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«Андерлехт»: что за мужчина машет рукой?

В нижней части эмблемы находится версия герба коммуны Андерлехт. На ней изображен католический святой Гвидо Андерлехтский – местный покровитель, который также считается заступником лошадей и крупного рогатого скота. По преданиям, Гвидо посвятил жизнь помощи обездоленным, хотя сам был бедняком.

Сзади – борона и две лошади. А предмет в руке, похожий на флаг, – это на самом деле хлыст. И он не машет, а, согласно геральдическому описанию, «воздевает левую руку к небу».

«Антверпен»: что означает цифра 1?

С 1926 года Королевская бельгийская футбольная ассоциация ведет список зарегистрированных в ней клубов. Первым в нем идет «Антверпен». Официально он – старейший клуб Бельгии (отсюда и прозвище The Great Old).

Но ключевое тут – «официально». «Антверпен» заявляет, что был основан в 1880 году, но это дата появления крикетного клуба, а футбольный создали только в 1887. А вот, например, ФК «Брюссель» (Brussels Football Club) основали в 1882 году, но он исчез еще до наступления следующего века.

«Брюгге»: был ли плагиат у «Эспаньола»?

Был. Об этом в книге к 125-летию клуба рассказал бывший председатель «Брюгге» Мишель Д’Хоге. В середине 1970-х клуб был на подъеме, и «Эспаньол» пригласил его поучаствовать в товарищеском турнире. «Я решил, что мы должны воспользоваться этой возможностью и заявить о себе в Европе», – вспоминал он.

«Брюгге» сыграл с «Эспаньолом», вдохновился его «простым, но мощным» логотипом и обзавелся похожей эмблемой. Впоследствии клуб уже не раз редактировал лого, но «даже на нынешнем все еще заметно сходство» – смотрите изображение.

«Вестерло»: чей это замок?

Эмблема «Вестерло» – это городской герб, просто с футбольным мячом. На нем замок Мерод. Представители этого древнего дворянского рода с XV по XVII века были лордами Вестерло, а с XVII по XVIII – маркизами. Cлева внизу – их фамильный герб.

Замок в Вестерло – их родовое владение с 1484 года. В нем до сих пор живут потомки. Нынешний хозяин Симон формально носит титул принца. Прошлой весной «Вестерло» приходил к нему в гости, когда стал чемпионом второго дивизиона.

«Генк»: что означают четыре полоски?

Когда «Генк» в 2016 году представил новый логотип, он заодно выпустил видео с объяснением элементов. У полосок – сразу несколько смыслов.

Во-первых, они отсылают к эмблемам клубов «Тор Ватерсхей» и «Винтерслаг», слияние которых породило «Генк». Во-вторых, раньше Лимбург был шахтерским регионом, и на логотипе так отобразили надшахтные копры. В-третьих, буква G напоминает сжатый кулак, где четыре полоски – пальцы.

«Гент»: при чем тут вообще индеец?

Наверное, самый распространенный вопрос об эмблеме «Гента». В 1906 году в Гент со своим цирком приехал американский шоумен Буффало Билл. Во время представления про ковбоев и индейцев публика скандировала «Буффало, Буффало!» – и эта кричалка прижилась в городе. Впоследствии «Гент» обрел прозвище «буйволы», а на эмблему поместил изображение индейца.

Во избежание скандалов в клубе подчеркивают: «Это не стереотипная карикатура, а нейтральное изображение вождя, смотрящего вперед, в будущее. Болельщики изначально ассоциировали клуб с такими ценностями, как уважение, мужество и честь – и эти ценности они приписывали именно коренным американцам, а не белым угнетателям».

«Зюлте-Варегем»: почему сверху добавили радугу?

Радужную майку носят чемпионы мира по велоспорту. В 1957 году, когда домашний стадион «Зюлте-Варегема» только открылся, на нем прошел чемпионат мира по шоссейному велоспорту (UCI Road World Championships). Выиграл бельгиец Рик Ван Стенберген.

В честь его радужной майки арену назвали Regenboog, то есть «Радуга». В 2001 году образовался «Зюлте-Варегем» – и тоже использовал знакомый символ, но только с тремя клубными цветами. А что это за странные овалы? Они, по задумке клуба, отражают динамизм и непрекращающееся движение. Стремление к прогрессу отражает и эпитет «новаторский» под названием.

«Левен»: эмм, что это?

Если вы увидели силуэт футболиста, бегущего по полю, то у дизайнеров получилось реализовать задумку. А почему он составлен из трех полосок – и именно таких цветов?

Дело в том, что «Ауд-Хеверле Левен» образовался в 2002 году путем слияния трех местных клубов. Каждая полоса отражает их цвета: красная – Daring Leuven, зеленая – Stade Leuven, черная – Zwarte Duivels Oud-Heverlee («Черные дьяволы» – тут неудивительно).

«Сент-Трюйден»: грудь орла похожа на шишку – это совпадение?

Согласно фанатским форумам, нет. В этом видится отсылка к городскому гербу, на котором изображена колонна, увенчанная сосновой шишкой с крестом. По-нидерландски она называется perroen. В статье по ссылке сказано, что это символ свободы, автономии и справедливости.

В Средние века такие колонны, как правило, воздвигались в так называемых «хороших городах», то есть главных городах Льежского епископства (на его гербе символ – центральный элемент). В него входила значительная часть современной провинции Лимбург, где располагается Синт-Трейден.

А какие вопросы у вас вызвали эмблемы клубов Про-Лиги? Задавайте!

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