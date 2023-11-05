Абаскаль продолжает воспитывать Соболева. Это разумно делать с «Локомотивом»?

Колонка Чернявского о дерби.

«Спартак» дважды проиграл перед дерби с «Локомотивом», но всерьез рассматривать результаты матчей с «Факелом» и «Краснодаром» на Кубок странновато. В первом случае футбол вообще был невозможен из-за поля, во втором – ну, не дотянули в равной борьбе без особой мотивации, да еще все решил несчастный случай при пенальти Соболева.

В игре с «Локомотивом» уже не могло быть никаких оговорок. И было интересно, продолжит ли испанец курс с Литвиновым и Пруцевым в старте – или вернется к Мозесу и Медине на восьмерках?

Эксперимент все же позади: Абаскаль будто убедился, что треугольник Литвинов-Пруцев-Игнатов дает очень хорошее движение и что ничего лучше не придумать.

Интересно, что Литвинова в обороне больше не рассматривают: с «Локомотивом» не могли сыграть Бабич (дисквалификация) и Джикия (травма), но в паре с Дуарте вышел Никита Чернов. Кажется, после «Урала» Абаскаль закрыл для себя историю с Литвиновым в центре защиты, больше Руслана мы там не увидим.

А вот история с Соболевым, похоже, не закрыта. Мало кто знал, появится ли в старте Промес, но уж точно никто не ожидал, что он выскочит на месте центрфорварда.

«Мы три матча провели по новой схеме, – объяснил выбор Абаскаль. – Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке».

Верится с большим трудом. Во-первых, Квинси точно не феерил на центрфорварде с «Пари НН». Во-вторых, идти на «Локомотив» без Соболева – здесь действительно нужны весомые причины. И вряд ли это вопрос ротации.

В атаке «Спартака» действительно есть неплохие футболисты, но в используемой схеме нет ни одного варианта состава без Соболева, который был бы лучше варианта состава с Соболевым. Это очевидно более-менее всем, кто хоть немного смотрит футбол. Мне кажется, процесс воспитания затянулся – и матч с «Локомотивом» точно не тот момент, чтобы исправлять Соболева. Команда Абаскаля из-за этого просто вышла в ослабленном составе – и это очень странно.

Да, несмотря на отсутствие главного форварда, «Спартак» неплохо цеплялся впереди, проводил неплохие контратаки, сделал много подходов, но каждый раз складывалось ощущение, что вингерам не хватает столба, в который надо направить мяч. А брошенный на эту позицию Промес постоянно сваливался налево, потому что ему там куда комфортнее и понятнее. В итоге «Спартак» не довел до ума кучу атак и точно недобрал кучу xG.

При этом нельзя не отметить старание игроков – особенно после удаления Хлусевича. В тот момент казалось, что перед игрой доехали до Черкизовской, а сразу после будет Бульвар Рокоссовского – ну, в смысле, конечная для Абаскаля.

Но команда в очередной раз отбила тренера. Зиньковский, Пруцев, Литвинов, Игнатов, Дуарте – сложно выделить кого-то одного, но в «Спартак» во втором тайме выглядел очень слаженно, самоотверженно и вообще не собирался уступать. И мог побеждать даже вдесятером.

Интересно, насколько затянется недопонимание тренера и главного нападающего. Играть без Соболева – это, конечно, по-рокерски, но не очень разумно.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф