«Про меня пишут: «Он пьяный комментирует?» Познаем Бориса Аболина – главного комментатора регионов

Интервью легенды «Урала».

Несколько лет назад «Матч ТВ» придумал особую комбинацию на матчах вне Москвы. Основной комментатор (например, Роман Нагучев) получал в напарники человека из того региона, где проходит игра. Широкой аудитории этот комментатор был неизвестен, но по задумке он должен давать ценные знания о команде, потому что максимально погружен в ее жизнь. И заодно становиться новой звездой.

Успешнее всего с миссией справился Борис Аболин из Екатеринбурга, который сразу ярко себя проявил, запомнился и быстро превратился в главного комментатора матчей «Урала» (и в один из мемов российского футбола).

В интервью Sports.ru босс комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин очень хвалил Аболина и уточнял, что самого Бориса рост популярности смущает. Мы спросили у Аболина, почему так, а заодно задали больше сотни вопросов.

Детство и драки на Уралмаше, истории про Ельцина и Шварценеггера (он связан с Екатеринбургом!), споры с Григорием Ивановым, любовь к скалолазанию и бобслею, желание комментировать московские команды и Лигу чемпионов и отношение к мемам про себя – Аболин отвечает вообще на все.

Аболин не только футбольный комментатор. У него куча эфиров на радио – от волейбола до ЖКХ

– Вы работаете на радио и говорите там не только о спорте. О чем еще?

– Есть эфиры про ЖКХ в Екатеринбурге. Это же волнует всех, в том числе и меня. Все хотят, чтобы нормально текла вода и батареи были горячие. Я сам попросил такие эфиры.

Веду программу «Наши люди». Ко мне раз в неделю приходят представители самых разнообразных национальностей: грузины, талыши, аварцы, цыгане. Так что каждую неделю общаюсь и открываю для себя что-то новое.

– Последнее, что открыли?

– Я не знал, что в Грузии запросто можно рвать с деревьев мандарины, хурму и инжир. И в неограниченном количестве увозить с собой – в том числе в Россию. Мне об этом заявил очень авторитетный человек – представитель грузинского общества в Екатеринбурге.

– Что происходит в программе про ЖКХ?

– В гости приходят сетевики, ресурсники, директора управляющих компаний. Эфиры бывают очень жаркие! Иногда слушатели звонят и начинают в резкой форме возмущаться, прямо шуметь.

Помню, весной слушатель был недоволен качеством уборки паркинга, высказывал наболевшее директору управляющей компании. И они друг с другом на повышенных тонах (но в пределах корректности) спорили. Я слушал полторы минуты, а потом сказал: «Все, давайте выяснять отношения в другом месте, а сейчас договоримся о чем-нибудь».

Через неделю был тот же спикер. В эфир снова позвонил тот слушатель, но уже в благожелательном ключе. Мне даже скучно стало, что они друг друга комплиментами одарили. Но хорошо, что договорились. Значит, все не зря.

– Денис Казанский рассказывал, как делал сюжеты про расчлененку. Вы на радио с 2006-го, бывало что-то такое?

– Самые разные задания были! В жаркое время звонил в магазин кондиционеров и вентиляторов, спрашивал, чем они отличаются друг от друга. В день рождения Ленина звонил представителям местной коммунистической партии и узнавал, насколько идеи Владимира Ильича сейчас актуальны.

Делал материал про бабушку, у которой в квартире жили кошки в большом количестве, а соседи жаловались на запах. Сразу оговорюсь: на место не выезжал, а до бабушки не дозвонился. Но мне очень живописно местный волонтер-общественник поведал детали. Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что делали и как перевоплощались мои друзья-газетчики. Например, в церковь ходили и выдавали себя за грешника.

– Почти все футбольные комментаторы, авторы, корреспонденты живут в уютном мирке, где кроме футбола ничего не существует. Вас бы такое не устроило?

– Для меня принципиально важно говорить не только о футболе. Я больше скажу: футбол не входит даже в топ-5 моих любимых видов спорта. Мне интересно изучать его историю, интересно наблюдать статистические факты, но не могу сказать, что как зрелище большой футбол меня сильно привлекает.

– Давайте тогда составим рейтинг: топ-5 любимых видов спорта Бориса Аболина.

– Баскетбол, волейбол, скалолазание, бобслей и мини-футбол.

– Три вида читались, а вот еще два – шок. В чем прелесть бобслея и скалолазания?

– Бобслей – в середине 2000-х его начали показывать на общедоступных каналах. Тогда как раз появилась команда Александра Зубкова – они выиграли два Кубка мира. Могли взять и чемпионат мира, в четверках выгрызли серебро у канадца Пьера Людерса, который потом стал тренировать сборную России. Мне было интересно за этим следить: секунды, доли секунды, опередят или не опередят!

– Скалолазание?

– Все очень просто: мы живем в Екатеринбурге, в горах – у нас одна из самых сильных школ горных видов спорта. Она еще и расположена в интересном и необычном месте – в башне на Московской горке. Я недавно делал большой проект к 300-летию Екатеринбурга: записал 300 выпусков подкаста про город. И в 295-м выпуске про эту башню и скалолазов рассказывал.

– Неужели зрелищно смотреть, как человек лезет на гору?

– Лазание на скорость? Конечно! Заберется или не заберется, попадет или не попадет по кнопке… Сколько лет прошло, а до сих пор вспоминаю 2010 год, когда у нас чемпионат России проходил. Евгений Вайцеховский из Уфы вроде бы опередил нашего Сергея Синицына – и не попал по кнопке! Представляете, какая драма.

– Пробовали скатиться на бобе или полезть на скорость?

– Нет, каждый должен заниматься своим делом. Мне нравится за этим наблюдать. У меня, надеюсь, получается об этом хорошо рассказывать. Зачем куда-то лезть?

Хотя, что касается боба, возможно, было бы интересно посмотреть, что они чувствуют, когда разгоняют его. Если предложат, подумаю, но лучше все-таки со стороны.

Аболин до 2022-го жил без телеграма. Как это возможно, если ты спортивный комментатор?

– Помните момент, когда вас пригласили на «Матч ТВ»?

– Я был в магазине. Мне позвонили, сказали, что с «Матч ТВ». Спросили, согласен ли поработать на матчах «Урала». Я, конечно же, согласился, особо не раздумывая.

Сразу уточнили, готов ли отработать уже ближайший матч с ЦСКА, но я ответил, что сейчас буду в отпуске. Плюс был день города – я работал на баскетбольном турнире. В общем, сказал: «Давайте по осени начнем».

– А не рискованно было уходить в длительный отпуск? Вместо вас могли позвать другого, вы бы важный шанс упустили.

– Мне, по-моему, тогда сказали, что ничего страшного и время терпит. Это было очень радостно и приятно, но не могу сказать, что впал в эйфорию. Наверное, предложение поступило в тот момент, когда я к нему относится уже не как к мечте, а как к хорошему рабочему шансу.

– Почему хотели только вас?

– Этот вопрос нужно задавать пресс-службе «Урала». Меня порекомендовали они. Я могу только догадываться почему. Может быть, потому что много комментировал «Урал» на местном телевидении, когда клуб играл еще в низших дивизионах.

– Ваш первый матч – «Урал» – «СКА-Хабаровск» в паре с Артемом Шмельковым. Волнительно?

– Это был будний день, играли на старом стадионе Уралмаша – «СКБ-Арене». А я родился около этого стадиона: мой дом (там родители сейчас живут) в двух шагах. Я все детство там провел!

Раньше ведь не было всяких чатов и мессенджеров: все сами приходили, знакомились и играли во все подряд. Мы не созванивались, ни о чем не договаривались, а просто каждый день проводили там с утра до вечера. Уралмашевский стадион – самое любимое место детства.

Конечно, на футбол впервые пошел тоже туда. Когда «Уралмаш» играл в Высшей лиге, на второй тайм проходили бесплатно: на первый тайм пускали по билетам, а после перерыва контроллеры куда-то девались. В итоге на футбол бесплатно мог зайти абсолютно каждый. На «Спартак», ЦСКА, «Ротор», «Аланию» – на любую игру.

Здесь же впервые услышал объявления диктора, начал их изображать и повторять, пародировать и имитировать. Наверное, тогда и проявились комментаторские наклонности. В общем, перед первым репортажем на «Матч ТВ» эти воспоминания грели душу.

– Был какой-то фидбек после игры?

– Даже не знаю, потому что долгое время ничего не отслеживал. Я вообще тогда был странный и несовременный в плане связи. У меня вотсап появился только в 2019 году. И то, потому что случились очень важные жизненные обстоятельства, не связанные с работой. Телеграм завел только в прошлом году, потому что там действительно появляется много важной оперативной информации.

Мне иногда сбрасывают мемы про меня. Я все время спрашиваю: «Откуда вы это берете?» Люди удивляются: «Ты что, не подписан?» Я отвечаю: «Делать мне больше нечего, сидеть и выискивать». У меня и так работы много, а после нее хочется просто что-то посмотреть, что-то послушать.

– А как вы без мессенджеров жили в 2019 году? Как общались с друзьями и коллегами?

– Смсками.

– Они не говорили что-то в духе: «Чего ты как отсталый, установи себе вотсап или телеграм»?

– Говорили. Я отвечал, что мне этого не надо. И все. Дальше возникли обстоятельства, установил, освоил. Сейчас уже сам не понимаю, как жить без этого. Видимо, нужен был какой-то толчок. Или триггер, как теперь модно говорить, хотя я не люблю эти слова.

– У вас бывают необычные луки, Андрей Аршавин даже хвалил вашу футболку!

– Я очень удивился, что она ему понравилась. Это все случайно – у меня никогда не было цели выглядеть в кадре как-то особенно эффектно. Конечно, стараюсь выглядеть хорошо, но никаких помощников нет.

У меня одно время был оранжевый пиджак, а из нагрудного кармана выглядывала красно-белая ткань. На матче со «Спартаком» мне Григорий Иванов сказал: «Ты что, за «Спартак» болеешь?» Я удивился, спрашиваю почему. Он говорит: «Платочек-то у тебя какого цвета?» Я уточнил, что пиджак-то оранжевый. Его ответ устроил.

Это все импровизация: о «Спартаке» не думал и перформансы не готовил. До дементьевской шляпы мне далеко.

– Момент, когда на вас впервые обрушилось внимание?

– Скорее не момент, а матч. В 2018-м с «Локомотивом». Мне за него до сих пор стыдно. Я, например, Ману Фернандеша называл Марио всю игру. Мне написывать стали, в соцсетях много нехорошего было. Это был один из тех случаев, когда сам оставил извиняющийся пост. Потому что претензии по делу. Накосячил – надо извиниться.

А так – ну обсуждает меня кто-то, есть где-то на просторах интернета люди, которые уделяют иногда внимание моей персоне. Какая причина, какая цель – не понимаю. Но ради бога, всем удачи и здоровья.

– Один из ваших поклонников – Роман Герасимов, он ведет телеграм-канал «Усы сопротивления», там 87 упоминаний вашей фамилии. Знаете о нем?

– Первый раз услышал, да не обидится Роман на меня. Ну, посмотрю теперь обязательно.

У Аболина есть амбиции комментировать не только «Урал». Готов работать и в Москве, и на Лиге чемпионов

– Предположим, Сергей Акулинин завтра звонит: «Борис, хотите ли прокомментировать «Динамо» – «Локомотив» из Москвы?»

– Если будет получаться, если не будет в Екатеринбурге дел, если другие обязательства и обстоятельства (не хотел бы о них распространяться) позволят. Но если будет какой-то вообще суперматч, Лига чемпионов, то можно обо всем забыть и поехать.

– Мне казалось, вам матчей «Урала» вполне достаточно. Получается, вы бы хотели чего-то большего, у вас есть такие амбиции?

– А кто же не хочет большего?

– Полно людей, которых все устраивает, которым не нужен лишний стресс и выход из зоны комфорта. Например, назначат вас на дерби «Спартака» и ЦСКА – вы готовы к такому вниманию?

– Я бы, конечно, хотел говорить о конкретике. Будет предложение – посмотрим.

– Акулинин говорил, что вас слегка смущает растущая популярность.

– Он так сказал? Это на Sports.ru было?

– Точная цитата такая: «Мне Аболин очень нравится специфичностью. Человек начал привлекать внимание, о нем заговорили. Боря даже немного напрягается, что становится более медийной фигурой. Мы с ним общаемся на эту тему – я объясняю, что так и должно быть, все нормально.

– Я примерно догадываюсь, о чем идет речь. Мы с Сергеем виделись один раз, он приезжал на финал Кубка России (пути РПЛ), «Урал» играл с ЦСКА. И я спросил его: «Что он думает по поводу хейта в мой адрес?» Потому что оскорбительной критики чересчур много. И я не замечал, что это было адресовано другим комментаторам. Сергей просто указал на фан-сектор и сказал: «Как ты их убедишь?»

– Как вы реагируете, когда говорят: «Борис Аболин – мем»?

– А как надо?

– В моем мире есть тут два полюса. Радоваться, что вас обсуждают и что медийность растет. Или расстраиваться, что такой ярлык про образованного, эрудированного и начитанного человека.

– Не могу что-то одно выбрать. Нет ни расстройства, ни радости. Что-то между ними, сугубо нейтральное. Главное, чтобы родных и близких не беспокоило, а так пусть делают картинки. Не повлиять же на это. Я вообще иногда посылаю зашифрованные приветы хейтерам.

– Это как?

– Однажды мне показалось, что мяч попал в девятку. Ну, в динамике так показалось, а повтора не видел. Потом пересмотрел обзор – вижу, что мяч влетел далеко не в девятку.

А уже все – ветка комментариев относительно моей некомпетентности и «чего он тут делает» резко увеличилась, просто в геометрической прогрессии. Ладно, комментирую следующий матч, говорю в репортаже: «Слово девятка у нас теперь чревато».

Меня даже потом Сергей Акулинин спросил: «А почему ты так сказал?» Я ответил, что просто троллю. Потом в комментариях читаю: «А почему говорить про девятку чревато?» И ему отвечают: «Да это он за предыдущий матч исправляется, молодец».

– А вы в Екатеринбурге известный человек? Узнают на улице?

– Не сказал бы, но я стараюсь в общественных местах в маске появляться.

– Даже сейчас?

– Да, болезнь никуда не ушла, время от времени вирусы появляются. Лучше все-таки поберечься. А так… Бывали, конечно, случаи. После матчей в основном узнают, около стадиона.

– Я правильно понимаю, что радио для вас основная работа? А что для вас «Матч ТВ»? Больше для статуса и души? Или тоже финансово важная история?

– Я даже не думал об этом. Есть работа и есть. Да, основная – Екатеринбург, радиостанция «Город FM». «Матч ТВ» – это тоже интересно, престижно.

– Если убрать «Матч ТВ», это сильно по вам ударит финансово? Или спокойно переживете?

– Скажем так: лучше без такого. Не надо никого убирать и никого бить.

Аболин провел детство на Уралмаше, но дрался только пару раз (однажды подбили глаз) и не слышал стрельбу

– Вы кандидат филологических наук. Как на Уралмаше смотрят на 20-летнего парня, который учится на филфаке?

– Иногда скепсис проскальзывал. Причем не среди друзей, а среди родственников. Говорили: «Ну хорошо, окончишь ты филфак, а дальше куда? Главным редактором журнала «Я покупаю!» пойдешь? Как сейчас помню слова одного из родственников – это точная цитата.

В университете тоже был разговор с приятелем: «Кем думаешь быть?» Я ответил, что хотел стать спортивным комментатором. Он не поверил: «Что, думаешь, прямо пробьешься и сможешь?» Я был уверен в себе: «А почему бы и нет?» Тоже почему-то в памяти диалог остался.

Меня очень мотивирует, когда во мне кто-то сомневается. Причем чем яростнее сомневаются, тем меня больше заводит. Главное, самому спокойным остаться внешне, а за счет внутренней злости и энергии двигаться дальше. Это даже и сейчас работает. Если ругают в соцсетях и ругают по делу, то это только мотивирует. Значит, исправиться надо.

– Каким был Уралмаш, когда вы там росли?

– Да район как район. Его называли опасным, но в детстве не слышал ни одного выстрела, ни одной автоматной очереди. Позже начал читать книги и изучать историю города: оказалось, многие события происходили совсем прямо на соседних улицах.

Читаешь и думаешь: «Ничего себе! А я же тут гулял, тут шел мимо…» Я ходил из школы часто один, но ничего не замечал. Например, бывшего директора «Уралмашзавода» в начале 2000-х застрелили в нескольких шагах от дома.

Я просто не могу сказать, что много на улицах шатался. Или дома сидел, или на стадионе, а он через дорогу. У меня не было какой-то компании, с которой бы пропадал на районе. И старался домой пораньше вернуться, потому что боялся пропустить программу «Спокойной ночи, малыши!» Она шла в 20:45: к этому моменту надо прийти домой, помыть руки, уже сесть перед телевизором.

Еще на Уралмаше тогда часто отключали свет: сидели вечерами и ночами при свечах. Помню один удивительный момент. Что-то сломалось, электрик приехал чинить трансформатор, а его несколько мужиков подгоняют: «Давай быстрее, через полчаса Лига чемпионов!»

– Наверняка на районе большинство вопросов решали силой. Вы, как мне кажется, не про это, а про диалог. Как решали спорные ситуации?

– Я с такими не сталкивался почти, как-то везло. Пару раз доставалось на улицах, глаз один раз подбили.

– Расскажите какую-нибудь классную историю про игроков «Урала».

– В соцсетях про меня иногда пишут: «Он там что, пьяный комментирует?» Однажды был смешной эпизод. Я решил устроить игру, предложил футболистам задать мне какой-нибудь вопрос. И Николай Димитров спросил: «Вам доводилось в эфир выходить не совсем трезвым?» Такого, конечно же, не было и быть не могло, но вопрос веселый.

– Самое забавное, что исполнял легионер клуба?

– Был один не совсем приличный случай, но рассказать о нем можно. «Урал» выиграл матч, я стоял во флэш-зоне и ждал интервью. Вдруг вижу, как по лестнице прыгает камерунец Петрус Бумаль и кричит: «Давай, гондон! Давай, гондон! Давай, гондон!»

Я сначала подумал, что ослышался. Спрашиваю сотрудников клуба: «А он что, уже по-русски ругаться умеет?» Они засмеялись: «Он и не такое может. Это еще самое приличное!» Причем он не ругался, а просто веселился.

– Вы уже упомянули Григория Иванова. Как познакомились?

– Благодаря Григорию Викторовичу во многом и оказался на комментаторской позиции. В 2008 году был турнир в Екатеринбурге: участвовали команды из нашего города, из других российских городов, а еще из Германии и Австрии. Меня пригласили комментировать, что удивило. Я, конечно, не стал отказываться, да и сумма была неплохая по тем временам.

Во время одной из пауз ко мне подошел Григорий Иванов: «Почему бы тебе не поработать на «Урале» и мини-футболе?» Так стал комментировать «Урал», который тогда еще транслировали на местном телевидении. Так что Григорию Викторовичу в этом плане немного обязан. С тех пор всегда общаемся, когда пересекаемся. Сейчас чаще видимся на мини-футболе, потому что там просто поближе находимся. Бывает, конечно, спорим, но всегда находим компромиссное решение.

Экскурсия Аболина по Екатеринбургу: от рекордсмена крокодила Коли до Арнольда Шварценеггера (да, он связан с городом)

– Я не был в Екатеринбурге. Убедите меня посетить город как можно скорее.

– Здесь очень много спорта. Это довольно редкое явление за пределами Москвы и Петербурга. Футбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол – только на поверхности.

Екатеринбург дышит удивительным балансом старины и современности. Есть уголки, где современность вообще не видна. Например, литературный квартал. В свое время там ходили Мамин-Сибиряк, Александр Попов, Антон Чехов.

Здесь был осуществлен первый межрегиональный цифровой перевод денег. Здесь хранится самая древняя в мире деревянная скульптура – Шигирский идол. Ее возраст даже сейчас установить невозможно: то ли 11 тысяч лет, то ли 12.

Куча мест, где можно сфотографироваться. Где вы еще в самом центре города увидите голубые ели? А у нас они есть!

Где вы еще в самом центре города увидите ярмарку выходного дня? На Красной площади такое возможно? Не думаю – а у нас такое практически каждые выходные.

– Часто молодые люди стремятся уехать из своего города в Москву или вообще за границу. Вы когда-то хотели уехать?

– Нет, никогда. Я привык к этому городу. Я с ним, наверное, даже слился. Даже если в нем все сильно поменяется, мне вдали будет его не хватать. Климат меня тоже никогда не смущал. Мы же приезжаем в тепло на время. Если начать жить в тепле, то это быстро перестанет впечатлять и быть важным.

– Вы в хорошем смысле слова патриот Екатеринбурга. Что для вас значит город?

– Я не кричу на каждом углу: «Екатеринбург! Я за Екатеринбург! Все в Екатеринбург!» Мне просто хочется, чтобы о городе узнавали больше. Тем более есть репутация места, связанная с гибелью царской семьи, большим заболеванием ВИЧ, с немеренным поеданием майонеза. Да, это медицинские факты, никто не собирается их отрицать – но за ними сколько всего скрывается.

Именно в нашем городе много традиций по здравоохранению! Например, здесь пенициллин впервые в России стали делать во время Великой Отечественной Войны. Или здесь жила одна из первых леди Китая, а потом и Тайбэя.

Кто-то считает, что на Уралмаше стреляли только в 90-е, но ничего подобного. Когда город только строился в 20-е и 30-е, когда вокруг в основном лес был, людей из ружей обстреливали то ли цыгане, то ли кто-то еще. Здесь разное происходило, но представлять город только как в книге Алексея Иванова «Ебург»…

– А как там?

– «Картины рисовало воображение: из дверей Уралмаша с грохотом выезжают танки и страшные шагающие экскаваторы, композитор Родыгин, сидя на зарядном ящике, наигрывает уральскую рябинушку».

Кстати, в Екатеринбурге классно кататься на трамваях. Именно на старых трамваях. У нас хорошо развита сеть, очень удобно перемещаться на тех самых чешских моделях. Возможно, они кого-то раздражают, возможно, от них совсем скоро избавятся, но пока они есть, можно насладиться ностальгией.

Помню, участвовал в проекте «Поэтический трамвай». Мы ехали в трамвае, читали стихи, всех желающих бесплатно катали. Это история из начала 2000-х, когда я был студентом. Еще мы продвигали и «Поэтический марафон». Это когда люди читали стихи непрерывно неделю. Стартовали в понедельник – в полдень. Финишировали только в субботу – тоже в полдень. И все это время не останавливались: читали и ночью, и в час дня, и в шесть утра, и в семь вечера. Все записывали на кассеты. По-моему, это попало даже в российское представительство Книги рекордов Гиннесса.

В зоопарке Екатеринбурга дольше всех прожил в неволе крокодил. Наш легендарный Коля. Причем сколько ему точно было лет, определить невозможно. Я видел крокодила Колю: он просто огромный, несколько метров.

– В каком возрасте вы пришли к тому, что хотите сохранять знания о городе и передавать их дальше?

– Да просто заинтересовало – и все. В детстве у меня любимой книгой был справочник «Улицы Свердловска» под редакцией Рабиновича. Я его штудировал день и ночь. Дошло до того, что знал абсолютно все улицы на районе. Однажды мы с мамой шли по городу, ее спросили: «Где находится такая-то улица?» Она не знала, а я – мне лет десять было – сказал: «А это вам надо, тетя, идти туда и туда, за управлением железной дороги будет то, что нужно».

– Перед интервью вы мне отправили ссылку на ваш большой проект про Екатеринбург – 300 (!) выпусков подкаста про город к 300-летию. Как вы это осилили?

– Много общался с историками, сотрудниками музеев, краеведами, экскурсоводами, сам что-то искал. Очень многое удалось узнать! Если кто-то знает Бориса Аболина только как спортивного комментатора, рекомендую ознакомиться. Думаю, будет интересно даже тем, кто никак не связан с Екатеринбургом.

– Например, там есть про Ельцина. Что самое неожиданное про него узнали?

– Про него там много, но поразило меня вот что. Ельцин был одним из тех, кто реанимировал творчество Павла Петровича Бажова. Оказывается, его книги в советское время воспринимали как архаизм, а Бажова – чуть ли не как друга Сталина. И когда Бажов умер, его стали забывать. А Ельцин в 1979 году настоял, чтобы переиздание трудов Бажова состоялось. И чтобы столетие писателя отмечалось не только в Свердловске, а по всей России.

А еще факт – Арнольд Шварценеггер не состоялся бы без Свердловска. Верите?

– Какие у меня варианты!

– Пойдем по фактам. Началось все в 1950-е, когда наш великий штангист Юрий Власов получил очень неприятную травму. И был близок к тому, чтобы завершить карьеру. Но для него нужные слова подобрал другой прославленный тяжелоатлет – Аркадий Воробьев, который тогда был одним из спортивных начальников Свердловска.

В общем, Власов вернулся, стал олимпийским чемпионом. И на одном из чемпионатов мира другой штангист подвел к нему подростка. Крепенького такого. И говорит: «Вы кумир этого мальчишки, не могли бы ему что-то сказать?» Власов сказал что-то в духе советского наставления, а парень запомнил в буквальном смысле. И стал действовать, терпеть, верить и никогда не сдаваться. Спустя много лет в Москве они снова встретились. Мальчик уже стал мужиком – суперзвездой, известной во всем мире. И сказал: «Я не улечу отсюда, пока не встречусь с Юрием Власовым». Так они встретились в каком-то спортивном зале.

А теперь собираем полную картину. Если бы когда-то Аркадий Воробьев не нашел правильные слова для Власова, то нашел бы их потом Власов для Шварценеггера? Состоялся бы Шварценеггер? Наверное, состоялся бы. Тем не менее такая косвенная и чуть притянутая за уши связь есть. Она в какой-то степени делает Арнольда Шварценеггера немного зависимым от нашего города.

Что смотрит, на что подписан, что готовит, куда мечтает поехать и что думает о рэпе Борис Аболин?

– Вы большой фанат стихов. В виде рэпа их не воспринимаете?

– Мне нравится, что делает Наум Блик с произведениями Бродского – у него есть несколько неплохих материалов. Некоторые произведения Талькова можно с рэпом сравнить, например, «КПСС». Современный рэп не слушаю, он мне не интересен. Я больше по классике, по Высоцкому.

– Как проходит ваш выходной?

– Обычно дома, с семьей. Люблю готовить, борщ хорошо получается. Я его даже из принципа в заведениях общепита не беру никогда, предпочитаю только свой. Лазанью люблю запекать в духовке. Сам процесс интересен, особенно приготовление сырного соуса.

– Спортом занимаетесь?

– В зал хожу, иногда бегаю, в бассейне плаваю – все как обычно. Рекордов не ставлю – хочется просто быть в форме и хорошо выглядеть.

– На что подписаны в телеграме?

– Пока любимых каналов нет, подписан на спортивные клубы, на спортивные организации, чтобы просто быть в курсе, что происходит.

– Любимые сериалы?

– Их много! Например, «Мыслить как преступник» – Criminal Minds. Но когда оттуда ушел Шемар Мур, сыгравший Дерека Моргана, мне разонравилось.

«Молодежка» нравится. Первый сезон – шедевр, я его несколько раз пересматривал. Только вот дальше похуже стало. «Король и шут» мне зашел. Творчеством группы увлекался, многие песни знаю и люблю. Понравилось, что вообще экранизировали, актеры отличные. Я смотрю сериал и вижу настоящего Горшка – верю, что это он.

Еще «Улицы разбитых фонарей» нравятся. Недавно от нечего делать решил посмотреть вообще все сезоны. Ничего, вполне себе. Если хочется не сильно загружающий и позитивный сериал, то с 5-го сезона отлично пойдет. Время от времени весь «Коломбо» пересматриваю: великолепный Питер Фальк и великолепная озвучка Александра Клюквина.

Кстати, моя мечта – поработать в озвучке или дубляже каких-нибудь фильмов. Пока не предлагали, но с радостью бы.

– Концерт вашей мечты?

– Я на него не попаду. Потому что это группа «Кино». Постоянно слушаю – там каждая песня под настроение. Как и у Высоцкого. А так – все что хотел, в свое время посетил. Сейчас даже нет такой группы, на чей концерт сорвался бы сразу же.

– А путешествие есть такое?

– Наверное, Байкал. Я там бывал, но хочется еще. Там какое-то природное величие. На месте понимаешь, насколько могучая, сильная природа и насколько человек ей еще уступает. Если хотите прочувствовать такую русскую природу, надо ехать туда.

– О чем вы сейчас мечтаете?

– Чтобы никто из родных и близких не болел. Чтобы у всех все было хорошо. И чтобы поскорее закончилась изоляция, а наш спорт вернулся на международную арену.

Спортсмены этого заслуживают. А когда это произойдет, чтобы они доказали всем, что мы можем побеждать в честной и равной борьбе.

С флагом и гимном.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов, Владимир Астапкович, Александр Кряжев, Павел Лисицын, Екатерина Чеснокова