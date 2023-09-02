19 комментариев

Знакомимся ближе с Мирославом Ромащенко.

Мирослава Ромащенко мы привыкли видеть по правую руку от Станислава Черчесова – они вместе еще со времен «Жемчужины-Сочи», работали в «Амкаре», «Тереке», «Динамо», «Легии» и сборной. Недавно Ромащенко вместе с боссом покинул «Ференцварош» и неожиданно возобновил самостоятельную карьеру – возглавил «Ахмат» вместо Сергея Ташуева. Старт получился хорошим: разгром «Оренбурга» (4:0), ничья со «Спартаком» (0:0) и победа над «Крыльями» (3:1 в Кубке).

Пора знакомиться ближе.

Ромащенко-футболист: дрался с капитаном, брал чемпионство со «Спартаком», закончил играть в 25

Мирослав родился в Павлограде – играл за местный «Шахтер» и дубль «Днепра», а потом укатил в Беларусь. Был дерзким и эмоциональным на поле: выступая за «Ведрич» из Речицы, даже подрался с капитаном.

Ромащенко пытался спасти команду в матче с могилевским «Торпедо»: забыл о партнерах и в одиночку летел вперед. Капитан «Ведрича» Геннадий Шинкарев возмутился и получил резкий ответ от Ромащенко.

«У нас была такая обстановка, что даже на игру в Могилев добирались разными автобусами. Во время матча капитан начал мне выговаривать, выражений не выбирал. Я не выдержал, подбежал... Правда, настоящей драки не вышло. Судья подоспел, влепил нам по красной карточке. Досматривал я матч из окна автобуса», – вспоминал Мирослав в «Разговоре по пятницам».

Первым российским клубом в карьере Ромащенко стал «Уралмаш»: в Екатеринбурге провел три сезона, запомнился отличным ударом с левой и приглянулся «Спартаку» Олега Романцева. Первые полгода в Москве Мирослав адаптировался, а потом брал трофеи: дважды выиграл чемпионат России и добрался до полуфинала Кубка УЕФА-1997/98, где красно-белых остановил только «Интер» с Роналдо в атаке.

Это был пик Ромащенко-футболиста, которому тогда не было и 25. В сентябре 1998-го на 40-й минуте матча сборной Беларуси с Данией он пошел в жесткий подкат на дряблом газоне и получил ужасную травму мениска.

После шести операций и трехлетней паузы Ромащенко не смог вернуться в футбол. Хотя контракт со «Спартаком» еще действовал. «Последние месяцы мне неловко было приходить в бухгалтерию за зарплатой. Бредешь по коридору, а в голове мысль: лишь бы никого не встретить. Боялся услышать шепот за спиной: вот, мол, нахлебник, столько не играет, а зарплату получает», – рассказывал Мирослав.

Перезапустить карьеру не получилось. Последний матч Ромащенко сыграл в 25 лет, а из «Спартака» ушел в 28.

Экс-тренер сборной Белоруссии Сергей Боровский рассказывал «Матчу» об особенностях Мирослава на поле: «Он не машина, которая выходит и выполняет тренерские задания. Он читал игру, хорошо понимал игровые ситуации и сам принимал решения. Не только те, которые тренер ему предлагал. Из таких думающих игроков потом и получаются хорошие тренеры».

Ромащенко-главный: успехи со спартаковским дублем, провальный отрезок в «Томи»

В 2003-м Ромащенко успешно взялся за спартаковский дубль. Три года был ассистентом, потом – главным. При нем «Спартак» впервые за 12 лет выиграл турнир дублеров, а в следующем сезоне защитил титул.

Тогда Ромащенко и сблизился с Черчесовым, который работал с основой. «Когда я вернулся в Россию в 2006 году, Мирослав Юрьевич был в дубле «Спартака». Я следил за его работой, мы часто общались, существовал контакт между главным тренером и тренером второй команды. Чувствовалось, что есть потенциал совместной работы», – вспоминал Черчесов.

Ромащенко не только брал титулы, но и растил футболистов в основу: при нем играли Федор Кудряшов, Артем Дзюба, Роман Шишкин, Александр Прудников, Олег Динеев.

Летом 2008-го тренер вышел на уровень РПЛ. Правда, неудачно – провел всего 10 матчей в «Томи». Сразу сгорел «Зениту» (1:5), дальше две победы подряд, но закончил печально: три поражения дома и расставание.

Обычно Ромащенко не злился на игроков, но после домашних 1:2 с «Рубином» не выдержал: «В раздевалке состоялся очень жесткий разговор. Жестче за всю тренерскую карьеру у меня не было. Как сказал [помощник] Кечинов: «Ты мне в эту минуту напомнил Олега Иваныча...»

Ромащенко не хватило опыта в общении с игроками, на пресс-конференции он заявил, что «Томи» нужен более жесткий тренер. Команду возглавил вечный Валерий Непомнящий и сохранил ее в Премьер-лиге.

Потом Ромащенко рассказал: «Ребята (футболисты «Томи») твердили: «Вы ни в чем не виноваты, выпишите всем штраф, только уходить не надо. Подумайте...» Но где-то мы [с Кечиновым] недоработали. Некоторым игрокам действительно необходим был кнут. Это наша единственная ошибка. Хотели построить все на доверии, дали слабинку».

Ромащенко-ассистент: изображает «доброго полицейского», близко общается с игроками

Ромащенко без ярких приключений съездил в белгородский «Салют» и в начале 2011-го вошел в штаб Станислава Черчесова, который принял сочинскую «Жемчужину». Клуб недолго существовал, зато на годы свел Ромащенко и Черчесова. Дальше они создали крепкий «Терек», который кусал почти любого соперника. В первый заход Ромащенко грозненцы заняли восьмое место – самое высокое в чемпионате России в истории клуба на тот момент.

Дальше пермский «Амкар»: добились первой за 15 лет домашней победы над «Спартаком», часто выгрызали очки на последних минутах. За шесть туров до конца сезона-2013/14 штаб Черчесова перебрался в «Динамо»: там 1/8 финала Лиги Европы и конфликт главного тренера с Игорем Денисовым. В «Легии» работали всего год, но зато продуктивно – выиграли чемпионат и Кубок.

В 2016-м Ромащенко вместе с Черчесовым пришел в сборную, ярчайшие приключения на ЧМ-2018 мы пережили всей страной. Ассистент весь турнир был с наушником, чтобы принимать подсказки технического директора РФС Андрея Лексакова.

Ромащенко рассказывал, что почти все решения в сборной рождались совместно, хотя последнее слово всегда оставалось за Черчесовым. На ЧМ Мирослав больше общался с игроками, изображая «доброго полицейского».

«Я могу подойти к игроку, спокойно обсудить, сгладить ситуацию за чашкой чая. Иначе он подумает, что главный тренер им недоволен и хочет наказать. У нас такие эпизоды случались в «Тереке», – делился Ромащенко в разговоре с «Чемпионатом».

Необычная деталь их совместной работы: Черчесов во время матчей стоял у скамейки запасных, а Ромащенко на противоположной стороне поля. «Наверное, так сложилось потому, что одинаково смотрящим и мыслящим тренерам легче с двух сторон подсказывать футболистам», – объяснял ассистент.

После грустного Евро летом 2021-го Черчесов покинул сборную вместе со штабом. Дальше был «Ференцварош»: две победы в чемпионате, одна в Кубке Венгрии и отставка после сенсационного поражения в квалификации ЛЧ от команды с Фарерских островов.

Ромащенко-тактик: специализируется на видеоанализе, но вживую изучает соперников

Несколько характерных цитат Ромащенко:

● «Мой профиль – видеоанализ. Задача – классифицировать все действия соперника на поле, разложить его игру на различные фазы (атака, оборона, прессинг и т. д.), выявить сильные и слабые стороны».

● «Стараюсь выезжать на матчи оппонентов, чтобы увидеть их игру вживую. Также приходится изучать вдоль и поперек телевизионную картинку, собирать информацию по другим источникам. Я стараюсь глубоко вникать в детали и предоставлять Черчесову всю необходимую информацию – мелочей здесь не бывает».

● «Однажды смотрел игру пять раз за один день. Уже был готов анализ, но чувствую – что-то упускаю, включаю снова».

● «Готовясь к Евро, я отсмотрел все матчи соперников по группе за последний год, включая некоторые игры 2019 года. Считаю, мелочей нет – важны любые, даже незначительные детали. Мы должны быть готовы к любым действиям соперника».

Теперь – оценка Мирослава со стороны:

● Тренер вратарей Гинтарас Стауче характеризовал Ромащенко как человека, который живет футболом. Артем Дзюба рассказывал такую историю: «Мы обсуждали, как правильно прессинговать сербов, и Юрьич предложил очень замысловатый план. Наверное, даже не все поняли, что он хотел сделать. И, когда мы решили отказаться от этой идеи, Юрьич сказал: «Не хотите вы двигаться в Европу!» Очень показательный момент».

● Черчесов в интервью Sport24 описал роль помощника так: «Мирослав Ромащенко обладает глубоким аналитическим складом ума, умением скрупулезно изучить соперника. Также он отвечает у нас за тактические аспекты и ряд других вещей. Еще когда он играл, на поле у него чувствовался интеллект. И во время сбора, и прямо по ходу матча мы советуемся, обсуждаем какие-то вещи и приходим к тем решениям, которые принимаем».

● Экс-тренер «Ротора» Александр Хацкевич – близкий друг Ромащенко. Он еще несколько лет назад говорил, что Мирослав готов к самостоятельной работе: «У него есть свое видение, очень хорошая теоретическая база. Он был и главным тренером, и проводит очень хороший период в штабе Черчесова.

Он очень много времени проводит возле телевизора. Бывает, когда с ним созваниваешься, говорит: «Я по три-четыре матча в день смотрю».

Ромащенко не видел себя без Черчеова

В июле 2022-го Ромащенко заявил, что вернется к самостоятельной работе, только когда Черчесов закончит: «Если рассматривать вариант работы главным тренером, то этот вариант возможен для меня только когда Саламыч завершит тренерскую карьеру. Пока про подобные планы Черчесова я не слышал, так что на данный момент не рассматриваю вариант самостоятельной работы».

Спустя год позиция изменилось – и Черчесов, кажется, рад за Ромащенко: после игры с «Оренбургом» поздравил смской, до этого тепло попрощался. «В конце нашего разговора мне было приятно слышать от него и напутственные, и какие-то профессиональные слова. Станислав Саламович пожелал мне удачи и успехов в самостоятельной работе. Это меня воодушевило», – говорит главный тренер «Ахмата».

Пермский период Черчесова: обыграл «Спартак», конфликтовал со звёздами, Пеев много забивал

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Юрий Стрелец, Алексей Даничев, Яков Андреев, Владимир Родионов, Михаил Шапаев; fc-akhmat.ru; Gettyimages.ru/Alex Livesey / Stringer, Richard Heathcote / Staff