У «Гамбурга» есть кладбище только для болельщиков. Мы туда съездили

Репортаж Чернявского.

В 2006-м «Гамбург» объявил, что создает кладбище для болельщиков. Цитата члена правления клуба Кристиан Райхерта в новости Спортса того года : «Здесь вы не увидите разукрашенных камней. Мы не хотим превращать кладбище в базар. Это будет место, где истинные болельщики команды найдут покой».

Как, кто и зачем это придумал?

Стадион «Гамбурга» находится рядом с главным районным кладбищем – оно прямо через дорогу. В середине нулевых там работал садовником Ларс Редер – идейный болельщик клуба.

По его словам, на кладбище часто приходили фанаты «Гамбурга» и жаловалось, что в Германии, в отличие от Англии, запрещено развеивать прах над стадионом. И говорили в духе: «Вот бы меня похоронили здесь, чтобы всегда быть рядом с клубом».

Редер добрался до руководства: «Ко мне приходят люди и говорят, что хотят быть похоронены рядом со стадионом. Может, выделим здесь место для болельщиков «Гамбурга»?

Боссам инициатива внезапно понравилась – и клуб выкупил кусочек земли на 150 могил (по другим данным, от 300 до 500).

Первой похоронили Аннелизу Ляйнерт – в сентябре 2008-го. Женщина болела за «Гамбург» с 1978 года, почти не пропускала домашние матчи и стабильно выбиралась на выездные игры. Пожеланий по захоронению она не оставила: решение принимал сын, который не сомневался, что мама была бы за.

После этого еще 15 болельщиков забронировали себе места. Медиа даже задали вопрос о брони 32-летнему (!) центральному защитнику Бастиану Райнхардту. Тот слегка растерялся и ответил, что пока не готов думать о месте захоронения.

Жутковато получилось и с членом наблюдательного совета «Гамбурга» – 79-летним Хорстом Эберштейном. Он сразу выкупил два места – себе и жене. Супруга умерла через два года, Хорст – через пять.

Как в Германии отнеслись к идее кладбища?

Неоднозначно.

Во-первых, за первые три года случилось всего три захоронения – третьей стала как раз жена Эберштейна. Смотрелось странно – особенно после такого громкого открытия.

Во-вторых, это дорого. На момент открытия кладбища могила для гроба стоила 2350 евро, для урны – 350 евро. С годами ценник жесточайше вырос: теперь от 3500 до 12500 евро. Стоимость зависит от типа захоронения: групповой, одиночный или парный.

Один из сторонников идеи в руководстве Кристиан Райхерт спустя 3-4 года после открытия говорил, что низкий спрос идет не от цены. По его мнению, старики давно выбрали себе места, а забронировавшие только сейчас «слава богу, не торопятся умирать».

«Инициаторам сразу было понятно, что кладбище будет заполняться не быстро», – соглашался член правления Оливер Шил.

А что нужно еще, кроме денег?

По стартовой задумке была идея некой анкеты, которую заполняет болельщик и так объявляет о желании. На деле первые захоронения прошли без анкет – просто по решению родственников.

Так что никаких ограничений нет – надо просто быть членом клуба болельщиков «Гамбурга».

Всего за 16 лет существования кладбища появилось 28 захоронений.

И, судя по их количеству в последнее время, кладбище постепенно заполняется. Много захоронений случилось в 2020-х – вероятно, тех, кто захотел этого осознанно примерно в даты открытия в 2008-м.

Так что теория руководства клуба работает – это был вопрос времени.

При этом спорный пример «Гамбурга» отпугнул от создания такого же кладбища дортмундскую «Боруссию». Там передумали, когда увидели, что особого спроса нет и что смотрится неоднозначно.

Как все выглядит?

Кладбище действительно прямо у стадиона, зайти может любой. Я приехал за день до игры Чехии и Грузии, но, возможно, все открыто и в дни матчей.

1. Расстояние от входа до стадиона действительно меньше 100 метров.

2. Чтобы попасть на кладбище болельщиков «Гамбурга», нужно сначала зайти на территорию основного кладбища. Все очень симпатично.

3. Вход – футбольные ворота.

4. Встречает табличка со словами, что именно тут фанаты «Гамбурга» «могут найти близость к клубу и стадиону даже после смерти».

5. Общий вид.

6. Этот молодой человек 1970-х годов рождения был здесь похоронен одним из первых.

7. Общий памятник популярен. Очевидно, из-за более низкой стоимости. Много захоронений – после 2020-го.

8. Детали.

9. Красивый памятник с логотипом клуба, а ниже – трогательная фотография.

10. На ней написано: «Дорогой дедушка! Я очень счастлив, что смог пережить с тобой столько прекрасных моментов. Спасибо, что передал мне любовь к «Гамбургу» и что всегда смешил шутками. Я буду скучать по тебе, но уверен, ты присматриваешь за нами сверху. И следишь за «Гамбургом».

11. А рядом ящики с сотами и летающие пчелы – туда подходить страшно!

* * *

Я так до конца и не сформулировал, как относиться к этой инициативе. Да, выглядит странновато, но все вокруг красиво и культурно. За кладбищем внимательно следят и ухаживают, а при мне мужчина подстригал траву на электромобиле.

Когда уходишь оттуда, точно не остается какого-то тягучего осадка. Вместо жути – только спокойный эффект, будто фанаты клуба действительно до сих пор с ним.

И рядом. Во всех смыслах.

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