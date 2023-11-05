Аналитика Глебчика
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Абаскаль продолжает воспитывать Соболева. Это разумно делать с «Локомотивом»?

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Колонка Чернявского о дерби.

«Спартак» дважды проиграл перед дерби с «Локомотивом», но всерьез рассматривать результаты матчей с «Факелом» и «Краснодаром» на Кубок странновато. В первом случае футбол вообще был невозможен из-за поля, во втором – ну, не дотянули в равной борьбе без особой мотивации, да еще все решил несчастный случай при пенальти Соболева.

В игре с «Локомотивом» уже не могло быть никаких оговорок. И было интересно, продолжит ли испанец курс с Литвиновым и Пруцевым в старте – или вернется к Мозесу и Медине на восьмерках?

Эксперимент все же позади: Абаскаль будто убедился, что треугольник Литвинов-Пруцев-Игнатов дает очень хорошее движение и что ничего лучше не придумать.

Интересно, что Литвинова в обороне больше не рассматривают: с «Локомотивом» не могли сыграть Бабич (дисквалификация) и Джикия (травма), но в паре с Дуарте вышел Никита Чернов. Кажется, после «Урала» Абаскаль закрыл для себя историю с Литвиновым в центре защиты, больше Руслана мы там не увидим. 

А вот история с Соболевым, похоже, не закрыта. Мало кто знал, появится ли в старте Промес, но уж точно никто не ожидал, что он выскочит на месте центрфорварда.

«Мы три матча провели по новой схеме, – объяснил выбор Абаскаль. – Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке».

Верится с большим трудом. Во-первых, Квинси точно не феерил на центрфорварде с «Пари НН». Во-вторых, идти на «Локомотив» без Соболева – здесь действительно нужны весомые причины. И вряд ли это вопрос ротации.

В атаке «Спартака» действительно есть неплохие футболисты, но в используемой схеме нет ни одного варианта состава без Соболева, который был бы лучше варианта состава с Соболевым. Это очевидно более-менее всем, кто хоть немного смотрит футбол. Мне кажется, процесс воспитания затянулся – и матч с «Локомотивом» точно не тот момент, чтобы исправлять Соболева. Команда Абаскаля из-за этого просто вышла в ослабленном составе – и это очень странно. 

Да, несмотря на отсутствие главного форварда, «Спартак» неплохо цеплялся впереди, проводил неплохие контратаки, сделал много подходов, но каждый раз складывалось ощущение, что вингерам не хватает столба, в который надо направить мяч. А брошенный на эту позицию Промес постоянно сваливался налево, потому что ему там куда комфортнее и понятнее. В итоге «Спартак» не довел до ума кучу атак и точно недобрал кучу xG.

При этом нельзя не отметить старание игроков – особенно после удаления Хлусевича. В тот момент казалось, что перед игрой доехали до Черкизовской, а сразу после будет Бульвар Рокоссовского – ну, в смысле, конечная для Абаскаля.

Но команда в очередной раз отбила тренера. Зиньковский, Пруцев, Литвинов, Игнатов, Дуарте – сложно выделить кого-то одного, но в «Спартак» во втором тайме выглядел очень слаженно, самоотверженно и вообще не собирался уступать. И мог побеждать даже вдесятером.

Интересно, насколько затянется недопонимание тренера и главного нападающего. Играть без Соболева – это, конечно, по-рокерски, но не очень разумно.

Локомотив – Спартак 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 53 Зиньковский, 1:1 – 63 Дзюба.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Тикнизян, Самошников (Рыбчинский, 64), Миранчук, Баринов, Куликов (Пиняев, 58), Глушенков (Сулейманов, 78), Дзюба.
СпартакМаксименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Медина (Мозес, 46), Зиньковский (Бонгонда, 73), Пруцев, Игнатов (Мартинс Перейра, 60), Литвинов (Умяров, 88), Хлусевич, Промес.
Предупреждения:
Баринов (45), Миранчук (49), Игнатов (60).
Удаление:
Хлусевич (38).

«Ни разу не праздновал гол «Спартаку». Дзюба спас «Локо» от поражения в дерби – в большинстве

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф

13 комментариев

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Евгений Заботин
Опять ересь несет. Если бы было воспитание, наверняка он и с Краснодаром бы не играл. Просто тактика на матч была без него, а выпускать в меньшинстве не было смысла. Всë логично, а он опять ищет какие то заговоры и распри.
+5
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+5
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trashbox
Да это ерунда.
В Локо, вон, Галактионов решил воспитывать Куликова - мол, не всегда будешь на теплой скамейке сидеть, надо выходить из зоны комфорта.
И тоже почему-то именно в этом мачче.
+3
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+3
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Карпов Стас
Ответ Евгений Заботин
Опять ересь несет. Если бы было воспитание, наверняка он и с Краснодаром бы не играл. Просто тактика на матч была без него, а выпускать в меньшинстве не было смысла. Всë логично, а он опять ищет какие то заговоры и распри.
Глебчихе сразу минус! Она такая...
+3
0
+3
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Юрген
"Это очевидно более-менее всем, кто хоть немного смотрит футбол. "

Типичная манипуляция.
Мне, допустим, неочевидно, что нужно Соболева в его нынешней форме выпускать в основе Спартака. А после удаления, когда команда рассчитывала на быстрые контратаки, тем более неочевидно.
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dinm 8
дельфин рыжего ни во что не ставит
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TaR
Тоже считаю что Соболева нужно было выпускать. Либо вместо Максименко либо вместо Дуарте. Их тоже можно и нужно
воспитывать. А Соболева хватит воспитывать

Вот такая у меня аналитика.
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Generalend
Дуарте вообще красавиц, корявостью привез удаление, в моменте с голом Локо бросил Дзюбу, хотя Глушенкову больше вариантов не было кроме как откинуть в сторону мяч
+1
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grin478
Ну наконец-то, заждались)))
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Overkiller
Бред какой то. Идёт борьба за медали и тут размышления "в воспитательных целях в этом матче выпускать стоит, а в этом не стоит"... Какие то суждения на уровне детсада. Футболист либо в обойме, играет и приносит пользу, либо творит фигню и задвинут на банку или вообще в дубль. Элементарнейшие же вещи . Как "воспитательные меры" могут быть действенными, если тренер скажет "ну вот на этот матч ты выйди, ты нам нужен, а на другие ну... не выйдешь". Чушь полная.
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Konstantin Zorin
Соболева не хватало. Замена Медины на Мозеса совершенно бестолковая. С остальными заменами Абаскаль опоздал.
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