» – и тоже использовал знакомый символ, но только с тремя клубными цветами. А что это за странные овалы? Они, по задумке клуба, отражают динамизм и непрекращающееся движение. Стремление к прогрессу отражает и эпитет «новаторский» под названием.

«Левен»: эмм, что это?

Если вы увидели силуэт футболиста, бегущего по полю, то у дизайнеров получилось реализовать задумку. А почему он составлен из трех полосок – и именно таких цветов?

Дело в том, что «Ауд-Хеверле Левен» образовался в 2002 году путем слияния трех местных клубов. Каждая полоса отражает их цвета: красная – Daring Leuven, зеленая – Stade Leuven, черная – Zwarte Duivels Oud-Heverlee («Черные дьяволы» – тут неудивительно).

«Сент-Трюйден»: грудь орла похожа на шишку – это совпадение?

Согласно фанатским форумам, нет. В этом видится отсылка к городскому гербу, на котором изображена колонна, увенчанная сосновой шишкой с крестом. По-нидерландски она называется perroen. В статье по ссылке сказано, что это символ свободы, автономии и справедливости.

В Средние века такие колонны, как правило, воздвигались в так называемых «хороших городах», то есть главных городах Льежского епископства (на его гербе символ – центральный элемент). В него входила значительная часть современной провинции Лимбург, где располагается Синт-Трейден.

А какие вопросы у вас вызвали эмблемы клубов Про-Лиги? Задавайте!

Телеграм-канал «Бельгийский футбол»

Если вам понравился пост, можно поддержать блог «Про-Лига» донатом в комментариях.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Предыдущая эмблема Брюгге сильнее похожа на Эспаньол. Но нынешний вариант, без красного цвета, смотрится куда эстетичнее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LevSmith
Класс! Очень интересно, почему-то не обращал внимания на сходство лого Брюгге и Эспаньола
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Josep
Очень интересная и полезная статья, потому что по Бельгии были сплошные вопросы (самые нелепые и труднообъяснимые футбольные лого в европе)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Классный материал. Про Бельгию не знал особо, лет в 17 интересовался по Голландии, почему такой герб у Херенвена)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
O.Nikitin
Спасибо.Не знал что Брюгге перерисовал эмблему у Эспаньола.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий