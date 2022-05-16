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Ибра мчит к скудетто с «Миланом», Алвес пашет в «Барсе», а Буффон играет в 44 – этим топам все равно на возраст

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Современный футбол требует все больше сил и физической подготовки, но в нем по-прежнему остается место для ветеранов. Интересно, кто сейчас входит в топ-15 по возрасту кроме Джанлуиджи Буффона и Златана Ибрагимовича? Тогда ловите список самых возрастных игроков, которые по-прежнему в деле.

Сразу уточним: брали только представителей первых лиг, но для легендарного Джиджи сделали исключение. А вот вечному (55 лет!) Кадзуйоси Миуре повезло меньше: все же 4-й дивизион Японии – чересчур глубоко. 

А теперь – к топу.

1. Хосе Корона (мексиканский «Крус Асуль») – 41 год и 3 месяца

Главный долгожитель из первых лиг – 41-летний Хосе Корона. Это вратарь и капитан мексиканского клуба «Крус Асуль». Карьера Короны началась еще в 2002 году – за это время он взял олимпийское золото Лондона-2012 и стал легендой «Крус Асуля». Зашел туда еще в 2009-м и все еще в деле: 18 матчей в сезоне-2021/22, в шести из которых Корона не пропустил.

2. Хоакин Санчес («Бетис») – 40 лет и 9 месяцев

Капитан «Бетиса» тоже играет – часто выходит со скамейки и даже помогает клубу брать трофеи. В апреле «Бетис» ухватил Кубок Испании, переиграв в финале «Валенсию». Хоакин появился на поле на 86-й минуте и полностью отбегал дополнительное время – больше получаса. Теперь у испанца есть Кубки в составе команды и в 2005-м, и в 2022-м. Еще один Хоакин выиграл в сезоне-2007/08 – с «Валенсией». Других командных трофеев у ветерана нет.

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3. Златан Ибрагимович («Милан») – 40 лет и 7 месяцев

Про путь Златана вы и так все знаете. Недавно швед попрощался со своим агентом Мино Райолой – он навещал его в миланской больнице прямо перед смертью. Сейчас же пошли слухи, что Ибра может завершить карьеру и подхватить часть работы в агентстве Мино.

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Возможно, Златан действительно закончит игровую карьеру. Тем более, что в последнее время шведа часто терзают травмы, а «Милан» уверенно шагает к долгожданному золоту – так ярко уйти из футбола может только Ибра.

4. Диего Лопес («Эспаньол») – 40 лет и 6 месяцев

У легендарного испанского вратаря с игровой практикой все отлично: в этом сезоне набрал 37 матчей, 10 из которых закончил без пропущенных. Да и вообще карьера у Лопеса получилась: в активе есть и «Реал» (с которым брал ЛЧ-2013/14), и «Милан», куда пришел уже с опытом, но серьезных успехов так и не добился.

5. Аллан Макгрегор («Рейнджерс») – 40 лет и 3 месяца

Еще один (уже третий) кипер в списке. Макгрегор вместе с «Рейнджерс» влетел в ближайший финал Лиги Европы, где сыграет с «Айнтрахтом». Причем все успехи команды – в том числе и его заслуга. Аллан – воспитанник клуба и даже в таком возрасте играет в основе: провел 46 (!) матчей в сезоне-2021/22.

6. Хорхе Молина («Гранада») – 40 лет и 23 дня

Молина даже в 40 лет радует публику голами в Ла Лиге-2021/22: за 32 матча оформил 10+5 и помогает «Гранаде» выживать в топ-дивизионе. В декабре 2021-го положил хет-трик в ворота «Мальорки» – одного из конкурентов «Гранады» внизу таблицы – и стал автором самого старого хет-трика в истории топ-лиг. Обошел даже вечного Хоакина. «Мы пересекались с ним в «Бетисе», – вспоминал Хорхе летом. – Его пример вдохновляет всех возрастных игроков. Чем мы хуже этого парня?».

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7. Хосе Рейна («Лацио») – 39 лет и 8 месяцев

Начинал этот сезон в статусе основного вратаря «Лацио» (провел 15 матчей в Серии А), но не убедил Маурицио Сарри и уступил место в старте Томасу Стракоше. Летом у албанца истекает контракт с римским клубом, но Рейне, кажется, основа все равно не светит. Зимой «Лацио» уже присматривался к Кепе из «Челси».

8. Альфредо Талавера (мексиканский «Пумас») – 39 лет и 7 месяцев

Уже второй ветеран из Мексики – и тоже вратарь с капитанской повязкой. Талавера играет в основе «Пумаса»: 37 игр в сезоне-2021/22 (13 из них – сухие). Талавера тоже всю карьеру провел в Мексике, целых 11 лет он играл за «Толуку», с которой даже брал чемпионство в 2010-м.

9. Крейг Гордон (шотландский «Хартс») – 39 лет и 4 месяца

Шотландский вратарь Крейг Гордон большую часть карьеры провел на родине, но с 2007 по 2012 год играл за английский «Сандерленд». Сейчас Гордон пылит за «Хартс» (3-е место в Премьершипе) – в текущем сезоне сыграл аж 3990 минут.

10. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 39 лет и 3 месяца

Нестареющий Куальярелла играет за «Сампдорию» с 2016 года – за это время итальянец набил фантастическую статистику: 104 гола и 26 ассистов в 267 матчах. В сезоне-2018/19 Фабио даже удалось стать лучшим бомбардиром Серии А, но в последнее время результативность просела – в текущем сезоне лишь 5 голов и 3 ассиста в 34 матчах.

11. Пепе («Порту») – 39 лет и 2 месяца

Португальский защитник после ухода из мадридского «Реала» продолжает удерживать высокий уровень. В 2019 году Пепе перешел в «Порту», где из сезона в сезон борется за самые высокие места в португальской элите и регулярно играет в Лиге чемпионов. Статистика в сезоне-2021/22: 31 матч (2557 минут), один гол и два ассиста.

12. Франк Рибери («Салернитана») – 39 лет и 1 месяц

«Я даже не знал, что он еще играет», – так отреагировал президент бразильской «Сеары», когда в январе этого года ему предложили подписать Франка Рибери. В данный момент французский вингер выступает за «Салернитану» (17-е место в Серии А), но проводит на поле не так много времени – лишь 1397 минут в текущем сезоне. Пользу Франк все равно приносит – отдал три ассиста.

13. Клаудио Браво («Бетис») – 39 лет и 1 месяц

Чилийский голкипер с 2020 года играет за «Бетис» – там у Браво явно получается лучше, чем в «Ман Сити». В текущем сезоне Клаудио пробил две тысячи минут за «Бетис» и сыграл все 120 минут и серию пенальти в финале выигранного Кубка Испании против «Валенсии».

14. Дани Алвес («Барселона») – 39 лет и 8 дней

Бразильский защитник этой зимой неожиданно вернулся в «Барселону» – по желанию Хави. Дани регулярно выходит в старте и действует довольно эффективно – особенно в атаке. За 14 матчей Алвес забил один гол и отдал четыре ассиста – мощно для 39-летнего защитника.

15. Антонио Миранте («Милан») – 38 лет и 10 месяцев

В октябре «Милан» на правах свободного агента подписал экс-вратаря «Ювентуса», «Пармы» и «Ромы» Антонио Миранте. Он должен был заменить травмированного Майкла Меньяна в заявке ЛЧ, но до этого момента не сыграл за миланский клуб ни минуты.

Бонус: Джанлуиджи Буффон («Парма») – 44 года и 3 месяца

Буффон не играет в Серии А, но мы просто не могли не включить его в список главных ветеранов мирового футбола. Джиджи начинал сезон основным вратарем «Пармы», но во второй половине все чаще оказывается на скамейке запасных. С начала марта вратарь вышел на поле лишь в одном матче – в апреле с «Перуджей» (0:1). И даже так Джанлуиджи продлил контракт с «Пармой» до 2024 года – его помощь пригодится.

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Больше всего ветеранов в Испании (5 представителей в списке) и в Италии (5 в Серии А плюс Буффон). По позициям все очевидно: в топе 9 вратарей – больше половины списка. 

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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo, Juan Medina; Gettyimages.ru/Azael Rodriguez, Stu Forster, Alessandro Sabattini; globallookpress.com/Joaquin Corchero, Maurizio Borsari, Alex Todd, JosÃ© M Baldomero, Fotografo01, DOUGLAS CUELLAR, www.imagephotoagency.it via www., Pedro Correia, Alessandro Garofalo, Daisuke Nakashima; eastnews.ru/IPA/Sipa USA

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