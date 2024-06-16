Я чуть не оглох от албанцев! Они дали такооого шума на стадионе «Боруссии»
Чернявский оставил уши в Дортмунде.
Одна из самых ярких новостей перед матчем Италии и Албании на «Сигнал Идуне Парк» – инсайд о посещаемости. В твиттере гарантировали солдаут и неожиданную пропорцию: 50 тысяч албанцев, 31 тысяча итальянцев.
Звучало нереалистично ровно до тех пор, пока я не приблизился сначала к Дюссельдорфу, а затем уже и к Дортмунду. Что-то невероятное: небольшие кучки итальянцев и красные реки албанцев.
Причем болельщики Албании основательно подготовились, массово шли как на карнавал – в костюмах, флагах и головных уборах.
Я никогда не видел столько албанцев! Казалось, так много за пределами Албании их не бывает!
Откуда они?
Почему такие яркие и активные?
Ответ любопытный. Албанцы – одна из самых многочисленных диаспор в Германии, их сильно больше 300 тысяч. Миграция началась еще в 1980-е, активно продолжалась в 90-е и начале 2000-х, а дальше – еще и скачок в середине 2010-х.
Самое интересное дальше: албанская диаспора живет в основном как раз в западной части Германии, в районе Дюссельдорфа, Кельна и Дортмунда. Есть даже карта их расселения! Чем темнее и синее – тем их больше.
Чтобы заполнить стадион «Боруссии», албанцам почти не нужно было ехать. Какой подарок жребия!
Так что еще до входа на стадион стало очевидно: трибуну фанатов «Боруссии» в основном заполонят албанцы. И как следует там пошумят. Я по такому изголодался (без ультрас на стадионах в РПЛ очень не хватает энергии) и аж бежал посмотреть, что произойдет с той самой желтой стеной.
И когда увидел ее вблизи, даже замер.
Я никогда не был на стадионе в Дортмунде и до конца не представлял местные масштабы. Сооружение правда впечатляет и будоражит.
Как Колизей, как Эйфелева Башня, как Саграда Фамилия, Дуомо и Собор Василия Блаженного. Очень могущественный, величественный стадион, а фанатская трибуна – нечто сакральное.
На минутку про себя начал капризничать, что встречу неправильную ее версию, но с другой стороны – увидеть там «Боруссию» может каждый, а шумную Албанию… Возможно, такое происходит первый и последний раз.
О существовании «Боруссии» я забыл уже на 22-й секунде матча. Во-первых, больно пронзило ощущение, что только что побили рекорд Дмитрия Кириченко, который держался 20 лет! Во-вторых, по моим ушам будто прошлось стадо цикад, но только звук увеличили раз в пять.
Каждый раз, когда Албания шла в атаку, это продолжалось и усиливалось. Я не знаю, дело в албанцах или в хитрой дортмундской акустике, но оторваться от футбола в таком шуме невозможно. Полностью поглощает.
Шум заставляет внимательно смотреть, не отвлекаться и гнать Албанию (в нормальное время – «Боруссию») вперед.
Чистая магия. Жаль только, продлилась она недолго. Вскоре ее покрошили итальянские футболисты.
Они, конечно, по фамилиям не самые звездные, но какие же молодцы! Отыгрались, повели, потушили сначала футболистов, а потом и стадион. Спокойно докатали до конца, несмотря на все давление.
Ладно, с такой Италии хватит и абзаца, лучше вернемся к Албании. Поразительно, конечно, какие ракурсы может иногда дарить футбол. Ну какая Албания и как она может впечатлить?
А вот так!
Самым быстрым голом в истории Евро и болельщиками, которые внезапно собрались в безумном количестве и превратили игру Албании в матч «Боруссии».
Телеграм Глеба Чернявского, который сейчас на Евро и пишет не про «Спартак»
Албанская мафия + итальянская = ❤️ Вот история союза
А Люба Курчавова была на Испании: следила весь матч за Ямалем и Модричем. Увлекательная встреча поколений!
Давай, Евро, разгоняйся, мы хотим такого побольше.
Фото: Friso Gentsch, Sascha Thelen, Bernd Thissen/Global Look Press; Gettyimages/Kevin C. Cox
А Албанцы нынешние именуют себя как Шиптари, а свою страну как Шиприя