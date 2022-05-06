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Лучший бомбардир Лиги Европы – защитник. Это как?

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Джеймс Тавернье затащил «Рейнджерс» в финал.

«Рейнджерс» прорвались в финал Лиги Европы, поочередно выбив «Дортмунд», «Црвену Звезду», «Брагу» и «РБ Лейпциг».

Главный герой европохода – 30-летний капитан команды Джеймс Тавернье. Правый защитник открыл счет в ответной игре с «Лейпцигом» (команда из Глазго выиграла по сумме двух встреч 3:2) – и это, мягко говоря, неудивительно.

Посмотрите, насколько полезен Тавернье в плей-офф:

⚽️⚽️⚽️ «Дортмунду» в стыковых матчах ЛЕ (за право сыграть в 1/8)  

⚽️ 🅰️ «Црвене Звезде»

⚽️⚽️ «Браге»

⚽️ «Лейпцигу»

Глядя на такую результативность, сложно поверить, что Тавернье – правый защитник. Причем все семь голов за турнир Джеймс положил в плей-офф – и благодаря этому сейчас он возглавляет гонку бомбардиров ЛЕ. Главный из оставшихся конкурентов – Даити Камада (5 голов), который тоже прыгнул в финал вместе с «Айнтрахтом».

Да, 4 гола из 7 Тавернье забил с пенальти, но, учитывая уровень соперников и матчи на вылет, это все равно топ-достижение.

У правого защитника Тавернье почти в два раза больше голов, чем желтых карточек

В чемпионате Шотландии Джеймс тоже шикарно миксует голы с ассистами: в этом сезоне оформил 6+13 в Премьершипе, еще есть пара голов в Кубке и результативная передача в квалификации Лиги Европы.

По карьере у защитника тоже шикарные цифры: 90 голов и 119 ассистов за 487 игр. Для сравнения: в сумме Тавернье собрал 49 желтых карточек (и ноль красных) – это почти в два раза меньше, чем забитых мячей.

Еще раз: мы говорим о профильном правом защитнике. Но в других амплуа Тавернье тоже иногда пробуют: 20 матчей использовали на ЦЗ, 14 – правым полузащитником, 11 на левом фланге обороны, а еще 5 – в опорной зоне (данные – Transfermarkt).

Такая результативность от Тавернье – в том числе и заслуга Стивена Джеррарда. Он работал в «Рейнджерс» больше трех лет – до назначения в «Астон Виллу» в ноябре 2021-го. Джеррард никогда не ограничивал атакующий потенциал Джеймса – и даже позволял чаще идти вперед.

«Его статистика – это что-то невероятное. Я играл с такими превосходными правыми защитниками, как Кайл Уокер, Глен Джонсон и Стив Финнан – Тав стоит с ними в одном ряду, – восторгался Джеррард капитаном. – Меня радует, что он по-прежнему вносит вклад во все компоненты игры. Он отлично прессингует, агрессивно действует в обороне и превосходно перехватывает передачи».

«Влияние Тавернье на команду огромно, – говорит бывший нападающий «Рейнджерс» Нил Маккэнн. – Он проводит много времени в атаке и создает дополнительную ширину на фланге, что позволяет вингерам смещаться ближе к центру и создавать численное большинство в нападении».

Откуда он? Страдал в английской системе лиг, менял клубы

До перехода в «Рейнджерс» Джеймс ничем не выделялся на фоне английских середняков, бороздящих бровку. Парень родился в Брэдфорде, начинал играть в академии «Лидса», оттуда перешел в «Ньюкасл» (провел две игры в АПЛ), а затем долго ездил по арендами. До 23 лет он поиграл в восьми английских командах, а клубу из Глазго достался всего за 250 тысяч евро.

В «Рейнджерс» Тавернье попал перед сезоном-2015/16 – тогда клуб еще даже не пробился в шотландскую вышку после ссылки в четвертый дивизион. Тав органично вписался в команду и за семь сезонов превратился в легенду клуба.

«Если бы не Трент Александер-Арнолд, Тавернье спокойно бы вписался в «Ливерпуль». В последние годы у меня спрашивали о нем семь или восемь тренеров из АПЛ», – инсайд от Стива Эванса, который тренировал Джеймса еще в «Ротерхэме». 

Тавернье – еще и душа «Рейнджерс». Доказывает одна история

Во вторник скончался легендарный экипировщик «Рейнджерс» Джимми Белл – он работал в клубе с 1986-го и очень полюбился команде. В связи с этим Тавернье написал эмоциональный пост в соцсетях.

«Хотя официально он был только экипировщиком, он значил гораздо больше. Немногие люди сейчас синонимичны футбольному клубу. Он был на «Айброксе» дольше, чем я живу. Сердце и душа нашего клуба, самый трудолюбивый, самый преданный, он был Рейнджером насквозь.

Его всегда будут помнить, он всегда будет с нами, мы никогда его не забудем! Мне будет очень не хватать тебя! Покойся с миром, мой друг», – написал Тавернье.

После выхода в финал ЛЕ защитник упомянул Белла и в интервью: «Быть в финале – это целый мир! Прежде всего, мы хотели бы посвятить все это сегодня Джимми Беллу. Он будет смотреть на нас сверху и гордиться нами. Такая игра у любого вызовет гордость».

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Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol, Mark Runnacles; REUTERS/Lee Smith

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