10 неочевидных мыслей Хави-тренера. Надеялся стать Фергюсоном для «Барсы» и говорил про мадридизм

В роли тренера «Барсы» Хави регулярно стреляет яркими репликами: креативно оправдывает результаты, защищает Жоана Лапорту и разносит «Реал» за «социологический мадридизм».

Вот десять неординарных мыслей Хави за время работы в «Барсе».

Победа – действие святой воды

В ноябре 2021-го «Барса» с трудом обыграла «Вильярреал» (3:1 с двумя голами после 88-й минуты) – и Хави провел аналогию со святой водой:

«Мы играли против отличной команды. Матч был сложным, и мы доминировали в меньшей степени, чем сами ожидали. Но нам повезло с голом Мемфиса Депая и пенальти. Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа. Будто эффект святой воды. Без везения никуда, но «Вильярреал» не заслужил поражение».

Вылет из Суперкубка – избавление от комплексов

В январе 2022-го «Барса» уступила «Реалу» (2:3) и попрощалась с Суперкубком Испании – Хави, конечно, грустил, но и нашел в этом позитив: «Если бы мы бросали монету и выпал бы орел, результат в пользу «Барсы», никто бы и слова не сказал, но выпала решка. Думаю, мы на верном пути. Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов».

Слово «провал» – не нравится

Вылет «Барсы» из Кубка Испании Хави отметил первым стоп-словом: «Мне не нравится слово «провал». Если такое и есть, то мы собираемся вынести урок».

«Футболка «Барсы» на 20 килограммов тяжелее, чем в любом другом клубе»

Одно из самых философских выступлений Хави:

«У нас непростая ситуация. Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать. Добыли три золотых очка. Сейчас у игроков нет уверенности в себе. То, что их окружает, иногда вредит. Футболка «Барсы» на 20 килограммов тяжелее, чем в любом другом клубе ».

«Надеюсь стать Фергюсоном для «Барселоны»

В марте 2023-го заговорили о новом контракте для Хави – и тренер нашел лучший пример для подражания:

«Сложно быть как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны». Я признателен президенту, он говорит мне, что доволен проделанной работой. Президент верит в нас, и мы благодарны ему. Я надеюсь, что он будет возглавлять клуб многие годы, а мы зависим от результатов».

В конце 2023-го результаты ухудшились, и Хави снова упомянул сэра Алекса: «Месяц назад вы говорили мне, что я барселонский Фергюсон. Вы мне об этом говорили. Это безумие. А теперь я в тупике. Клубу нужна стабильность. Когда у других клубов бывают перепады, есть стабильность, и нам она тоже нужна».

При этом Хави считает, что вряд ли задержится в «Барсе» на долгие годы: «Думаю, 15 лет – сложно. Это «Барса», и требования здесь огромные. Временами я получал огромное удовольствие, но были и времена, когда я страдал. Это американские горки. Сейчас я очень счастлив и чувствую, что клуб доверяет мне, но сомневаюсь, что смогу задержаться здесь на 15 лет».

Любопытно, что Хави упомянул Фергюсона и после объявления об уходе: «Жестоко, неприятно, чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье. Здесь не может быть своего Фергюсона».

Солнце – проблема для «Барселоны»

В прошлом апреле «Барса» словила грустную серию: три матча подряд без голов. После «Реала» (0:4 в Кубке) и «Жироны» (0:0) потеряли очки с «Хетафе» (0:0) – и Хави списал результат на сухое поле:

«На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по теме с травой. Сегодня это все увидели. Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для «Хетафе» это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии.

Еще мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь».

На тот момент главный тренер «Хетафе» Кике Флорес в ответ провел параллель с «Формулой-1»: «Мы ведь играли не на голой земле, а на красивой траве. Условия для всех были одинаковыми. Мы играли в хороших условиях, которые нас больше устраивали. Высокая трава помогала нам атаковать.

Мы все еще говорим о футболе, не о «Формуле-1»? Мы соблюдаем регламент. Это все равно что говорить о том, какие были шины – жесткие или мягкие?»

Хави не отступил: «Солнце нам мешает, сухое поле не идет нам на пользу. Это вопрос к Кике [Флоресу] – почему они не полили поле, почему газон был выше обычного.

Я не остановлюсь, пока не будет единого стандарта для поля. Во всех видах спорта он есть. В гольфе, если трава высокая, ее подстригают. Если у Леброна мокрый паркет, его вытирают. Если в теннисе начинается дождь, матч приостанавливают. А у нас могут быть лужи на поле. Я не собираюсь затыкаться!»

«Футболист – единственная профессия, где принято оскорблять»

В мае Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии», матч прервали на восемь минут. Хави считает, что разносят исключительно футболистов:

«Матчи необходимо останавливать. Оскорбления стали приемлемыми, это единственная профессия, в которой принято оскорблять. Я не видел ни одного пекаря или рабочего, который сталкивался бы с оскорблениями на работе. Все это нужно прекратить.

Я не обязан мириться с оскорблениями или дерзостью во время работы. Я пользуюсь возможностью, чтобы сказать это. Мы должны сказать: «Хватит».

Социологический мадридизм существует!

В октябре Жоан Лапорта придумал новое выражение – «социологический мадридизм». Президент понимает его примерно так: вся власть в Мадриде – и ей не хочется видеть «Барселону» великой.

Хави поддержал босса и привел даже конкретные примеры: «Внутри команды мы это не обсуждаем. Мы говорим о футболе. Но загляните в архивы газет: вильярато, допинг... Я на 100% поддерживаю президента. Эти ситуации создаются для дестабилизации. Слишком много разговоров о том, что происходит вокруг спорта. В мои времена говорили о допинге и вильярато, и эти истории придумали газеты из Мадрида.

Не знаю, переварил ли «Реал» наш успех. Это вопрос для них. Я на 100% согласен с президентом, абсолютно. Обвинения, предъявленные Лапорте, – это следствие социологического мадридизма. Лапорта настроен позитивно и спокойно. Он смел и говорит открыто. Это лидер проекта. И я с ним».

Что за «Вильярато» и допинг? О каких делах говорит Хави?

«Реал» силен, потому что Джуду везет с голами

В конце октября Беллингем отгрузил «Барсе» дубль и принес «Реалу» победу. Хави связал бешеную статистику Джуда с везением: «Он отличный игрок, но ему везет: мяч к нему валится, отскакивает. Но в то же время он полон веры и уверенности в себе».

Паузы на сборные не нужны

Хави на фоне крестов Гави в сборной Испании предложил поменять футбольный календарь: «9 месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Тогда бы не было так много поездок. Думаю, что ФИФА рассматривает это. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске».

Фото: Siu Wu/Siu Lau, Mutsu Kawamori/AFLO, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press