Мы узнали, как изменился «Спартак» без Федуна

Чернявский добыл инсайды.

Чуть больше года назад, 22 августа 2022 года (в день рождения Артема Дзюбы!), объявили, что Леонид Федун продал «Спартак». Новым владельцем стал многолетний спонсор – «Лукойл».

Нефтяная компания в заявлении о сделке уточнила, что Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров и никак не будет участвовать в управлении «Спартаком». И пообещала «стремиться приумножать достижения» и «сохранять традиции».

Sports.ru рассказывает, как за год изменился «Спартак» и чем новые боссы отличаются от Федуна.

Абаскаль стал больше чем тренером. Неформально он был одним из боссов

Важный маркер нового «Спартака» – команду тренирует тот же человек, что и при Федуне. Хотя поводов усомниться в Гильермо Абаскале было минимум два: тренер провел спорную весну-2023 (еле удержал место в тройке, хотя замахивались на большее), неубедителен он и сейчас.

Это говорит не об особом терпении нового руководства, а скорее о нежелании лезть в дела спортивного блока и трогать тренера в переходный период, который закончился только летом 2023-го – с назначением генерального директора Олега Малышева.

То есть причуды Абаскаля и его тотальная власть во многом объясняются продолжительной сменой руководства. Во время нее тренер оказался человеком, который может принимать решения и на которого можно положиться.

Ведь после Федуна клуб остался в странной конфигурации – без центра принятия решений. Из команды ушел спортивный директор Лука Каттани, а единственным официальным боссом был гендиректор Евгений Мележиков.

«Никогда не забуду день, когда ушел Каттани, – рассказывал в блоге на Sports.ru Артем Ребров. – Мне внезапно пришлось выполнять роль спортивного директора. Первые месяцы Абаскаля, мы сыграли Суперкубок, вроде только начался сезон. Я захожу к Каттани, а он говорит: «Слушай, ну все, я ухожу. Организуй там все дальше как следует».

После этого диалога с Каттани я пошел к Абаскалю. Он тоже был удивлен, но сказал: «Не волнуйся. Я, может быть, еще молодой тренер, но уже опытный во многих футбольных вещах. Все будет нормально». Попросил меня постоянно быть в офисе, мы с ним встречались до и после тренировок, обсуждали ключевые моменты, советовались».

В реальности «Спартаком» тогда управляли два человека – Евгений Мележиков и Гильермо Абаскаль. Плюс Ребров, который помогал заниматься спортивным блоком.

В тот период подписали форварда Кейта Бальде и защитника Миху Мевлю (обоих считаем скорее неудачами, но так продемонстрировали Абаскалю, что его не бросили и что ему хотят помочь) и продали Максимилиано Кофрие в «Клермон» с прибылью (считаем удачей).

Перед Мележиковым тогда появилась большая задача от «Лукойла» – сохранить тренера.

«Мележиков воспринял указание слишком буквально. И начал исполнять каждый каприз, – говорит Sports.ru источник, знакомый с ситуацией. – С бытовой точки зрения с Абаскалем носятся будь здоров, он упакован по полной программе. Клуб моментально решает любую проблему, тренер может не думать вообще ни о чем, кроме футбола».

«Лукойл» такую заботу поддерживал, а без Мележикова курс не изменился – любые проблемы Абаскаля решаются мгновенно.

Федун охладел к футболу без еврокубков. В феврале-2022 обещал Ваноли с Каттани свой джет, если захотят улететь

Февраль-2022 сильно ударил по мотивации Леонида Федуна. Бывший владелец всегда вникал в любые дела клуба, но в мире ограничений его интерес угасал.

«Федун был максимально погружен, – говорит Sports.ru источник в клубе. – Больше всего его интересовали спортивные вопросы и коммерческие доходы: как мы спонсоров ищем, как вписываемся в финансовый фэйр-плей. Когда еврокубки ушли, его это меньше стало волновать».

Интересно, что бесконечные спонсоры «Спартака» на пресс-воллах и футболках – «Город на реке», НФПРиР и другие – это компании Федуна. Они спонсировали клуб, но на деле деньги просто перекладывались из одного кармана в другой – без этих вливаний владельца бюджет «Спартак» был бы существенно ниже. При этом Федуна очень беспокоило, как продается реклама и как дела в маркетинге. Например, когда уходил Nike, он тут же интересовался, кого подпишут вместо.

«Леонид Арнольдович всегда руководствовался бизнес-процессами, – объясняет Sports.ru источник, несколько раз общавшийся с Федуном. – Приходило предложение на игрока, он его продавал. Федун не держал футболистов, чтобы они просто его радовали, он хотел зарабатывать. Или он ставил цель зарабатывать на билетах. Построил много лож, они были очень качественные – всегда солд-аут. Название стадиона продал, заработали на этом. В общем, Федун старался жить по европейским лекалам, но его эмоциональность и ошибки в выборе менеджеров не давали этим лекалам работать».

В конце февраля 2022-го Федун собрал у себя Каттани и тренерский штаб Ваноли, чтобы их успокоить: «Не волнуйтесь, все будет нормально, в случае чего предоставлю вам свой бизнес-джет, улетите на нем».

Все успокоились и даже выиграли Кубок России – последний трофей в истории Федуна. У Андрея Червиченко пропала возможность шутить, что без него этот турнир клубу не покоряется.

А как вообще работал Федун? Как принимал решения? Правда, что «Спартаком» рулила Зарема?

Леонид Федун с виду никогда не напоминал олигарха – ни внешним видом, ни поведением. Все наши собеседники называют его очень простым человеком. Федун любил погрузиться в историю клуба, скидывал картинки про культовые события с участием «Спартака», которые ему попадались.

«Адекватный мужик, без заходов, что я барин, а ты, мальчик, кто такой вообще, – говорит Sports.ru источник в клубе. – Нормальный, человечный, классный, оставил очень позитивные впечатления».

«Абсолютно простецкий дяденька, как будто просто спустился обеспеченный мужик из ложи, – говорит Sports.ru бывший игрок «Спартака». – Никогда богатство не выпячивал. Правда, слегка в своем мире: может сам подойти руку пожать, а может не заметить и пройти мимо. Может что-то смешное выдать, все посмеются. Может внезапно ругнуться, может на своем оксфордском английском что-то сказать, совершенно не стесняясь».

Слово Федуна в «Спартаке» было законом. Причем так сложилось само собой – скорее даже по инициативе сотрудников, из-за перестраховки. Если Федун что-то сказал на еженедельной летучке, это обязательно исполнялось. Президент просто высказывал мнение, но оно не обсуждалось, а воспринималось как прямое указание к действию.

«Федун все проблемы решал моментально, у него очень быстрый ум, – говорит Sports.ru источник в клубе. – На совещания приходил с готовыми решениями, выслушивал доклады, мгновенно выделял главное и сразу давал направление: «Это делаем так, это так, а это так». И народ уходил думать на неделю».

По словам наших собеседников, Федун бы точно вызвал Абаскаля и попросил объяснить, что происходит. Это для него было нормой, на ковер приходили и Руй Витория, и Доменико Тедеско. И, разумеется, Олег Кононов.

В 2020-м из тени вышла Зарема Салихова. Говорили, что именно она руководит «Спартаком». Но это заблуждение.

«Слово Заремы было важным, с ней каждый сотрудник общался по своему направлению, – говорит Sports.ru источник, работавший тогда в клубе. – Она часто высказывалась, что-то советовала, интересовалась многими вещами, но это никогда не воспринималось как приказ».

«Ее влияние было, но не без нюансов, – говорит Sports.ru другой источник, заставший Зарему. – Знаете, как можно описать… Вот сидит жена над ухом, а ты такой: «Да-да» – и делаешь по-своему. А она дальше говорит и говорит: «Надо поменять машину, надо поменять машину». Ты раз, два, три мимо ушей пропускаешь, а потом не выдерживаешь: «Ладно, давай уже поменяем». В таком формате влияние точно было. Но чтобы Зарема прямо руководила – точно нет. Она была со всеми на связи, но решения всегда принимал Леонид Арнольдович».

«Да, Федун прислушивался к ней, но в особом формате, – рассказывает источник Sports.ru, работавший при Зареме. – «Он говорил: «Хорошо, у Руя не получилось, давай теперь сделаем как ты говоришь. Берите Каттани, берите Ваноли – пусть пробуют». Признал потом, что Кубок – победа Заремы».

Наши собеседники утверждают, что назначение Витории по гороскопу – больше прикол, чем правда. Да, Зарема интересовалась гороскопами, но при выборе тренера они не могли быть ключевым фактором. Салихова отвечала перед менеджментом, который вряд ли принял бы астрологическую причину.

Без Федуна единственным боссом был Мележиков. Его сменил Малышев – и стало спокойнее

В июне 2023-го в «Спартаке» появился новый генеральный директор. Евгения Мележикова сменил Олег Малышев, ранее долго работавший в консалтинговой компании PwC (PricewaterhouseCoopers), входящей в «большую четверку» мировых аудиторов.

Малышев возглавлял направление спортивных проектов и в целом индустрии развлечений, при нем компания сотрудничала в том числе с РПЛ и проводила ежегодные исследования нашего футбола. Например, оценивала потенциальное влияние на лигу расширения до 18 клубов (убеждала, что ничего хорошего не будет). Дальше Малышев стал управляющим партнером в российской консалтинговой компании OKS Labs, она среди прочего помогала экс-президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу в разработке новой стратегии развития лиги. Еще Малышева представляли как эксперта по корпоративным финансам, а также реструктуризации и оценке бизнеса. В 2022-м он находился в наблюдательном совете Московской биржи.

«Глобально ничего не менялось до этого лета, пока работал Мележиков, – говорит Sports.ru источник в клубе. – Он же был генеральным при Федуне, с ним шло по накатанной, все было знакомо. Так что какие-то изменения начались уже с приходом Малышева».

«Мележиков старался работать в стиле Федуна и хотел контролировать абсолютно все, – рассказывает Sports.ru другой источник в клубе. – Видимо, он собой стремился полностью заменить Федуна. Вызывал людей, мог по часу-два проводить разные встречи, совещания».

На вопрос, что изменилось с приходом нового руководства, все собеседники Sports.ru в клубе отвечают, что о серьезных переменах говорить рано, но стало поспокойнее. «Раньше небольшая искра – сразу костер разгорался, а сейчас этого меньше», – примерно так описывают перемены внутри.

«Точно успокоилось все, – говорит Sports.ru другой источник. – Мележиков же из безопасников, в работе жестковатый мужик, его в офисе даже побаивались. Он диктаторского плана: мог повысить голос, сказать жесткое словечко. Сейчас стало как-то более расслабленно, более по-европейски, что ли».

У Малышева другой стиль управления. Если Мележиков любил все контролировать сам, то Малышев делегирует и доверяет. Например, он назначил исполнительного директора Сергея Белых из хоккейного «Авангарда» и доверил ему офис. Сам Малышев тоже погружен в работу отделов, но больше занимается спортивным блоком и общим руководством. Присутствует на тренировках, много общается с командой, как и спортивный директор Пол Эшуорт.

Оценить работу Малышева пока трудно. Во-первых, прошло слишком мало времени. Во-вторых, действующие сотрудники точно не скажут ничего плохого. Тем не менее мы попытались составить портрет, спросив мнение тех, кому точно можем доверять.

«Видно, что Малышев – опытный менеджер, ценит и свое время, и чужое. Доверяет людям, много делегирует, – говорит Sports.ru источник, работающий в российском футболе. – «Спартаку» такого раньше не хватало, многое замыкалось сначала на Федуне, а потом на Мележикове, когда Федун ушел».

«Малышев долго работал в спортивном консалтинге, много консультировал клубы РПЛ, в узких кругах очень известный менеджер, – говорит Sports.ru другой источник, тоже работающий в российском футболе. – Он точно в адеквате. Но сложно делать выводы по трем месяцам, новый «Спартак» с Малышевым пока еще мало функционирует».

Малышев на связи с высшим руководством (о нем – в следующей главе), прямой контакт с боссами из «Лукойла» есть и у Абаскаля. Собеседники Sports.ru уверены, что позиции Малышева куда прочнее, чем у Абаскаля, особенно в последнее время и особенно после разгрома от «Крыльев» (0:4).

«Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес, – говорит Sports.ru источник, близкий к клубу. – Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится. Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед».

С Малышевым планируют работать вдолгую, у него огромное доверие от «Лукойла» и карт-бланш на любые решения. Генеральному директору доверено выстроить систему, которая будет функционировать сама – чтобы высшее руководство вмешивалось по минимуму. В идеале тренер должен быть подчиненным спортивного директора – и объясняться перед ним, а не перед коллективным Федуном.

Как сейчас устроена власть в «Спартаке»? Есть коллективный Федун, который очень аккуратен

По данным Sports.ru, система власти в «Спартаке» сейчас выстроена так:

Раньше три высшие ступени занимал один Леонид Федун, теперь – иначе.

На вершине – владелец «Лукойл», который доверил клуб Александру Матыцыну. Он сейчас председатель совета директоров и главный в «Спартаке».

Матыцын – важнейший топ-менеджер в «Лукойле», уже больше 25 лет он вице-президент компании. В совете директоров «Спартака» с 2004-го, но до назначения был максимально непубличен в футболе и не говорил о нем в интервью.

Второй серьезный босс – Павел Жданов, он самый влиятельный член совета директоров после Матыцына. Жданов – вице-президент «Лукойла» по финансам, про футбол тоже не говорит, в основном комментирует новости о добыче нефти.

Жданова можно считать правой рукой Матыцына, оба общаются с главным тренером, но в раздевалку не заходят и вообще не светятся. Команда их видела дважды: один раз приезжали на совместный ужин во время сборов, второй – на вручение медалей. Они в тени, но в курсе всех дел.

Связка Матыцына и Жданова – что-то вроде коллективного Федуна, сейчас они отвечают за ключевые решения. Например, сейчас прощупывают возможность назначения Станислава Черчесова на случай, если Абаскаль все же покинет клуб. Оба очень высоко оценивают скиллы бывшего тренера сборной. Правда, в «Спартаке» со сменой тренера не торопятся, глобально никто не стремится поменять Абаскаля. Скорее всего, испанец еще поработает. Пусть и без понятных перспектив.

На четвертой ступени – гендиректор Олег Малышев, чуть ниже – спортивный директор Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль.

«Раньше было как: кто первый до Федуна добежит, тот и имеет доступ к телу, – говорит источник Sports.ru, знакомый с делами клуба. – Агент, спортивный директор, тренер – кто первый прибежал, у того и преимущество. Это факт, об этом всем знали. Впал ты в немилость Федуна – шансов со «Спартаком» работать нет. Сейчас, как я понимаю, нельзя добежать до Матыцына и решить все свои проблемы, быть в фаворе. Есть Жданов, есть совет директоров, есть Малышев, Абаскаль – у всех разные полномочия. Вопросы теперь решаются более коллегиально и процессуально».

А чем занимается Пол Эшуорт?

Если про Малышева (опытный менеджер, работу обсудим на большей дистанции) и Абаскаля (молодой тренер, слегка запутался в собственных идеях) все в целом понятно, то со спортивным директором Полом Эшуортом не ясно вообще ничего.

Ни один из собеседников Sports.ru не смог четко оценить роль английского спортивного директора в «Спартаке». Для всех он большая загадка, хотя в идеальном мире должен быть боссом Абаскаля – с понятными планами, требованиями и целями. Сейчас же они существуют будто в параллельных должностях.

Бэк у Эшуорта интересный: в 2005-м работал в «Ростове» (насколько успешно, рассказывали тут), до этого и после – много времени в Латвии. Потом была Нигерия, «Астана», а в последний год до «Спартака» – скаутская служба «Брайтона».

Собирательное мнение про Эшуорта такое: «Пол – на шутках, на позитиве, но очень закрытый, загадочный. У них совершенно разный стиль с Каттани: итальянец делал вообще все, а Эшуорт в основном делегирует. Может, этот контраст как-то влияет на восприятие».

Эшуорт участвовал в переговорах о входе «Спартака» в City Football Group (да-да, «Спартак» мог стать частью вселенной «Манчестер Сити»). Но в какой роли – до конца не ясно.

«Эшуорт был переводчиком делегации, – говорит Sports.ru источник, знакомый с деталями потенциальной сделки. – Приглянулся он чуть ли не Жданову, рассказал ему историю, что его брат – большой человек в английской федерации, связи есть неплохие».

При этом Герман Ткаченко отрицал, что Эшуорт был переводчиком, и упоминал более важную роль.

«Совершенно точно знаю, что Эшуорт не был переводчиком во время переговоров «Сити Групп» о покупке «Спартака», – говорил Ткаченко в интервью «Спорт-Экспрессу». – Он был главой экспертной комиссии, которая проводила собеседования с работниками клуба для определения его стоимости, сильных и слабых мест. Профильные сотрудники «Спартака», которых он собеседовал при Due Diligence (проверка, анализ перед покупкой), отзывались о нем вполне комплиментарно. Во время этой работы он обратил на себя внимание «Лукойла» и «Сбербанк-Инвест» – кого конкретно в этих компаниях, сказать не могу, – и это обернулось нынешним назначением. Эшуорт показал себя системным человеком, что очень любят в «Лукойле».

«Это назначение хотя и случилось после Федуна, но какой-то стиль Леонида Арнольдовича, – говорит Sports.ru источник, знакомый с делами клуба. – Эшуорт будто кому-то понравился, кого-то убедил. Не знаю чем – может, опытом, может, умением говорить на русском языке, может, еще чем-то. Кажется, это не самое коллегиальное решение».

При этом у Эшуорта очень крепкие позиции в «Спартаке»: ему доверяют те, кто его рекомендовал и привел.

Без Федуна стало лучше? Хуже? Или ничего не изменилось?

Собеседники Sports.ru пока не готовы оценивать. По их мнению, год с небольшим – слишком короткий отрезок.

«Что лучше – непонятно, – говорит источник Sports.ru. – С одной стороны, есть единоначалие, когда владелец принимает решения и несет ответственность за все. С другой стороны, есть коллективное руководство, где ответственность распыляется. В мире есть удачные примеры и той, и другой систем».

«Был один центр принятия решений. Хороший или плохой – дело вкуса, – говорит другой источник Sports.ru. – Сейчас есть Матыцын, есть совет директоров, есть гендиректор, есть спортивный директор. Кто отвечает за спортивные результаты? В итоге ответственность коллективная. Сыграли плохо, не того купили – раньше виноват был один Федун, а теперь виновным может быть кто угодно».

Преимущество централизованной системы Федуна – скорость принятия решений, когда надо – они проскакивали без длительных согласований. Пример – трансфер Жиго. Его оформили буквально за сутки, потому что все решения принимал лично владелец. Если бы Федун не был так резок, француз бы до Тушино не доехал.

В нынешней системе такое вряд ли возможно. Клуб в новой конфигурации менее поворотлив, зато защищен от излишне импульсивных решений. Например, нет гарантий, что при Федуне еще бы работал Абаскаль и готовил команду к дерби. И все это не превратилось бы в одно безумное шоу.

Возможно, «Спартак» сейчас действительно на пути к появлению понятной команды менеджеров, к концу бесконечной текучки боссов (например, Тедеско за два года поработал с тремя гендиректорами) и к выстраиванию внятного проекта.

Пока до светлого будущего далеко, но шансы есть. Несмотря на все минусы Федуна, в клубе осталась отличная база для развития.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Максим Блинов; spartak.com/Александр Ступников