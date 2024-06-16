Я чуть не оглох от албанцев! Они дали такооого шума на стадионе «Боруссии»

Чернявский оставил уши в Дортмунде.

Одна из самых ярких новостей перед матчем Италии и Албании на «Сигнал Идуне Парк» – инсайд о посещаемости. В твиттере гарантировали солдаут и неожиданную пропорцию: 50 тысяч албанцев, 31 тысяча итальянцев.

Звучало нереалистично ровно до тех пор, пока я не приблизился сначала к Дюссельдорфу, а затем уже и к Дортмунду. Что-то невероятное: небольшие кучки итальянцев и красные реки албанцев.

Причем болельщики Албании основательно подготовились, массово шли как на карнавал – в костюмах, флагах и головных уборах.

Я никогда не видел столько албанцев! Казалось, так много за пределами Албании их не бывает!

Откуда они?

Почему такие яркие и активные?

Ответ любопытный. Албанцы – одна из самых многочисленных диаспор в Германии, их сильно больше 300 тысяч. Миграция началась еще в 1980-е, активно продолжалась в 90-е и начале 2000-х, а дальше – еще и скачок в середине 2010-х.

Самое интересное дальше: албанская диаспора живет в основном как раз в западной части Германии, в районе Дюссельдорфа, Кельна и Дортмунда. Есть даже карта их расселения! Чем темнее и синее – тем их больше.

Чтобы заполнить стадион «Боруссии», албанцам почти не нужно было ехать. Какой подарок жребия!

Так что еще до входа на стадион стало очевидно: трибуну фанатов «Боруссии» в основном заполонят албанцы. И как следует там пошумят. Я по такому изголодался (без ультрас на стадионах в РПЛ очень не хватает энергии) и аж бежал посмотреть, что произойдет с той самой желтой стеной.

И когда увидел ее вблизи, даже замер.

Я никогда не был на стадионе в Дортмунде и до конца не представлял местные масштабы. Сооружение правда впечатляет и будоражит.

Как Колизей, как Эйфелева Башня, как Саграда Фамилия, Дуомо и Собор Василия Блаженного. Очень могущественный, величественный стадион, а фанатская трибуна – нечто сакральное.

На минутку про себя начал капризничать, что встречу неправильную ее версию, но с другой стороны – увидеть там «Боруссию» может каждый, а шумную Албанию… Возможно, такое происходит первый и последний раз.

О существовании «Боруссии» я забыл уже на 22-й секунде матча. Во-первых, больно пронзило ощущение, что только что побили рекорд Дмитрия Кириченко , который держался 20 лет! Во-вторых, по моим ушам будто прошлось стадо цикад, но только звук увеличили раз в пять.

Каждый раз, когда Албания шла в атаку, это продолжалось и усиливалось. Я не знаю, дело в албанцах или в хитрой дортмундской акустике, но оторваться от футбола в таком шуме невозможно. Полностью поглощает.

Шум заставляет внимательно смотреть, не отвлекаться и гнать Албанию (в нормальное время – «Боруссию») вперед.

Чистая магия. Жаль только, продлилась она недолго. Вскоре ее покрошили итальянские футболисты.

Они, конечно, по фамилиям не самые звездные, но какие же молодцы! Отыгрались, повели, потушили сначала футболистов, а потом и стадион. Спокойно докатали до конца, несмотря на все давление.

Ладно, с такой Италии хватит и абзаца, лучше вернемся к Албании. Поразительно, конечно, какие ракурсы может иногда дарить футбол. Ну какая Албания и как она может впечатлить?

А вот так!

Самым быстрым голом в истории Евро и болельщиками, которые внезапно собрались в безумном количестве и превратили игру Албании в матч «Боруссии».

Телеграм Глеба Чернявского, который сейчас на Евро и пишет не про «Спартак»

Албанская мафия + итальянская = ❤️ Вот история союза

А Люба Курчавова была на Испании: следила весь матч за Ямалем и Модричем. Увлекательная встреча поколений!

Давай, Евро, разгоняйся, мы хотим такого побольше.

Фото: Friso Gentsch, Sascha Thelen, Bernd Thissen/Global Look Press ; Gettyimages /Kevin C. Cox